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Румен Миланов: Много въпроси трябва да бъдат изяснени, преди да се говори за имунитета на Пеевски

Румен Миланов: Много въпроси трябва да бъдат изяснени, преди да се говори за имунитета на Пеевски

12 Юли, 2026 19:41 615 21

  • румен миланов-
  • имунитет-
  • пеевски

Трябва да докаже престъпна дейност, заяви депутатът от „Прогресивна България”

Румен Миланов: Много въпроси трябва да бъдат изяснени, преди да се говори за имунитета на Пеевски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много въпроси трябва да бъдат изяснени, преди да се говори за сваляне на имунитета на Делян Пеевски. Това коментира в предаването „На фокус” Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България” и председател на Комисията за контрол на службите.

„Когато говорим за сваляне на имунитет, в случая на г-н Пеевски, основният въпрос е каква е престъпната дейност. Тези пътувания показват косвени зависимости. Това не е случайно. Но основният въпрос е да се прецени и докаже престъпна дейност. Мисля, че в тази посока работи МВР - има ли престъпление, в какво се състои то, дали става дума за пране на пари и т.н. Няма да навлизам в тези детайли.Трябва да се провери и дали правилно са отразени данъчните декларации, наличните приходи и разходи. Има много въпроси, които трябва да бъдат отразени, за да може да се говори за сваляне на имунитет", каза Миланов.

Относно заобикалянето на санкциите „Магнитски”, Румен Миланов каза, че той няма пряка юрисдикция в Европа и страната, но има косвена. По думите му санкционираните по него не могат да имат сметки в банки, които работят с щатски долари. „Именно на тази основа те могат да бъдат санкционирани от Министерството на финансите на САЩ. Актовете по закона „Магнитски” са административни, не съдебни. Те могат да бъдат обжалвани”, каза Миланов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дааааа ,

    15 1 Отговор
    и тоя другарин ще ги изясни многото въпроси , няма що . Голословие и някакви досадни омръзнали клишета - нищо друго , нищо положително и конкретно от него и целия им отряд !

    19:45 12.07.2026

  • 4 КАЖИ КОЕ НЕ ТИ Е ЯСНО

    11 4 Отговор
    Да ти го изясним.охлюф.

    19:46 12.07.2026

  • 5 Без майтап

    13 2 Отговор
    Няма да се учудя ако Пеевски излезне чист като момина сълза от цялата тази кампания. Дори може да осъди България за няколко милиона. Да не забравяме че това се случва в България.

    19:47 12.07.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор
    ДС и БКП СТЕ били и ВИНАГИ СИ ОСТАВАТЕ сиамски близнаци.
    Пушилки по които стадото блее възторжено, но без резултат. А стадото вярва, че накъдрената линия, /ваше производно/ е успоредна на тази на Партията..

    19:50 12.07.2026

  • 7 име

    4 6 Отговор
    Питайте ПП-ДБ, те сигурно си спомнят защо като бяха в скута му, не повдигнаха въпроса за охраната му, полетите му и Магнитски.

    19:51 12.07.2026

  • 8 Ха,ха

    14 0 Отговор
    България от 36 години се "управлява" от престъпници, а не могат да им намерят престъпната дейност!

    19:53 12.07.2026

  • 9 Наемник

    13 0 Отговор
    От стари колеги съм чувал, че куршумът не търси доказателства...

    19:53 12.07.2026

  • 10 Този

    8 0 Отговор
    на снимката е за трепане.

    19:57 12.07.2026

  • 11 Хаха

    5 1 Отговор
    Оказа се, че Пеевски е бил в България и по-точно в парламента за датите, за които министър Бях точен с парите твърди, че е летял до Дубай с Десислава Атанасова. Изглежда поредната димка целяща да овладее конституционния съд и да отвлече вниманието на материала от дефицита и инфлацията.

    19:59 12.07.2026

  • 12 .Савова

    10 0 Отговор
    Тоя милиционер и катаджия нищо не разбира-нито от право, нито от финанси, нито от управление.Гола вода е.

    19:59 12.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Яшар

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Да се поправя ..все по Малко останахте да адвокатствате на прсето ..не си купувайте фабрика на 09.09..?

    20:08 12.07.2026

  • 16 Майора

    1 0 Отговор
    Жалко за черк бил на важен пост да не знае , че разследване се вди срещу чок за когото има данни за извършено престъпление! В случая “Бях точен с парите..!” си чисти имиджа и заряди делото за 81 млн в МВР за кето е обвиняем! Да не гоорим за нерегламентираното ползване на системата PNR u лъжите пре НС! От архивите на НС и БНТ се ижда че в периода за който говори Дрмерджиев , Пеевски. е бил на работа в НС и е давал пресконференции! Така че не може да пътува до Дубай и да е на работа. в НС! Типично мероприятие на бившите комунисти. и хора от ДС!

    20:17 12.07.2026

  • 17 Дефицита

    0 0 Отговор
    ------основният въпрос е да се прецени и докаже престъпна дейност.-----
    Думите звучат различно от характера на демерджиевите изявления, създаващи димна завеса за обществени обсъждания на полети, вместо на рекорден бюджетен дефицит и заеми.

    20:18 12.07.2026

  • 18 И ПРИ ТОЗИ ГОСПОДИН

    2 0 Отговор
    Виждаме остра липса на естествен интелект.

    20:21 12.07.2026

  • 19 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    И ВИЕ СТЕ СЪЩИТЕ МРЪШЛЯЦИ! ..ГЕНЕРАЛ....НЕКРОЛОГА ОТ ДЖОБА БАРАБАР С ПАМПЕРСА

    20:22 12.07.2026

  • 20 Милан Руменов

    1 0 Отговор
    Тоя защитава Дебелия. Всички са от един дол дренки.

    20:23 12.07.2026

  • 21 Серсемов

    0 0 Отговор
    И тоя депутат!.....Боже боже,боже...Събрали ги от коли въже, но все комунисти и шапкари.

    20:27 12.07.2026

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