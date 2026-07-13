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Проф. Михаил Константинов: Радев се вкарва в капан с промените за машинното гласуване

Проф. Михаил Константинов: Радев се вкарва в капан с промените за машинното гласуване

13 Юли, 2026 09:31 964 46

  • михаил константинов-
  • румен радев-
  • капан-
  • промени-
  • машинно гласуване

Бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев сподели, че колкото по-близо до изборите се правят промени, толкова по-неподходящо е това, защото влияе върху самия изборен процес.

Проф. Михаил Константинов: Радев се вкарва в капан с промените за машинното гласуване - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Румен Радев се вкарва в капан, защото голяма част от неговите избиратели са пенсионери, които няма да влязат, за да гласуват с машина. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по bTV математикът и бивш заместник-председател на ЦИК проф. Михаил Константинов.

Управляващите готвят сериозни промени в Изборния кодекс: машинното гласуване да стане основно, хартията да остане само в малките населени места с под 300 избиратели, да отпадне ограничението за секциите извън Европейския съюз, но и да бъде премахнат район „Чужбина“.

Бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев сподели, че колкото по-близо до изборите се правят промени, толкова по-неподходящо е това, защото влияе върху самия изборен процес.

„Освен това международните стандарти, въведени от ОССЕ и Венецианската комисия, препоръчват съществени промени в изборното законодателство да не се правят поне 6 месеца, а най-добре една година преди изборите“.

„В България обаче виждаме, че това се е превърнало в практика, и то не само преди предстоящите президентски избори. Промените почти винаги се правят в последния момент, защото тогава се поставят основните въпроси как да бъде подобрен изборният процес или как определена политическа сила да се възползва от тези промени и да получи известно предимство“, посочи той.

По думите на Константинов почти всяка политическа сила, особено когато за първи път спечели изборите, първата ѝ работа е да „бърника“ в Изборния кодекс. „Една от причините е, че у нас очевидно всички разбират от избори, както и от политика. Това, разбира се, не е вярно“.

„Господин Андреев е абсолютно прав, че правилата не бива да се променят поне 6 месеца, а най-добре една година преди изборите. В случая виждате, че това време го няма. Управляващите обаче ни успокоиха, че ще продължат да правят промени и след това. Това било само упражнение“, коментира той.

Константинов сподели, че това вече сме го играли през втората половина на 2021 година. „Тогава в големите секции се гласуваше само с машини, а с хартиени бюлетини - в по-малките секции с до 300 избиратели. Нямаше ограничение за броя на секциите в чужбина, а изборен район „Чужбина“ нямаше, както няма и сега“.

„Съвсем накратко за изборния район „Чужбина“ - той няма никакво значение за изборния резултат, освен може би за персонализацията и за възможността избирателите в чужбина да използват преференции, ако приемем, че това е голям плюс. Но у нас преференциите често се използват за вътрешнопартийни битки. Това е една от причините ПП-ДБ да се сцепи на две парчета“, обясни той.

Андреев посочи, че при всички случаи ще бъде направено така, че в секциите с над 300 избиратели да може да се гласува изцяло с машини. Но проблемите обаче са съвсем различни.

„На първо място, с тези промени се въвежда ролята на Министерството на вътрешните работи (МВР) при сертифицирането на машините. Каква е идеята - не бих могъл да кажа. Това обаче поставя редица въпроси. Досега честни ли са били изборите с машинно гласуване? Машините били ли са сертифицирани или не?“, попита той.
„На второ място, не смятам, че МВР трябва да има роля по отношение на гарантирането на обективността при сертифицирането, включително при създаването на методологията за сертифициране на софтуерните модули на машините“, коментира той.

Според Андреев доводите, които бяха изложени при представянето на законопроекта, не са достатъчно конкретни и ясни.

„Трябва да се види и техническото състояние на машините – дали ще позволи нормалното провеждане на изборите. Видяхме, че и на предходните избори част от машините имаха различни проблеми - при отпечатването на разписката, при машинната бюлетина или други технически неизправности. Това би могло да доведе до невъзможност избирателите да упражнят правото си на глас или да създаде затруднения в самия процес на гласуване“, посочи Андреев.

Според Константинов МВР няма абсолютно никаква работа в тази част от изборния процес. „МВР има други функции и не притежава необходимата компетентност за сертифицирането на машините. Затова това е поредното неудачно предложение. Искрено се надявам то да не бъде прието“.

„Аз не виждам никаква цел. Занимавам се с избори повече от 30 години, но в това предложение не откривам никаква логика. По-скоро някой, който не разбира достатъчно от избори, е решил да се упражнява по тази тема. За съжаление, това често се случва в България“, смята той.

Константинов посочи, че в момента се очаква отново броят на гласуващите да намалее с между 500 и 700 хиляди души. „Това вече го наблюдавахме през 2021 година. Говоря за големите секции и за хора, които никога не са гласували с машина и няма да започнат да го правят сега“.

„В България има около 2 милиона пенсионери. От тях приблизително 1 милион получават пенсиите си в пощите. Това са хора, които никога не са работили с компютър или таблет. Единственото устройство, което използват, е телефонът, за да разговарят с близките си“, обясни той.

„Тези хора няма да влязат да гласуват с машина, защото никога не са го правили. Човек на 70 години трудно ще реши за първи път да използва машина, особено ако се притеснява, че може да се изложи пред останалите. Този страх от машините съществува. Това вече е въпрос на психология“, коментира Константинов.

По думите му Румен Радев се вкарва в капан, защото голяма част от неговите избиратели са именно от тази група. „Ако те не отидат да гласуват в големите секции, той би могъл да загуби значителен брой гласове“, посочи Константинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    5 28 Отговор
    не съм пенсионер, с компютри се занимавам цял живот и отново не искам да гласувам с машина.

    Коментиран от #3, #6

    09:32 13.07.2026

  • 2 Любопитен

    36 5 Отговор
    Този покойник от де го изровихте бе? То на нафталин мирише та се не трае.

    Коментиран от #4

    09:33 13.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Неизбежно е

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Че не се трае така е,но и ти станеш такъв.

    09:36 13.07.2026

  • 5 Няма

    4 23 Отговор
    Да ида да гласувам повече, защото не искам машини! Да се оправят как да се избират!

    09:36 13.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вие сте бунаци

    28 1 Отговор
    Значи пенсионерите си вземат пенцията от банкомат , а машина за гласуване я гледат като индианец пишеща машина?

    Коментиран от #9

    09:37 13.07.2026

  • 8 хехе

    23 2 Отговор
    Няма такъв майтап гербавата подлога Константинов се е закърил, че Радев се вкарва в капан и може да загуби гласове

    09:41 13.07.2026

  • 9 Ти си

    7 19 Отговор

    До коментар #7 от "Вие сте бунаци":

    Бунак! Не вярвам на машините и няма да гласувам с тях! Тебе като ти е модерно, и гей си станал за да си модерен!

    09:42 13.07.2026

  • 10 Факт

    17 3 Отговор
    Тоя е стъкмист

    09:43 13.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ура,,Ура

    19 3 Отговор
    Тези промени се правят, за да се намалят недействителните бюлетини и купуването на гласове, а не в интерес на Радев да печели избори. Личи си мутренското мислене и на "големия" професор Константинов. Загрижил се човека за пенсионерите. Ми те всички имат телефони и не им е проблем да пипнат три, четири пъти върху екрана на машината.

    Коментиран от #29

    09:44 13.07.2026

  • 13 Цеко

    16 8 Отговор
    Мишо, червен мошенико, стига си лъгал хората!!! На Фатмака не му дреме пенсовете дали ще гласуват за него! Той си прави какъвто иска резултат с Машините на Мадуро, що ни правиш на луди нас?! Но сме си про ст народ и отва е, глупавите и наивни младежи си мислят, че е много модерно да гласуваш с машина...как бе, как може да сме толкова про ст народ???

    09:44 13.07.2026

  • 14 ЗАТОВА СКИМТИ..........

    21 2 Отговор
    ТОЯ МИШОк ЗНАЕ КОЛКО МрЪТВИ ДУШИЦИ "ДАВАТ" ГЛАСОВЕ ЗА БУЦИ С ХАРТИЙКАТА .....НАЛИ С ТОВА СЕ ЗАНИМАВАШЕ ДОСТА ВРЕМЕ

    Коментиран от #42

    09:45 13.07.2026

  • 15 Проблем

    8 3 Отговор
    е малкият брой гласували.

    Коментиран от #17

    09:46 13.07.2026

  • 16 не на машините

    6 17 Отговор
    Занимавам се с избори повече от 20 години като професионалист, а не от квота на някоя партия. Независимо коя партия е на власт, винаги съм го казвал: Машинното гласуване дава възможност за 100% пълна фалшификация на вота, която на всичко отгоре не може да бъде доказана или оспорена съдебно. Дали ще се направи, е друг въпрос, но дава такава възможност. При хартиеното също може да има измами, но те са в категорията "на дребно" - зачеркнати бюлетини, смачкани такива, дописвани избиратели и т.н. При машините може тотално да се подмени вота за секунди в цялата страна. Затова навсякъде в Европа машинно гласуване НЯМА. Германският върховен съд е окачествил машинното гласуване като заплаха за националната сигрност, защото среди извън страната може директно да определят резултатите. Такова има само във Венецуела и няколко индиийски региона. При машинното гласуване е масова практика цял ден народът да гласува за едни, а вечерта машините да отчитат съвсем други резултати.

    09:47 13.07.2026

  • 17 Иво

    6 14 Отговор

    До коментар #15 от "Проблем":

    Колкото и да гласуват, те преразпределят резултата с машинките на Мадуро. Докато не премахнем тези машини, все ще ни лъжат на изборите...и 90% да отидем да гласуваме, пак Фатмака ще е на власт!

    09:47 13.07.2026

  • 18 Старчо Сарача

    13 2 Отговор
    Ми то голяма част са и от ДПС-то, дето не знаят какво е това машина за гласуване. Дори не могат да четат.

    09:50 13.07.2026

  • 19 Чепа Чепилова

    4 11 Отговор
    Съжалявам, но няма да гласувам с машина. Не вярвам в манипулациите с машините. И да мислех да гласувам за радевата партия. Е няма как.

    Коментиран от #25

    09:52 13.07.2026

  • 20 от един анонимен пенсионер към пенсионер

    10 0 Отговор
    Пенсионирани Професоре-празнословецо, няма нищо лошо в това да се намалят относителния дял на пенсионерите във вота, а в във всички следващи. Каквото сме могли сме направили - и добро,и грешки. Но най-голямата грешка би била,нашият вот да определя бъдешето на нацията,на младите. Затова си затвори плямпаджийската мутра и не се опитвай да бъдеш ментор на обшеството. Много не ти достига,но най-вече морал и почреност.

    09:55 13.07.2026

  • 21 Левски

    9 1 Отговор
    Мишок, гледай си математиката и се скрий в някоя дупка.

    09:57 13.07.2026

  • 22 Реалист

    3 14 Отговор
    Голяма измама са тези машини за гласуване! В цяла Европа и в цивилизования свят са премахнати, защото зават възможност за огромни манипулации на вота. Фатмака нали точно така зойзе на власт. Стотици хора около мен познавам, от които единици казаха, че ще гласуват за него. Замислете се за хортата около вас, колко са гласували за Фатмака и от къде дойде този резултат?! Те можеха и двоен да си го направят, но щеше да бие на очи и за слепите. Не че сега не е ясно, ама народът е наивен...а те Мафията си врътнаха през машините точно колкото им трябва за пълно мноцинство в Парламента. И хоп, ето ти превзета държава, айде сега 20 години назад и докато народа се усети през даващата се гладна и мизерна зима, Черепа, Бобокови, Цветан Василев и кохортата от слуги на Фатмака ще са оголзгали България до край...не го ли махнем Фатмака още тази есен, тежко ни! Но ще е трудно, защото са овладяни медии, интернет и цялата държавна машина, службите! Наивен народ нищо не може да го спаси...

    Коментиран от #27

    09:58 13.07.2026

  • 23 Не на машините на Мадуро!

    7 9 Отговор
    Аз няма д гласувам с машини! Точка!

    То и без това няма за кого.
    Предлагам докато не се появи дясна , консервативна, домократична алтернатива, да не гласувме.
    Сегашните псевдодесни псевдоатлантически партии просто трябва да изчезнат. Да ги оставим да се избират сами с ченгетата и агентите.
    Без мен!

    09:59 13.07.2026

  • 24 За партии, като ГЕРБ СДС, ППДБ,

    2 4 Отговор
    и по малките им варианти, които докараха Фатмака на власт и сега се крият в сеното, никога повече не гласувам, независимо с машини или хартия.

    10:01 13.07.2026

  • 25 Оооо

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Чепа Чепилова":

    По твоята логика има манипулации и с касовите апарати в магазините. Защо си плащаш тогава сметката и не мрънкаш, а?

    Коментиран от #32

    10:02 13.07.2026

  • 26 Мартин

    5 4 Отговор
    Впечатлен съм от наглостта на този иначе умен човечец - Константинов - защо не мисли кое е добре за дължавата - а това е машинното гласуване - а се е загрижил за това дали някой с хоризонт на живот от 5-10 години ще може да гласува!?!
    извинявам се за цинизма, но цинизма на тези дето надписват бюлетини и не ги съдят е много по-голям и носи повече вреда на обществото, отколкото дали 20К възсрастни хора, които приемат гласуването като мероприятие по социализация, но не и като нещо, което решава бъдещето на децата и внуците им!

    Коментиран от #28

    10:03 13.07.2026

  • 27 Има ни пак

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Реалист":

    Със сигурност имаш портрет в стаята си с интелигентната визия на тулупа. Нали!

    Коментиран от #31, #41

    10:06 13.07.2026

  • 28 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Мартин":

    До Мартин Извинявай но държавата ни е европейска а не от третият свят и едни регреси да ми ЗАБРАНЯВАТ да гласувам КОИ са ТЕ Какви са Със счупените мадуровки да ми налагат

    10:12 13.07.2026

  • 29 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ура,,Ура":

    До 12 а ти си разпространяваш лъжите по всички сайтове Това са диктати а не промени това са забрани от регресиге 2026 г ми забраняват едни решили че държавата е тяхна Оставка не желая счупени бананови мадуровки не желая червена диктат Оставка България е демокрация а не бащиния регреска

    10:16 13.07.2026

  • 30 Реалист

    6 1 Отговор
    Млъкни бе дърто корумпе . Писна ни от такива като тебе .

    10:17 13.07.2026

  • 31 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Има ни пак":

    А ти имаш портрет на месията си Роберт Защо обиждаш Няма да гласувам с алабалата доказани че се манипулират Няма да гласувам Не на червената диктатура Аз също живея тук и не желая ЗАБРАНИ ЧЕРВЕНИ България е ДЕМОКРАЦИЯ А НЕ НАЛАГАНЕ НА РЕГРЕСИЯТА

    10:18 13.07.2026

  • 32 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Оооо":

    Ама те тъпота и сравнение Няма място човече ама да лъжеш малоумниците върви хахаха

    10:20 13.07.2026

  • 33 Цвете

    4 2 Отговор
    КАПАНЪТ СИ ТИ, ИНТРИГАТА Е, КОГАТО " СМЯТАШЕ " ВИНАГИ В ПОЛЗА НА ТЕЗИ, КОИТО ТИ ПЛАЩАХА ДОБРЕ. АМАН ОТ МАТЕМАТИЦИ .😉🎃🤔

    10:22 13.07.2026

  • 34 1111

    7 3 Отговор
    Купувачите на гласове влизат в капана и затова са най-гласовитите критикари!
    Машинното гласуване отдавна трябваше да бъде възстановено, но липсата на мнозинство го забави!

    Коментиран от #38, #39

    10:23 13.07.2026

  • 35 Цвете

    5 1 Отговор
    КАПАНЪТ СИ ТИ, ИНТРИГАТА Е, КОГАТО " СМЯТАШЕ " ВИНАГИ В ПОЛЗА НА ТЕЗИ, КОИТО ТИ ПЛАЩАХА ДОБРЕ. АМАН ОТ МАТЕМАТИЦИ .😉🎃🤔

    10:24 13.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пенсионер на 70

    3 2 Отговор
    Айде не ни мислете нас, пенсионерите. И с компютър работим, и с таблет, а и по сайтовете пишем.
    Погрижете се за неграмотните и функционално неграмотните - основни избиратели на някои партии.

    10:29 13.07.2026

  • 38 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "1111":

    Мадуровкото банановото за което арестуваха мадуро Хартия е европейско а не налагане със забрана регреска Оставка на регресията бананова

    Коментиран от #46

    10:31 13.07.2026

  • 39 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "1111":

    Че по голямо алабалата от мадуровките няма 34Аман от лъжци купувачите сте ти и онези които пишат тук глупости лъжливи за банановите мадуровки Аман от лъжци

    Коментиран от #45

    10:33 13.07.2026

  • 40 Аха

    3 1 Отговор
    Жалка душица!

    10:33 13.07.2026

  • 41 Реалист

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Има ни пак":

    Стига с тези опорки, че който не иска Фатмака, значи е фен на ББ и Шиши...НЕ ИСКАМ да гласувам с машини, които се манипулират елементарно! Кое не разбра??? Трол...

    10:36 13.07.2026

  • 42 Промяна Х

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "ЗАТОВА СКИМТИ..........":

    че по големи мъртви души от малоумниците гласували за Радев дали има ЩО за обиди да наричаш българите 14 а ти дали си жив с твоите простотии

    10:36 13.07.2026

  • 43 Анонимен

    1 1 Отговор
    Не се слагай за капак на всяка тенджера като те гледам напразно си вземал заплата от държавата

    10:44 13.07.2026

  • 44 Жизел

    1 1 Отговор
    Гнидите като този Доказват ,че Паразитизмът е до Гроб

    10:48 13.07.2026

  • 45 Аз съм обикновен гласоподавател

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Нямам нищо общо с търтовията на гласове, но очевидно ТИ ИМАШ!

    10:57 13.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

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