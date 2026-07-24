ДПС предлага оптични скенери вместо „мадуровките“

Парламентарната група на ДПС внесе предложение за промяна в Изборния кодекс, с което се иска замяна на настоящите устройства за гласуване с машини с оптични скенери. Поправката е депозирана в парламента между първо и второ четене на закона, като според вносителите целта е да се пресекат възможностите за манипулация на вота и да се върне доверието в изборния процес.

От партията аргументират искането си с твърдението, че настоящият тип устройства за машинно гласуване са компрометирани както в Европа, така и в България. Според пресцентъра на ДПС, досегашните избори са белязани от редица технически проблеми, при които машините отказват да работят или изобщо не стартират в деня на вота.

В позицията си формацията използва остра реторика, наричайки устройствата „мадуровки“, и допълва, че тяхното използване поражда огромни съмнения в обществото относно честността на изборите.

„Случаите на разминаване на протоколите с разписките от гласуването са стотици, и са възприемани като устройства за манипулиране и кражба на вот“, твърдят от ДПС.

Като алтернатива се предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране на бюлетините. Според вносителите, тази технология съчетава предимствата както на традиционното хартиено гласуване, така и на машинното отчитане.

От парламентарната група посочват, че подобни системи са доказали своята надеждност в международен план и се използват активно за гласуване в Съединените американски щати и други държави. Предстои предложението да бъде разгледано от народните представители преди окончателното приемане на промените в изборното законодателство.