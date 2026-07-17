Радан Кънев: Когато нямаш политика, няма как да имаш сигурност

България не е необходимо да бъде сред "ястребите" за Украйна, основният въпрос е как се развива общата отбранителна политика на Европейския съюз. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ лидерът на ДСБ Радан Кънев.

Рисковете за всяка държава в Европа се увеличават много сериозно, увеличават се постоянно, включително и за България. Европейските държави отоговарят със споразумения, с които увеличават способностите си. На това българските управляващи казват: "Не", неясно защо. Никой не оспорва правото им да вземат самостоятелни решения, но в една конституционна демокрация те дължат отговор каква е тази политика, която те предприемат по отношение на Украйна и на Коалциията на желаещите, заяви Кънев.

Добро решение на външния министър е да подкрепи Киевската декларация. Но на следващия ден те казват: "Не е вярно". Ние не знаем каква е политиката на правителството, особено по отношение на външната политика и сигурността. Не е ясно защо се отказват от решението си, какво се разви за три дена и половина. Когато нямаш политика, няма как да имаш осигурена сигурност. Настояваме, че тази политика трябва да бъде споделена с гражданите. Много е трудно да подкрепяш или да бъдеш несъгласен с нищото, подчерта лидерът на ДСБ.

Той коментира и изготвения от кабинета "Радев" и приет на първо четене в Народното събраие проект на бюджет за 2026 г.

Управляващите имат пълната свобода да приемат и какъвто бюджет искат, но не отговарят защо приемат такъв бюджет, за какво например ще бъдат похарчени заложцените 10 млрд. капиталови разходи. До края на тази бюджетнта година няма никаква възможност да бъдат изразходени тези пари. Това означава, че българските данъкоплатци се одрусват авансово. Това се правеше и по врмето на Борисов и Пеевски, но тук мащабът е плашещо по-голям. Т.е. сега трябва да се натрупат резерви или както казваше Борисов – мазнинки, за да си осигурят управляващите спечелването на местните избори догодина, посочи Радн Кънев.

Мнозинството залита в популизъм с авторитарен признак. В момента стратегичският съюзник на ДСБ е "Да, България", а стратегическият съюзник на "Демократична България" са много български граждани с проевропейски настроения, които в момента не ни подкрепят и не гласуват за нас. Дясното политическо пртостранство трябва да бъде консолидирано и правовата държава да бъде защитена, каза още Кънев.