Новини
България »
Радан Кънев: ПБ иска да овладее същите корупционни механизми както при Борисов

Радан Кънев: ПБ иска да овладее същите корупционни механизми както при Борисов

12 Юли, 2026 18:40 1 019 46

  • радан кънев-
  • дсб-
  • пб-
  • управление

Аз съм от хората, които от години обясняват, че между лицето Делян Славчев Пеевски и модела „Пеевски“ има огромна разлика, защото говорим за един модел, който е създаден много преди аз да се родя

Радан Кънев: ПБ иска да овладее същите корупционни механизми както при Борисов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новоизбраният лидер на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев подчерта, че формацията му ще бъде част от онези десни сили, които ще положат всички усилия, за да не позволят управлението на Румен Радев да не прерасне в авторитарен популистки режим.

В интервю пред Лора Крумова в ефира на NOVA Кънев алармира, че „имаме смяна на лицата“, но новата партия в управлението – „Прогресивна България“, иска да овладее същите корупционни механизми както при Борисов, и според лидера на ДСБ това е и най-големият риск. Нещо повече, по думите му „старите ченгеджийски мрежи са в процес на договаряне с Радев“.

„Аз съм от хората, които от години обясняват, че между лицето Делян Славчев Пеевски и модела „Пеевски“ има огромна разлика, защото говорим за един модел, който е създаден много преди аз да се родя. Моделът винаги е бил един и същи, просто си сменя името“, поясни Радан Кънев.

Според него моделът ще падне тогава, когато започне истинското разграждане на службите, които „трябва да раздават правосъдие, а не да създават партии, бизнеси, пари и медии“.

Относно президентските избори Кънев каза, че в ранната есен ще имат издигнат общ кандидат с „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“.

На въпрос дали биха допуснали към тях да се присъедини и ГЕРБ Радан Кънев бе категоричен, че това няма как да се случи и добави, че в момента ГЕРБ не е никаква опозиция на ПБ.

„Не виждам защо трябва да дефинираме ГЕРБ и ДПС като опозиция. Те не просто са притихнали, те подкрепят предложенията на управляващите. Излизат и казват: „Нека предложат хора за ВСС, ние ще им дадем мнозинството, от което имат нужда“. Явно става дума за личностно съхранение, а не толкова за партийно“, отбеляза още Кънев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    43 9 Отговор
    ОТ ДБ и ПП всички са корупционери та дрънкат! Гледахте ли новият клип на Цанов за нашият мил супер неподкупен полицай на стероиди "Кандев"! :)

    18:43 12.07.2026

  • 2 Още

    15 20 Отговор
    от първия момент ! Започнаха с лъжи и далаверите им се множат стремглаво ! От едно котило , какви да са ?

    18:45 12.07.2026

  • 3 Тома

    29 7 Отговор
    Сега рада трябва да си заслужи избирането за председател на дсб като започне да ги бърка по редки.

    18:45 12.07.2026

  • 4 Овчар

    18 4 Отговор
    Обърнете внимание...! Националните медии.! бТВ кани завземащи космоса , Русия е мъртва , 16 годишна наркоманка умряла.....! Нова ..момчето с платформите за измамниците който трябва да има охрана защото е неудобен , останалото е гробища ненужни на никой...!

    18:46 12.07.2026

  • 5 виктория

    36 7 Отговор
    и тоя главок се прибра!!!

    18:47 12.07.2026

  • 6 хехе

    34 6 Отговор
    Абе рада дълбоката не нарече ли тиквата байу....й

    18:48 12.07.2026

  • 7 РАМАДАНЧО РАМАДАНЧО

    32 7 Отговор
    С РАДЕВ ЛИ ЩЕ СЕ МЕРИШ КЪС ТИ Е ЧУРЕКА.

    18:54 12.07.2026

  • 8 защо

    26 4 Отговор
    Малко факти:
    Коалиционното споразумение за съвместно управление между ГЕРБ и Реформаторския блок е подписано на 6 ноември 2014 г. в Народното събрание.Под официалния документ подписите си поставят:Бойко Борисов – в качеството си на председател на политическа партия ГЕРБ.Меглена Кунева – като съпредседател на коалиция „Реформаторски блок“.Радан Кънев – като съпредседател на коалиция „Реформаторски блок“.

    А Лора и Рада да се съревновават в евроатлантизъм.

    18:54 12.07.2026

  • 9 Евроджендър

    25 6 Отговор
    Рада дълбоката ли е това?

    Коментиран от #12

    18:56 12.07.2026

  • 10 Троян

    23 4 Отговор
    Тоя да прочете повеста на Иван Вазов. Немили, недраги. И да се засрами от Хъшовете, хиената.

    18:57 12.07.2026

  • 11 Той призна

    20 3 Отговор
    Че е имало курочционни схеми при Борисов

    18:59 12.07.2026

  • 12 пешо

    24 5 Отговор

    До коментар #9 от "Евроджендър":

    след лек ремонт била вече рада тясната

    18:59 12.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Софето

    10 15 Отговор
    Успех, смислен избор…
    Само далеч от ОПГГерП

    19:03 12.07.2026

  • 15 жоро

    26 6 Отговор
    в ДеСееБе един малоумник смени друг.
    Само мъпети там.

    19:06 12.07.2026

  • 16 Бай Радан

    15 4 Отговор
    Прецака бай танас

    19:10 12.07.2026

  • 17 Не е лесно

    17 5 Отговор
    Да те изберат за лидер на партия със затихващи функции. Седнал да сравнява ПБ с ГЕРБ за да плаши народа. Жалък е, но и той има минало, което ще му бъде напомнено.

    19:11 12.07.2026

  • 18 Исторически парк

    14 7 Отговор
    Сега пак ли от сутрин до вечер ще гледаме рада дълбоката 🤮

    19:12 12.07.2026

  • 19 Ба бааааа

    15 5 Отговор
    От тази креслива измет България трябва да се отърве

    19:13 12.07.2026

  • 20 ПиПидофил

    11 4 Отговор
    На нас ни бяха обещани порции, докато се гушкахме в скута на шиши, но си останахме само с мазното турско кафенце!

    19:13 12.07.2026

  • 21 годо

    15 3 Отговор
    Знаем бе, Кънев, всичко друго, което не е ваше или под ваш контрол, е грешно и недемократично.Като вземете властта и всичко става правилно и демократично(даже сглобка с тези с които уж се борите).Смешки.Толкова сте прозрачни, че няма накъде повече.

    19:15 12.07.2026

  • 22 Радини дълбоки вълнения

    9 3 Отговор
    Всички искате само това!

    19:15 12.07.2026

  • 23 !!!?

    8 8 Отговор
    Моделът КГБ...!!!?

    19:19 12.07.2026

  • 24 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ

    7 4 Отговор
    Рада кого от българското общество представлява?

    19:23 12.07.2026

  • 25 УПРАВЛЯВА С БОКО

    8 4 Отговор
    Наглец розов

    19:24 12.07.2026

  • 26 Гроздето кисело

    6 4 Отговор
    Чиста завист у пропаднал псевдополитик!

    19:25 12.07.2026

  • 27 нннн

    7 3 Отговор
    Тия разлюбиха Боко и Шиши. А толкова страстна любoв беше...

    19:27 12.07.2026

  • 28 Украине победи факт

    5 5 Отговор
    Безполезна га д Рада дълбоката

    19:28 12.07.2026

  • 29 Ами

    7 5 Отговор
    Корупция е всичко в което не участват пуделите на Иво Прокопиев :)

    19:32 12.07.2026

  • 30 Фют

    3 4 Отговор
    Споко, Раждане, хванала съм олигарсите за смокините.

    19:34 12.07.2026

  • 31 604

    6 3 Отговор
    тоа пъ и той на софрата, а тръгнал да прави заключения, след тая война ще има още една и тогава всичките ще сте по диреците!!!!!

    19:37 12.07.2026

  • 32 скоро,скоро!!!

    7 4 Отговор
    гумената глава започва с простотии!!!

    19:37 12.07.2026

  • 33 Жоро

    5 3 Отговор
    Радане,сега всеки ден ли ще ти гледаме грозната физиономия ?

    19:38 12.07.2026

  • 34 Е тоя ще ги занули.

    4 3 Отговор
    Както Нинова БСП

    19:39 12.07.2026

  • 35 Псевдо демократе Кънев гласува ГМО

    5 3 Отговор
    нови технологии ГМО храни в ЕП да не са обозначени на етикетите.
    Гласували против правото на избор, на етикетите на храните да са обозначени ГМО храни
    са:
    Танер Кабилов, Радан Кънев, Илхан Кючук и Ивайло Вълчев.
    кънев ако си всеяден и не ти пука за здравето ти, то българският народ не е.
    Дб искали да връщат ЛГБТ обучение в училищата, такива партийки трябва да бъдат премахнати от Европа, а такива евродепутати отзовани, с отнето имущество и активи в полза на държавата, и никога повече да не заемат държавен пост.
    Със забрана до 9 коляно да стъпват в България.

    19:41 12.07.2026

  • 36 Сега Наистина Имаме !

    2 1 Отговор
    Един Победен !

    Народ !

    19:48 12.07.2026

  • 37 еххх амнезия

    3 1 Отговор
    Как да вярваш на някой, който толкова години се гушка с Борисов и Пеевски и изведнъж почва да говори за корупция :) То ние може да ви се струваме тревопасни ама не пасем трева...сигурно се очаква да ти вярваме :)

    19:51 12.07.2026

  • 38 Мдаа

    2 3 Отговор
    Девизът на ПБ е "Станете да седнем" !

    19:53 12.07.2026

  • 39 БОЦ - ко

    4 1 Отговор
    Раданеее, Радане,
    Тепърва те чака е...Ане

    19:54 12.07.2026

  • 40 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Дълбока Мара си живее живота въпреки че трябва да е в затвора .БГ страната на намагне тизираните

    19:55 12.07.2026

  • 41 ПО ТОЧНО

    4 0 Отговор
    ОТ ЕДИН ОТ ПА ДЪКГНОМ , НА ДРУГ ОТ ПА ДЪК ДЪЛ БОКОТОГЪРЛО........!

    19:57 12.07.2026

  • 42 Явно,

    2 1 Отговор
    Има много хора които го обожават Рада дълбоката. За да слагат толкова минуси, за лоши коментари за този човек. 🤣

    20:00 12.07.2026

  • 43 За това стана евродепутат

    1 0 Отговор
    Рада по нали вие едно време ги създадохте и подкрепяхте ГЕРБ.

    20:03 12.07.2026

  • 44 Хо хо

    1 0 Отговор
    На Рада физономията е като настъпен домат. Виж кафевата дупка му е свежарка.

    20:08 12.07.2026

  • 45 СЛОНА

    2 0 Отговор
    РАМАДАН Е ЗНАЕШ ЛИ ОЩЕ В ЗОРАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА КИРЧА И КЪЦИ(КОКОРЧА)СЕ ГЛАСЕХА ДС МУ ТУРАТ ДИНЕНАТА КОРА НА РАДЕВ ПРЕЗ ХАТАНАСОВ...
    ДА ПИТАМ ТИ КЪДЕ СИ БИЛ В ЗОРАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА...В М.....Н

    20:08 12.07.2026

  • 46 Дед

    2 0 Отговор
    Тоя освен да се каканиже в политиката, с нещо друго да сте го запомнили??? Дори си бяха дружки с ГЕРБ! Та същия тръгнал да търси кусури на ПБ!?!?!?

    20:15 12.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове