ДПС предлага оптични скенери вместо „мадуровките“

Парламентарната група на ДПС внесе предложение за промяна в Изборния кодекс, с което се иска замяна на настоящите устройства за гласуване с машини с оптични скенери. Поправката е депозирана в парламента между първо и второ четене на закона, като според вносителите целта е да се пресекат възможностите за манипулация на вота и да се върне доверието в изборния процес.
От партията аргументират искането си с твърдението, че настоящият тип устройства за машинно гласуване са компрометирани както в Европа, така и в България. Според пресцентъра на ДПС, досегашните избори са белязани от редица технически проблеми, при които машините отказват да работят или изобщо не стартират в деня на вота.
В позицията си формацията използва остра реторика, наричайки устройствата „мадуровки“, и допълва, че тяхното използване поражда огромни съмнения в обществото относно честността на изборите.
„Случаите на разминаване на протоколите с разписките от гласуването са стотици, и са възприемани като устройства за манипулиране и кражба на вот“, твърдят от ДПС.
Като алтернатива се предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране на бюлетините. Според вносителите, тази технология съчетава предимствата както на традиционното хартиено гласуване, така и на машинното отчитане.
От парламентарната група посочват, че подобни системи са доказали своята надеждност в международен план и се използват активно за гласуване в Съединените американски щати и други държави. Предстои предложението да бъде разгледано от народните представители преди окончателното приемане на промените в изборното законодателство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
15:40 24.07.2026
2 Аз предлагам
Коментиран от #7
15:40 24.07.2026
3 Румен
15:42 24.07.2026
4 Робот
15:42 24.07.2026
5 Шишилизация
15:43 24.07.2026
6 Той
15:43 24.07.2026
7 оня с коня
До коментар #2 от "Аз предлагам":Останаха само индийци и някой не разбрал,че Доган вече не играе
15:45 24.07.2026
8 Рико Магнито
15:46 24.07.2026
9 Фейк - либераст
15:49 24.07.2026
10 МАРШ БЕ!
ДА СИ СТЯГАШ БАГАЖА
ЗА ЦСЗ.
15:50 24.07.2026
11 философски
15:54 24.07.2026
12 за честни избори
15:55 24.07.2026
13 Шопара се чуди как да отцелее.
15:55 24.07.2026
14 нннн
Всеки начин на гласуване трябва да се проверява.
Машините не позволяват ,,индийска нишка" и трябва да останат
16:00 24.07.2026
15 Пурко
16:09 24.07.2026
16 Никакви оптични скенери!
Коментиран от #20
16:13 24.07.2026
17 Корман
16:15 24.07.2026
18 Един не-трол
16:18 24.07.2026
19 Джихади Йово
16:19 24.07.2026
20 за доверие
До коментар #16 от "Никакви оптични скенери!":При разлика да се проведе задължително повторно ръчно броене , но от СИК , а при РИК.
Криминализиране на загубен чувал с разписки.
16:24 24.07.2026
21 Хасковски каунь
16:24 24.07.2026
22 Тошо
16:25 24.07.2026
23 Факултету
16:29 24.07.2026
24 Мюмю
16:30 24.07.2026