Велислава Петрова: България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия

България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи. Българските резерви бяха взети предвид, имаме готовност да подкрепим пакета, каза тя, предаде БТА.

Петрова отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия, заради възражения от Гърция в енергийната сфера и на Австрия във финансовата област. Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация, България може да постигне своето, когато успее аргументирано да си защити позицията, коментира Петрова.

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Според Петрова защитата на националните интереси не означава противопоставяне на европейските партньори. „Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своите цели, когато успее аргументирано и последователно да защити позицията си“, коментира тя, цитирана от NOVA.

„България търси решения, които едновременно да бъдат полезни за Украйна и да носят положителен ефект за нашата страна“, подчерта Петрова. Тя уточни, че сред обсъжданите варианти е увеличаване на капацитета за пренос на природен газ към Украйна през следващия зимен сезон. По думите ѝ разговорите засягат и по-широк кръг от енергийни теми, където интересите на отделните държави и участници в сектора често се разминават.

Тя съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с наскорошните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски. Петрова уточни, че предстоящите ѝ срещи там ще бъдат свързани с възможностите за допълнително развитие на енергийната сигурност на Украйна.

България търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украйна и биха имали положителен ефект за нашата страна, поясни министърът. По думите на Петрова се обсъждат възможности за допълнителен пренос на газ към Украйна за следващата зима, а в по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера.

Кая Калас заяви днес, че все още не е постигнато съгласие по разширяването на санкциите срещу Русия.

Работим за разширяване на санкциите срещу Русия, но още не е постигнато необходимото единодушие, съобщи днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел.

Все още има открити въпроси, посочи тя. Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните от ЕС, свързани с ударите по цивилни в Украйна.

По повод предстоящото днес обсъждане на стратегията за Черно море тя посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура в региона и срещу хибридните заплахи.