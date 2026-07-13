Проф. Михаил Константинов: Радев се вкарва в капан с промените за машинното гласуване

Румен Радев се вкарва в капан, защото голяма част от неговите избиратели са пенсионери, които няма да влязат, за да гласуват с машина. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по bTV математикът и бивш заместник-председател на ЦИК проф. Михаил Константинов.
Управляващите готвят сериозни промени в Изборния кодекс: машинното гласуване да стане основно, хартията да остане само в малките населени места с под 300 избиратели, да отпадне ограничението за секциите извън Европейския съюз, но и да бъде премахнат район „Чужбина“.
Бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев сподели, че колкото по-близо до изборите се правят промени, толкова по-неподходящо е това, защото влияе върху самия изборен процес.
„Освен това международните стандарти, въведени от ОССЕ и Венецианската комисия, препоръчват съществени промени в изборното законодателство да не се правят поне 6 месеца, а най-добре една година преди изборите“.
„В България обаче виждаме, че това се е превърнало в практика, и то не само преди предстоящите президентски избори. Промените почти винаги се правят в последния момент, защото тогава се поставят основните въпроси как да бъде подобрен изборният процес или как определена политическа сила да се възползва от тези промени и да получи известно предимство“, посочи той.
По думите на Константинов почти всяка политическа сила, особено когато за първи път спечели изборите, първата ѝ работа е да „бърника“ в Изборния кодекс. „Една от причините е, че у нас очевидно всички разбират от избори, както и от политика. Това, разбира се, не е вярно“.
„Господин Андреев е абсолютно прав, че правилата не бива да се променят поне 6 месеца, а най-добре една година преди изборите. В случая виждате, че това време го няма. Управляващите обаче ни успокоиха, че ще продължат да правят промени и след това. Това било само упражнение“, коментира той.
Константинов сподели, че това вече сме го играли през втората половина на 2021 година. „Тогава в големите секции се гласуваше само с машини, а с хартиени бюлетини - в по-малките секции с до 300 избиратели. Нямаше ограничение за броя на секциите в чужбина, а изборен район „Чужбина“ нямаше, както няма и сега“.
„Съвсем накратко за изборния район „Чужбина“ - той няма никакво значение за изборния резултат, освен може би за персонализацията и за възможността избирателите в чужбина да използват преференции, ако приемем, че това е голям плюс. Но у нас преференциите често се използват за вътрешнопартийни битки. Това е една от причините ПП-ДБ да се сцепи на две парчета“, обясни той.
Андреев посочи, че при всички случаи ще бъде направено така, че в секциите с над 300 избиратели да може да се гласува изцяло с машини. Но проблемите обаче са съвсем различни.
„На първо място, с тези промени се въвежда ролята на Министерството на вътрешните работи (МВР) при сертифицирането на машините. Каква е идеята - не бих могъл да кажа. Това обаче поставя редица въпроси. Досега честни ли са били изборите с машинно гласуване? Машините били ли са сертифицирани или не?“, попита той.
„На второ място, не смятам, че МВР трябва да има роля по отношение на гарантирането на обективността при сертифицирането, включително при създаването на методологията за сертифициране на софтуерните модули на машините“, коментира той.
Според Андреев доводите, които бяха изложени при представянето на законопроекта, не са достатъчно конкретни и ясни.
„Трябва да се види и техническото състояние на машините – дали ще позволи нормалното провеждане на изборите. Видяхме, че и на предходните избори част от машините имаха различни проблеми - при отпечатването на разписката, при машинната бюлетина или други технически неизправности. Това би могло да доведе до невъзможност избирателите да упражнят правото си на глас или да създаде затруднения в самия процес на гласуване“, посочи Андреев.
Според Константинов МВР няма абсолютно никаква работа в тази част от изборния процес. „МВР има други функции и не притежава необходимата компетентност за сертифицирането на машините. Затова това е поредното неудачно предложение. Искрено се надявам то да не бъде прието“.
„Аз не виждам никаква цел. Занимавам се с избори повече от 30 години, но в това предложение не откривам никаква логика. По-скоро някой, който не разбира достатъчно от избори, е решил да се упражнява по тази тема. За съжаление, това често се случва в България“, смята той.
Константинов посочи, че в момента се очаква отново броят на гласуващите да намалее с между 500 и 700 хиляди души. „Това вече го наблюдавахме през 2021 година. Говоря за големите секции и за хора, които никога не са гласували с машина и няма да започнат да го правят сега“.
„В България има около 2 милиона пенсионери. От тях приблизително 1 милион получават пенсиите си в пощите. Това са хора, които никога не са работили с компютър или таблет. Единственото устройство, което използват, е телефонът, за да разговарят с близките си“, обясни той.
„Тези хора няма да влязат да гласуват с машина, защото никога не са го правили. Човек на 70 години трудно ще реши за първи път да използва машина, особено ако се притеснява, че може да се изложи пред останалите. Този страх от машините съществува. Това вече е въпрос на психология“, коментира Константинов.
По думите му Румен Радев се вкарва в капан, защото голяма част от неговите избиратели са именно от тази група. „Ако те не отидат да гласуват в големите секции, той би могъл да загуби значителен брой гласове“, посочи Константинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мюмюн
Коментиран от #3, #6
09:32 13.07.2026
2 Любопитен
Коментиран от #4
09:33 13.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Неизбежно е
До коментар #2 от "Любопитен":Че не се трае така е,но и ти станеш такъв.
09:36 13.07.2026
5 Няма
09:36 13.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вие сте бунаци
Коментиран от #9
09:37 13.07.2026
8 хехе
09:41 13.07.2026
9 Ти си
До коментар #7 от "Вие сте бунаци":Бунак! Не вярвам на машините и няма да гласувам с тях! Тебе като ти е модерно, и гей си станал за да си модерен!
09:42 13.07.2026
10 Факт
09:43 13.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ура,,Ура
Коментиран от #29
09:44 13.07.2026
13 Цеко
09:44 13.07.2026
14 ЗАТОВА СКИМТИ..........
Коментиран от #42
09:45 13.07.2026
15 Проблем
Коментиран от #17
09:46 13.07.2026
16 не на машините
09:47 13.07.2026
17 Иво
До коментар #15 от "Проблем":Колкото и да гласуват, те преразпределят резултата с машинките на Мадуро. Докато не премахнем тези машини, все ще ни лъжат на изборите...и 90% да отидем да гласуваме, пак Фатмака ще е на власт!
09:47 13.07.2026
18 Старчо Сарача
09:50 13.07.2026
19 Чепа Чепилова
Коментиран от #25
09:52 13.07.2026
20 от един анонимен пенсионер към пенсионер
09:55 13.07.2026
21 Левски
09:57 13.07.2026
22 Реалист
Коментиран от #27
09:58 13.07.2026
23 Не на машините на Мадуро!
То и без това няма за кого.
Предлагам докато не се появи дясна , консервативна, домократична алтернатива, да не гласувме.
Сегашните псевдодесни псевдоатлантически партии просто трябва да изчезнат. Да ги оставим да се избират сами с ченгетата и агентите.
Без мен!
09:59 13.07.2026
24 За партии, като ГЕРБ СДС, ППДБ,
10:01 13.07.2026
25 Оооо
До коментар #19 от "Чепа Чепилова":По твоята логика има манипулации и с касовите апарати в магазините. Защо си плащаш тогава сметката и не мрънкаш, а?
Коментиран от #32
10:02 13.07.2026
26 Мартин
извинявам се за цинизма, но цинизма на тези дето надписват бюлетини и не ги съдят е много по-голям и носи повече вреда на обществото, отколкото дали 20К възсрастни хора, които приемат гласуването като мероприятие по социализация, но не и като нещо, което решава бъдещето на децата и внуците им!
Коментиран от #28
10:03 13.07.2026
27 Има ни пак
До коментар #22 от "Реалист":Със сигурност имаш портрет в стаята си с интелигентната визия на тулупа. Нали!
Коментиран от #31, #41
10:06 13.07.2026
28 Анонимен
До коментар #26 от "Мартин":До Мартин Извинявай но държавата ни е европейска а не от третият свят и едни регреси да ми ЗАБРАНЯВАТ да гласувам КОИ са ТЕ Какви са Със счупените мадуровки да ми налагат
10:12 13.07.2026
29 Анонимен
До коментар #12 от "Ура,,Ура":До 12 а ти си разпространяваш лъжите по всички сайтове Това са диктати а не промени това са забрани от регресиге 2026 г ми забраняват едни решили че държавата е тяхна Оставка не желая счупени бананови мадуровки не желая червена диктат Оставка България е демокрация а не бащиния регреска
10:16 13.07.2026
30 Реалист
10:17 13.07.2026
31 Анонимен
До коментар #27 от "Има ни пак":А ти имаш портрет на месията си Роберт Защо обиждаш Няма да гласувам с алабалата доказани че се манипулират Няма да гласувам Не на червената диктатура Аз също живея тук и не желая ЗАБРАНИ ЧЕРВЕНИ България е ДЕМОКРАЦИЯ А НЕ НАЛАГАНЕ НА РЕГРЕСИЯТА
10:18 13.07.2026
32 Анонимен
До коментар #25 от "Оооо":Ама те тъпота и сравнение Няма място човече ама да лъжеш малоумниците върви хахаха
10:20 13.07.2026
33 Цвете
10:22 13.07.2026
34 1111
Машинното гласуване отдавна трябваше да бъде възстановено, но липсата на мнозинство го забави!
Коментиран от #38, #39
10:23 13.07.2026
35 Цвете
10:24 13.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Пенсионер на 70
Погрижете се за неграмотните и функционално неграмотните - основни избиратели на някои партии.
10:29 13.07.2026
38 Промяна
До коментар #34 от "1111":Мадуровкото банановото за което арестуваха мадуро Хартия е европейско а не налагане със забрана регреска Оставка на регресията бананова
Коментиран от #46
10:31 13.07.2026
39 Промяна
До коментар #34 от "1111":Че по голямо алабалата от мадуровките няма 34Аман от лъжци купувачите сте ти и онези които пишат тук глупости лъжливи за банановите мадуровки Аман от лъжци
Коментиран от #45
10:33 13.07.2026
40 Аха
10:33 13.07.2026
41 Реалист
До коментар #27 от "Има ни пак":Стига с тези опорки, че който не иска Фатмака, значи е фен на ББ и Шиши...НЕ ИСКАМ да гласувам с машини, които се манипулират елементарно! Кое не разбра??? Трол...
10:36 13.07.2026
42 Промяна Х
До коментар #14 от "ЗАТОВА СКИМТИ..........":че по големи мъртви души от малоумниците гласували за Радев дали има ЩО за обиди да наричаш българите 14 а ти дали си жив с твоите простотии
10:36 13.07.2026
43 Анонимен
10:44 13.07.2026
44 Жизел
10:48 13.07.2026
45 Аз съм обикновен гласоподавател
До коментар #39 от "Промяна":Нямам нищо общо с търтовията на гласове, но очевидно ТИ ИМАШ!
10:57 13.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.