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България »
Радан Кънев: Когато нямаш политика, няма как да имаш сигурност

Радан Кънев: Когато нямаш политика, няма как да имаш сигурност

17 Юли, 2026 22:00 860 69

  • радан кънев-
  • правителство-
  • политика

България не е необходимо да бъде сред "ястребите" за Украйна, основният въпрос е как се развива общата отбранителна политика на Европейския съюз

Радан Кънев: Когато нямаш политика, няма как да имаш сигурност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България не е необходимо да бъде сред "ястребите" за Украйна, основният въпрос е как се развива общата отбранителна политика на Европейския съюз. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ лидерът на ДСБ Радан Кънев.

Рисковете за всяка държава в Европа се увеличават много сериозно, увеличават се постоянно, включително и за България. Европейските държави отоговарят със споразумения, с които увеличават способностите си. На това българските управляващи казват: "Не", неясно защо. Никой не оспорва правото им да вземат самостоятелни решения, но в една конституционна демокрация те дължат отговор каква е тази политика, която те предприемат по отношение на Украйна и на Коалциията на желаещите, заяви Кънев.

Добро решение на външния министър е да подкрепи Киевската декларация. Но на следващия ден те казват: "Не е вярно". Ние не знаем каква е политиката на правителството, особено по отношение на външната политика и сигурността. Не е ясно защо се отказват от решението си, какво се разви за три дена и половина. Когато нямаш политика, няма как да имаш осигурена сигурност. Настояваме, че тази политика трябва да бъде споделена с гражданите. Много е трудно да подкрепяш или да бъдеш несъгласен с нищото, подчерта лидерът на ДСБ.

Той коментира и изготвения от кабинета "Радев" и приет на първо четене в Народното събраие проект на бюджет за 2026 г.

Управляващите имат пълната свобода да приемат и какъвто бюджет искат, но не отговарят защо приемат такъв бюджет, за какво например ще бъдат похарчени заложцените 10 млрд. капиталови разходи. До края на тази бюджетнта година няма никаква възможност да бъдат изразходени тези пари. Това означава, че българските данъкоплатци се одрусват авансово. Това се правеше и по врмето на Борисов и Пеевски, но тук мащабът е плашещо по-голям. Т.е. сега трябва да се натрупат резерви или както казваше Борисов – мазнинки, за да си осигурят управляващите спечелването на местните избори догодина, посочи Радн Кънев.

Мнозинството залита в популизъм с авторитарен признак. В момента стратегичският съюзник на ДСБ е "Да, България", а стратегическият съюзник на "Демократична България" са много български граждани с проевропейски настроения, които в момента не ни подкрепят и не гласуват за нас. Дясното политическо пртостранство трябва да бъде консолидирано и правовата държава да бъде защитена, каза още Кънев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е

    11 32 Отговор
    В Панорама разби мунчовци за грабежа им за 3 месеца

    Коментиран от #13

    22:01 17.07.2026

  • 2 България се нарежда на едно от първите м

    12 6 Отговор
    България се нарежда на едно от първите места от 230 страни в света по поквареност, показва публикувана съвсем наскоро класация на агенция “Блумбърг”, критериите са 4 - алкохолизъм (шести в света), тютюнопушене (втори в Европа), наркомании (трети в Европа) и хазарт (първи в Европа).
    За трета поредна година България оглавява и класацията на "Галъп Уърлд" за "най-страдащ народ”.
    Според публикуваните данни 39% (двама от всеки пет) от българите определят живота си като достатъчно тежък, за да се каже, че е страдание. В Доклада на ООН, най-нещастната нация в Европа. България се изкачи от 19-то на 1-вото място в света по най-висока смъртност на населението, по този показател ние сме пред Афганистан и Сомалия, изпреварихме даже Сирия и Украйна, където се води война. По селата не се виждат нито животни нито деца. Основна цел на завършващите средно образование у нас е да избягат от България; БКП и живковата номенклатура смениха Москва с Вашингтон, и народната власт ЗАМЕНИХА ЗА БУРЖОАЗНА ДИКТАТУРА КОЛОНИЯ НА САЩ, макар и постна демокрация - властта се страхуваше от народът и имаше развитие макар и със закъснение от 20 години от САЩ и 15 години от Франция и с 30 години пред Китай, сега не е така, и БВП дори като дял от световната икономика е два пъти по-малък. Масовият доход е около 100 социалистически лева като покупателна сила. РЕГРЕС УЖАСЕН РЕГРЕС. ДОЛУ БКП. ДОЛУ РЕЖИМЪТ НА ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВАШИНГТОН.

    Коментиран от #16, #17

    22:02 17.07.2026

  • 3 рамадана дълбоката

    19 11 Отговор
    заминавай при специту да му разнообразиш ококореното меню

    22:02 17.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    26 11 Отговор
    Рада дълбоката да заминава за Украйна.

    Коментиран от #41

    22:03 17.07.2026

  • 5 Кремена

    27 9 Отговор
    Мрънкало което не успя едни избори да спечели се оплаква че другите са спечелили с много! Да беше по умен и в тон с настроенията на българите можеше ти да си начело. Но брюкселци зс които скарването с Русия е по важно от управлението на Борисов и Пеевски в България не трябва да се допускат до правителството. Да си живеят в Брюксел и да плюят от там. Неможачи!

    22:03 17.07.2026

  • 6 обективен

    19 11 Отговор
    Рамадан тряба да го съди народа на стадиона !

    22:03 17.07.2026

  • 7 Бай Ху

    16 7 Отговор
    ставай и са махай.

    22:04 17.07.2026

  • 8 Европа иска бедни народи и държави

    3 7 Отговор
    Европа иска бедни народи и държави, за да имат респект. Но осъзнаване на слугите, че само губят, се губи и респектът. Изобщо само глупавият се респектира, но е достатъчно елитът на бедната страна да е респектиран - както некадърника е респектиран от своето не-можене . заради което е удобен слуга. .............. Вселената и историята доказват, че може без частна собственост. Но никой не е доказал, че може без обща собственост. И сега десните политики не си представят не намеса на държавата в армията, полицията, съдът, водите и енергетиката, пътищата, улиците, чистотата, екология и образование, здравеопазване.... ЖИВОТА И ВРЕМЕТО ДОКАЗВА, ЧЕ МОЖЕ БЕЗ ДЯСНО, НО ДЯСНОТО Е СЪГЛАСНО, ЧЕ НЕ МОЖЕ БЕЗ ЛЯВО. ........ Има ли империя с богатство в периферията? Така Украйна като част от ЕС и НАТО, ще си остане бедна, както България. СССР беше антиимперия. Далечните притежания трябва да имат слабост и респект, богатият лесно ще се отдели. Кой иска подчинените му да са силни и богати. Моженето ще ти даде самочувствие пред началниците ти. Ето защо началниците мразят можещите. Африка и Латинска Америка не мръдват в развитието си.

    Коментиран от #33

    22:04 17.07.2026

  • 9 Прогресивен

    17 10 Отговор
    Радун Кънчов е типичният слуга политик ,този се клани,покланя,навежда ,оууудупв...а на чужди интереси.По бюджета ще ги познаете,пример здравната каса..яко крадене.

    22:04 17.07.2026

  • 10 Да питам само

    16 8 Отговор
    Радка Дълбочинова ли смени стария БКП гном? Не че оня дребния мръсен комуняга се траеше с простотите си.

    Коментиран от #44

    22:05 17.07.2026

  • 11 Калоян Методиев бивш шеф на

    10 9 Отговор
    Кабинета на Радев. Чест гост в студиото на факти и бивш депутат от БСП.
    "Радев приключи политически. Ако се инати е възможно да приключи и изцяло"

    Коментиран от #20, #21, #22, #26, #30, #31, #34

    22:06 17.07.2026

  • 12 ЗиЛ 131

    16 5 Отговор
    От Радев ще имате безплатни каска, мешка, шмайзер и билет за 0крайне - към окопите !!

    22:06 17.07.2026

  • 13 Европеец

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е":

    Не знам колко е прав рада дълбоката, ама знам че ми е адски противен, даже отвратителен....

    Коментиран от #46

    22:07 17.07.2026

  • 14 Порасна ѝ много работата на Рада

    17 8 Отговор
    Освен Дълбока, стана и много Широка, откакто поведе файтона с 20 малоумника наследници на пребоядисали се дърти БКП номенклатури.

    22:08 17.07.2026

  • 15 Политика?

    8 7 Отговор
    Бля, бля от евромилионера от заплати в ЕС. А след като дсб на иван костов имаше политика за сглобка с герб и за сътворяванрто на "домовата" книга какво стана? Дб и по-скоро дсб легнаха ли на пп и успяха да се намърдат по "братски" в последния парламент? А КОЙ подкрепяше правителството ха хотелиера желязков до дупка? Май пп и дб (дсб)? Лелей...

    22:08 17.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гробар

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "България се нарежда на едно от първите м":

    Така е. Смъртно наказание за сините комунета и роднините им.

    22:08 17.07.2026

  • 18 коки

    12 9 Отговор
    Рада дълбоката... умницата На ДеСееБе

    22:09 17.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Калоян Методиев за Радев

    10 10 Отговор

    До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":

    "Аз съм му бил шеф на кабинета и съм го придружавал на срещи. Ами той лъжеше постоянно за всичко. И това недоразумение ни е вече премиер"

    22:16 17.07.2026

  • 21 Точно е казал бившия шеф на кабинета

    6 9 Отговор

    До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":

    На Радев- Радев приключи политически. Ако се инати може да приключи изцяло

    Коментиран от #59

    22:17 17.07.2026

  • 22 Без име

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":

    Калояне, Калояне, Радев ще го приключат онези две служби, ако решат. Договорката им засега е Радев да ни управлява.

    22:18 17.07.2026

  • 23 Констатация

    7 3 Отговор
    Рданчоууу...., ЕС няма отбранителна политика, нема и да има!!!!! Европа чака новите избори у Щатите след 2 години, а и кой знае..., Рижавия е доста старичък..., може да го замени вицето му Ванс, а той не страда от старческа деменция...

    22:18 17.07.2026

  • 24 Плитките мисли

    9 5 Отговор
    на Рада дълбоката!

    22:19 17.07.2026

  • 25 хихи

    10 5 Отговор
    Радане, Радане да те ... кой те хване....

    22:20 17.07.2026

  • 26 Много точно е казал бившият шеф

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":

    Изгледайте фактите ...потресаващи са. .не го казва баба пена от чукар дере а бившият шеф на кабинета му

    22:21 17.07.2026

  • 27 сликоп

    8 5 Отговор
    Тоя палячо и пропаднал лъжец, някои се опитва отново да ни го пробута като фактор. Освен да лъже като циганин, освен да си говори каквото му роди глупавата кратуна, както му приляга на всеки ПП и ДБ лъжец, винаги слага по една Русия и по един Путин накрая. Така жълтопаветните маймуни, успяват да се навлажнят и да се размечтаят с новия си вожд. Глупаци. Този паразит добре си поживя и той без 1 ден работа. В парламента на Европа си напълни гушката и се вехтата муцуна ни ги пласират тука да лъже и да папка. Слава на Господ Иисус Христос вече са 1 файтон мишки тоя и другарчетата му. И жълтопаветните маймуни ще се усетят за какъв лъжец са се абонирали.

    22:23 17.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ФАШИЗЪМ ВЕЧЕ ИМАМЕ

    7 5 Отговор
    САМО СЕ ЧУДЯ КОЙ Е ФЮРЕРА - РАДАН Е ЕДИН ОТ КАНДИДАТИТЕ , НО ЕЛЕКТОРАТА МУ ПО СКОРО Е ОТ ПРЕВЪРЖЕНИЦИТЕ НА НЕГОВИЯ ОБРАЗ КАТО МАРА ДЪЛБОКАТА - ТОЙ ОТ ТОЗИ ОБРАЗ НЯМА КАК ДА СЕ ИЗМЪКНЕ ! ЕТО ТОВА Е ДОБРАТА НОВИНА ЗА ТОЗИ БОКЛУК !

    Коментиран от #36, #47

    22:24 17.07.2026

  • 30 Ще се сетите, че

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":

    Калоян Методиев и леля Корни най-добре си знаят бракуваната славяновска "стока", ама късно.

    22:24 17.07.2026

  • 31 Ами

    5 11 Отговор

    До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":

    Калоянчо е пуделът на кака Кури.
    Още в младежкото СДС си беше истерик.
    За това Калоянчо и как Кури бяха дупе и гащи.

    Коментиран от #35

    22:25 17.07.2026

  • 32 Затваряй

    6 6 Отговор
    си устата,сорос ко из чад и е!

    22:25 17.07.2026

  • 33 Путин гол до кръста на пони

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Европа иска бедни народи и държави":

    След като европа иска бедни народи и държави, защо не вземе наZZ? Ние сме най- бедните мишки не само в Европа!

    22:27 17.07.2026

  • 34 Зловещи истини от Методиев

    8 7 Отговор

    До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":

    Зависимост от олигархия и бандити на Радев ,крадец на макс най големия в новата ни история...ДПС вече държи изцяло повечето сектори в България при Радев ...това нормален човек не би го направил...Методиев го призовава ако го държат с компромати,зависимости, ако го изнудват бандитските кръгове които му купили изборите да се обърне към народа за подкрепа

    Коментиран от #37, #43

    22:27 17.07.2026

  • 35 Да, пък

    11 7 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    Радев вече е пуделчето на Пеевски и Борисов. ПБ = ДПС + ГЕРБ + БСП + ИТН.

    Коментиран от #64

    22:27 17.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ох и ти кого стана въшка

    4 5 Отговор
    Кога се наду

    22:32 17.07.2026

  • 39 Мда

    9 3 Отговор
    Радан, костовист от седмия ден, пета герб флигорна и заслепен от кинти в ЕС даже ни дава сметка каква реклама прави на ПБ и на правителството на Радев. Чакаме още герб флигорни: поптодорова, цветанка с джуките, коларова, грантаджиите евгениевци и пр. лузъри.

    22:32 17.07.2026

  • 40 Иво Христов

    5 4 Отговор
    Вие май не сте чули, че ще има тактически ядрен удар!!!
    Ама ...аз другарьо Радеф не рабрах, кой ще удря с тактически ядрен удар!

    Коментиран от #42

    22:34 17.07.2026

  • 41 Румен Решетников

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Абе, мияча на чинии, дето получи призовка през 2022-ра, що не си на фронта?

    22:35 17.07.2026

  • 42 Румен Р@деф

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Иво Христов":

    Как кой бе, Христов! По цел ден викаш хайл, хайл.... има само един луд дето може да удари с тактически ядрен удар!

    22:36 17.07.2026

  • 43 Най много ми харесаха думите на

    7 6 Отговор

    До коментар #34 от "Зловещи истини от Методиев":

    Методиев за Радев - "Вижте го. Прилича на Френски комедиен актьор от 60- те години. Говори несвързано и неразбираемо и народа си мисли този е голям тактик ,има план за спасение"

    22:37 17.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Име

    6 4 Отговор
    Радане, Радане, да те ... който и където те хване!

    22:39 17.07.2026

  • 46 Тодор Правешки

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    И на мен са ми противни Ивовците, Копейкин, Радьев, Волгин, Карбовски, и останалите майцепродавци, за които България е втората им Родина след Рассия!

    22:41 17.07.2026

  • 47 Патриот

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "ФАШИЗЪМ ВЕЧЕ ИМАМЕ":

    Прав си. Фашизъм вече имаме, а Фюрера е Костя Копейкин! Само фашисти и комунисти правят списъци с инакомислещи, които да пращат в лагери!

    22:45 17.07.2026

  • 48 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    4 7 Отговор
    На найкрая ни нахранени, ни опазени.

    22:45 17.07.2026

  • 49 БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ

    7 2 Отговор
    Срещу Русия. Набийте си го в главите.

    Коментиран от #56

    22:46 17.07.2026

  • 50 Хари путър

    5 2 Отговор
    Тези се крепят само на критики
    Паразити в политики

    22:48 17.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 9689

    3 0 Отговор
    Слуги мутренски трият коментари.

    22:50 17.07.2026

  • 53 Вестник Шок

    6 2 Отговор
    Рада Дълбоката е дибидюс гола в характерна снимка на пасивка, в прословутата книга на Ицо Петрофф "Петзвезден Живот". Много интересно четиво за лицемерието на "елита".

    22:52 17.07.2026

  • 54 РАДА

    7 2 Отговор
    Е един жалък зависим и компрометиран гьой. Удобен за манипулиране.

    22:56 17.07.2026

  • 55 БУКВАТА "Ч"

    4 1 Отговор
    "Когато отвратените се отдръпнат от политиката, остават отвратителните".

    23:00 17.07.2026

  • 56 Румен Решетников

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ":

    Тц. Българите са воювали и били Рассия през ПСВ! Чети повече история, не ФБ!

    Коментиран от #65

    23:02 17.07.2026

  • 57 БУКВАТА "Ч"

    2 1 Отговор
    До Другаря Радан Кънев....
    Основният смъсъл на живота - да дадеш/дариж живот, а не...колко и какво имаш и/или как живееш!

    23:05 17.07.2026

  • 58 Сигнално Жълто

    5 2 Отговор
    Само потърсете заглавието "Рада Дълбоката пак. Гейове и пияници яхнаха синята идея".

    23:06 17.07.2026

  • 59 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Точно е казал бившия шеф на кабинета":

    Има време. Първо бацко и свински.😎

    23:06 17.07.2026

  • 60 ДБ има ли избиратели или влиза в

    2 2 Отговор
    Парламента с помощта на ПП май да.

    23:06 17.07.2026

  • 61 Я ни разкажи

    2 1 Отговор
    "Дясното политическо пространство?" Що за оксиморон изречен от Радан Кънев? От какъв род произхождаш РадАнчо? Я ни разкажи пак са леля си КордОва , ярка комунистическа функционерка в Пловдивско и Пазарджишко. През септември-октомври 1г.944г. избива няколко десетки души без съд и присъда и после фЪсна в Израел. Твоите съплеменници за една бройка след 1944г. едва не изхвърлиха Иван Вазов от училището и литературата. Трябваше академик Державин да им набие канчето та да се крОтнат.

    23:10 17.07.2026

  • 62 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Само слабите се стремят към порядък!
    Силните владеят хаоса !

    23:10 17.07.2026

  • 63 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Два клитора си говорят:
    -Знаеш ли какво говорят за нас партийняците?
    Първи клитор от първия ред на Парламата:
    - Мазни сме били, солени, слузести, с отвратителен вкус и миризма..
    Втори клитор, седнал зад първия, на втория ред в Парламата:
    -и кой го казва??!!??
    -ЗЛИТЕ ЕЗИЦИ В ПАРЛАМАТА...

    23:18 17.07.2026

  • 64 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Да, пък":

    Когато чуя от Пеевски че Радев му е стоял в скута, може и да ти повярвам :)

    23:22 17.07.2026

  • 65 дедо

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Румен Решетников":

    Българите ПСВ не са се били с руснаците, хайде малко прочетете история (книгите не хапят), да били сме ги но не тогава ;)

    23:25 17.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Помните ли стария виц за това, как царят на животните раз¬делил поданиците си на умни и красиви? Всички послушно се разделили на две групички, и само маймуната останала да стои сама по средата. Лъвът я попитал: „Маймуно, какво чакаш?", а тя отговорила: „Аз какво, да се разкъсам ли?!".

    23:30 17.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

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