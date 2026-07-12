Радан Кънев: ПБ иска да овладее същите корупционни механизми както при Борисов

Новоизбраният лидер на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев подчерта, че формацията му ще бъде част от онези десни сили, които ще положат всички усилия, за да не позволят управлението на Румен Радев да не прерасне в авторитарен популистки режим.
В интервю пред Лора Крумова в ефира на NOVA Кънев алармира, че „имаме смяна на лицата“, но новата партия в управлението – „Прогресивна България“, иска да овладее същите корупционни механизми както при Борисов, и според лидера на ДСБ това е и най-големият риск. Нещо повече, по думите му „старите ченгеджийски мрежи са в процес на договаряне с Радев“.
„Аз съм от хората, които от години обясняват, че между лицето Делян Славчев Пеевски и модела „Пеевски“ има огромна разлика, защото говорим за един модел, който е създаден много преди аз да се родя. Моделът винаги е бил един и същи, просто си сменя името“, поясни Радан Кънев.
Според него моделът ще падне тогава, когато започне истинското разграждане на службите, които „трябва да раздават правосъдие, а не да създават партии, бизнеси, пари и медии“.
Относно президентските избори Кънев каза, че в ранната есен ще имат издигнат общ кандидат с „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“.
На въпрос дали биха допуснали към тях да се присъедини и ГЕРБ Радан Кънев бе категоричен, че това няма как да се случи и добави, че в момента ГЕРБ не е никаква опозиция на ПБ.
„Не виждам защо трябва да дефинираме ГЕРБ и ДПС като опозиция. Те не просто са притихнали, те подкрепят предложенията на управляващите. Излизат и казват: „Нека предложат хора за ВСС, ние ще им дадем мнозинството, от което имат нужда“. Явно става дума за личностно съхранение, а не толкова за партийно“, отбеляза още Кънев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феникс
18:43 12.07.2026
2 Още
18:45 12.07.2026
3 Тома
18:45 12.07.2026
4 Овчар
18:46 12.07.2026
5 виктория
18:47 12.07.2026
6 хехе
18:48 12.07.2026
7 РАМАДАНЧО РАМАДАНЧО
18:54 12.07.2026
8 защо
Коалиционното споразумение за съвместно управление между ГЕРБ и Реформаторския блок е подписано на 6 ноември 2014 г. в Народното събрание.Под официалния документ подписите си поставят:Бойко Борисов – в качеството си на председател на политическа партия ГЕРБ.Меглена Кунева – като съпредседател на коалиция „Реформаторски блок“.Радан Кънев – като съпредседател на коалиция „Реформаторски блок“.
А Лора и Рада да се съревновават в евроатлантизъм.
18:54 12.07.2026
9 Евроджендър
Коментиран от #12
18:56 12.07.2026
10 Троян
18:57 12.07.2026
11 Той призна
18:59 12.07.2026
12 пешо
До коментар #9 от "Евроджендър":след лек ремонт била вече рада тясната
18:59 12.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Софето
Само далеч от ОПГГерП
19:03 12.07.2026
15 жоро
Само мъпети там.
19:06 12.07.2026
16 Бай Радан
19:10 12.07.2026
17 Не е лесно
19:11 12.07.2026
18 Исторически парк
19:12 12.07.2026
19 Ба бааааа
19:13 12.07.2026
20 ПиПидофил
19:13 12.07.2026
21 годо
19:15 12.07.2026
22 Радини дълбоки вълнения
19:15 12.07.2026
23 !!!?
19:19 12.07.2026
24 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ
19:23 12.07.2026
25 УПРАВЛЯВА С БОКО
19:24 12.07.2026
26 Гроздето кисело
19:25 12.07.2026
27 нннн
19:27 12.07.2026
28 Украине победи факт
19:28 12.07.2026
29 Ами
19:32 12.07.2026
30 Фют
19:34 12.07.2026
31 604
19:37 12.07.2026
32 скоро,скоро!!!
19:37 12.07.2026
33 Жоро
19:38 12.07.2026
34 Е тоя ще ги занули.
19:39 12.07.2026
35 Псевдо демократе Кънев гласува ГМО
Гласували против правото на избор, на етикетите на храните да са обозначени ГМО храни
са:
Танер Кабилов, Радан Кънев, Илхан Кючук и Ивайло Вълчев.
кънев ако си всеяден и не ти пука за здравето ти, то българският народ не е.
Дб искали да връщат ЛГБТ обучение в училищата, такива партийки трябва да бъдат премахнати от Европа, а такива евродепутати отзовани, с отнето имущество и активи в полза на държавата, и никога повече да не заемат държавен пост.
Със забрана до 9 коляно да стъпват в България.
19:41 12.07.2026
36 Сега Наистина Имаме !
Народ !
19:48 12.07.2026
37 еххх амнезия
19:51 12.07.2026
38 Мдаа
19:53 12.07.2026
39 БОЦ - ко
Тепърва те чака е...Ане
19:54 12.07.2026
40 И Киев е Руски
19:55 12.07.2026
41 ПО ТОЧНО
19:57 12.07.2026
42 Явно,
20:00 12.07.2026
43 За това стана евродепутат
20:03 12.07.2026
44 Хо хо
20:08 12.07.2026
45 СЛОНА
ДА ПИТАМ ТИ КЪДЕ СИ БИЛ В ЗОРАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА...В М.....Н
20:08 12.07.2026
46 Дед
20:15 12.07.2026