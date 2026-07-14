Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Стоян Мавродиев вече е в България

Стоян Мавродиев вече е в България

14 Юли, 2026 11:21 877 19

  • стоян мавродиев-
  • българия-
  • сръбски власти

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) беше предаден от сръбските власти на българските към 10:50 ч. на граничен пункт „Калотина“.

Стоян Мавродиев вече е в България - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев беше предаден от сръбските власти на българските към 10:50 ч. на граничен пункт „Калотина“, съобщават от bTV. Към София той тръгна със Съдебна охрана под засилен конвой.

Мавродиев беше задържан в Сърбия през в началото на юни тази година. Той беше обявен за издирване с европейска заповед за арест през 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване.

Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание.

Очаква се Мавродиев да бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично.

Ако бъде задържан с прокурорско постановление, в рамките на 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането за определяне на мярка за неотклонение.

Стоян Мавродиев е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 История

    5 0 Отговор
    Най много рекламни интервюта Мавродиев има в БТВ...!

    11:23 14.07.2026

  • 2 Бай Ставри

    5 1 Отговор
    Чакаме го 🧼

    11:23 14.07.2026

  • 3 Тази банка е създадена

    9 0 Отговор
    за крадене на държавни пари!

    11:24 14.07.2026

  • 4 Само

    14 0 Отговор
    150 - те милиона , отпуснати на Вълка ? И други хиени получиха , за да се " развиват" - и никой не върна пукнат грош ! Изпипана гнусна далавера , още от самото начало !

    11:25 14.07.2026

  • 5 Комисар Корадо Катани

    6 0 Отговор
    Поредният престъпник посрещнат с шпалир.

    11:28 14.07.2026

  • 6 койдазнай

    2 0 Отговор
    Тяната сега ще се окаже защитен свидетел на прокуратурата и всичко ще си дойде на мястото. Няма да достигне висотата на биската лазов, който след като стана защитен свидетел, придоби получи имоти на КТБ за 670 млн лева, ама валат не е останал.

    11:34 14.07.2026

  • 7 Ахил

    4 1 Отговор
    Мавродиев може да бъде съден, но няма да лежи в затвора. Явно пропускат най видния агент на Москва Ахед Доган които също се е облажил покрай отпусканите кредити от банката когато Мавродиев е бил шеф. В момента има кадри на Доган в управлението на държавата ни. Радев ще се опита да отстрани Пеевски по инструкция на руското посолство.

    Коментиран от #10

    11:35 14.07.2026

  • 8 Тоя

    2 0 Отговор
    сикаджииски герберски крадец в Затвора да заработи крадените Народни пари

    11:48 14.07.2026

  • 9 Това Въобще !

    3 0 Отговор
    Не ме Интересува !

    Искам Да Видя !

    Закона В Действие !

    Стига Държавата !

    Ми е Бъркала В Джоба !

    11:48 14.07.2026

  • 10 ужас

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ахил":

    ти откъде ги знаеш тези неща

    11:50 14.07.2026

  • 11 заплитат се нещата . терзииски

    0 0 Отговор
    с петроханците беше против вълка с милионите за отпадъци . преди бяха му взривили колата и седя в чужбина дълго . сега явно придърпва бакаловица на стари години . мавродийски дали знае брадата . по скоро не е работил за него . променят се нещата . вълка губи хотел резиденцията . брадата маха ивайла . мавродиеф го погват за заема наместо вълка . лятото стават чудни неща . все едно е коледа . само дядо коледа няма . ъндърграунда се е обновил . интересно .

    11:53 14.07.2026

  • 12 э абаротное

    0 0 Отговор
    Охааааа ! Да видим какво ще последва ли ?

    11:57 14.07.2026

  • 13 Удавена Риба

    0 0 Отговор
    Ама жив ли е ?

    11:57 14.07.2026

  • 14 Смях и Сеир

    0 0 Отговор
    Кой го е посрещнал ? Бойко и Делян ли ? С хляб и сол ли ?

    11:58 14.07.2026

  • 15 Щирлиц Ото фон

    0 0 Отговор
    Изяждайте всичко , което ви дават
    Случайности ЛОШИ , със вас да не стават

    11:59 14.07.2026

  • 16 Адвокат

    2 0 Отговор
    Връща се точно сега по собствено желание,защото знае,че нищо няма да му се случи. Затова е и усмихнат на границата. Едни се връщат от Дубай, други пътуват за Дубай, а най-важното е какви български пари на данъкоплатците са там, а то е защото няма закони за съвместно финансово разследване. Да не забравяме, че Стоян Мавродиев е най-големия експерт адвокат по регистрирани на офшорки и че ББР е банката за държавна корупция и защо са забравени 1.5 млд. лв, раздадени на 8 фирми и кои са те.

    12:00 14.07.2026

  • 17 ПЪГУОШ

    0 0 Отговор
    Усмихнат и свеж изглежда от репортажа по ТВ ! С кого ли се е разбрал , за да има такова излъчване ? С Бой4о и Дидко или с техните опоненти ?

    12:02 14.07.2026

  • 18 Пища ХУФнагел

    0 0 Отговор
    Стоян не беше ли активен и виден деец на ГЕРБ ? Дори беше писал икономическата програма на тази партия !
    Сега да не се окаже , че Бойко почти не го познава ?! Същото като с Влади Горанов , когато му туриха МАГНИТИТЕ !

    12:07 14.07.2026

  • 19 ЖофроА дьо Воклен- Моасю

    0 0 Отговор
    Ангажирани ли са вече една тумба наемни убийци ? Че разговори ли се тоз човек , може още много юнаци да потънат с него !

    12:09 14.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол