Стоян Мавродиев вече е в България

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев беше предаден от сръбските власти на българските към 10:50 ч. на граничен пункт „Калотина“, съобщават от bTV. Към София той тръгна със Съдебна охрана под засилен конвой.
Мавродиев беше задържан в Сърбия през в началото на юни тази година. Той беше обявен за издирване с европейска заповед за арест през 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване.
Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание.
Очаква се Мавродиев да бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично.
Ако бъде задържан с прокурорско постановление, в рамките на 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането за определяне на мярка за неотклонение.
Стоян Мавродиев е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 История
11:23 14.07.2026
2 Бай Ставри
11:23 14.07.2026
3 Тази банка е създадена
11:24 14.07.2026
4 Само
11:25 14.07.2026
5 Комисар Корадо Катани
11:28 14.07.2026
6 койдазнай
11:34 14.07.2026
7 Ахил
Коментиран от #10
11:35 14.07.2026
8 Тоя
11:48 14.07.2026
9 Това Въобще !
Искам Да Видя !
Закона В Действие !
Стига Държавата !
Ми е Бъркала В Джоба !
11:48 14.07.2026
10 ужас
До коментар #7 от "Ахил":ти откъде ги знаеш тези неща
11:50 14.07.2026
11 заплитат се нещата . терзииски
11:53 14.07.2026
12 э абаротное
11:57 14.07.2026
13 Удавена Риба
11:57 14.07.2026
14 Смях и Сеир
11:58 14.07.2026
15 Щирлиц Ото фон
Случайности ЛОШИ , със вас да не стават
11:59 14.07.2026
16 Адвокат
12:00 14.07.2026
17 ПЪГУОШ
12:02 14.07.2026
18 Пища ХУФнагел
Сега да не се окаже , че Бойко почти не го познава ?! Същото като с Влади Горанов , когато му туриха МАГНИТИТЕ !
12:07 14.07.2026
19 ЖофроА дьо Воклен- Моасю
12:09 14.07.2026