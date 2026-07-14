Радомир Чолаков: За няколко месеца КЗК е установила 4 картела. Не хвърляме "атомни бомби", а налагаме глоби

Има опасения, че търговските вериги извиват ръцете на гражданите с необосновано високи цени. Много коментатори по телевизиите, когато стане въпрос за проверки, много започна да им хареса да използват думата "атомна бомба", която задължително трябва да бъде хвърлена произволно. Най-силното правомощие на КЗК е да налага глоби в размер от 10% от оборота на дадена фирма, а не да хвърля атомни бомби.
Това заяви заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред bTV, цитиран от news.bg
Той изтъкна, че за няколко месеца КЗК е установила 4 картела. Първият установен картел е за болничните храни. Вторият картел е за IT оборудване. Третият картел е за предоставяне на машини за строителство под наем. Четвъртият картел е отново за доставка на храни в детски градини.
Освен това са наложени и глоби в размер на 310 000 евро.
По думите му, ако КЗК хвърли "атомна бомба", конкретна търговска верига може да затвори врати.
"В сътрудничество трябва така да се регулира пазарът, за да спрат злоупотребите, но и да се развиват нови производства", посочи Чолаков.
Според него големият въпрос е как България да започне да произвежда родно производство.
"Когато не се даде възможност на малкия и среден бизнес да работи на пазара, тогава се отварят големи нисши и вратата за външни още по-големи играчи, които изместват дори българските", изтъкна зам.-председателят на КЗК.
Той отбеляза, че колкото повече недостига българското производство, толкова повече се внася и накрая родният производител губи интерес да произвежда. "Когато няма достатъчно производство, трябва да влизат продукти от чужбина с цени, които ние не можем да регулираме", сподели Чолаков.
Според него трябва да има повече производство, за да има конкурентна среда у нас. "Никой не е длъжен да се грижи за българския пазар, а ние сами трябва да се грижим за него", каза още Радомир Чолаков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3
08:19 14.07.2026
2 Оффф ,
08:21 14.07.2026
3 име
До коментар #1 от "честен ционист":Беше от СДС. Всички демократи и капиталисти искат пазарна икономика, но ако може да си кютат на държавна хранилка, я службичка, я усвояване на обществени поръчки. Както и да е, в сравнение с някои други, този е умен, дано поне свърши някаква работа.
Коментиран от #7
08:24 14.07.2026
4 Боже !
Малоумието !
08:24 14.07.2026
5 Емигрант
08:30 14.07.2026
6 е бре
А когато държавата ще ми регулира цената, аз за какво да пройзвеждам?
08:32 14.07.2026
7 Емигрант
До коментар #3 от "име":Неее, не е умен този, а е МАЗЕН ! Както вече писах, той е изгонен от Германия за некадърност, като казвам изгонен да се разбира, че не е искан никъде на работа и така е бил принуден да се завърне в България !
08:34 14.07.2026
8 Тоя
08:34 14.07.2026
9 фвсед
08:39 14.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Чолаков,
08:40 14.07.2026
12 Тома
08:41 14.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АМА БЕZ MAЙTАП
Коментиран от #15
08:43 14.07.2026
15 голям майтап
До коментар #14 от "АМА БЕZ MAЙTАП":Как си личат платените клакьорки-плювачи на ПБ.
Коментиран от #17
08:46 14.07.2026
16 не пипай
08:48 14.07.2026
17 Емигрант
До коментар #15 от "голям майтап":А не ти ли се струва, че пък ти си личиш като защитник на корупцията ? Едни и същи фрази на мал(к)оумните се използват, например "как се личат", ами всеки е свободен да мисли свободно бе, да критикува свободно, това е демокрация, ти комунизъм ли ще проповядваш всички да мислят като теб и да се навеждат заради изгодата например ?
Коментиран от #18
08:57 14.07.2026
18 голям майтап
До коментар #17 от "Емигрант":платения клакьор на радев се засегнал.
09:21 14.07.2026
19 Шустерът
09:35 14.07.2026
20 Прям
09:58 14.07.2026
21 Перо
10:03 14.07.2026
22 Специалист
10:07 14.07.2026