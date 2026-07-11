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Наталия Киселова: Основният въпрос остава кой заплаща пътуванията на Пеевски и с каква цел са те

Наталия Киселова: Основният въпрос остава кой заплаща пътуванията на Пеевски и с каква цел са те

11 Юли, 2026 19:40 768 33

  • наталия киселова-
  • пътувания-
  • пеевски

Справките, които изтекоха, са две - от МВР и от ДАНС. Ако госпожа Атанасова твърди, че не е напускала, министър Демерджиев в някакъв момент ще трябва да обоснове твърдението си с документи или с факти

Наталия Киселова: Основният въпрос остава кой заплаща пътуванията на Пеевски и с каква цел са те - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разминаванията в данните за пътуванията на Делян Пеевски поставят повече въпроси, отколкото дават отговори. Това заяви бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“, като призова за по-прецизно представяне на фактите и доказателствата.

„В изслушването на министър Демерджиев имаше доста повече увереност в сравнение с това, което впоследствие беше оповестено и публикувано. Вместо да се създаде категорично убеждение за проблем с пътуванията на народния представител Делян Пеевски, по-скоро изникват повече въпроси, отколкото отговори“, коментира Киселова.

По отношение на публикуваното от Десислава Атанасова удостоверение от турските власти, според което в посочени дати тя не е напускала територията на Турция Киселова коментира: „Справките, които изтекоха, са две - от МВР и от ДАНС. Ако госпожа Атанасова твърди, че не е напускала, министър Демерджиев в някакъв момент ще трябва да обоснове твърдението си с документи или с факти“, заяви Киселова. Според нея подходът не е бил правилен и „освен ако не се цели да се създаде шум и да се отклони вниманието - например от бюджета или от друго важно събитие“.

Бившият председател на парламента отбеляза, че основният въпрос остава „кой заплаща пътуванията на народния представител и с каква цел са те“, но подчерта, че този, който повдига подобни съмнения, трябва да представи и доказателствата. По темата за санкциите по закона „Магнитски“ Киселова беше категорична, че те не действат пряко в България. „Краткият отговор е - не. Банките са тези, които трябва да се съобразяват, за да бъдат част от международната система за разплащания“, обясни тя.

Киселова коментира още съдебната реформа и възможните промени в Изборния кодекс. Според нея министърът на правосъдието разполага основно с инструментите на публичността и законодателната инициатива, а не с възможност да влияе пряко върху кадровите решения във Висшия съдебен съвет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бати Сашо

    14 0 Отговор
    Самия самолет е на Свинчока.

    19:44 11.07.2026

  • 2 Сестрата на Пеевски

    21 0 Отговор
    защо ни я натрапвате всеки ден?

    Коментиран от #21

    19:45 11.07.2026

  • 3 Основният

    17 0 Отговор
    въпрос е защо не си в Сливен ?

    19:46 11.07.2026

  • 4 Бъдеще

    22 2 Отговор
    Не разбирам защо давате трибуна на това продажно чучело... Всички видяхме капацитета и.

    19:47 11.07.2026

  • 5 ти кажи

    12 0 Отговор
    той ти е шеф

    19:49 11.07.2026

  • 6 Боздуган

    14 3 Отговор
    Вие да не сте в детската градина. Признай другарче пред строя. Разследване, съд, затвор и заулавяне. Какво чакате, имате пълно мнозинство?

    19:50 11.07.2026

  • 7 Как

    15 0 Отговор
    За какво да пътува до Дубай със съдийка ако не да я на….е!

    Коментиран от #13, #29

    19:53 11.07.2026

  • 8 Румен Йотова

    5 4 Отговор
    Точно сега коментираме темата с
    колегата от третия ред
    Ура!

    19:53 11.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Водил е Киселова в Дубай на разкрасяващи процедури.

    19:56 11.07.2026

  • 10 Лорда

    15 1 Отговор
    Пак се е барнала. Но я няма тениската с рекламата на хазарт. И бирата. И джапанките.

    Коментиран от #28

    19:59 11.07.2026

  • 11 Киселтак,

    9 2 Отговор
    Що не го пита, докато се връткаше в скута му. А на муньо скъпарската кампания кой плати? Ти си за разследване. Кой плаща да се киприш в публичното пространство? Ти си мекере на йоцата и муньо. Кой нареди на Зарков да те набута в изборните списъци? Туловище смрадливо

    19:59 11.07.2026

  • 12 Ха, Здрасти!

    9 2 Отговор
    Киселката се сети най-накрая какъв е основният въпрос...!

    20:01 11.07.2026

  • 13 А дали...?!

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Как":

    Могат с общи усилия да Го...намерят между тези планини,от тлъстини...🙄🫢?!

    20:04 11.07.2026

  • 14 Пинокио Дремердшиев

    2 4 Отговор
    Измисления от Демерджиев "скандал" с пътуването на Д.Атанасова до Истамбул според Киселова е единствено правилен подход ако: ""Според нея подходът не е бил правилен и „освен ако не се цели да се създаде шум и да се отклони вниманието - например от бюджета или от друго важно събитие“."""

    Коментиран от #17

    20:04 11.07.2026

  • 15 хмммм

    3 0 Отговор
    с цел да развива майка му Турция

    20:08 11.07.2026

  • 16 Браво

    6 1 Отговор
    А на теб Наталия Киселова, кой ти плаща да седиш на столчето и да ни киселиш умовете с дупарата попръцваща отзад, за да тласка столчето напред?

    20:10 11.07.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пинокио Дремердшиев":

    Изглежда само гербаджиите смятат, че скандала е измислен. За да го каже министърът подсмихвайки се, значи има много още информация, която не е за казване, щото е джентълмен.

    20:10 11.07.2026

  • 18 Гост

    6 1 Отговор
    Бившата Председателка на парламента Наталия Киселова е уникално корумпирана, не е никакъв юрист, а обикновена калинка...😫

    20:14 11.07.2026

  • 19 Яшар

    4 1 Отговор
    Наталия гледа кат уплашена от прсе

    20:14 11.07.2026

  • 20 ?????

    5 1 Отговор
    Уф.
    Само тая ни липсваше.
    А тя не помни ли случайно как с извинение се изходи когато Шиши противоконституционно и́ забрани да внася референдума на Радев за еврото в НС.
    Що мълча тогава?
    Или си мисли че сме забравили.

    Коментиран от #32

    20:18 11.07.2026

  • 21 Европеец

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сестрата на Пеевски":

    Какво става въпроса Защо ти бок😀😀чиво същество не допусна референдума за еврото И спри доклада за украинския клуб....

    20:19 11.07.2026

  • 22 СЛАВА УКРАИНЕ

    1 3 Отговор
    прозтиа народ,,, платихте ли си БАРСЕ гуровките а ПоЛУсионерските ?????

    20:19 11.07.2026

  • 23 Гост

    5 1 Отговор
    Кой и дава трибуна на Тая? На морето имат нужда някой на продава кукуруз по плажовете! Може и пончики, в категорията са и!!! Блях и църв...

    20:21 11.07.2026

  • 24 Знайко

    5 0 Отговор
    Аз знам, данъкопратците плащаве, защото държавата е обсебена от Пеевски.

    500 млн за менте мантинели,
    2 млрд за пътища дупка о дупка-ремонт на ремонта
    5 млрд за здравесъсипване
    ...
    Пеевски ООД формално е никъде, но на проктика е навсякъде чрез подставени лица.

    Освен на Пеевски плащаме и на Десислава Конституционната секлецарка, и на Разбойко Мутренски, и на Цапач Рашидов, Плямпач Биков, Томислав Мижитурков, Росен Хаяши Мижитурков, Мутреса Назарян, Моника Дирбг/Ге +й Станишев/ ...

    20:23 11.07.2026

  • 25 Целта е ясна

    0 0 Отговор
    Кражби от държавата!

    20:24 11.07.2026

  • 26 Оня под Коня

    1 0 Отговор
    На снимка не изглеждат толкова страшно, колкото на реално! Дори от пет метра дистанция коленете ми треперят при вида на госпожата. Да не говорим за Дельо Войвода, получавам паник атаки. Песента на Валя Балканска явно бе пророческа.

    20:25 11.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Не бе колега

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лорда":

    Това е стара снимка от ИИ

    20:33 11.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Престанете

    3 0 Отговор
    С издевателствата над българите , показвайки това чучело

    20:39 11.07.2026

  • 31 хихи

    1 0 Отговор
    Продължавате да ни я навирате в очите....
    а
    трябва данъчна ревизия да й направите, как се променило имотното й състояние последните 3-4 години...

    20:39 11.07.2026

  • 32 Нищо не сме забравили

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "?????":

    И тая........ като я видя се сещам САМО И ЕДИНСТВЕНО за отхвърления от нея и шайката им РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЛВВА и познай какво следва по неин адрес ......

    20:43 11.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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