Наталия Киселова: Основният въпрос остава кой заплаща пътуванията на Пеевски и с каква цел са те

Разминаванията в данните за пътуванията на Делян Пеевски поставят повече въпроси, отколкото дават отговори. Това заяви бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“, като призова за по-прецизно представяне на фактите и доказателствата.
„В изслушването на министър Демерджиев имаше доста повече увереност в сравнение с това, което впоследствие беше оповестено и публикувано. Вместо да се създаде категорично убеждение за проблем с пътуванията на народния представител Делян Пеевски, по-скоро изникват повече въпроси, отколкото отговори“, коментира Киселова.
По отношение на публикуваното от Десислава Атанасова удостоверение от турските власти, според което в посочени дати тя не е напускала територията на Турция Киселова коментира: „Справките, които изтекоха, са две - от МВР и от ДАНС. Ако госпожа Атанасова твърди, че не е напускала, министър Демерджиев в някакъв момент ще трябва да обоснове твърдението си с документи или с факти“, заяви Киселова. Според нея подходът не е бил правилен и „освен ако не се цели да се създаде шум и да се отклони вниманието - например от бюджета или от друго важно събитие“.
Бившият председател на парламента отбеляза, че основният въпрос остава „кой заплаща пътуванията на народния представител и с каква цел са те“, но подчерта, че този, който повдига подобни съмнения, трябва да представи и доказателствата. По темата за санкциите по закона „Магнитски“ Киселова беше категорична, че те не действат пряко в България. „Краткият отговор е - не. Банките са тези, които трябва да се съобразяват, за да бъдат част от международната система за разплащания“, обясни тя.
Киселова коментира още съдебната реформа и възможните промени в Изборния кодекс. Според нея министърът на правосъдието разполага основно с инструментите на публичността и законодателната инициатива, а не с възможност да влияе пряко върху кадровите решения във Висшия съдебен съвет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бати Сашо
19:44 11.07.2026
2 Сестрата на Пеевски
Коментиран от #21
19:45 11.07.2026
3 Основният
19:46 11.07.2026
4 Бъдеще
19:47 11.07.2026
5 ти кажи
19:49 11.07.2026
6 Боздуган
19:50 11.07.2026
7 Как
Коментиран от #13, #29
19:53 11.07.2026
8 Румен Йотова
колегата от третия ред
Ура!
19:53 11.07.2026
9 Последния Софиянец
19:56 11.07.2026
10 Лорда
Коментиран от #28
19:59 11.07.2026
11 Киселтак,
19:59 11.07.2026
12 Ха, Здрасти!
20:01 11.07.2026
13 А дали...?!
До коментар #7 от "Как":Могат с общи усилия да Го...намерят между тези планини,от тлъстини...🙄🫢?!
20:04 11.07.2026
14 Пинокио Дремердшиев
Коментиран от #17
20:04 11.07.2026
15 хмммм
20:08 11.07.2026
16 Браво
20:10 11.07.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Пинокио Дремердшиев":Изглежда само гербаджиите смятат, че скандала е измислен. За да го каже министърът подсмихвайки се, значи има много още информация, която не е за казване, щото е джентълмен.
20:10 11.07.2026
18 Гост
20:14 11.07.2026
19 Яшар
20:14 11.07.2026
20 ?????
Само тая ни липсваше.
А тя не помни ли случайно как с извинение се изходи когато Шиши противоконституционно и́ забрани да внася референдума на Радев за еврото в НС.
Що мълча тогава?
Или си мисли че сме забравили.
Коментиран от #32
20:18 11.07.2026
21 Европеец
До коментар #2 от "Сестрата на Пеевски":Какво става въпроса Защо ти бок😀😀чиво същество не допусна референдума за еврото И спри доклада за украинския клуб....
20:19 11.07.2026
22 СЛАВА УКРАИНЕ
20:19 11.07.2026
23 Гост
20:21 11.07.2026
24 Знайко
500 млн за менте мантинели,
2 млрд за пътища дупка о дупка-ремонт на ремонта
5 млрд за здравесъсипване
...
Пеевски ООД формално е никъде, но на проктика е навсякъде чрез подставени лица.
Освен на Пеевски плащаме и на Десислава Конституционната секлецарка, и на Разбойко Мутренски, и на Цапач Рашидов, Плямпач Биков, Томислав Мижитурков, Росен Хаяши Мижитурков, Мутреса Назарян, Моника Дирбг/Ге +й Станишев/ ...
20:23 11.07.2026
25 Целта е ясна
20:24 11.07.2026
26 Оня под Коня
20:25 11.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Не бе колега
До коментар #10 от "Лорда":Това е стара снимка от ИИ
20:33 11.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Престанете
20:39 11.07.2026
31 хихи
а
трябва данъчна ревизия да й направите, как се променило имотното й състояние последните 3-4 години...
20:39 11.07.2026
32 Нищо не сме забравили
До коментар #20 от "?????":И тая........ като я видя се сещам САМО И ЕДИНСТВЕНО за отхвърления от нея и шайката им РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЛВВА и познай какво следва по неин адрес ......
20:43 11.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.