Румен Миланов: В ДАНС нямат документите за мотивите за връщането на Невзоров

Ако отговоря на въпроса как разграждаме олигархичния модел, ще го разградим с няколко действия. Първото са промените в Закона за съдебната власт по отношение избора на Висшия съдебен съвет. Не може да се дадат преки резултати, но са стъпки в насока да имаме по-рационален и справедлив ВСС. Това заяви Румен Миланов, депутат от "Прогресивна България", в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Сред действията, свързани с разграждането на олигархичния модел, Миланов открои създаването на Антикорупционната комисия, както и предоставената от МВР информация за полетите на Делян Пеевски.

Относно изслушването на Деньо Денев за екстрадирането на Олег Невзоров и връщането му в България, Миланов поясни: "Ние като комисия за контрол на службите изисквахме заповедта, но по принцип нямаме никакъв инструмент за влияние. Може само да питаме и да изискваме от ДАНС. За случая с Невзоров изискахме от ДАНС да изясни обстоятелствата и от ДАНС ни казаха, че за първата заповед (за екстрадирането му) има мотиви, но за втората заповед - тази за връщането му - няма мотиви. Питахме и.ф. председател на ДАНС Станчо Станев къде са документите за мотивите, нямало такива. В ДАНС мотиви за втората заповед няма - виждате ли какъв парадокс. Това е риск за националната сигурност. Виждате, че е факт връщането на такъв човек, който застрашава държавата".

Депутатът от "Прогресивна България" каза още, че има сигнали за подслушване на магистрати. "Моята информация е за 11 такива случаи. Процедурите са били 24 часа и след това се прекратяват. Информацията е на ДАТО. Изключително важно е кой е подслушвал - държавни или частните институции. Пред службите стои въпросът да разбере дали има частни институции", отбеляза още Румен Миланов.

"В спецслужбите трябва да се направи анализ какво са постигнали, какви са проблемите и какво трябва да направят, за да постигнат по-висока ефективност. Но, за да има по-висока ефективност, трябва да се намали политическото влияние, да се повиши квлаификацията и респективно на ръководителите им. Всичко това трябва да го направим, за да имаме ефективни спецслужби и да няма брак", посочи още той.

На въпрос как ще гласува ПГ на ПБ на утрешното пленарно заседание относно пребиваването на американски самолети в авиобаза "Безмер", той заяви: "Комисията по отбрана е одобрила предложението. Щом комисията го е приела, най-вероятно ще го подкрепим в пленарна зала".