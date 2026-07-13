Велислава Петрова: България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия

България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи. Българските резерви бяха взети предвид, имаме готовност да подкрепим пакета, каза тя, предаде БТА.
Петрова отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия, заради възражения от Гърция в енергийната сфера и на Австрия във финансовата област. Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация, България може да постигне своето, когато успее аргументирано да си защити позицията, коментира Петрова.
Според Петрова защитата на националните интереси не означава противопоставяне на европейските партньори. „Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своите цели, когато успее аргументирано и последователно да защити позицията си“, коментира тя, цитирана от NOVA.
„България търси решения, които едновременно да бъдат полезни за Украйна и да носят положителен ефект за нашата страна“, подчерта Петрова. Тя уточни, че сред обсъжданите варианти е увеличаване на капацитета за пренос на природен газ към Украйна през следващия зимен сезон. По думите ѝ разговорите засягат и по-широк кръг от енергийни теми, където интересите на отделните държави и участници в сектора често се разминават.
Тя съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с наскорошните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски. Петрова уточни, че предстоящите ѝ срещи там ще бъдат свързани с възможностите за допълнително развитие на енергийната сигурност на Украйна.
България търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украйна и биха имали положителен ефект за нашата страна, поясни министърът. По думите на Петрова се обсъждат възможности за допълнителен пренос на газ към Украйна за следващата зима, а в по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера.
Кая Калас заяви днес, че все още не е постигнато съгласие по разширяването на санкциите срещу Русия.
Работим за разширяване на санкциите срещу Русия, но още не е постигнато необходимото единодушие, съобщи днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел.
Все още има открити въпроси, посочи тя. Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните от ЕС, свързани с ударите по цивилни в Украйна.
По повод предстоящото днес обсъждане на стратегията за Черно море тя посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура в региона и срещу хибридните заплахи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #22, #125
11:25 13.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #91
11:26 13.07.2026
3 Да....
Не гласът на българите
Съгласни ли сте да го следвате?
Коментиран от #9, #62
11:27 13.07.2026
4 норд
Коментиран от #41
11:27 13.07.2026
5 пешо
Коментиран от #66
11:27 13.07.2026
6 Ком
11:27 13.07.2026
7 Кирил
Коментиран от #19, #105
11:27 13.07.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #35
11:28 13.07.2026
9 1945
До коментар #3 от "Да....":Това е гласът на българите.
11:28 13.07.2026
10 Селянинът
В действие..
11:28 13.07.2026
11 Справедлив
11:28 13.07.2026
12 Хаха
Коментиран от #26, #28
11:28 13.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Копейкин
Коментиран от #27
11:29 13.07.2026
15 Раковски
За 8 дни общо 115 раздадени картона от съдия Мадяр.
Коментиран от #56
11:29 13.07.2026
16 Истината
11:29 13.07.2026
17 Справедлив
11:30 13.07.2026
18 ЩЕ ПОЖИВЕЕМ
АБЕ БАНДЕРО....ДЕБИЛИ
А ПАРЕ ША ДАВАМЕ ЛИ ИЛИ КАТО ЧЕХИЯ СЛОВАКИЯ УНГАРИЯ САМО ЩЕ СКАНДИРАМЕ ЗА ПИРИМОГАТА АМА ТИХИЧКО
11:30 13.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Радев
Да , но пращам външния да подпише - ще подкрепим брюкселската политика против братската, славянска Русия
11:30 13.07.2026
21 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #72
11:30 13.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Реалност
-- започна Войната за да смаже Украйна,
а сега Украйна е силна и смела и тя самата започва да го смазва;
-- оповести, че ще отблъсне НАТО далеч от Русия,
а сега на хиляди километри повече и на стотици километри по-близо Русия граничи с НАТО;
-- възнамеряваше да покаже кой командва в бившето съветско пространство,
а сега практически всички бивши съветски републики - кой явно, кой тайно, кой бързо, кой полека - но се отдалечават от Русия и дори я унижават по един или друг начин (даже - представете си - Лукашеску!!!!);
-- си въобразяваше, че ще направят съюз нерушим на диктатори несвободни с Китай,
а сега Русия е жалък суровинен придатък на Китай, негов покОрен и скоро покорЕн васал, енергетична купичка с ориз за трапезата на др. Си;
-- реши с военно кейнсианство да повдигне духа и икономиката на Русия,
а сега духът на Русия е пред издъхване, а икономиката ѝ - пред колапс;
-- говореше за Русия като за велика нефтена държава,
а сега Русия внася бензин дори от държави, които си нямат свои нефтени находища;
-- помисли си, че чрез Тръмп ще унищожи НАТО,
а сега, макар до каквото се е докоснал американският xaxo, то да се тресе и балансира на ръба на пропастта, този почти намирал се в насипно състояние Алианс получи на последния си самит второ дихание и току виж - втора младост...
Пълен провал! Абсолютен провал.
Путин - това е нарицателното име за Провал.
Коментиран от #38, #42, #74, #117
11:31 13.07.2026
24 Ууууу вън
11:31 13.07.2026
25 хъхъ
Коментиран от #92
11:31 13.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Абе
До коментар #14 от "Копейкин":вие от бързане не четете ли новината?!
11:31 13.07.2026
28 604
До коментар #12 от "Хаха":Питай съ ко шъ праиш ти кът завалят ракетите! А или туй не те касае?
11:31 13.07.2026
29 След Турция ветропоказателя се врътна
11:32 13.07.2026
30 ВАТАТА
11:32 13.07.2026
31 пацо
11:32 13.07.2026
32 ЛИНДЗИ ГРЕЪМ
11:32 13.07.2026
33 Хмм
Коментиран от #37
11:33 13.07.2026
34 България в Европа или евразийска мизерия
11:33 13.07.2026
35 пешо
До коментар #8 от "Последния Софиянец":краварите и евреите терористи ли са или не
11:34 13.07.2026
36 Двама безличници
Слууушам, квото кажете , това правим.
Ние сме европейци, кво е това българи?
Еврогей ци!
11:34 13.07.2026
37 хъхъ
До коментар #33 от "Хмм":Какъв Радев? Британското посолство я назначи и само то може да я уволни.
11:34 13.07.2026
38 ЗДРАСТ РЕАЛИСТА
До коментар #23 от "Реалност":РЕАЛНОСТТА Е ЗАВЪРЗАНА В УКРАИНСКИ ЧЕРЕН ЧУВАЛ
С ТИ МЕСТО ДА УМУВАШ ЩО НЕ СИ В ДОМБАС
РЕАЛНО
11:35 13.07.2026
39 Кочо
11:35 13.07.2026
40 симпатизант
11:36 13.07.2026
41 Последния Софиянец
До коментар #4 от "норд":Не я ядосвай защото е създала Коронавирус с 40 процента смъртност.
11:36 13.07.2026
42 пешо
До коментар #23 от "Реалност":пий ги тия лекарства
11:36 13.07.2026
43 ВАТАТА
11:37 13.07.2026
44 Някой
Коментиран от #57
11:38 13.07.2026
45 Трол
Коментиран от #50, #69
11:38 13.07.2026
46 Чума
11:39 13.07.2026
47 нннн
Абе, оти ги ручахме жабетата?
11:40 13.07.2026
48 луд
11:41 13.07.2026
49 1 400 000 бунаци
Коментиран от #129
11:41 13.07.2026
50 Ха ха ха
До коментар #45 от "Трол":Това недоразумение , трътлесто и за фенерите, където заработват кутийките не става , само за арабска булка
11:42 13.07.2026
51 пацо
11:42 13.07.2026
52 На среща
11:44 13.07.2026
53 каунь
11:44 13.07.2026
54 Без име
11:44 13.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ама
До коментар #15 от "Раковски":това в УНИАН и дойчезеле ли го чете, докато рови в тавата с фалшивото брашно!?
11:45 13.07.2026
57 Хмм
До коментар #44 от "Някой":неизгодните отпаднаха - руският патриарх и шефът на Лукойл не са в санкционния списък
11:45 13.07.2026
58 Кочо
11:46 13.07.2026
59 Без име
11:46 13.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ще дойде Видовден
11:47 13.07.2026
62 Старчо Сарача
До коментар #3 от "Да....":Не сме съгласни, но поне за сега нямаме друг избор.
Коментиран от #71
11:47 13.07.2026
63 Ае копейките
11:48 13.07.2026
64 Къде ги намират такива с промити мозъци?
11:48 13.07.2026
65 Баце
Дали пък името не е производно от чамов материал, чамова дъска....???
Освен това е с висока квалификация за външно политическа кариера, микробиологията не е шега работа.
Може оък да е добра флейтистка?
Коментиран от #95
11:48 13.07.2026
66 Чвтете повече книги
До коментар #5 от "пешо":Аз съм горд, че гласувах отново за Възраждане. Беше ясно, че натовският генерал ще следва американската линия. Защо забравихте, че той назначи Кирчо и Кокорчо? Още тогава се разкри неговата същност
11:49 13.07.2026
67 Утк0,
11:49 13.07.2026
68 оня с коня
До коментар #22 от "О, да":Такива като тебе дето наричаш радев "двуличен" ВИНАГИ ГИ ЛЪЖАТ защото сте Наимни по рождение.Какво очаквахте да се промени в БГ при Соца- да остави Русия Стратегическа България да гледа към Запада?Аналогично- Какво очакваш от Запада - да остави БГ да се омилква около Русия?Вярно е че на последните Избори Дебилите се активизирахте неимоверно и свалихте Борисов от Първото място,поставяйки там Радев.Е и?Недоволни сте от Радев - ще гласувате ли за Борисов да се върне?Няма да го направите,няма и изобщо да ласувате,т.е. ОТНОВО ставате "Хора без значение".А колко пъти ви се казва ДА СИ ЗНАЕТЕ МЯСТОТО ааа?Ама записвайте си като не помните - срамно няма:)
11:49 13.07.2026
69 Моряка
До коментар #45 от "Трол":Мамма мия!!!Ако и красивите украинки са такива?
11:50 13.07.2026
70 Гресирана ватенка
11:51 13.07.2026
71 Робе?
До коментар #62 от "Старчо Сарача":Роден си роб?
Е, тогава..надявам се българите да си спомнят, че свободата се извоюва , тя не е подарък, тя не е Радев
11:52 13.07.2026
72 Кой те пита
До коментар #21 от "🦁ЩЩД🦁":Кой те пита дали даваш или не? Просто ти го взимат. Лично от теб са взели вече над 30 хиляди евро за кървищата. Спете още, овчици. Бяхме по едва 5-6 хиляди души на шествията за мир
11:52 13.07.2026
73 хихи
Коментиран от #79
11:52 13.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Феникс
11:54 13.07.2026
76 Какво друго може да ноправи
11:55 13.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Тодар Живков
Коментиран от #83
11:55 13.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Българин
11:56 13.07.2026
81 ИВАН
11:56 13.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До гробовой доски ,дет са казва на руски.Или до новата Османска империя.
12:01 13.07.2026
85 Удри копейката с лопатЕто!
12:01 13.07.2026
86 Град Козлодуй
До коментар #83 от "Ха ХаХа":Ако ти го бутна малко ще ти дам 5 еврака.
12:03 13.07.2026
87 Дойче зеле
12:04 13.07.2026
88 Банди
12:04 13.07.2026
89 ПОРЕДНАТА
12:05 13.07.2026
90 Ха ха ха
До коментар #83 от "Ха ХаХа":Какъв Живков те гони тебе ?
Брежнев ли е в Русия?
Светът е друг.
Не значи, че трябва да се връщаме в казармата на троцкистите.
България трябва да има национална политика , явно не разбираш
Независима, съобразена с дипломатично сътрудничество със всички и особено с братска Русия!
12:05 13.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Прав си ,
До коментар #25 от "хъхъ":но Мунчо защо лъже? Познавам хора гласували за него за да ни върнел към Русия . И от оная снимка с Путин направо се бяха разтекли от кеф . И сега какво, излъганите камилчета !
12:08 13.07.2026
93 "ПБ"-Прогр€$ивни Б . клуци!
ХОДИ $и ПО- $КОРО,ЧЕ ЩЕ ЯДЕТЕ ДЪРВО СУРОВО!
P.S.
И дойдоха времена нелепи, в които крадци управляват слепи!
/Радой Ралин/
12:10 13.07.2026
94 Хак ви е
То не били прости, а тъпи, па тъпи.
Как ви разказаха играта новите играчи, чак не е истина - не мога да повярвам, че тази популация я претаковат за пореден път!
12:10 13.07.2026
95 Моряка
До коментар #65 от "Баце":Вярно е,че от микробиоложка външен министър едва ли ще стане.Явно,на Радев му трябва марионетка,но да е английска.По опасното е,че Радев започна като Боко- сутрин едно,на обяд друго,а вечер обратното.Уж щеше да налага героично ветото за санкциите,ама след Анкара се извъртя.Уж като Президент се възмущаваше,че ни вкараха при желаещите,а сега си подви опашката и сме желаещи.А лидерите на Унгария,Чехия и Словакия не са желаещи.Като Президент се възмущаваше,че подписахме договор за взаимна сигурност с Украйна,а сега случайно забравя да го денонсира.Така им се пада на русофилите,които напуснаха Възраждане и БСП,за да изберат Радев.Унизително е,да си измамена камила.
Коментиран от #100
12:10 13.07.2026
96 хаджи Генчо
12:11 13.07.2026
97 Рософил
12:11 13.07.2026
98 Морски
12:12 13.07.2026
99 Дика
12:13 13.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Шоо
12:14 13.07.2026
102 Бай онзи
12:16 13.07.2026
103 Перо
12:17 13.07.2026
104 Овчар
12:17 13.07.2026
105 Грешка
До коментар #7 от "Кирил":От британското посолство, там са вече глобалистите
12:18 13.07.2026
106 СССс
12:18 13.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Павел Пенев
12:20 13.07.2026
110 Гет дъ фкаут
12:20 13.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Не трябва!
12:21 13.07.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 ДДДДД
12:24 13.07.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Морски
До коментар #23 от "Реалност":Какво ще се случи ако запада успее да нанесе стратегическо поражение на Русия и разпарчаталосала страната!
1-во:Край с православната християнска религия.Всички ще трябва да се поклоним на римския папа или обратно в Турция
2-ро:Бели роби,вече в буквалния смисъл на думата
3-то:Биолоборатории в цяла Източна Европа(справка Африка,Украйна)генно инженерство,нов доктор Менгелеле
4-то:Ловни дружинки по нашите земи говорящи по между си предимно на немски и английски език,които няма да ловуват животни и птици(справка Босна 1995г)
5-то:Нов райх(четвърти)англосаксонски!
12:26 13.07.2026
118 Кирил
Коментиран от #122
12:26 13.07.2026
119 Де Факто
Димокрация Сър Джон за бившите турски роби.
12:27 13.07.2026
120 Атина Палада
Коментиран от #123, #126, #127
12:28 13.07.2026
121 Демократ
12:28 13.07.2026
122 Ха ХаХа
До коментар #118 от "Кирил":Цяла Европа на никъде не може да ходи без обаждане от Америка, та България ли?
12:28 13.07.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 ААААА
12:30 13.07.2026
125 Румен Йотова
До коментар #1 от "Браво":да станала е някаква Вето грешка..
на Следващите задължително
Вето
Ура
12:30 13.07.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Ха ХаХа
До коментар #120 от "Атина Палада":Ще ти връща онази робота барабар с дреболиите
12:32 13.07.2026
128 Какво трябва
12:33 13.07.2026
129 Катър
До коментар #49 от "1 400 000 бунаци":Това блозо 40 години да те пързалят по един и същ начин с идването на месията на бял кон и той да се окаже същия каун като предишните "месии" какво говори ??
12:35 13.07.2026
130 Заголи бедърце
12:40 13.07.2026
131 САМО ФЕРМАТА НА СОРОС
12:47 13.07.2026
132 Глас
12:54 13.07.2026
133 Петрова - радева калинка
Какви са ползите за България при преноса на газ за наркомана Зеленски? Киев няма пари за да плати преноса на газ по построения от НР България и СССР газопровод север-юг. Кой плаща?
Какви са ползите за България от евентуално строителство на АЕЦ "Белене" съвместно с Украйна? Украйна няма нито специалисти, нито може да лицензира АЕЦ "Белене", ното пък има пари да изкупува евтиния ток от централата, докато българите ще плащаме за скъпия ток от 7 и 8 блок в АЕЦ "Козлодуй" на "Уестингхаус".
В допълнение всичките радиоактивни отпадъци от отработеното ядрено гориво остават за България и всички ние ще трябва да плащаме луди пари за тяхното загробване в депо за радиоактивни отпадъци, на 500 м. дълбочина съгласно европейските изисквания за период от 100 000 години, докато периодът на полуразпад на Уран-235 е 700 000 000 години. А Русия ПРИЕМАШЕ ОБРАТНО ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО!!!!
В допълнение, България не може да продаде (подари) двата руски ядрени реактори на Украйна, дори за мижавата сума от 601 милиона евро, защото по техничеки сертификат АЕЦ "Белене" е краен потребител на двата ядрени реактора.
В случай, че България продаде (подари) двата руски ядрени реактора на Украйна, "Росатом" отново ще осъди България за нарушаване на международния договор за доставка и сумата на иска, заедно със съдебните разходи ще бъде
Коментиран от #137
12:54 13.07.2026
134 Пепи Волгата
12:55 13.07.2026
135 Историк
12:55 13.07.2026
136 стоян георгиев
Коментиран от #138
12:55 13.07.2026
137 Петрова - радева калинка (продължение)
До коментар #133 от "Петрова - радева калинка":В случай, че България продаде (подари) двата руски ядрени реактора на Украйна, "Росатом" отново ще осъди България за нарушаване на международния договор за доставка и сумата на иска, заедно със съдебните разходи ще бъде от порядъка на 500 милона евро.
Единственият разумен вариант е АЕЦ "Белене" да бъде достроена от "Росатом" с всички произтичащи ползи за България, вкл. връщане в Русия на отработеното руско ядрено гориво.
12:56 13.07.2026
138 Никога
До коментар #136 от "стоян георгиев":не са го интересували нито русофилите, нито руския патриарх.
Изпълнява указанията на американското посолство (ЦРУ) и козирува.
Това, че има много лапни-шарани измежду русофилите си е за тяхна сметка.
Коментиран от #142
12:58 13.07.2026
139 Пенсионер 69 годишен
За такъв коментар факти ме блокира!☹️☹️
12:59 13.07.2026
140 ироней
12:59 13.07.2026
141 Дедо
русия фaлирва и фърля кърпата,
Зеленски тръгва на освободителна акция из Европа,
Радев копа бункер,
Кoпейките пискат защото са poби и точно те трябва и имат нужда от освобождаване!
Всичко идва на мястото си както трябва да е!
Всички сме длъжници на Украйна!
13:00 13.07.2026
142 стоян георгиев
До коментар #138 от "Никога":Те и русофилите са ни такива.никога не ги е интерасувала русия
13:00 13.07.2026