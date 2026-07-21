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Румен Миланов: В ДАНС нямат документите за мотивите за връщането на Невзоров

Румен Миланов: В ДАНС нямат документите за мотивите за връщането на Невзоров

21 Юли, 2026 19:10 1 161 15

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  • данс-
  • невзоров

епутатът от "Прогресивна България" каза още, че има сигнали за подслушване на магистрати. "Моята информация е за 11 такива случаи. Процедурите са били 24 часа и след това се прекратяват

Румен Миланов: В ДАНС нямат документите за мотивите за връщането на Невзоров - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако отговоря на въпроса как разграждаме олигархичния модел, ще го разградим с няколко действия. Първото са промените в Закона за съдебната власт по отношение избора на Висшия съдебен съвет. Не може да се дадат преки резултати, но са стъпки в насока да имаме по-рационален и справедлив ВСС. Това заяви Румен Миланов, депутат от "Прогресивна България", в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Сред действията, свързани с разграждането на олигархичния модел, Миланов открои създаването на Антикорупционната комисия, както и предоставената от МВР информация за полетите на Делян Пеевски.

Относно изслушването на Деньо Денев за екстрадирането на Олег Невзоров и връщането му в България, Миланов поясни: "Ние като комисия за контрол на службите изисквахме заповедта, но по принцип нямаме никакъв инструмент за влияние. Може само да питаме и да изискваме от ДАНС. За случая с Невзоров изискахме от ДАНС да изясни обстоятелствата и от ДАНС ни казаха, че за първата заповед (за екстрадирането му) има мотиви, но за втората заповед - тази за връщането му - няма мотиви. Питахме и.ф. председател на ДАНС Станчо Станев къде са документите за мотивите, нямало такива. В ДАНС мотиви за втората заповед няма - виждате ли какъв парадокс. Това е риск за националната сигурност. Виждате, че е факт връщането на такъв човек, който застрашава държавата".

Депутатът от "Прогресивна България" каза още, че има сигнали за подслушване на магистрати. "Моята информация е за 11 такива случаи. Процедурите са били 24 часа и след това се прекратяват. Информацията е на ДАТО. Изключително важно е кой е подслушвал - държавни или частните институции. Пред службите стои въпросът да разбере дали има частни институции", отбеляза още Румен Миланов.

"В спецслужбите трябва да се направи анализ какво са постигнали, какви са проблемите и какво трябва да направят, за да постигнат по-висока ефективност. Но, за да има по-висока ефективност, трябва да се намали политическото влияние, да се повиши квлаификацията и респективно на ръководителите им. Всичко това трябва да го направим, за да имаме ефективни спецслужби и да няма брак", посочи още той.

На въпрос как ще гласува ПГ на ПБ на утрешното пленарно заседание относно пребиваването на американски самолети в авиобаза "Безмер", той заяви: "Комисията по отбрана е одобрила предложението. Щом комисията го е приела, най-вероятно ще го подкрепим в пленарна зала".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 0 Отговор
    В ДАНС работят с "Пегас" и слушат всичко и всички.

    19:15 21.07.2026

  • 2 Тия

    11 0 Отговор
    червени старци , накипрени с титли , с свръх пенсии всеки месец , че и депутатски заплати и привилегии , до кога ще се размотават непродуктивни и ненужни из медиите , политиката , парламента и т.н. ? Държавата в тинята , те я бутат още повече в затъването и ни очи , ни срама ! За съвест да не говорим .

    Коментиран от #8

    19:17 21.07.2026

  • 3 Да, да

    12 0 Отговор
    Няма документи, но ведомости за получени заплати има, нали? Ти да видиш? Га ядохте кифтета...

    19:18 21.07.2026

  • 4 Така требе

    11 0 Отговор
    ДАНС се управлява по ТЕЛЕФООНА

    Коментиран от #13

    19:18 21.07.2026

  • 5 Миризлив Чорап, с фуражка

    5 4 Отговор
    Българските феодали са национална гордост и богатство.

    19:21 21.07.2026

  • 6 ДАНС

    6 0 Отговор
    Държава в държавата

    19:25 21.07.2026

  • 7 дполио

    6 3 Отговор
    Мухльо, като полицаи си бърка в носа докато ограбваха България, и сега в парламента можем да се досетим че пак нищо няма да направиш. Ненужник, Минаха 2-3 месеца и освен да отнемате права на работещи деца и пенсионери, друго не сте направили. Айдуците си харчат ограбеното, Иран ни каза да внимаваме какви самолети пускаме, и вие само си вземате заплатите. Ще ви гоним мухльо. Никаква работа не вършите. Слава на Господ Иисус Христос взе да им омръзва на българите да хранят предатели и некадърници. Или почваите да работите или се махаите най добре сами. Няма да ви храним и вас.

    19:27 21.07.2026

  • 8 Този

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тия":

    Миланов е пълен смешник! Марш на село неможач

    19:31 21.07.2026

  • 9 Вярно

    6 0 Отговор
    Има частни структури, които незаконно подслушват години наред и използват МВР за мачкане и малтретиране на хора с определена цел, например, отнемане на имоти или включване в строежи или просто създаване на проблеми на неудобните. По принцип по времето на ГЕРБ се използва мотото - кой-то не е с нас, той е срещу нас.

    19:37 21.07.2026

  • 10 !!!?

    4 1 Отговор
    Мистър Кеш: Няма мотив няма проблен, няма подпис няма проблем, има "Боташ" има проблем - замразяваме !!!?

    19:45 21.07.2026

  • 11 Дъртак,

    5 1 Отговор
    умирисахте държавата на мръсни зелени чорапи.
    Оставка!

    19:48 21.07.2026

  • 12 Мнение

    6 0 Отговор
    Подслушват безразборно и неограничено.Трият данни защото могат за да си крият следите. Реално няма система за одит и кой и кога реално е използвал апаратурата

    19:48 21.07.2026

  • 13 !!!?

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Така требе":

    КГБ управлява Кеша чрез Олигархията, която плати кампанията за избирането на Мистър Кеш !!!?

    19:52 21.07.2026

  • 14 Цвете

    4 1 Отговор
    ЕХ МИЛАНОВ, КОЛКО ЖАЛКО ИЗГЛЕЖДАТЕ.ДЕНЕВ НЕ СИ " СПОМНЯЛ ЛИ "? ПРИТИСНЕТЕ ГО ТОЗИ ЛЬОЛЬО И ВСИЧКО ЩЕ СИ ИЗПЕЕ, АМА ТУК ИМА НАМЕСАТА ОТ КРЕМЪЛ И КОГО ВСЪЩНОСТ ЗАЩИТАВАТЕ ? ПРЕСТЪПНИКЪТ НЕВЗОРОВ ИЛИ КОЖИТЕ СИ?

    19:58 21.07.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ВЛАРАЙТЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС В УЧАСТЪКА
    ЗА САБОТАЖ СРЕЩУ РЕПУБЛИКАТА
    .....
    ЩОТО И МВР ДА АРЕСТУВА НЯКОГО , И МИНИСТРИТЕ ДА ДАДАТ МАТЕРИАЛИ НА ПРОКУРАТУРАТА
    ... СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА И СНЕЖАНКАТА НА ДЖУДЖЕТАТА ОТГОВАРЯТ ЗА ОПГ-ТАТА И ВИСШИТЕ ДЪРЖАВНИ ЛИЦА

    20:27 21.07.2026

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