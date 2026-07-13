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Велислава Петрова: България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия
  Тема: Украйна

Велислава Петрова: България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия

13 Юли, 2026 11:23 2 087 142

  • украйна-
  • велислава петрова-
  • русия-
  • ес-
  • санкции

Тя съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с наскорошните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски

Велислава Петрова: България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи. Българските резерви бяха взети предвид, имаме готовност да подкрепим пакета, каза тя, предаде БТА.

Петрова отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия, заради възражения от Гърция в енергийната сфера и на Австрия във финансовата област. Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация, България може да постигне своето, когато успее аргументирано да си защити позицията, коментира Петрова.

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Според Петрова защитата на националните интереси не означава противопоставяне на европейските партньори. „Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своите цели, когато успее аргументирано и последователно да защити позицията си“, коментира тя, цитирана от NOVA.

„България търси решения, които едновременно да бъдат полезни за Украйна и да носят положителен ефект за нашата страна“, подчерта Петрова. Тя уточни, че сред обсъжданите варианти е увеличаване на капацитета за пренос на природен газ към Украйна през следващия зимен сезон. По думите ѝ разговорите засягат и по-широк кръг от енергийни теми, където интересите на отделните държави и участници в сектора често се разминават.

Тя съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с наскорошните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски. Петрова уточни, че предстоящите ѝ срещи там ще бъдат свързани с възможностите за допълнително развитие на енергийната сигурност на Украйна.

България търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украйна и биха имали положителен ефект за нашата страна, поясни министърът. По думите на Петрова се обсъждат възможности за допълнителен пренос на газ към Украйна за следващата зима, а в по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера.

Кая Калас заяви днес, че все още не е постигнато съгласие по разширяването на санкциите срещу Русия.

Работим за разширяване на санкциите срещу Русия, но още не е постигнато необходимото единодушие, съобщи днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел.

Все още има открити въпроси, посочи тя. Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните от ЕС, свързани с ударите по цивилни в Украйна.

По повод предстоящото днес обсъждане на стратегията за Черно море тя посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура в региона и срещу хибридните заплахи.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    18 88 Отговор
    на правителството.!

    Коментиран от #22, #125

    11:25 13.07.2026

  • 2 Овчар

    88 6 Отговор
    Старата песен на нов глас...? Нищо повече.

    Коментиран от #91

    11:26 13.07.2026

  • 3 Да....

    92 11 Отговор
    Радев следва Брюксел

    Не гласът на българите
    Съгласни ли сте да го следвате?

    Коментиран от #9, #62

    11:27 13.07.2026

  • 4 норд

    99 9 Отговор
    ВелиславООО Петрова.скоро ще изхвърчиш от този пост.

    Коментиран от #41

    11:27 13.07.2026

  • 5 пешо

    101 5 Отговор
    радев откъде го намери това недоразумение съжелявам че гласувах за теб и други вече мислят така

    Коментиран от #66

    11:27 13.07.2026

  • 6 Ком

    35 8 Отговор
    Патриарх Кирил и Вагит Алекперов отпадат от 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия

    11:27 13.07.2026

  • 7 Кирил

    65 10 Отговор
    Има две положителни неща. Първото е че все пак се е пооблекла, не е разголена като за пред турчина. Второто е че от козяк са издиктува ли на Радев и министърката му какво да правят

    Коментиран от #19, #105

    11:27 13.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    12 76 Отговор
    Супер, санкции до дупка за терористите.

    Коментиран от #35

    11:28 13.07.2026

  • 9 1945

    9 64 Отговор

    До коментар #3 от "Да....":

    Това е гласът на българите.

    11:28 13.07.2026

  • 10 Селянинът

    43 5 Отговор
    Докопал се до власт

    В действие..

    11:28 13.07.2026

  • 11 Справедлив

    67 10 Отговор
    Радев, един ден ще висиш на някой стълб, затова че излъга избирателите си.

    11:28 13.07.2026

  • 12 Хаха

    18 43 Отговор
    Ами сега какво ще правят смахнатите тролове копейковци.

    Коментиран от #26, #28

    11:28 13.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Копейкин

    61 5 Отговор
    Вчера се дърпаха,днес кандисаха..Има начукване на канчетата на Мууни. и разголената мома.

    Коментиран от #27

    11:29 13.07.2026

  • 15 Раковски

    13 46 Отговор
    Равносметката снощния мач - още 15 руски кораба са получили кой жълт, кой направо червен картон.

    За 8 дни общо 115 раздадени картона от съдия Мадяр.

    Коментиран от #56

    11:29 13.07.2026

  • 16 Истината

    27 29 Отговор
    Райнметал предпочете Хърватия, защото начело там не стои идиот!!!

    11:29 13.07.2026

  • 17 Справедлив

    28 4 Отговор
    Лично ще ги давам на прасетата в БЕЛЕНЕ и тия и ония.

    11:30 13.07.2026

  • 18 ЩЕ ПОЖИВЕЕМ

    25 7 Отговор
    ЩЕ ВИДИМ
    АБЕ БАНДЕРО....ДЕБИЛИ
    А ПАРЕ ША ДАВАМЕ ЛИ ИЛИ КАТО ЧЕХИЯ СЛОВАКИЯ УНГАРИЯ САМО ЩЕ СКАНДИРАМЕ ЗА ПИРИМОГАТА АМА ТИХИЧКО

    11:30 13.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Радев

    52 4 Отговор
    Няма да подкрепим- пред българите

    Да , но пращам външния да подпише - ще подкрепим брюкселската политика против братската, славянска Русия

    11:30 13.07.2026

  • 21 🦁ЩЩД🦁

    67 7 Отговор
    Ти,млада кукувице,не се изказвай от името на България ! Кажи "Според мен..."Аман от Украинщина!А аз пари за Украйна Не давам !

    Коментиран от #72

    11:30 13.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Реалност

    9 64 Отговор
    Това безумие, което руското племе има за вожд:
    -- започна Войната за да смаже Украйна,
    а сега Украйна е силна и смела и тя самата започва да го смазва;
    -- оповести, че ще отблъсне НАТО далеч от Русия,
    а сега на хиляди километри повече и на стотици километри по-близо Русия граничи с НАТО;
    -- възнамеряваше да покаже кой командва в бившето съветско пространство,
    а сега практически всички бивши съветски републики - кой явно, кой тайно, кой бързо, кой полека - но се отдалечават от Русия и дори я унижават по един или друг начин (даже - представете си - Лукашеску!!!!);
    -- си въобразяваше, че ще направят съюз нерушим на диктатори несвободни с Китай,
    а сега Русия е жалък суровинен придатък на Китай, негов покОрен и скоро покорЕн васал, енергетична купичка с ориз за трапезата на др. Си;
    -- реши с военно кейнсианство да повдигне духа и икономиката на Русия,
    а сега духът на Русия е пред издъхване, а икономиката ѝ - пред колапс;
    -- говореше за Русия като за велика нефтена държава,
    а сега Русия внася бензин дори от държави, които си нямат свои нефтени находища;
    -- помисли си, че чрез Тръмп ще унищожи НАТО,
    а сега, макар до каквото се е докоснал американският xaxo, то да се тресе и балансира на ръба на пропастта, този почти намирал се в насипно състояние Алианс получи на последния си самит второ дихание и току виж - втора младост...
    Пълен провал! Абсолютен провал.
    Путин - това е нарицателното име за Провал.

    Коментиран от #38, #42, #74, #117

    11:31 13.07.2026

  • 24 Ууууу вън

    37 3 Отговор
    Лъжци и предатели.

    11:31 13.07.2026

  • 25 хъхъ

    39 4 Отговор
    Напразно се вълнуват българите. Външната политика на България не се определя в София. И няма никакво значение кой ще бъде премиер.

    Коментиран от #92

    11:31 13.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абе

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Копейкин":

    вие от бързане не четете ли новината?!

    11:31 13.07.2026

  • 28 604

    19 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Питай съ ко шъ праиш ти кът завалят ракетите! А или туй не те касае?

    11:31 13.07.2026

  • 29 След Турция ветропоказателя се врътна

    47 1 Отговор
    Още една бъдеща бивша, кой се срещне с наркомана пада от власт. Както е тръгнал Радев и той пада, и с него губи и Йотова.

    11:32 13.07.2026

  • 30 ВАТАТА

    8 45 Отговор
    всичко което е против руснята е в полза на България

    11:32 13.07.2026

  • 31 пацо

    34 4 Отговор
    Честито на гласувалите за фатмака

    11:32 13.07.2026

  • 32 ЛИНДЗИ ГРЕЪМ

    43 3 Отговор
    ХОДЕНЕТО В КИЕВ Е ОПАСНО ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

    11:32 13.07.2026

  • 33 Хмм

    37 2 Отговор
    Радев, изхвърли го това недоразумение, вече се облича като монахиня, но не става за нищо

    Коментиран от #37

    11:33 13.07.2026

  • 34 България в Европа или евразийска мизерия

    7 25 Отговор
    Даже на БКП-ДС олигархията им стана ясно , че ходещото на токчета жуже в Кремъл и Руслямската му negepaцийка са на последни издихания и няма да е здравословно да се следва.

    11:33 13.07.2026

  • 35 пешо

    18 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    краварите и евреите терористи ли са или не

    11:34 13.07.2026

  • 36 Двама безличници

    19 2 Отговор
    Тази и Радев

    Слууушам, квото кажете , това правим.

    Ние сме европейци, кво е това българи?
    Еврогей ци!

    11:34 13.07.2026

  • 37 хъхъ

    24 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хмм":

    Какъв Радев? Британското посолство я назначи и само то може да я уволни.

    11:34 13.07.2026

  • 38 ЗДРАСТ РЕАЛИСТА

    10 3 Отговор

    До коментар #23 от "Реалност":

    РЕАЛНОСТТА Е ЗАВЪРЗАНА В УКРАИНСКИ ЧЕРЕН ЧУВАЛ
    С ТИ МЕСТО ДА УМУВАШ ЩО НЕ СИ В ДОМБАС
    РЕАЛНО

    11:35 13.07.2026

  • 39 Кочо

    10 4 Отговор
    Този фотос от какъв сайт сте го изкарали! Това е еротика, а тук сме на вълна Външна политика на Република България и налагане санкции на Агресора!

    11:35 13.07.2026

  • 40 симпатизант

    2 28 Отговор
    Много си е хубаво момичето, защитава интересите на младите и прогресивните!

    11:36 13.07.2026

  • 41 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "норд":

    Не я ядосвай защото е създала Коронавирус с 40 процента смъртност.

    11:36 13.07.2026

  • 42 пешо

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Реалност":

    пий ги тия лекарства

    11:36 13.07.2026

  • 43 ВАТАТА

    8 4 Отговор
    копейките започват да настръхват към Румбата Радев хахааххахаахахах

    11:37 13.07.2026

  • 44 Някой

    5 2 Отговор
    Само дето не уточнява, че ще подкрепи само ако в общия пакет няма неизгодни за България санкции.

    Коментиран от #57

    11:38 13.07.2026

  • 45 Трол

    7 9 Отговор
    Велислава прилича на красива украинка.

    Коментиран от #50, #69

    11:38 13.07.2026

  • 46 Чума

    14 1 Отговор
    Хакан Фидан като я зърна и направо разтрогна Буташ, без никакви аспирации!

    11:39 13.07.2026

  • 47 нннн

    20 1 Отговор
    Пременил се Илия, погледнал се - пак в тия.
    Абе, оти ги ручахме жабетата?

    11:40 13.07.2026

  • 48 луд

    6 0 Отговор
    мяза ми на MILF

    11:41 13.07.2026

  • 49 1 400 000 бунаци

    22 2 Отговор
    гласуваха за чорапа.

    Коментиран от #129

    11:41 13.07.2026

  • 50 Ха ха ха

    21 1 Отговор

    До коментар #45 от "Трол":

    Това недоразумение , трътлесто и за фенерите, където заработват кутийките не става , само за арабска булка

    11:42 13.07.2026

  • 51 пацо

    16 1 Отговор
    Ама, поразфърляй се малко де, покажи там дебело д....е , някоя ц.. а, като пред турчина....

    11:42 13.07.2026

  • 52 На среща

    14 0 Отговор
    в Турция без бельо ! Ей я на , че и акъл дава ? Голям "авторитет" !

    11:44 13.07.2026

  • 53 каунь

    16 0 Отговор
    и тая мома са я строявали на череното килимче в посолството. Срам едно говорят друго правят.

    11:44 13.07.2026

  • 54 Без име

    19 1 Отговор
    Това нещо е гавра и към българките, и към българите.

    11:44 13.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ама

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Раковски":

    това в УНИАН и дойчезеле ли го чете, докато рови в тавата с фалшивото брашно!?

    11:45 13.07.2026

  • 57 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Някой":

    неизгодните отпаднаха - руският патриарх и шефът на Лукойл не са в санкционния списък

    11:45 13.07.2026

  • 58 Кочо

    2 5 Отговор
    Кво да кажа!? Нямам нищо против!!!

    11:46 13.07.2026

  • 59 Без име

    12 2 Отговор
    Трътка. Точно сега Украйна няма никаква енергийна сигурност.

    11:46 13.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ще дойде Видовден

    14 3 Отговор
    Предатели, пак ще виете от лошия Народен съд

    11:47 13.07.2026

  • 62 Старчо Сарача

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да....":

    Не сме съгласни, но поне за сега нямаме друг избор.

    Коментиран от #71

    11:47 13.07.2026

  • 63 Ае копейките

    7 2 Отговор
    Вие си ги избрахте.

    11:48 13.07.2026

  • 64 Къде ги намират такива с промити мозъци?

    14 0 Отговор
    Патка

    11:48 13.07.2026

  • 65 Баце

    10 1 Отговор
    Какво да очаква човек от Чамова?
    Дали пък името не е производно от чамов материал, чамова дъска....???
    Освен това е с висока квалификация за външно политическа кариера, микробиологията не е шега работа.
    Може оък да е добра флейтистка?

    Коментиран от #95

    11:48 13.07.2026

  • 66 Чвтете повече книги

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Аз съм горд, че гласувах отново за Възраждане. Беше ясно, че натовският генерал ще следва американската линия. Защо забравихте, че той назначи Кирчо и Кокорчо? Още тогава се разкри неговата същност

    11:49 13.07.2026

  • 67 Утк0,

    7 0 Отговор
    ти мое да крепиш единственото порцелановия кон у вас!

    11:49 13.07.2026

  • 68 оня с коня

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "О, да":

    Такива като тебе дето наричаш радев "двуличен" ВИНАГИ ГИ ЛЪЖАТ защото сте Наимни по рождение.Какво очаквахте да се промени в БГ при Соца- да остави Русия Стратегическа България да гледа към Запада?Аналогично- Какво очакваш от Запада - да остави БГ да се омилква около Русия?Вярно е че на последните Избори Дебилите се активизирахте неимоверно и свалихте Борисов от Първото място,поставяйки там Радев.Е и?Недоволни сте от Радев - ще гласувате ли за Борисов да се върне?Няма да го направите,няма и изобщо да ласувате,т.е. ОТНОВО ставате "Хора без значение".А колко пъти ви се казва ДА СИ ЗНАЕТЕ МЯСТОТО ааа?Ама записвайте си като не помните - срамно няма:)

    11:49 13.07.2026

  • 69 Моряка

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Трол":

    Мамма мия!!!Ако и красивите украинки са такива?

    11:50 13.07.2026

  • 70 Гресирана ватенка

    0 9 Отговор
    Русо гладно няма.Копейките грухтят 😁😁😁

    11:51 13.07.2026

  • 71 Робе?

    9 1 Отговор

    До коментар #62 от "Старчо Сарача":

    Роден си роб?
    Е, тогава..надявам се българите да си спомнят, че свободата се извоюва , тя не е подарък, тя не е Радев

    11:52 13.07.2026

  • 72 Кой те пита

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "🦁ЩЩД🦁":

    Кой те пита дали даваш или не? Просто ти го взимат. Лично от теб са взели вече над 30 хиляди евро за кървищата. Спете още, овчици. Бяхме по едва 5-6 хиляди души на шествията за мир

    11:52 13.07.2026

  • 73 хихи

    13 1 Отговор
    До края на година Партията на Радев, ще подкрепи и лагализацията на Гей браковете и осиновяване на деца от Гей двойки...

    Коментиран от #79

    11:52 13.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Феникс

    11 0 Отговор
    Ех мили ми смехурковци кой гласувал гласувал, сега ще ядете бахура цели 4-ри години! И така докато не ни затрият тотално като държавност и суверенитет!

    11:54 13.07.2026

  • 76 Какво друго може да ноправи

    14 0 Отговор
    КОЛОНИАЛНА БЪЛГАРИЯ?

    11:55 13.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Тодар Живков

    2 10 Отговор
    Има ли другари по-гламаво и по-смотано племе от руските комунисти!Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #83

    11:55 13.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Българин

    14 1 Отговор
    Поредните боклучиви слуги!

    11:56 13.07.2026

  • 81 ИВАН

    10 2 Отговор
    По добре щеше да е да нямаме никаква работа с украинските престъпници ...

    11:56 13.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор
    Някой ,Ако си мисли че България ще я пуснат от капана ЕС и НАТО ,жестоко сё лъже.
    До гробовой доски ,дет са казва на руски.Или до новата Османска империя.

    12:01 13.07.2026

  • 85 Удри копейката с лопатЕто!

    2 8 Отговор
    До нассиране !

    12:01 13.07.2026

  • 86 Град Козлодуй

    0 2 Отговор

    До коментар #83 от "Ха ХаХа":

    Ако ти го бутна малко ще ти дам 5 еврака.

    12:03 13.07.2026

  • 87 Дойче зеле

    9 0 Отговор
    За коя България приказва това недоразумение ?

    12:04 13.07.2026

  • 88 Банди

    6 0 Отговор
    Изявленията и действията на ТАЗИ и от друга страна на Радев, ясно показват, че в ПБ има поне два центъра на влияние, които даже нямат общи виждания. Това значи икономическо ООД, с неясни цели, разделено между алчни комуняги. Как този народец веднъж не направи нормален избор?

    12:04 13.07.2026

  • 89 ПОРЕДНАТА

    10 1 Отговор
    УСЛУЖЛИВА ИЗМЕТ

    12:05 13.07.2026

  • 90 Ха ха ха

    7 2 Отговор

    До коментар #83 от "Ха ХаХа":

    Какъв Живков те гони тебе ?
    Брежнев ли е в Русия?
    Светът е друг.
    Не значи, че трябва да се връщаме в казармата на троцкистите.

    България трябва да има национална политика , явно не разбираш
    Независима, съобразена с дипломатично сътрудничество със всички и особено с братска Русия!

    12:05 13.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Прав си ,

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "хъхъ":

    но Мунчо защо лъже? Познавам хора гласували за него за да ни върнел към Русия . И от оная снимка с Путин направо се бяха разтекли от кеф . И сега какво, излъганите камилчета !

    12:08 13.07.2026

  • 93 "ПБ"-Прогр€$ивни Б . клуци!

    7 0 Отговор
    п€т ро ва, ЗА НАРОДА $и ОТРОВА!
    ХОДИ $и ПО- $КОРО,ЧЕ ЩЕ ЯДЕТЕ ДЪРВО СУРОВО!
    P.S.
    И дойдоха времена нелепи, в които крадци управляват слепи!
    /Радой Ралин/

    12:10 13.07.2026

  • 94 Хак ви е

    8 0 Отговор
    Тъпи преживящи гоуведа!
    То не били прости, а тъпи, па тъпи.
    Как ви разказаха играта новите играчи, чак не е истина - не мога да повярвам, че тази популация я претаковат за пореден път!

    12:10 13.07.2026

  • 95 Моряка

    8 1 Отговор

    До коментар #65 от "Баце":

    Вярно е,че от микробиоложка външен министър едва ли ще стане.Явно,на Радев му трябва марионетка,но да е английска.По опасното е,че Радев започна като Боко- сутрин едно,на обяд друго,а вечер обратното.Уж щеше да налага героично ветото за санкциите,ама след Анкара се извъртя.Уж като Президент се възмущаваше,че ни вкараха при желаещите,а сега си подви опашката и сме желаещи.А лидерите на Унгария,Чехия и Словакия не са желаещи.Като Президент се възмущаваше,че подписахме договор за взаимна сигурност с Украйна,а сега случайно забравя да го денонсира.Така им се пада на русофилите,които напуснаха Възраждане и БСП,за да изберат Радев.Унизително е,да си измамена камила.

    Коментиран от #100

    12:10 13.07.2026

  • 96 хаджи Генчо

    7 0 Отговор
    С подкрепата на санкциите,умната! Доста хора ще разочаровате и доста избиратели ще загубите.Това, което сега правите, няма нищо общо с предизборните ви обещания. Радев на всеуслошание в парламента обяви,че ще наложи вето на 21-я пакет. Добре е човек да държи на думите си и да не разочарова хората гласували за него!

    12:11 13.07.2026

  • 97 Рософил

    2 3 Отговор
    Турям си въжето.Не се издържа вече.

    12:11 13.07.2026

  • 98 Морски

    7 3 Отговор
    По добре си седи тука,виж на Линдзи Греъм още не могат да му съберат частите в Киев😁

    12:12 13.07.2026

  • 99 Дика

    5 2 Отговор
    Явно Мунчо не е русофил и путинофил, той харесва само Гундяев и Алекперов...

    12:13 13.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Шоо

    7 0 Отговор
    Таз купи ли нова рокля от втората употреба?

    12:14 13.07.2026

  • 102 Бай онзи

    8 0 Отговор
    Откъде ги намирате такива брееее????

    12:16 13.07.2026

  • 103 Перо

    2 0 Отговор
    Търсят се начини да се намалят загубите от неизгодния договор с Боташ, чрез увеличаване на капацитета на тръбата за други страни! След некадърното ценообразуване за страните от Източна Европа и отхвърлянето на офертата, сега се мъчат да оползотворят дебита към Украйна, без да се мисли, дали ще могат да платят Украйна или ЕС!

    12:17 13.07.2026

  • 104 Овчар

    6 1 Отговор
    Българина го интересува само Банга ранга.чикид......прости..! Най гледания и споделян клип в мрежата..! Това е положението..! Всяка държава си заслужава проблемите тя сама си ги създава..!

    12:17 13.07.2026

  • 105 Грешка

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кирил":

    От британското посолство, там са вече глобалистите

    12:18 13.07.2026

  • 106 СССс

    7 2 Отговор
    Укрия не е в ЕС и НАТО, България няма пари за оръжие!! Европа е дълъг от милиарди.

    12:18 13.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Павел Пенев

    12 2 Отговор
    Ако си купи по големи очила,може и по умни отговори да издрънка. Проста п..ка, Румен да и бере кахъра а ние ще траем до следващите избори. Къде ги намират такива,дето и в бардак да кандидатстват няма да ги вземат.

    12:20 13.07.2026

  • 110 Гет дъ фкаут

    7 1 Отговор
    Оставка прогресивни предатели!

    12:20 13.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Не трябва!

    4 6 Отговор
    Не трябва да имаме никакво доверие на руските шпиони!

    12:21 13.07.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 ДДДДД

    7 1 Отговор
    Микробиоложката, набедена за външен министър да уточни, че не България, а българското правителство подкрепя украйна.

    12:24 13.07.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Морски

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Реалност":

    Какво ще се случи ако запада успее да нанесе стратегическо поражение на Русия и разпарчаталосала страната!

    1-во:Край с православната християнска религия.Всички ще трябва да се поклоним на римския папа или обратно в Турция

    2-ро:Бели роби,вече в буквалния смисъл на думата

    3-то:Биолоборатории в цяла Източна Европа(справка Африка,Украйна)генно инженерство,нов доктор Менгелеле

    4-то:Ловни дружинки по нашите земи говорящи по между си предимно на немски и английски език,които няма да ловуват животни и птици(справка Босна 1995г)

    5-то:Нов райх(четвърти)англосаксонски!

    12:26 13.07.2026

  • 118 Кирил

    2 1 Отговор
    Ми как, едно обаждане от козяк и фатмака изпълнява.. де ще ходи министърката ми

    Коментиран от #122

    12:26 13.07.2026

  • 119 Де Факто

    6 0 Отговор
    България е колониална държава и не може са има никаква собствена политика.
    Димокрация Сър Джон за бившите турски роби.

    12:27 13.07.2026

  • 120 Атина Палада

    3 1 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    Коментиран от #123, #126, #127

    12:28 13.07.2026

  • 121 Демократ

    2 0 Отговор
    Тая е само за БДСМ субмисивни сцени.

    12:28 13.07.2026

  • 122 Ха ХаХа

    5 1 Отговор

    До коментар #118 от "Кирил":

    Цяла Европа на никъде не може да ходи без обаждане от Америка, та България ли?

    12:28 13.07.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 ААААА

    3 0 Отговор
    А как се е представила в Брюксел, с голо рамо и дълбока цепка, или по нощница или пижама?

    12:30 13.07.2026

  • 125 Румен Йотова

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    да станала е някаква Вето грешка..
    на Следващите задължително
    Вето
    Ура

    12:30 13.07.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Атина Палада":

    Ще ти връща онази робота барабар с дреболиите

    12:32 13.07.2026

  • 128 Какво трябва

    1 2 Отговор
    ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОТАБИЛИ ще сменят тона, само ако някояракета удари най- милото им създание, за България летището , преобразувано за НАТО. Само когато усетят камшикът , тогава ще се сетят, че има наказание и за тях и есрат да бръщолевят. Редно е Кръмъл да започне наказание за нотабилска русофобия.

    12:33 13.07.2026

  • 129 Катър

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "1 400 000 бунаци":

    Това блозо 40 години да те пързалят по един и същ начин с идването на месията на бял кон и той да се окаже същия каун като предишните "месии" какво говори ??

    12:35 13.07.2026

  • 130 Заголи бедърце

    2 0 Отговор
    Иначе няма да те чета

    12:40 13.07.2026

  • 131 САМО ФЕРМАТА НА СОРОС

    2 0 Отговор
    Може да отгледа български министър. Нормален човек няма шанс.

    12:47 13.07.2026

  • 132 Глас

    1 0 Отговор
    Много глупави хора има. За първи път България си казва мнението, мнението се приема от Европа. И след като Европа се съобрази с България, защо България да не подкрепи санкциите?

    12:54 13.07.2026

  • 133 Петрова - радева калинка

    1 0 Отговор
    В сряда ще отиде в Киев, за да обслужи юдео-хазарския няркоман и узурпатор на президентската власт в Украйна вече повече от две години.

    Какви са ползите за България при преноса на газ за наркомана Зеленски? Киев няма пари за да плати преноса на газ по построения от НР България и СССР газопровод север-юг. Кой плаща?

    Какви са ползите за България от евентуално строителство на АЕЦ "Белене" съвместно с Украйна? Украйна няма нито специалисти, нито може да лицензира АЕЦ "Белене", ното пък има пари да изкупува евтиния ток от централата, докато българите ще плащаме за скъпия ток от 7 и 8 блок в АЕЦ "Козлодуй" на "Уестингхаус".

    В допълнение всичките радиоактивни отпадъци от отработеното ядрено гориво остават за България и всички ние ще трябва да плащаме луди пари за тяхното загробване в депо за радиоактивни отпадъци, на 500 м. дълбочина съгласно европейските изисквания за период от 100 000 години, докато периодът на полуразпад на Уран-235 е 700 000 000 години. А Русия ПРИЕМАШЕ ОБРАТНО ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО!!!!

    В допълнение, България не може да продаде (подари) двата руски ядрени реактори на Украйна, дори за мижавата сума от 601 милиона евро, защото по техничеки сертификат АЕЦ "Белене" е краен потребител на двата ядрени реактора.

    В случай, че България продаде (подари) двата руски ядрени реактора на Украйна, "Росатом" отново ще осъди България за нарушаване на международния договор за доставка и сумата на иска, заедно със съдебните разходи ще бъде

    Коментиран от #137

    12:54 13.07.2026

  • 134 Пепи Волгата

    0 0 Отговор
    Аз избрах ЕВРОТО!

    12:55 13.07.2026

  • 135 Историк

    0 0 Отговор
    Куха,Нелицеприятна Повлекана

    12:55 13.07.2026

  • 136 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    На другаря крим наш са му дръпнали ушичките и вече не го интересуват ни избирателите русофили ни руския патриарх.много добре!

    Коментиран от #138

    12:55 13.07.2026

  • 137 Петрова - радева калинка (продължение)

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Петрова - радева калинка":

    В случай, че България продаде (подари) двата руски ядрени реактора на Украйна, "Росатом" отново ще осъди България за нарушаване на международния договор за доставка и сумата на иска, заедно със съдебните разходи ще бъде от порядъка на 500 милона евро.

    Единственият разумен вариант е АЕЦ "Белене" да бъде достроена от "Росатом" с всички произтичащи ползи за България, вкл. връщане в Русия на отработеното руско ядрено гориво.

    12:56 13.07.2026

  • 138 Никога

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "стоян георгиев":

    не са го интересували нито русофилите, нито руския патриарх.

    Изпълнява указанията на американското посолство (ЦРУ) и козирува.

    Това, че има много лапни-шарани измежду русофилите си е за тяхна сметка.

    Коментиран от #142

    12:58 13.07.2026

  • 139 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Аз подкрепям господин Румен Радев. Той най-добре знае, какво е добре за България.
    За такъв коментар факти ме блокира!☹️☹️

    12:59 13.07.2026

  • 140 ироней

    0 0 Отговор
    Днес е готова, но утре и вчера не беше още готова.

    12:59 13.07.2026

  • 141 Дедо

    0 0 Отговор
    Санкциите работят,
    русия фaлирва и фърля кърпата,
    Зеленски тръгва на освободителна акция из Европа,
    Радев копа бункер,
    Кoпейките пискат защото са poби и точно те трябва и имат нужда от освобождаване!
    Всичко идва на мястото си както трябва да е!
    Всички сме длъжници на Украйна!

    13:00 13.07.2026

  • 142 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Никога":

    Те и русофилите са ни такива.никога не ги е интерасувала русия

    13:00 13.07.2026

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