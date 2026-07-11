Политически трус: МВР разкри списъка с полетите на Пеевски, прокуратурата и ДПС отвърнаха на удара ОБОБЩЕНИЕ

Скандалът около задграничните пътувания на санкционирания по глобалния закон „Магнитски“ лидер на ДПС Делян Пеевски достигна своята кулминация. Вътрешният министър Иван Демерджиев изпълни обещанието си и внесе в деловодството на Народното събрание официална справка, съдържаща детайли за 227 полета на Пеевски в периода от 15 юни 2018 г. до 15 юни 2026 г..

Според документите, разпространени от парламентарната група на „Демократична България“, общата стойност на 181-те чартърни полета с частни самолети надхвърля 1.8 милиона евро. Част от тези средства са били заплащани от адвокатско дружество, свързвано с активи на фалиралата КТБ.

Днешното развитие обаче превърна случая в открита институционална война, след като Софийската градска прокуратура (СГП) светкавично се намеси, а замесените в списъка лица категорично отрекоха изнесените данни.

Разкритията в доклада: Търговия с влияние и милиони за чартъри

Официалната оперативно-издирвателна дейност на ГДБОП се води по подозрения за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Анализът на службите (ГДБОП и ДАНС) показва следната хронология на пътуванията:

Общ брой полети : 227, от които в 135 случая Пеевски е летял напълно самостоятелно в чартъри.

: 227, от които в 135 случая Пеевски е летял напълно самостоятелно в чартъри. Използвани авиокомпании : Hyperion Aviation LTD, Alliance Executive Jets LTD и българската EGT JET LTD. Резервациите за редовните линии на Turkish Airlines са правени през пътническа агенция с адрес в Дубай.

: Hyperion Aviation LTD, Alliance Executive Jets LTD и българската EGT JET LTD. Резервациите за редовните линии на Turkish Airlines са правени през пътническа агенция с адрес в Дубай. Международно сътрудничество : Изпратени са спешни писма по каналите на Интерпол и Европол до властите в ОАЕ (Дубай), Турция и Гърция за пълно проследяване на паричните потоци и съпътстващите лица.

: Изпратени са спешни писма по каналите на до властите в ОАЕ (Дубай), Турция и Гърция за пълно проследяване на паричните потоци и съпътстващите лица. Липса на декларации: Проверката в Агенция „Митници“ показва, че Пеевски не е декларирал пренос на пари или ценности, което според правни експерти повдига въпроса за скрито финансиране и недекларирани подаръци.

Списъкът със спътници: Кои имена изплуваха?

Въпреки че МВР обяви общо около 80 лица, засечени в резервационните системи, в изпратената до НС справка са детайлизирани около 10 ключови фигури. Най-голям отзвук предизвикаха имената на конституционния съдия Десислава Атанасова и бизнесмена Александър Сталийски.

Докладът твърди, че на 5 април 2024 г. Атанасова и Пеевски са летели заедно от София за Дубай с частен самолет на Hyperion. В списъка на ГДБОП фигурират още бизнесменът Добрин Иванов (свързван с оръжеен бизнес и медии), Любомир Петров (ловен туризъм) и Венцислав Марков (охранителен сектор).

Реакции и коментари: „Екселска таблица“ срещу „Официални данни“

Излизането на доклада предизвика лавина от коментари и остри политически искри:

Десислава Атанасова (Конституционен съдия) : Реагира остро във Facebook, определяйки документа като „екселска таблица с невярно съдържание, сглобявана седем дни и неподкрепена с официални документи“. Тя повтори, че разполага с официални удостоверения от българските и турските гранични власти, че по това време е пътувала с граждански полет на Turkish Airlines до Истанбул, а не до Дубай с Пеевски.

: Реагира остро във Facebook, определяйки документа като „екселска таблица с невярно съдържание, сглобявана седем дни и неподкрепена с официални документи“. Тя повтори, че разполага с официални удостоверения от българските и турските гранични власти, че по това време е пътувала с граждански полет на Turkish Airlines до Истанбул, а не до Дубай с Пеевски. ДПС и Хамид Хамид : Заявиха от парламентарната трибуна, че справката на МВР доказва, че думите на Демерджиев са „лъжа и фантастика“. Според тях изнесените данни вече са опровергани от официалните масиви на съседни държави.

: Заявиха от парламентарната трибуна, че справката на МВР доказва, че думите на Демерджиев са „лъжа и фантастика“. Според тях изнесените данни вече са опровергани от официалните масиви на съседни държави. „Прогресивна България“ (Явор Гечев) : Защитиха действията на МВР и попитаха риторично дали някой вярва, че официална институция би излъгала в писмен доклад до парламента. Те призоваха за търпение до приключване на пълния анализ.

: Защитиха действията на МВР и попитаха риторично дали някой вярва, че официална институция би излъгала в писмен доклад до парламента. Те призоваха за търпение до приключване на пълния анализ. Отричане от други замесени: Георги Петров Георгиев и Венцислав Марков, посочени в списъка като спътници на Пеевски за Истанбул, пред bTV категорично отрекоха дори да познават лидера на ДПС. Те определиха присъствието на имената им в доклада като „грешка или умисъл“.

Предприети действия: Прокуратурата разследва МВР

Вместо разплитане на казуса, днешният ден донесе нов институционален сблъсък. Софийската градска прокуратура започна проверка на ползването на данни от PNR системата (Националното звено за резервационни данни на пътниците).

Повод за това са десетки сигнали – включително от депутата от ДПС Калин Стоянов. В тях се твърди, че вътрешният министър Иван Демерджиев е разпоредил неправомерен достъп до лични данни на пътници и че в момента в ГДБОП и ДАНС се извършва заличаване на следи от тази злоупотреба.

Експерти по сигурност вече предупредиха, че скандалът с изнасянето на PNR данни извън целите на борбата с тероризма е тежко нарушение на европейските регламенти и може да довлече на България сериозна проверка от страна на Европейския съюз. В същото време Сметната палата обяви, че е поискала, но не е получила пълен достъп до информационните системи на МВР, за да провери съответствието в имуществените декларации на проверяваните политици.