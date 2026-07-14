Радомир Чолаков: За няколко месеца КЗК е установила 4 картела. Не хвърляме "атомни бомби", а налагаме глоби

Има опасения, че търговските вериги извиват ръцете на гражданите с необосновано високи цени. Много коментатори по телевизиите, когато стане въпрос за проверки, много започна да им хареса да използват думата "атомна бомба", която задължително трябва да бъде хвърлена произволно. Най-силното правомощие на КЗК е да налага глоби в размер от 10% от оборота на дадена фирма, а не да хвърля атомни бомби.

Това заяви заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред bTV, цитиран от news.bg

Той изтъкна, че за няколко месеца КЗК е установила 4 картела. Първият установен картел е за болничните храни. Вторият картел е за IT оборудване. Третият картел е за предоставяне на машини за строителство под наем. Четвъртият картел е отново за доставка на храни в детски градини.

Освен това са наложени и глоби в размер на 310 000 евро.

По думите му, ако КЗК хвърли "атомна бомба", конкретна търговска верига може да затвори врати.

"В сътрудничество трябва така да се регулира пазарът, за да спрат злоупотребите, но и да се развиват нови производства", посочи Чолаков.

Според него големият въпрос е как България да започне да произвежда родно производство.

"Когато не се даде възможност на малкия и среден бизнес да работи на пазара, тогава се отварят големи нисши и вратата за външни още по-големи играчи, които изместват дори българските", изтъкна зам.-председателят на КЗК.

Той отбеляза, че колкото повече недостига българското производство, толкова повече се внася и накрая родният производител губи интерес да произвежда. "Когато няма достатъчно производство, трябва да влизат продукти от чужбина с цени, които ние не можем да регулираме", сподели Чолаков.

Според него трябва да има повече производство, за да има конкурентна среда у нас. "Никой не е длъжен да се грижи за българския пазар, а ние сами трябва да се грижим за него", каза още Радомир Чолаков.