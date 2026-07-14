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Радомир Чолаков: За няколко месеца КЗК е установила 4 картела. Не хвърляме "атомни бомби", а налагаме глоби

Радомир Чолаков: За няколко месеца КЗК е установила 4 картела. Не хвърляме "атомни бомби", а налагаме глоби

14 Юли, 2026 08:16 1 193 22

  • радомир чолаков-
  • кзк-
  • четири картела-
  • атомни бомби-
  • глоби

"В сътрудничество трябва така да се регулира пазарът, за да спрат злоупотребите, но и да се развиват нови производства", посочи Чолаков.

Радомир Чолаков: За няколко месеца КЗК е установила 4 картела. Не хвърляме "атомни бомби", а налагаме глоби - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има опасения, че търговските вериги извиват ръцете на гражданите с необосновано високи цени. Много коментатори по телевизиите, когато стане въпрос за проверки, много започна да им хареса да използват думата "атомна бомба", която задължително трябва да бъде хвърлена произволно. Най-силното правомощие на КЗК е да налага глоби в размер от 10% от оборота на дадена фирма, а не да хвърля атомни бомби.

Това заяви заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред bTV, цитиран от news.bg
Той изтъкна, че за няколко месеца КЗК е установила 4 картела. Първият установен картел е за болничните храни. Вторият картел е за IT оборудване. Третият картел е за предоставяне на машини за строителство под наем. Четвъртият картел е отново за доставка на храни в детски градини.

Освен това са наложени и глоби в размер на 310 000 евро.

По думите му, ако КЗК хвърли "атомна бомба", конкретна търговска верига може да затвори врати.

"В сътрудничество трябва така да се регулира пазарът, за да спрат злоупотребите, но и да се развиват нови производства", посочи Чолаков.

Според него големият въпрос е как България да започне да произвежда родно производство.

"Когато не се даде възможност на малкия и среден бизнес да работи на пазара, тогава се отварят големи нисши и вратата за външни още по-големи играчи, които изместват дори българските", изтъкна зам.-председателят на КЗК.

Той отбеляза, че колкото повече недостига българското производство, толкова повече се внася и накрая родният производител губи интерес да произвежда. "Когато няма достатъчно производство, трябва да влизат продукти от чужбина с цени, които ние не можем да регулираме", сподели Чолаков.

Според него трябва да има повече производство, за да има конкурентна среда у нас. "Никой не е длъжен да се грижи за българския пазар, а ние сами трябва да се грижим за него", каза още Радомир Чолаков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 5 Отговор
    Този гербаджия да не е станал радевист като е оплешивял?

    Коментиран от #3

    08:19 14.07.2026

  • 2 Оффф ,

    15 3 Отговор
    и тоя двуличен субект и мазник , вечно по хранилки и далавери , и той се изока ! Ненужно !

    08:21 14.07.2026

  • 3 име

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Беше от СДС. Всички демократи и капиталисти искат пазарна икономика, но ако може да си кютат на държавна хранилка, я службичка, я усвояване на обществени поръчки. Както и да е, в сравнение с някои други, този е умен, дано поне свърши някаква работа.

    Коментиран от #7

    08:24 14.07.2026

  • 4 Боже !

    9 1 Отговор
    До Къде ни Докара !

    Малоумието !

    08:24 14.07.2026

  • 5 Емигрант

    15 2 Отговор
    Изгоненият от Германия Чолаков за корупция и неадекватност се хвали с последните няколко месеца, а какво направи преди това когато представляваше Тиквата в НС, тогава изпълняваше нарежданията на пожарникаря и не се сещаше да спре спекулата на пазара когато се очакваше еврото да влезе в България ? Безскрупулен наглец останал пак във властта да брани корупцията ! Всичко ще е било под "крилата" на Тиквата трябва да бъде уволнено и който е за съд осъден, имуществото му отнето в полза на държавата и тогава ще започне доброто бъдеще !

    08:30 14.07.2026

  • 6 е бре

    8 0 Отговор
    "Когато няма достатъчно производство, трябва да влизат продукти от чужбина с цени, които ние не можем да регулираме", сподели Чолаков.

    А когато държавата ще ми регулира цената, аз за какво да пройзвеждам?

    08:32 14.07.2026

  • 7 Емигрант

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Неее, не е умен този, а е МАЗЕН ! Както вече писах, той е изгонен от Германия за некадърност, като казвам изгонен да се разбира, че не е искан никъде на работа и така е бил принуден да се завърне в България !

    08:34 14.07.2026

  • 8 Тоя

    8 1 Отговор
    сикаджииски гербак да се изхвърли от кзк,че лъже маже и краде

    08:34 14.07.2026

  • 9 фвсед

    9 1 Отговор
    ГЕРБ некадърник, вече 20 г пърдиш и те хранят българите с данъците си, а не си свършил работа за 5 ст. Гарга некадърна, вече трябваше да са ви изритали на борсата за безработни. Доказахте че за 15 г освен да ограбвате българите друго не сте направили. Настанихте се на държавна заплата за 5-7 г и да ви хранят, а трябваше да ви изритат и после на съд. Слава на Господ Иисус Христос властта се смени. Време е да ви изритат всички доказани некадърници и кърлежи. Неизвестен извършител ограби България докато ГЕРБ беше на власт ??? А ти само пърди и зяпай на заплата.

    08:39 14.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чолаков,

    7 1 Отговор
    Да поговорим за Гемания и Баце?

    08:40 14.07.2026

  • 12 Тома

    8 0 Отговор
    Боли ги ф.ара с глоби от 5 хиляди евро след като правят милиони печалба

    08:41 14.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АМА БЕZ MAЙTАП

    8 2 Отговор
    И ОТ ТОЯ СLУГА НА ТИKВUНИЙ ЛИ ДА OЧАKВАМЕ ДА БЪДЕ ОБЕKTИWЕН, ПОЧTЕN И БЕЗПRИС TRАСТЕN..............!?!?!?

    Коментиран от #15

    08:43 14.07.2026

  • 15 голям майтап

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "АМА БЕZ MAЙTАП":

    Как си личат платените клакьорки-плювачи на ПБ.

    Коментиран от #17

    08:46 14.07.2026

  • 16 не пипай

    2 1 Отговор
    веригите...нека продължават да бъдат хем скъпи, хем отровни..там всичко тип-топ...

    08:48 14.07.2026

  • 17 Емигрант

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "голям майтап":

    А не ти ли се струва, че пък ти си личиш като защитник на корупцията ? Едни и същи фрази на мал(к)оумните се използват, например "как се личат", ами всеки е свободен да мисли свободно бе, да критикува свободно, това е демокрация, ти комунизъм ли ще проповядваш всички да мислят като теб и да се навеждат заради изгодата например ?

    Коментиран от #18

    08:57 14.07.2026

  • 18 голям майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Емигрант":

    платения клакьор на радев се засегнал.

    09:21 14.07.2026

  • 19 Шустерът

    1 0 Отговор
    Уникално Отблъскващ гнусен индивид

    09:35 14.07.2026

  • 20 Прям

    1 0 Отговор
    Когато народа проумее че самозадоволяването е необходимост а не пазар и внос, тогава няма да има картели, олигарси и т.н.

    09:58 14.07.2026

  • 21 Перо

    2 0 Отговор
    Какъв е смисъла от налаганите глоби, които картелите избиват за един ден и всичко си тръгва по старому?

    10:03 14.07.2026

  • 22 Специалист

    1 0 Отговор
    Този умник какви картели намира.Да бръкне в дълбокото.Намирал храни.Смешник.

    10:07 14.07.2026

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