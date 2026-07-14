"Транспортният бранш: Тихият убиец на пътя е самият път, а не водачите на ТИР-ове"

Транспортният бранш настоява за по-голяма отговорност от страна на държавата за състоянието на пътната безопасност и отхвърля твърденията, че превозвачите са сред основните причини за тежките катастрофи.

„Водачите на тежкотоварни автомобили не са убийци. Те не излизат на пътя с намерение да причинят смърт. Това са професионалисти, които работят и честно изкарват прехраната си“, заяви изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров за "Събуди се" и Нова телевизия.

По думите му реакцията на бранша не е заради засиления контрол и проверките на пътя, а заради натрупаното с години недоволство от обвинения към превозвачите от страна на институции и експерти.

Димитров коментира и изказвания на министъра на транспорта, свързани със състоянието на пътната инфраструктура, като посочи, че според превозвачите част от пътните съоръжения не отговарят на необходимите изисквания.

„Около 80% и повече от превозвачите в България извършват транспорт в цяла Европа. Ние сме за засиления контрол“, подчерта той, но допълни, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ страда от недостиг на служители и проверките през почивните дни са недостатъчни.

Според него основният проблем на пътя не са само водачите, а и инфраструктурата. „Тихият убиец на пътя е самият път“, заяви Димитров.

Той посочи като пример участъци от автомагистрала „Хемус“, където при дъжд често стават тежки инциденти с товарни автомобили. Според него причината е в качеството на настилките и използваните материали, които могат да направят пътя опасно хлъзгав при мокро време.

Представителят на транспортния бранш определи част от действията на институциите като административен натиск върху превозвачите. По думите му има случаи, при които заповеди за ограничения се публикуват непосредствено преди влизането им в сила, което затруднява бизнеса.