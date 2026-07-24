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ДПС предлага оптични скенери вместо „мадуровките“

ДПС предлага оптични скенери вместо „мадуровките“

24 Юли, 2026 15:38 857 24

  • дпс-
  • избори-
  • оптични скенери-
  • мадуровки-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Поправката е депозирана в парламента между първо и второ четене на закона

ДПС предлага оптични скенери вместо „мадуровките“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на ДПС внесе предложение за промяна в Изборния кодекс, с което се иска замяна на настоящите устройства за гласуване с машини с оптични скенери. Поправката е депозирана в парламента между първо и второ четене на закона, като според вносителите целта е да се пресекат възможностите за манипулация на вота и да се върне доверието в изборния процес.

От партията аргументират искането си с твърдението, че настоящият тип устройства за машинно гласуване са компрометирани както в Европа, така и в България. Според пресцентъра на ДПС, досегашните избори са белязани от редица технически проблеми, при които машините отказват да работят или изобщо не стартират в деня на вота.

В позицията си формацията използва остра реторика, наричайки устройствата „мадуровки“, и допълва, че тяхното използване поражда огромни съмнения в обществото относно честността на изборите.

„Случаите на разминаване на протоколите с разписките от гласуването са стотици, и са възприемани като устройства за манипулиране и кражба на вот“, твърдят от ДПС.

Като алтернатива се предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране на бюлетините. Според вносителите, тази технология съчетава предимствата както на традиционното хартиено гласуване, така и на машинното отчитане.

От парламентарната група посочват, че подобни системи са доказали своята надеждност в международен план и се използват активно за гласуване в Съединените американски щати и други държави. Предстои предложението да бъде разгледано от народните представители преди окончателното приемане на промените в изборното законодателство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    26 1 Отговор
    За вас не знам но като видя тоя се сещам за коледа

    15:40 24.07.2026

  • 2 Аз предлагам

    25 2 Отговор
    цялото дпс барабар с гласоподавателите да заминава за Анадола

    Коментиран от #7

    15:40 24.07.2026

  • 3 Румен

    16 1 Отговор
    Няма такава партия. Има с това име картел

    15:42 24.07.2026

  • 4 Робот

    17 1 Отговор
    Този още ли не е избягал на далече..?

    15:42 24.07.2026

  • 5 Шишилизация

    13 1 Отговор
    Щом Шишо ги предлага значи им знае цаката на тия "оптики" 😉

    15:43 24.07.2026

  • 6 Той

    15 1 Отговор
    Щом това прасе предлага , означава че ще има нещо нередно

    15:43 24.07.2026

  • 7 оня с коня

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аз предлагам":

    Останаха само индийци и някой не разбрал,че Доган вече не играе

    15:45 24.07.2026

  • 8 Рико Магнито

    5 1 Отговор
    Диди Фалито бре

    15:46 24.07.2026

  • 9 Фейк - либераст

    8 1 Отговор
    Велико щастие за българския народ и за избирателната администрация ще бъде ако ПЕЕВСКИ ЛИЧНО ЗАКУПИ ОПТИЧЕСКИТЕ УСТРОЙСТВА И ГИ ДАРИ НА БЪЛГАРИТЕ! Относно сумата - бълха го ухапала! Ха дано, ама .............!

    15:49 24.07.2026

  • 10 МАРШ БЕ!

    8 1 Отговор
    НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
    ДА СИ СТЯГАШ БАГАЖА
    ЗА ЦСЗ.

    15:50 24.07.2026

  • 11 философски

    2 1 Отговор
    Никоя управляваща партия няма интерес от неманипулируем начин за получаване на желаните изборни резултати. Интереса е другите партии да нямат такава възможност.

    15:54 24.07.2026

  • 12 за честни избори

    2 6 Отговор
    Искаме скенерите на пеевски.

    15:55 24.07.2026

  • 13 Шопара се чуди как да отцелее.

    9 1 Отговор
    Сега почва схемите

    15:55 24.07.2026

  • 14 нннн

    5 1 Отговор
    И скенери! Първо се гласува на машината, после разписките се сканират и накрая се броят ръчно.
    Всеки начин на гласуване трябва да се проверява.
    Машините не позволяват ,,индийска нишка" и трябва да останат

    16:00 24.07.2026

  • 15 Пурко

    6 2 Отговор
    Определено за мадуровците от фавелите е цялата тупурдия. Могат да си теглят парите от банкомати, ама не могат да гласуват с машина,а? Или защото машината не пуска паричка?

    16:09 24.07.2026

  • 16 Никакви оптични скенери!

    5 2 Отговор
    Машинни бюлетини, машинен протокол и контролно броене на бюлетините в урните!

    Коментиран от #20

    16:13 24.07.2026

  • 17 Корман

    3 1 Отговор
    Няма устройства за гласуване, които да могат да генерират фалшив вот, когато не са свързани по никакъв начин с интернет. По странното е, че това са безпочвени манипулации, защото при контролно броене на гласовете резултата е точен. От там и идват въпросите, защо този проблем се повдига и се манипулират гражданите. Видяхме с хартиеното гласуване, че си вкарват цели партии патерици. До кога!

    16:15 24.07.2026

  • 18 Един не-трол

    0 3 Отговор
    Аз съм за скенерите, така веднага се отчита невалидна бюлетина, гласа се отбелязва веднага и няма нужда и от броене, а не след това да се носят бюлетини и какво ли още не.

    16:18 24.07.2026

  • 19 Джихади Йово

    3 0 Отговор
    А няма ли да си предложи и самозахранваща се к0чина???

    16:19 24.07.2026

  • 20 за доверие

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Никакви оптични скенери!":

    При разлика да се проведе задължително повторно ръчно броене , но от СИК , а при РИК.
    Криминализиране на загубен чувал с разписки.

    16:24 24.07.2026

  • 21 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Неграмотните са аут

    16:24 24.07.2026

  • 22 Тошо

    1 0 Отговор
    Абе този не го ли прибраха най после в ЦСЗ.

    16:25 24.07.2026

  • 23 Факултету

    1 0 Отговор
    Я по-внимателно с Дидо, защото ако повърне количеството шампейн, което изпи от старио Опел насам ще си гребете с лодчици над жълтите павета. Скенери иска човека и това е.

    16:29 24.07.2026

  • 24 Мюмю

    0 0 Отговор
    ако ще и свиркащи машини да сложите, пак не ме примамвате да гласувам - за 10 мин кеф не си правя труда на отивам до урните

    16:30 24.07.2026

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