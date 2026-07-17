ДПС даде вътрешния министър на прокуратурата

"Прокуратурата да провери вътрешния министър Иван Демерджиев за извършването на действия без надзора на прокуратурата и въпреки изисканата от Софийска градска прокуратура (СГП) преписка по разследване", настоява в сигнал до СГП ДПС, съобщи пресцентърът на партията.

В сигнала се посочва също, че в свои медийни изявления от САЩ министърът признава и потвърждава обстоятелството, че МВР продължава "незаконно да извършва разследване на лице с имунитет – народен представител, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски". Нещо повече, МВР продължава да събира и обработва информация както за Делян Пеевски, така и за трети лица, да използва ресурса на службите, включително на ГДБОП, ДАНС и Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, за нерегламентиран достъп до данни от PNR системата (с което вероятно нанася вреда и на партньорските служби на България, а и на чужди държави), се казва в прессъобщението.

В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо "незаконно събраната от МВР информация, да бъде предоставяна на представители на друга държава, и то не по установения ред, а в рамките на обикновена среща на Демерджиев със служители на администрацията, още повече, че тази информация касае лице с имунитет".

Следва да се има предвид и обстоятелството, че санкциите по глобалния закон „Магнитски“ не действат на територията на Европейския съюз и в частност на територията на Република България. Това е така, тъй като е налице изричен Регламент (ЕО) 2271/96 на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него, посочват от ДПС. В този смисъл държавите членки на Европейския съюз, сред които е и България, са задължени да не спазват законодателство с извънтериториално приложение, поради което е абсолютно недопустимо длъжностно лице – министър, да настоява пред представители на трета държава, наложила санкция на български гражданин, същата да предприема каквито и да било допълнителни действия в негова вреда, се казва още в информацията.

Вчера пресцентърът на ДПС съобщи, че депутатите Станислав Анастасов и Калин Стоянов са пуснали официален сигнал до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според партията „Демерджиев е с обвинение за престъпление по Наказателния кодекс, следователно е с компрометиран интегритет".