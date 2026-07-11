Националното събрание на ДСБ избира днес председател и ръководни органи на партията

Национално събрание на „Демократи за силна България“ (ДСБ) ще се състои днес от 11:00 ч. в зала 3 на Националния дворец на културата, съобщиха от организационния комитет форума. Делегатите ще изберат председател, национално ръководство и ръководни органи, както и ще определят насоките за развитието на партията през следващия мандат.

На събитието са поканени официални гости, представители на партиите от коалиция „Демократична България“, неправителствени организации, международни партньори.

Кандидати за лидерския пост са евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, депутатът и настоящ заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов и Васко Василев, основател на клуб „Диалог“ и сред основателите на партията. Тримата представиха своите програми и визии за развитието на партията, които са публикувани на сайта на ДСБ.

„Демократи за силна България“ е учредена на 30 май 2004 г. в зала „България“ в София, като за председател е избран бившият премиер Иван Костов, пише на сайта на формацията. Настоящият председател на ДСБ Атанас Атанасов е начело на партията от 2017 г., като преди това няколко години е бил заместник-председател на ДСБ. Той е и дългогодишен председател на софийската организация на партията.

Във визията си за развитие на ДСБ Радан Кънев посочва задачите пред партията, които следват от новите реалности. Те са прости и ясни, но изискват амбициозна визия и за партията, и за държавата и обществото: пресрещане на рисковете, произтичащи от едноличното популистко управление на Румен Радев, активно участие в консолидацията на демократичната опозиция в периода 2026-2030 г. и представяне на смела дясна алтернатива пред българското общество, основана на нов национален консенсус с хоризонт „България 2050“, заявява той.

Подготовката за местните избори през 2027 г. е основен организационен и политически приоритет от програмата на Йордан Иванов за развитие на ДСБ, публикувана на сайта на партията. Концепцията му, озаглавена „ДСБ – Етап 4“, включва програма за изграждането на по-силни местни организации, по-активно участие на членовете в партийния живот, създаване на ново поколение политически лидери и по-силно политическо присъствие на ДСБ в обществения дебат и в рамките на „Демократична България“.

Целта ми е високо качество на всичко, което правим в ДСБ, заявява Васко Василев в своята визия за развитие на партията, публикувана на сайта на формацията. Той е участвал в създаването на гражданско сдружение „Диалог“, от което потегля партия ДСБ. „ДСБ е най-близо до Консерваторите в Англия. Неприкосновена частна собственост и свободна пазарна икономика. Християнската ценностна система. И здрав разум при харчовете от хазната. Както правят добрите стопани. Тези неща поставяме в центъра на работата в ДСБ“, посочва Василев.