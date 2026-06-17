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Министър Абровски даде официален старт на жътвената кампания за 2026 г.

Министър Абровски даде официален старт на жътвената кампания за 2026 г.

17 Юни, 2026 13:27 637 7

  • пламен абровски-
  • мзх-
  • жътвена кампания

По данни на МЗХ, през тази година прогнозното производство от реколта 2026 се очаква да бъде между 6,5 и 6,8 млн. тона пшеница и малко над 1 млн. тона ечемик

Министър Абровски даде официален старт на жътвената кампания за 2026 г. - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски даде официален старт на жътвената кампания за 2026 г. По време на церемонията, която се проведе в с. Дренов, област Ловеч, министър Абровски заяви, че добрата реколта никога не е случайност, а е резултат от професионализъм, всеотдайност и отговорност към българската земя. „Дългият път от есенната сеитба до прибирането на последното зрънце в складовете е свързан с много труд, постоянство и надежди. Благодарение на усилията на земеделските производители и на прилагането на съвременни агротехнически практики, България продължава да бъде сред водещите производители на пшеница не само в Европа, но и в световен мащаб“, каза още министър Абровски.

По данни на МЗХ, през тази година прогнозното производство от реколта 2026 се очаква да бъде между 6,5 и 6,8 млн. тона пшеница и малко над 1 млн. тона ечемик.

В събитието, част от инициативата „Златна жътва - Ловеч 2026“, участие взеха и президентът на Република България Илияна Йотова, кметът на Ловеч Страцимир Петков, областният управител Пламен Христов, председателят на Комисията по земеделие, храни и гори към 52-то Народно събрание Явор Гечев, народни представители, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Владислава Казакова, председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов и земеделски производители от района.

По-рано пред медии министър Абровски коментира, че към момента няма основание за притеснения относно наличностите на сурово мляко в страната. Той посочи, че за периода от 1 януари до 1 юни 2026 г. внесените количества мляко представляват едва 7,5% от общото количество, което се използва в България. По отношение на контрола върху цените на храните и отношенията между производители и търговски вериги, Пламен Абровски бе категоричен, че няма извиване на ръцете на производителите, а има контрол. Той отбеляза, че до този момент държавата просто не е осъществявала такъв, и ако от страна на търговските вериги има опити за оказване на натиск или прилагане на нелоялни практики, законът вече е в сила и ще бъде приложен с цялата му строгост.

Министър Абровски съобщи, че в Министерството са постъпили сигнали от производители, като поясни, че един от тях, получен през миналата седмица, е бил свързан с „Кошница с грижа“, но впоследствие е станало ясно, че няма отношение към инициативата. По думите му производителите вече са подали официалните си сигнали до Комисията за защита на конкуренцията, след проведена среща с представители на Министерството. „Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който прилага нелоялни практики спрямо българските земеделски производители“, подчерта още той.

Министърът коментира и необходимостта от възстановяване на хидромелиоративната инфраструктура в страната. „През последните 20 години съоръженията за напояване бяха унищожени и нарязани за скрап, а земеделските стопани останаха без вода. Приоритет на правителството е възстановяването на тази мрежа, макар че на практика трябва да започнем отначало“, изтъкна още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо ново

    6 2 Отговор
    Едно време и Партийните секретари така ,, Зажънваха"

    13:30 17.06.2026

  • 2 АКО НЕ БЕШЕ ДАЛ СТАРТ

    6 0 Отговор
    ДАЛИ ЩЯХА ДА ОЖЪНАТ???

    13:32 17.06.2026

  • 3 Механик

    6 0 Отговор
    Снимката е покъртителна. Показва колко са неуки днешните управляващи. Във всяко литературно произведение в коео се говори за лято, жътва, жътвари, се споменават ЗЛАТНИ КЛАСОВЕ. А нашите се снимали с зелени.
    Алоооо, евро-тарамбуките! Тия ЗЕЛЕНИ стратегии ги приказвайте по сбирките. Лятото се жънат ЗРЕЛИ класове. А те са ЗЛАТНИ на цвят.

    13:43 17.06.2026

  • 4 Западна

    3 2 Отговор
    Европа е щастлива, подисгурено им е хубаво жито за хляб и хлебни изделия, за нас има от Окрая и Аржентина, което е престъпно и на животните да се дава, а запада само с това хранят животните дето ни изпращат месото от тях

    Коментиран от #6

    14:10 17.06.2026

  • 5 Снимки

    5 0 Отговор
    на нивата , че и охрана подире ѝ ! Колко струва разходката до това Ловешко село с лимузините и всички други разходи ? Бъдева пари ! Че и житни класове ѝ откъснали ?!

    14:14 17.06.2026

  • 6 Кру

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Западна":

    За тебе от ,,Окраина" има крУ

    Коментиран от #7

    14:15 17.06.2026

  • 7 Задръж

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кру":

    ...си го там...на топло в зад нея двор

    14:20 17.06.2026

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