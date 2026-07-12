Румен Миланов: Много въпроси трябва да бъдат изяснени, преди да се говори за имунитета на Пеевски

Много въпроси трябва да бъдат изяснени, преди да се говори за сваляне на имунитета на Делян Пеевски. Това коментира в предаването „На фокус” Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България” и председател на Комисията за контрол на службите.
„Когато говорим за сваляне на имунитет, в случая на г-н Пеевски, основният въпрос е каква е престъпната дейност. Тези пътувания показват косвени зависимости. Това не е случайно. Но основният въпрос е да се прецени и докаже престъпна дейност. Мисля, че в тази посока работи МВР - има ли престъпление, в какво се състои то, дали става дума за пране на пари и т.н. Няма да навлизам в тези детайли.Трябва да се провери и дали правилно са отразени данъчните декларации, наличните приходи и разходи. Има много въпроси, които трябва да бъдат отразени, за да може да се говори за сваляне на имунитет", каза Миланов.
Относно заобикалянето на санкциите „Магнитски”, Румен Миланов каза, че той няма пряка юрисдикция в Европа и страната, но има косвена. По думите му санкционираните по него не могат да имат сметки в банки, които работят с щатски долари. „Именно на тази основа те могат да бъдат санкционирани от Министерството на финансите на САЩ. Актовете по закона „Магнитски” са административни, не съдебни. Те могат да бъдат обжалвани”, каза Миланов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дааааа ,
19:45 12.07.2026
4 КАЖИ КОЕ НЕ ТИ Е ЯСНО
19:46 12.07.2026
5 Без майтап
19:47 12.07.2026
6 АГАТ а Кристи
Пушилки по които стадото блее възторжено, но без резултат. А стадото вярва, че накъдрената линия, /ваше производно/ е успоредна на тази на Партията..
19:50 12.07.2026
7 име
19:51 12.07.2026
8 Ха,ха
19:53 12.07.2026
9 Наемник
19:53 12.07.2026
10 Този
19:57 12.07.2026
11 Хаха
19:59 12.07.2026
12 .Савова
19:59 12.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Яшар
До коментар #1 от "Яшар":Да се поправя ..все по Малко останахте да адвокатствате на прсето ..не си купувайте фабрика на 09.09..?
20:08 12.07.2026
16 Майора
20:17 12.07.2026
17 Дефицита
Думите звучат различно от характера на демерджиевите изявления, създаващи димна завеса за обществени обсъждания на полети, вместо на рекорден бюджетен дефицит и заеми.
20:18 12.07.2026
18 И ПРИ ТОЗИ ГОСПОДИН
20:21 12.07.2026
19 Боруна Лом
20:22 12.07.2026
20 Милан Руменов
20:23 12.07.2026
21 Серсемов
20:27 12.07.2026