Националното събрание на ДСБ избира днес председател и ръководни органи на партията

Национално събрание на „Демократи за силна България“ (ДСБ) ще се състои днес от 11:00 ч. в зала 3 на Националния дворец на културата, съобщиха от организационния комитет форума. Делегатите ще изберат председател, национално ръководство и ръководни органи, както и ще определят насоките за развитието на партията през следващия мандат.
На събитието са поканени официални гости, представители на партиите от коалиция „Демократична България“, неправителствени организации, международни партньори.
Кандидати за лидерския пост са евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, депутатът и настоящ заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов и Васко Василев, основател на клуб „Диалог“ и сред основателите на партията. Тримата представиха своите програми и визии за развитието на партията, които са публикувани на сайта на ДСБ.
„Демократи за силна България“ е учредена на 30 май 2004 г. в зала „България“ в София, като за председател е избран бившият премиер Иван Костов, пише на сайта на формацията. Настоящият председател на ДСБ Атанас Атанасов е начело на партията от 2017 г., като преди това няколко години е бил заместник-председател на ДСБ. Той е и дългогодишен председател на софийската организация на партията.
Във визията си за развитие на ДСБ Радан Кънев посочва задачите пред партията, които следват от новите реалности. Те са прости и ясни, но изискват амбициозна визия и за партията, и за държавата и обществото: пресрещане на рисковете, произтичащи от едноличното популистко управление на Румен Радев, активно участие в консолидацията на демократичната опозиция в периода 2026-2030 г. и представяне на смела дясна алтернатива пред българското общество, основана на нов национален консенсус с хоризонт „България 2050“, заявява той.
Подготовката за местните избори през 2027 г. е основен организационен и политически приоритет от програмата на Йордан Иванов за развитие на ДСБ, публикувана на сайта на партията. Концепцията му, озаглавена „ДСБ – Етап 4“, включва програма за изграждането на по-силни местни организации, по-активно участие на членовете в партийния живот, създаване на ново поколение политически лидери и по-силно политическо присъствие на ДСБ в обществения дебат и в рамките на „Демократична България“.
Целта ми е високо качество на всичко, което правим в ДСБ, заявява Васко Василев в своята визия за развитие на партията, публикувана на сайта на формацията. Той е участвал в създаването на гражданско сдружение „Диалог“, от което потегля партия ДСБ. „ДСБ е най-близо до Консерваторите в Англия. Неприкосновена частна собственост и свободна пазарна икономика. Християнската ценностна система. И здрав разум при харчовете от хазната. Както правят добрите стопани. Тези неща поставяме в центъра на работата в ДСБ“, посочва Василев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да попитам
Коментиран от #3
09:41 11.07.2026
2 Накратко
Коментиран от #20
09:41 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 На този,
Коментиран от #11
09:43 11.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зала 3 на НДК?
09:45 11.07.2026
8 Емигрант
09:45 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Доналд Дък, общественик
09:48 11.07.2026
11 Така му казваха
До коментар #4 от "На този,":и беше сладур.
09:50 11.07.2026
12 Няма да го бъди
Отпада
09:50 11.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 сноу
09:57 11.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 сноу
До коментар #9 от "Ъъъъ не!":Не може така ..не съм съгласен...танас- половин човек..всичко на този свят е цяло, но при определени обстоятелства става я половин,я по-малко ...Така че танас просто е недовършен т.е. полуфабрикат...
10:03 11.07.2026
18 жоро
Сега на мода са дълбоките....
10:12 11.07.2026
19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
10:16 11.07.2026
20 Съвет
До коментар #2 от "Накратко":Христо Иванов и Кирил Петков направиха Деса Дуловската конституционен съдия. Да я поканят за председател на партията им.
10:16 11.07.2026
21 Фройд
наско, кантонерския петел - ама нали щях да стана прецедател на народното събрание ?!
кънев - ами не могат да произведат толкова къс микрофон
Ами тогава да идва горския и кой от къде е пък ! Ядосан се тръшна нереализирания прецедател -закривам заседанието !
10:18 11.07.2026