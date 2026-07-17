Радан Кънев: Когато нямаш политика, няма как да имаш сигурност

България не е необходимо да бъде сред "ястребите" за Украйна, основният въпрос е как се развива общата отбранителна политика на Европейския съюз. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ лидерът на ДСБ Радан Кънев.
Рисковете за всяка държава в Европа се увеличават много сериозно, увеличават се постоянно, включително и за България. Европейските държави отоговарят със споразумения, с които увеличават способностите си. На това българските управляващи казват: "Не", неясно защо. Никой не оспорва правото им да вземат самостоятелни решения, но в една конституционна демокрация те дължат отговор каква е тази политика, която те предприемат по отношение на Украйна и на Коалциията на желаещите, заяви Кънев.
Добро решение на външния министър е да подкрепи Киевската декларация. Но на следващия ден те казват: "Не е вярно". Ние не знаем каква е политиката на правителството, особено по отношение на външната политика и сигурността. Не е ясно защо се отказват от решението си, какво се разви за три дена и половина. Когато нямаш политика, няма как да имаш осигурена сигурност. Настояваме, че тази политика трябва да бъде споделена с гражданите. Много е трудно да подкрепяш или да бъдеш несъгласен с нищото, подчерта лидерът на ДСБ.
Той коментира и изготвения от кабинета "Радев" и приет на първо четене в Народното събраие проект на бюджет за 2026 г.
Управляващите имат пълната свобода да приемат и какъвто бюджет искат, но не отговарят защо приемат такъв бюджет, за какво например ще бъдат похарчени заложцените 10 млрд. капиталови разходи. До края на тази бюджетнта година няма никаква възможност да бъдат изразходени тези пари. Това означава, че българските данъкоплатци се одрусват авансово. Това се правеше и по врмето на Борисов и Пеевски, но тук мащабът е плашещо по-голям. Т.е. сега трябва да се натрупат резерви или както казваше Борисов – мазнинки, за да си осигурят управляващите спечелването на местните избори догодина, посочи Радн Кънев.
Мнозинството залита в популизъм с авторитарен признак. В момента стратегичският съюзник на ДСБ е "Да, България", а стратегическият съюзник на "Демократична България" са много български граждани с проевропейски настроения, които в момента не ни подкрепят и не гласуват за нас. Дясното политическо пртостранство трябва да бъде консолидирано и правовата държава да бъде защитена, каза още Кънев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прав е
Коментиран от #13
22:01 17.07.2026
2 България се нарежда на едно от първите м
За трета поредна година България оглавява и класацията на "Галъп Уърлд" за "най-страдащ народ”.
Според публикуваните данни 39% (двама от всеки пет) от българите определят живота си като достатъчно тежък, за да се каже, че е страдание. В Доклада на ООН, най-нещастната нация в Европа. България се изкачи от 19-то на 1-вото място в света по най-висока смъртност на населението, по този показател ние сме пред Афганистан и Сомалия, изпреварихме даже Сирия и Украйна, където се води война. По селата не се виждат нито животни нито деца. Основна цел на завършващите средно образование у нас е да избягат от България; БКП и живковата номенклатура смениха Москва с Вашингтон, и народната власт ЗАМЕНИХА ЗА БУРЖОАЗНА ДИКТАТУРА КОЛОНИЯ НА САЩ, макар и постна демокрация - властта се страхуваше от народът и имаше развитие макар и със закъснение от 20 години от САЩ и 15 години от Франция и с 30 години пред Китай, сега не е така, и БВП дори като дял от световната икономика е два пъти по-малък. Масовият доход е около 100 социалистически лева като покупателна сила. РЕГРЕС УЖАСЕН РЕГРЕС. ДОЛУ БКП. ДОЛУ РЕЖИМЪТ НА ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВАШИНГТОН.
Коментиран от #16, #17
22:02 17.07.2026
3 рамадана дълбоката
22:02 17.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #41
22:03 17.07.2026
5 Кремена
22:03 17.07.2026
6 обективен
22:03 17.07.2026
7 Бай Ху
22:04 17.07.2026
8 Европа иска бедни народи и държави
Коментиран от #33
22:04 17.07.2026
9 Прогресивен
22:04 17.07.2026
10 Да питам само
Коментиран от #44
22:05 17.07.2026
11 Калоян Методиев бивш шеф на
"Радев приключи политически. Ако се инати е възможно да приключи и изцяло"
Коментиран от #20, #21, #22, #26, #30, #31, #34
22:06 17.07.2026
12 ЗиЛ 131
22:06 17.07.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Прав е":Не знам колко е прав рада дълбоката, ама знам че ми е адски противен, даже отвратителен....
Коментиран от #46
22:07 17.07.2026
14 Порасна ѝ много работата на Рада
22:08 17.07.2026
15 Политика?
22:08 17.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гробар
До коментар #2 от "България се нарежда на едно от първите м":Така е. Смъртно наказание за сините комунета и роднините им.
22:08 17.07.2026
18 коки
22:09 17.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Калоян Методиев за Радев
До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":"Аз съм му бил шеф на кабинета и съм го придружавал на срещи. Ами той лъжеше постоянно за всичко. И това недоразумение ни е вече премиер"
22:16 17.07.2026
21 Точно е казал бившия шеф на кабинета
До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":На Радев- Радев приключи политически. Ако се инати може да приключи изцяло
Коментиран от #59
22:17 17.07.2026
22 Без име
До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":Калояне, Калояне, Радев ще го приключат онези две служби, ако решат. Договорката им засега е Радев да ни управлява.
22:18 17.07.2026
23 Констатация
22:18 17.07.2026
24 Плитките мисли
22:19 17.07.2026
25 хихи
22:20 17.07.2026
26 Много точно е казал бившият шеф
До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":Изгледайте фактите ...потресаващи са. .не го казва баба пена от чукар дере а бившият шеф на кабинета му
22:21 17.07.2026
27 сликоп
22:23 17.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ФАШИЗЪМ ВЕЧЕ ИМАМЕ
Коментиран от #36, #47
22:24 17.07.2026
30 Ще се сетите, че
До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":Калоян Методиев и леля Корни най-добре си знаят бракуваната славяновска "стока", ама късно.
22:24 17.07.2026
31 Ами
До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":Калоянчо е пуделът на кака Кури.
Още в младежкото СДС си беше истерик.
За това Калоянчо и как Кури бяха дупе и гащи.
Коментиран от #35
22:25 17.07.2026
32 Затваряй
22:25 17.07.2026
33 Путин гол до кръста на пони
До коментар #8 от "Европа иска бедни народи и държави":След като европа иска бедни народи и държави, защо не вземе наZZ? Ние сме най- бедните мишки не само в Европа!
22:27 17.07.2026
34 Зловещи истини от Методиев
До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на":Зависимост от олигархия и бандити на Радев ,крадец на макс най големия в новата ни история...ДПС вече държи изцяло повечето сектори в България при Радев ...това нормален човек не би го направил...Методиев го призовава ако го държат с компромати,зависимости, ако го изнудват бандитските кръгове които му купили изборите да се обърне към народа за подкрепа
Коментиран от #37, #43
22:27 17.07.2026
35 Да, пък
До коментар #31 от "Ами":Радев вече е пуделчето на Пеевски и Борисов. ПБ = ДПС + ГЕРБ + БСП + ИТН.
Коментиран от #64
22:27 17.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ох и ти кого стана въшка
22:32 17.07.2026
39 Мда
22:32 17.07.2026
40 Иво Христов
Ама ...аз другарьо Радеф не рабрах, кой ще удря с тактически ядрен удар!
Коментиран от #42
22:34 17.07.2026
41 Румен Решетников
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Абе, мияча на чинии, дето получи призовка през 2022-ра, що не си на фронта?
22:35 17.07.2026
42 Румен Р@деф
До коментар #40 от "Иво Христов":Как кой бе, Христов! По цел ден викаш хайл, хайл.... има само един луд дето може да удари с тактически ядрен удар!
22:36 17.07.2026
43 Най много ми харесаха думите на
До коментар #34 от "Зловещи истини от Методиев":Методиев за Радев - "Вижте го. Прилича на Френски комедиен актьор от 60- те години. Говори несвързано и неразбираемо и народа си мисли този е голям тактик ,има план за спасение"
22:37 17.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Име
22:39 17.07.2026
46 Тодор Правешки
До коментар #13 от "Европеец":И на мен са ми противни Ивовците, Копейкин, Радьев, Волгин, Карбовски, и останалите майцепродавци, за които България е втората им Родина след Рассия!
22:41 17.07.2026
47 Патриот
До коментар #29 от "ФАШИЗЪМ ВЕЧЕ ИМАМЕ":Прав си. Фашизъм вече имаме, а Фюрера е Костя Копейкин! Само фашисти и комунисти правят списъци с инакомислещи, които да пращат в лагери!
22:45 17.07.2026
48 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
22:45 17.07.2026
49 БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ
Коментиран от #56
22:46 17.07.2026
50 Хари путър
Паразити в политики
22:48 17.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 9689
22:50 17.07.2026
53 Вестник Шок
22:52 17.07.2026
54 РАДА
22:56 17.07.2026
55 БУКВАТА "Ч"
23:00 17.07.2026
56 Румен Решетников
До коментар #49 от "БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ":Тц. Българите са воювали и били Рассия през ПСВ! Чети повече история, не ФБ!
Коментиран от #65
23:02 17.07.2026
57 БУКВАТА "Ч"
Основният смъсъл на живота - да дадеш/дариж живот, а не...колко и какво имаш и/или как живееш!
23:05 17.07.2026
58 Сигнално Жълто
23:06 17.07.2026
59 Евгени от Алфапласт
До коментар #21 от "Точно е казал бившия шеф на кабинета":Има време. Първо бацко и свински.😎
23:06 17.07.2026
60 ДБ има ли избиратели или влиза в
23:06 17.07.2026
61 Я ни разкажи
23:10 17.07.2026
62 БУКВАТА "Ч"
Силните владеят хаоса !
23:10 17.07.2026
63 БУКВАТА "Ч"
-Знаеш ли какво говорят за нас партийняците?
Първи клитор от първия ред на Парламата:
- Мазни сме били, солени, слузести, с отвратителен вкус и миризма..
Втори клитор, седнал зад първия, на втория ред в Парламата:
-и кой го казва??!!??
-ЗЛИТЕ ЕЗИЦИ В ПАРЛАМАТА...
23:18 17.07.2026
64 Ами
До коментар #35 от "Да, пък":Когато чуя от Пеевски че Радев му е стоял в скута, може и да ти повярвам :)
23:22 17.07.2026
65 дедо
До коментар #56 от "Румен Решетников":Българите ПСВ не са се били с руснаците, хайде малко прочетете история (книгите не хапят), да били сме ги но не тогава ;)
23:25 17.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 БУКВАТА "Ч"
23:30 17.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.