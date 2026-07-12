Румен Миланов: Много въпроси трябва да бъдат изяснени, преди да се говори за имунитета на Пеевски

Много въпроси трябва да бъдат изяснени, преди да се говори за сваляне на имунитета на Делян Пеевски. Това коментира в предаването „На фокус” Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България” и председател на Комисията за контрол на службите.

„Когато говорим за сваляне на имунитет, в случая на г-н Пеевски, основният въпрос е каква е престъпната дейност. Тези пътувания показват косвени зависимости. Това не е случайно. Но основният въпрос е да се прецени и докаже престъпна дейност. Мисля, че в тази посока работи МВР - има ли престъпление, в какво се състои то, дали става дума за пране на пари и т.н. Няма да навлизам в тези детайли.Трябва да се провери и дали правилно са отразени данъчните декларации, наличните приходи и разходи. Има много въпроси, които трябва да бъдат отразени, за да може да се говори за сваляне на имунитет", каза Миланов.

Относно заобикалянето на санкциите „Магнитски”, Румен Миланов каза, че той няма пряка юрисдикция в Европа и страната, но има косвена. По думите му санкционираните по него не могат да имат сметки в банки, които работят с щатски долари. „Именно на тази основа те могат да бъдат санкционирани от Министерството на финансите на САЩ. Актовете по закона „Магнитски” са административни, не съдебни. Те могат да бъдат обжалвани”, каза Миланов.