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Националното събрание на ДСБ избира днес председател и ръководни органи на партията

Националното събрание на ДСБ избира днес председател и ръководни органи на партията

11 Юли, 2026 09:39 544 21

  • радан кънев-
  • дсб-
  • демократи за силна българия

Във визията си за развитие на ДСБ Радан Кънев посочва задачите пред партията, които следват от новите реалности

Националното събрание на ДСБ избира днес председател и ръководни органи на партията - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Национално събрание на „Демократи за силна България“ (ДСБ) ще се състои днес от 11:00 ч. в зала 3 на Националния дворец на културата, съобщиха от организационния комитет форума. Делегатите ще изберат председател, национално ръководство и ръководни органи, както и ще определят насоките за развитието на партията през следващия мандат.

На събитието са поканени официални гости, представители на партиите от коалиция „Демократична България“, неправителствени организации, международни партньори.

Кандидати за лидерския пост са евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, депутатът и настоящ заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов и Васко Василев, основател на клуб „Диалог“ и сред основателите на партията. Тримата представиха своите програми и визии за развитието на партията, които са публикувани на сайта на ДСБ.

„Демократи за силна България“ е учредена на 30 май 2004 г. в зала „България“ в София, като за председател е избран бившият премиер Иван Костов, пише на сайта на формацията. Настоящият председател на ДСБ Атанас Атанасов е начело на партията от 2017 г., като преди това няколко години е бил заместник-председател на ДСБ. Той е и дългогодишен председател на софийската организация на партията.

Във визията си за развитие на ДСБ Радан Кънев посочва задачите пред партията, които следват от новите реалности. Те са прости и ясни, но изискват амбициозна визия и за партията, и за държавата и обществото: пресрещане на рисковете, произтичащи от едноличното популистко управление на Румен Радев, активно участие в консолидацията на демократичната опозиция в периода 2026-2030 г. и представяне на смела дясна алтернатива пред българското общество, основана на нов национален консенсус с хоризонт „България 2050“, заявява той.

Подготовката за местните избори през 2027 г. е основен организационен и политически приоритет от програмата на Йордан Иванов за развитие на ДСБ, публикувана на сайта на партията. Концепцията му, озаглавена „ДСБ – Етап 4“, включва програма за изграждането на по-силни местни организации, по-активно участие на членовете в партийния живот, създаване на ново поколение политически лидери и по-силно политическо присъствие на ДСБ в обществения дебат и в рамките на „Демократична България“.

Целта ми е високо качество на всичко, което правим в ДСБ, заявява Васко Василев в своята визия за развитие на партията, публикувана на сайта на формацията. Той е участвал в създаването на гражданско сдружение „Диалог“, от което потегля партия ДСБ. „ДСБ е най-близо до Консерваторите в Англия. Неприкосновена частна собственост и свободна пазарна икономика. Християнската ценностна система. И здрав разум при харчовете от хазната. Както правят добрите стопани. Тези неща поставяме в центъра на работата в ДСБ“, посочва Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да попитам

    14 0 Отговор
    Ама всичките пет човека ли ще участват?

    Коментиран от #3

    09:41 11.07.2026

  • 2 Накратко

    10 0 Отговор
    Радини вълнения

    Коментиран от #20

    09:41 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 На този,

    10 0 Отговор
    На този сладур не ли му казваха " Рада дълбоката" ?

    Коментиран от #11

    09:43 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зала 3 на НДК?

    11 0 Отговор
    На тия и театър 199 ще им е широк.

    09:45 11.07.2026

  • 8 Емигрант

    8 0 Отговор
    Това не е ли шайката на червения измамник Иван Костов ? Всеки "драпа" в тази кочина политик да става, и всеки червен измекяр демократ се показва, а кой ще сади чушки бе народе, политиката "гозба" е станала вече в кочината ?

    09:45 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Доналд Дък, общественик

    9 0 Отговор
    прайдаджии

    09:48 11.07.2026

  • 11 Така му казваха

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "На този,":

    и беше сладур.

    09:50 11.07.2026

  • 12 Няма да го бъди

    2 0 Отговор
    .повече няма
    Отпада

    09:50 11.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 сноу

    4 0 Отговор
    Ама чакайте сега..радо пънев е десния т...к на църнияапашор..за левия съм чувал ,че се гласи танас...само че той пък всяка сутрин му помпят гумите ,явно издишат..Та кои са другите дето ще я правят България силна ,пък тя с всеки ден става по-слаба..

    09:57 11.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 сноу

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъ не!":

    Не може така ..не съм съгласен...танас- половин човек..всичко на този свят е цяло, но при определени обстоятелства става я половин,я по-малко ...Така че танас просто е недовършен т.е. полуфабрикат...

    10:03 11.07.2026

  • 18 жоро

    2 0 Отговор
    Рада дълбоката е фаворит.
    Сега на мода са дълбоките....

    10:12 11.07.2026

  • 19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Кой се интересува от този прайдовец?

    10:16 11.07.2026

  • 20 Съвет

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Накратко":

    Христо Иванов и Кирил Петков направиха Деса Дуловската конституционен съдия. Да я поканят за председател на партията им.

    10:16 11.07.2026

  • 21 Фройд

    0 0 Отговор
    Точка първа - другари , да вземем се изпуснем от тая успоредка , че не остана кво да крадем !
    наско, кантонерския петел - ама нали щях да стана прецедател на народното събрание ?!
    кънев - ами не могат да произведат толкова къс микрофон
    Ами тогава да идва горския и кой от къде е пък ! Ядосан се тръшна нереализирания прецедател -закривам заседанието !

    10:18 11.07.2026

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