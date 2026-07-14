"Транспортният бранш: Тихият убиец на пътя е самият път, а не водачите на ТИР-ове"

Транспортният бранш настоява за по-голяма отговорност от страна на държавата за състоянието на пътната безопасност и отхвърля твърденията, че превозвачите са сред основните причини за тежките катастрофи.
„Водачите на тежкотоварни автомобили не са убийци. Те не излизат на пътя с намерение да причинят смърт. Това са професионалисти, които работят и честно изкарват прехраната си“, заяви изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров за "Събуди се" и Нова телевизия.
По думите му реакцията на бранша не е заради засиления контрол и проверките на пътя, а заради натрупаното с години недоволство от обвинения към превозвачите от страна на институции и експерти.
Димитров коментира и изказвания на министъра на транспорта, свързани със състоянието на пътната инфраструктура, като посочи, че според превозвачите част от пътните съоръжения не отговарят на необходимите изисквания.
„Около 80% и повече от превозвачите в България извършват транспорт в цяла Европа. Ние сме за засиления контрол“, подчерта той, но допълни, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ страда от недостиг на служители и проверките през почивните дни са недостатъчни.
Според него основният проблем на пътя не са само водачите, а и инфраструктурата. „Тихият убиец на пътя е самият път“, заяви Димитров.
Той посочи като пример участъци от автомагистрала „Хемус“, където при дъжд често стават тежки инциденти с товарни автомобили. Според него причината е в качеството на настилките и използваните материали, които могат да направят пътя опасно хлъзгав при мокро време.
Представителят на транспортния бранш определи част от действията на институциите като административен натиск върху превозвачите. По думите му има случаи, при които заповеди за ограничения се публикуват непосредствено преди влизането им в сила, което затруднява бизнеса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гатанка
Коментиран от #25
10:23 14.07.2026
2 Последния Софиянец
10:26 14.07.2026
3 Иван Грозни
10:27 14.07.2026
4 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ
ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
82г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
10:31 14.07.2026
5 Какви
10:31 14.07.2026
6 Тихите убийци са
Коментиран от #41
10:31 14.07.2026
7 Някой
Тъй че, недейте да обвинявате само пътищата и мантинелите. Като пътищата не са добри, нека шофьорите на ТИР-овете да намалят скоростта. А не да карат със 120-140 км/ч и да изпреварват безогледно.
10:32 14.07.2026
8 я пък ти
10:33 14.07.2026
9 Тити на Кака
Поради което съм на мнение, че за едно и също нарушение водачите на такива чудовища трябва да бъдат наказвани много по-тежко, отколкото водачите на леки автомобили - щетите, които нанасят на околните / при относителна безопасност за себе си/ са много по-тежки.
Въпрос на справедливост е!
10:34 14.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 вярно е . но при различните катастрофи
10:36 14.07.2026
12 Кривоверен алкаш
10:36 14.07.2026
13 реалности
10:38 14.07.2026
14 смях в залата
10:38 14.07.2026
15 Болярин
10:40 14.07.2026
16 само питам
Коментиран от #23
10:41 14.07.2026
17 604
10:42 14.07.2026
18 Лопата Орешник
10:42 14.07.2026
19 така е
10:43 14.07.2026
20 Ха ха ха
10:46 14.07.2026
21 Абе
10:46 14.07.2026
22 гост
Коментиран от #34
10:47 14.07.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "само питам":Само да ти отговоря❗
Карат, защото ги КАРАТ да КАРАТ така❗
Собственикът на камиона им казва:
"Или карай, или си търси другаде работа!"
Питай защо няма подведен под отговорност НИТО ЕДИН собственик за лошото състояние на камиона и гумите му❗
Питай защо дори да открият дрога за над милион го отнася водачът, а не собственикът❗
10:49 14.07.2026
24 Чичовото
10:51 14.07.2026
25 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Гатанка":Тихите убийци на пътя са пачките в чекмеджето на Борисов от откраднатият асфалт!
10:51 14.07.2026
26 дядото
11:00 14.07.2026
27 не ви дърви логиката
Мързеливи шоферчета, адете, говорите по телефона човъркане нещо докато сте на работа. Не можете и 5 минути просто да си гледате пътя и да внимавате. А най=новите от вас са и в невъзможност да шофират нормално, защото са необучени.
И да, проблемът е в инфраструктурата - перфетният безпробелен път и машината управялвана от ИИ ще реат много проблеми. Но тогава вие ще сте излишни.
11:01 14.07.2026
28 Баро Киро
Коментиран от #37
11:02 14.07.2026
29 Даа шефе
11:02 14.07.2026
30 да бе
11:02 14.07.2026
31 Като ти е лош пътя, караш бавно
11:06 14.07.2026
32 Чичо
11:06 14.07.2026
33 Некой
Никой не отрича превозните средства, които са крайни случаи, ама да оправдавате всичко с тях - ае стига обслужвахте пътностроителната мафия!
11:07 14.07.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "гост":Ами в три от последните случаи две леки коли се забиха в спрели извън платното камиони, а третия колата влезе в лентата на камиона❗
И за тях ли ще обвиниш камионджиите🤔
или ще се направиш, че не знаеш за тези случаи❗
11:09 14.07.2026
35 Григор
Да, да, ей сега ще повярвам! А фиктивните технически прегледи и износените гуми? А системното претоварване на ТИР-овете? А системното движение с превишена скорост и заспиването зад волана? Всичко това се прави в името на големите печалби. Ако у нас законите спрямо товарния транспорт бяха такива като в Германия, на никой и през ум няма да му мине да пусне технически неизправен автомобил, или да кара с превишена скорост!
Коментиран от #39
11:12 14.07.2026
36 А този малък
11:19 14.07.2026
37 да точно
До коментар #28 от "Баро Киро":и от една партийка са..на лгбтвсс...
11:21 14.07.2026
38 Колко Са Инцидентите ?
В Мокро ?
И Сухо Време ?
И Трябва ли ?
Едно превозно средство да се управлява по Чехли ?
Или Джапанки ?
И Имат Ли Шофьорите ?
Завършен 3-ти Клас ?
11:22 14.07.2026
39 Ами Карай !
До коментар #35 от "Григор":През Къра !
11:24 14.07.2026
40 Защо Едни Могат !
Други !Не Могат ?
Не ти е Крив Пътя !
Когато Ръцете и Акъла !
Са ти Сакати !
11:26 14.07.2026
41 хаха
До коментар #6 от "Тихите убийци са":Я кажи как става български или турски ТИР да минава у нас с износени гуми, със спукани възглавници, претоварен с над 10 тона и да излезе в Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция и някак на мига там всичко да му е наред. Много ми е интересно дали 10те тона повече са гумите и резервните части и къде са сметищата с натрупани износените по границата.
ТИР е МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ. Не карат вътрешен. При тях и освен в Скандинавските страни НЯМА ЗИМНИ И ЛЕТНИ ГУМИ, а се кара с всесезонни през цялата година.
Били надували газ до ламарината. Вярно? На магистралата не съм видял един с над 90 отдавна. На моменти някой да изпревари друг, дето е с 80, и това е. При това тираджиите изпреварват бая безопасно за разлика от леките автомобили. Най-опасното и дразнещо е лек автомобил с 90-100 зад ТИР, който те вижда, че си наближил в лява лента с 130-140, без мигач рязко извива да изпреварва с 100 и ти едва набиваш спирачки да не го отнесеш. Човекът си знае правата- не може да изчака 2-3 секунди да го минеш и тогава да почне да се влачи да изпреварва.
11:27 14.07.2026
42 Каруцар от миналото
Коментиран от #43
11:30 14.07.2026
43 хаха
До коментар #42 от "Каруцар от миналото":Я кажи как точно строителят и чиновниците, които са одобрили изпълнението и са платили или просто са извършили безстопанственост(описано в НК престъпление) не са виновни, ако път е проектиран и одобрен за 90км/ч, но при над 80км/ч е опасен? И как шофьор трябва да знае да кара с 70км/ч, за да е безопасно, ако няма знаци за ограничение и проблеми?
Ти как караш? С 100 на магистралата в лява лента, за да не удариш дупка или неравност? На селски път зад завоя знаеш ли дали има дупка или пропаднало пътно платно, пътят някак си да се стесни едва да се разминете с друга кола, защото никой не чисти банкета и е обрасъл с храсти и дървета стърчат на пътя, а и при ремонт са спестили 20-30см от лентата асфалт? Ограничението ти е 90. При 50 може да катастрофираш. Ти с 30 ли караш?
11:39 14.07.2026
44 Г-н Димитров
12:02 14.07.2026