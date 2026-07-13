Проф. Михаил Константинов: Радев се вкарва в капан с промените за машинното гласуване

Румен Радев се вкарва в капан, защото голяма част от неговите избиратели са пенсионери, които няма да влязат, за да гласуват с машина. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по bTV математикът и бивш заместник-председател на ЦИК проф. Михаил Константинов.

Управляващите готвят сериозни промени в Изборния кодекс: машинното гласуване да стане основно, хартията да остане само в малките населени места с под 300 избиратели, да отпадне ограничението за секциите извън Европейския съюз, но и да бъде премахнат район „Чужбина“.

Бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев сподели, че колкото по-близо до изборите се правят промени, толкова по-неподходящо е това, защото влияе върху самия изборен процес.

„Освен това международните стандарти, въведени от ОССЕ и Венецианската комисия, препоръчват съществени промени в изборното законодателство да не се правят поне 6 месеца, а най-добре една година преди изборите“.

„В България обаче виждаме, че това се е превърнало в практика, и то не само преди предстоящите президентски избори. Промените почти винаги се правят в последния момент, защото тогава се поставят основните въпроси как да бъде подобрен изборният процес или как определена политическа сила да се възползва от тези промени и да получи известно предимство“, посочи той.

По думите на Константинов почти всяка политическа сила, особено когато за първи път спечели изборите, първата ѝ работа е да „бърника“ в Изборния кодекс. „Една от причините е, че у нас очевидно всички разбират от избори, както и от политика. Това, разбира се, не е вярно“.

„Господин Андреев е абсолютно прав, че правилата не бива да се променят поне 6 месеца, а най-добре една година преди изборите. В случая виждате, че това време го няма. Управляващите обаче ни успокоиха, че ще продължат да правят промени и след това. Това било само упражнение“, коментира той.

Константинов сподели, че това вече сме го играли през втората половина на 2021 година. „Тогава в големите секции се гласуваше само с машини, а с хартиени бюлетини - в по-малките секции с до 300 избиратели. Нямаше ограничение за броя на секциите в чужбина, а изборен район „Чужбина“ нямаше, както няма и сега“.

„Съвсем накратко за изборния район „Чужбина“ - той няма никакво значение за изборния резултат, освен може би за персонализацията и за възможността избирателите в чужбина да използват преференции, ако приемем, че това е голям плюс. Но у нас преференциите често се използват за вътрешнопартийни битки. Това е една от причините ПП-ДБ да се сцепи на две парчета“, обясни той.

Андреев посочи, че при всички случаи ще бъде направено така, че в секциите с над 300 избиратели да може да се гласува изцяло с машини. Но проблемите обаче са съвсем различни.

„На първо място, с тези промени се въвежда ролята на Министерството на вътрешните работи (МВР) при сертифицирането на машините. Каква е идеята - не бих могъл да кажа. Това обаче поставя редица въпроси. Досега честни ли са били изборите с машинно гласуване? Машините били ли са сертифицирани или не?“, попита той.

„На второ място, не смятам, че МВР трябва да има роля по отношение на гарантирането на обективността при сертифицирането, включително при създаването на методологията за сертифициране на софтуерните модули на машините“, коментира той.

Според Андреев доводите, които бяха изложени при представянето на законопроекта, не са достатъчно конкретни и ясни.

„Трябва да се види и техническото състояние на машините – дали ще позволи нормалното провеждане на изборите. Видяхме, че и на предходните избори част от машините имаха различни проблеми - при отпечатването на разписката, при машинната бюлетина или други технически неизправности. Това би могло да доведе до невъзможност избирателите да упражнят правото си на глас или да създаде затруднения в самия процес на гласуване“, посочи Андреев.

Според Константинов МВР няма абсолютно никаква работа в тази част от изборния процес. „МВР има други функции и не притежава необходимата компетентност за сертифицирането на машините. Затова това е поредното неудачно предложение. Искрено се надявам то да не бъде прието“.

„Аз не виждам никаква цел. Занимавам се с избори повече от 30 години, но в това предложение не откривам никаква логика. По-скоро някой, който не разбира достатъчно от избори, е решил да се упражнява по тази тема. За съжаление, това често се случва в България“, смята той.

Константинов посочи, че в момента се очаква отново броят на гласуващите да намалее с между 500 и 700 хиляди души. „Това вече го наблюдавахме през 2021 година. Говоря за големите секции и за хора, които никога не са гласували с машина и няма да започнат да го правят сега“.

„В България има около 2 милиона пенсионери. От тях приблизително 1 милион получават пенсиите си в пощите. Това са хора, които никога не са работили с компютър или таблет. Единственото устройство, което използват, е телефонът, за да разговарят с близките си“, обясни той.

„Тези хора няма да влязат да гласуват с машина, защото никога не са го правили. Човек на 70 години трудно ще реши за първи път да използва машина, особено ако се притеснява, че може да се изложи пред останалите. Този страх от машините съществува. Това вече е въпрос на психология“, коментира Константинов.

По думите му Румен Радев се вкарва в капан, защото голяма част от неговите избиратели са именно от тази група. „Ако те не отидат да гласуват в големите секции, той би могъл да загуби значителен брой гласове“, посочи Константинов.