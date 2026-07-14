Стоян Мавродиев вече е в България

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев беше предаден от сръбските власти на българските към 10:50 ч. на граничен пункт „Калотина“, съобщават от bTV. Към София той тръгна със Съдебна охрана под засилен конвой.

Мавродиев беше задържан в Сърбия през в началото на юни тази година. Той беше обявен за издирване с европейска заповед за арест през 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване.

Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание.

Очаква се Мавродиев да бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично.

Ако бъде задържан с прокурорско постановление, в рамките на 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането за определяне на мярка за неотклонение.

Стоян Мавродиев е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.