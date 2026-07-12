Радан Кънев: ПБ иска да овладее същите корупционни механизми както при Борисов

Новоизбраният лидер на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев подчерта, че формацията му ще бъде част от онези десни сили, които ще положат всички усилия, за да не позволят управлението на Румен Радев да не прерасне в авторитарен популистки режим.

В интервю пред Лора Крумова в ефира на NOVA Кънев алармира, че „имаме смяна на лицата“, но новата партия в управлението – „Прогресивна България“, иска да овладее същите корупционни механизми както при Борисов, и според лидера на ДСБ това е и най-големият риск. Нещо повече, по думите му „старите ченгеджийски мрежи са в процес на договаряне с Радев“.

„Аз съм от хората, които от години обясняват, че между лицето Делян Славчев Пеевски и модела „Пеевски“ има огромна разлика, защото говорим за един модел, който е създаден много преди аз да се родя. Моделът винаги е бил един и същи, просто си сменя името“, поясни Радан Кънев.

Според него моделът ще падне тогава, когато започне истинското разграждане на службите, които „трябва да раздават правосъдие, а не да създават партии, бизнеси, пари и медии“.

Относно президентските избори Кънев каза, че в ранната есен ще имат издигнат общ кандидат с „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“.

На въпрос дали биха допуснали към тях да се присъедини и ГЕРБ Радан Кънев бе категоричен, че това няма как да се случи и добави, че в момента ГЕРБ не е никаква опозиция на ПБ.

„Не виждам защо трябва да дефинираме ГЕРБ и ДПС като опозиция. Те не просто са притихнали, те подкрепят предложенията на управляващите. Излизат и казват: „Нека предложат хора за ВСС, ние ще им дадем мнозинството, от което имат нужда“. Явно става дума за личностно съхранение, а не толкова за партийно“, отбеляза още Кънев.