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ДПС даде вътрешния министър на прокуратурата

ДПС даде вътрешния министър на прокуратурата

17 Юли, 2026 13:49 686 17

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • дпс-
  • прокуратура-
  • иван семерджиев

МВР продължава "незаконно да извършва разследване на лице с имунитет – народен представител, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски"

ДПС даде вътрешния министър на прокуратурата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Прокуратурата да провери вътрешния министър Иван Демерджиев за извършването на действия без надзора на прокуратурата и въпреки изисканата от Софийска градска прокуратура (СГП) преписка по разследване", настоява в сигнал до СГП ДПС, съобщи пресцентърът на партията.

В сигнала се посочва също, че в свои медийни изявления от САЩ министърът признава и потвърждава обстоятелството, че МВР продължава "незаконно да извършва разследване на лице с имунитет – народен представител, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски". Нещо повече, МВР продължава да събира и обработва информация както за Делян Пеевски, така и за трети лица, да използва ресурса на службите, включително на ГДБОП, ДАНС и Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, за нерегламентиран достъп до данни от PNR системата (с което вероятно нанася вреда и на партньорските служби на България, а и на чужди държави), се казва в прессъобщението.

В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо "незаконно събраната от МВР информация, да бъде предоставяна на представители на друга държава, и то не по установения ред, а в рамките на обикновена среща на Демерджиев със служители на администрацията, още повече, че тази информация касае лице с имунитет".

Следва да се има предвид и обстоятелството, че санкциите по глобалния закон „Магнитски“ не действат на територията на Европейския съюз и в частност на територията на Република България. Това е така, тъй като е налице изричен Регламент (ЕО) 2271/96 на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него, посочват от ДПС. В този смисъл държавите членки на Европейския съюз, сред които е и България, са задължени да не спазват законодателство с извънтериториално приложение, поради което е абсолютно недопустимо длъжностно лице – министър, да настоява пред представители на трета държава, наложила санкция на български гражданин, същата да предприема каквито и да било допълнителни действия в негова вреда, се казва още в информацията.

Вчера пресцентърът на ДПС съобщи, че депутатите Станислав Анастасов и Калин Стоянов са пуснали официален сигнал до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според партията „Демерджиев е с обвинение за престъпление по Наказателния кодекс, следователно е с компрометиран интегритет".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 колчо

    22 0 Отговор
    дебелия крадец вика дръжте крадеца!

    13:52 17.07.2026

  • 2 Госあ

    15 1 Отговор
    ооооо шиши се активизира 😆 тʼва за не са ти съюзниците от Петрохан ве Прасчо ?

    13:52 17.07.2026

  • 3 честен ционист

    2 19 Отговор
    Половината министри на Радевисти са за смяна, а са минали само 3 месеца, откакто Ганчо дружно се метна надолу с главата в казана.

    13:53 17.07.2026

  • 4 Реалист

    18 0 Отговор
    Тая 🐖🐷 КОГА ЩЕ ГО ЗАКЛЮЧАТ❓

    13:56 17.07.2026

  • 5 Госあ

    18 0 Отговор
    шишито усеща, че губи и прокуратурата ! Коледата наближава, шиши ! Петроханците и баце не могат да те покриват повече

    13:57 17.07.2026

  • 6 Мдаа

    16 0 Отговор
    Прасето се крие зад имунитета, но това няма да му помогне след съдебната реформа.

    14:01 17.07.2026

  • 7 Шиши…

    6 0 Отговор
    …в атака, ахахахаха ;) .

    14:02 17.07.2026

  • 8 Никой

    5 0 Отговор
    Хич пък да не са летели до Дубай.

    Тя само до Турция.

    14:03 17.07.2026

  • 9 Как

    8 0 Отговор
    Квичи магнитския с-и-чуг време е да работи за Народа от Белене

    14:07 17.07.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    Баф баф това ставаше преди каквото искате вие

    14:08 17.07.2026

  • 11 АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО Е

    4 1 Отговор
    И ДА "ФАЛИРАШ" КТБ,ЛАФКА,БУЛГАРТАБАК,МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА
    И ДА ОКРАДЕШ ПАРИТЕ.

    Коментиран от #17

    14:09 17.07.2026

  • 12 скоро Тиквун и Шишун в кафеза

    4 1 Отговор
    Прасето квичи на умрело, защото видя, че му точат ножа, но няма измъкване - за Коледа ще празнуваме със свинско и винско. Няма да е лошо на трапезата да има и баница с тиква - т.н. Тиквеник - хахахаха..

    14:11 17.07.2026

  • 13 ССС

    3 1 Отговор
    По децибелите на квиченето и по отчаянието, което се чете в него може да се съди, че нещата за шиши към момента не са цветущи, даже май отиват на зле!

    Браво! Ще бъде страхотно ако започнат да квичат още по силно (точно като пред заколение), всеки ден по-много, тогава ще сме сигурни, че се случва нещо хубаво, надявам се!

    Айде сега шиши, после баце! Амин!

    14:11 17.07.2026

  • 14 Шишкото

    4 1 Отговор
    Прасето се е увъртяло цялото в мръсотии, пък щял да се оплаква на неговата прокуратура?! Боже, слез най-накрая на земята и си събери вересиите, които си забеавил.

    14:12 17.07.2026

  • 15 Не съм вярвал че един ден ще напиша това

    1 0 Отговор
    Бухай тая нагла крадлива кРадевистка пасмина, Шишо! Бухай и ги претрепи, преди нас да са уморилия тия БКП боташарски кърлежи ояли се!

    14:19 17.07.2026

  • 16 Да попитам

    0 0 Отговор
    Радев като има мнозинство защо ме вземе имунитета и ме разследва това прасе? Защо се мота? Какво чака или само ни прави ма маймуни? Защо марода му даде пълна власт? Няма оправдание.

    14:19 17.07.2026

  • 17 Също както е недопустимо и да фалираш

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО Е":

    цяла държава, но в момента крадевистите точно това правите!

    14:20 17.07.2026

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