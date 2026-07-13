ПП плаши с протести заради Бюджет 2026 и отряза ГЕРБ за президента ОБЗОР

Политическа партия „Продължаваме промяната“ (ПП) свика Общото си събрание в София.

Форумът, провел се в зала „Васил Левски“ на хотел „Хаят“, събра разширения ръководен орган на формацията, за да начертае стратегията за предстоящия политически сезон. Лидерът на ПП Асен Василев направи остър отчет и даде сериозна заявка за есенния президентски вот.

Партията атакува директно служебния кабинет на Румен Радев и финансовата му политика. В същото време бяха поставени ясни разграничителни линии спрямо ГЕРБ.

„Пълен провал“: Бюджетът отива при обръчите от фирми

Председателят на ПП Асен Василев определи първите месеци от управлението на кабинета като „пълен провал“. По думите му основното нещо, което служебното правителство е произвело, е един изключително лош проектобюджет за 2026 година.

Василев разкритикува остро финансовата рамка с аргумента, че тя ощетява българските граждани за сметка на частни интереси:

„Виждаме бюджет, который е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка. Това са пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към хората. Всичко друго е замразено — майчинството, социалните плащания. Има и сериозен удар по малкия бизнес.“

От ПП се заканиха, че ще внесат мащабни корекции и предложения по проектобюджета в Народното събрание. Василев предупреди, че ако управляващите не се вслушат в исканията им, формацията е готова да организира масови протести.

Търси се президент коректив, категорично „не“ за ГЕРБ

Президентският вот наесен се очертава като основно бойно поле за ПП. Партията обяви, че ще заложи на единна, силна и надпартийна кандидатура, която да не бъде просто „гумен печат“ за решенията на властта, а реален конституционен коректив.

Сътрудничество : Процесът по избор на кандидат се движи съвместно с „Форума за демократично действие“, ДСБ и „Да, България“.

: Процесът по избор на кандидат се движи съвместно с „Форума за демократично действие“, ДСБ и „Да, България“. Срокове : Конкретното име на общия претендент за „Дондуков“ 2 ще стане ясно най-късно до края на лятото.

: Конкретното име на общия претендент за „Дондуков“ 2 ще стане ясно най-късно до края на лятото. Червени линии: Асен Василев беше категоричен, че ПП няма да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ. По думите му изборите са мажоритарни и търсената фигура трябва да бъде припозната от всички български граждани, а не да е резултат от задкулисни договорки.

В рамките на събранието с видео обръщения се включиха съпредседателят Кирил Петков и кметът на София Васил Терзиев.

Факторът „Радан Кънев“: Нов лидер на ДСБ и общ десен фронт

Паралелно с форума на ПП, голямото събитие в дясното пространство се оказа Националното събрание на „Демократи за силна България“, където Радан Кънев официално пое лидерския пост. Тази рокада бе разчетена от ПП като положителен сигнал за запазване на единодействието в демократичната общност.

Изборът на Кънев начело на ДСБ гарантира, че въпреки формалния край на старата коалиция, двете партии ще действат в пълен синхрон за президентския вот. Целта е да се изолират опитите за „президентски сглобки“ и влияние на ГЕРБ, като се предложи силен общ кандидат, способен да стигне до балотаж.

Равносметката: Ръст в структурите въпреки раздялата

Партийното ръководство отчете изненадващ организационен плюс. Оказа се, че след разпада на съвместната коалиция с ДБ, членската маса на „Продължаваме промяната“ е нараснала с над 400 нови души. Избрани бяха и нови представители в националните органи за попълване на състава на Националния и Контролния съвет.

По отношение на предстоящите местни и частични избори, ПП си поставя за цел да подкрепя единствено кандидати, които нямат зависимости, нямат минало, с което да бъдат контролирани, и не са обвързани с бизнес кръгове.