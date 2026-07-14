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Транспортният бранш: Тихият убиец на пътя е самият път, а не водачите на ТИР-ове

Транспортният бранш: Тихият убиец на пътя е самият път, а не водачите на ТИР-ове

14 Юли, 2026 10:20 1 103 44

  • транспортен бранш-
  • шофьори-
  • катастрофи-
  • път

Той посочи като пример участъци от автомагистрала „Хемус“, където при дъжд често стават тежки инциденти с товарни автомобили. Според него причината е в качеството на настилките и използваните материали, които могат да направят пътя опасно хлъзгав при мокро време

Транспортният бранш: Тихият убиец на пътя е самият път, а не водачите на ТИР-ове - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Транспортният бранш настоява за по-голяма отговорност от страна на държавата за състоянието на пътната безопасност и отхвърля твърденията, че превозвачите са сред основните причини за тежките катастрофи.

„Водачите на тежкотоварни автомобили не са убийци. Те не излизат на пътя с намерение да причинят смърт. Това са професионалисти, които работят и честно изкарват прехраната си“, заяви изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров за "Събуди се" и Нова телевизия.

По думите му реакцията на бранша не е заради засиления контрол и проверките на пътя, а заради натрупаното с години недоволство от обвинения към превозвачите от страна на институции и експерти.

Димитров коментира и изказвания на министъра на транспорта, свързани със състоянието на пътната инфраструктура, като посочи, че според превозвачите част от пътните съоръжения не отговарят на необходимите изисквания.

„Около 80% и повече от превозвачите в България извършват транспорт в цяла Европа. Ние сме за засиления контрол“, подчерта той, но допълни, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ страда от недостиг на служители и проверките през почивните дни са недостатъчни.

Според него основният проблем на пътя не са само водачите, а и инфраструктурата. „Тихият убиец на пътя е самият път“, заяви Димитров.

Той посочи като пример участъци от автомагистрала „Хемус“, където при дъжд често стават тежки инциденти с товарни автомобили. Според него причината е в качеството на настилките и използваните материали, които могат да направят пътя опасно хлъзгав при мокро време.

Представителят на транспортния бранш определи част от действията на институциите като административен натиск върху превозвачите. По думите му има случаи, при които заповеди за ограничения се публикуват непосредствено преди влизането им в сила, което затруднява бизнеса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гатанка

    21 2 Отговор
    Път има ,асвалт няма ,що е тоо- ами българска магистрала

    Коментиран от #25

    10:23 14.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Скоро Изкуственият интелект ще поеме целия трафик и няма да има катастрофи и жертви.

    10:26 14.07.2026

  • 3 Иван Грозни

    33 8 Отговор
    Нека първо си избъше жълтото покрай устата и тогава да дава анализи. А не е лошо да отговори кой натиска педала на газта до ламарината?Излиза , че всички други пречат на тировете.

    10:27 14.07.2026

  • 4 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ

    5 6 Отговор
    ВИНАГИ КОГАТО КАРАМ ПО РОДНИТЕ "маги$рали" СЕ СЕЩАМ ЗА майката НА разбойкУ!
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    82г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    10:31 14.07.2026

  • 5 Какви

    16 2 Отговор
    са тия водорасли по брадата му ?

    10:31 14.07.2026

  • 6 Тихите убийци са

    40 2 Отговор
    собствениците на камиони, които не си купуват гуми, не сменят спукани възглавници, не сменят накладки... И също натискат шофьорите да карат с 2 карти, да карат претоварени с по 10 тона над допустимото (особено гондолата като няма таван вместо 20 тона хакат по 30). Българския капиталист трябва да бъде уМит като куче

    Коментиран от #41

    10:31 14.07.2026

  • 7 Някой

    36 1 Отговор
    Абе, че има лоши пътища - има. Но има и ТИР-ове в лошо техническо състояние, както и много шофьори в още по-лошо техническо и психическо състояние.
    Тъй че, недейте да обвинявате само пътищата и мантинелите. Като пътищата не са добри, нека шофьорите на ТИР-овете да намалят скоростта. А не да карат със 120-140 км/ч и да изпреварват безогледно.

    10:32 14.07.2026

  • 8 я пък ти

    7 0 Отговор
    Това да не е Рафе Клинче?

    10:33 14.07.2026

  • 9 Тити на Кака

    24 1 Отговор
    Не знам кой е тихият убиец / имам проблеми със слуха/, но карайки по магистрали и републикански пътища съм се нагледал на толкова шумни изяви на някои от т.н. професионални шофьори на тежкотоварни камиони, че понякога съм се усъмнявал и в качеството на зрението си...
    Поради което съм на мнение, че за едно и също нарушение водачите на такива чудовища трябва да бъдат наказвани много по-тежко, отколкото водачите на леки автомобили - щетите, които нанасят на околните / при относителна безопасност за себе си/ са много по-тежки.
    Въпрос на справедливост е!

    10:34 14.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 вярно е . но при различните катастрофи

    10 2 Отговор
    е различно . у нас при 90 проценти от катастрофите с фатален край има вина водача . доказано е . той търпи санкция . цял живот на пътя е лошо . поема се риск . влакаджия избива от 40-50 до 60 души на релсите за 40 години стаж . щот бил с предимство . убиици са и трамвайджиите . та има неща дето не са само път . а и тировете прекарват мигранти . затова карат и на границата на скоростта . при много голяма вина се отървават с корупция . кръгът доктори, тирове, застахователи, апиджиици , добре си върти милионите от години .

    10:36 14.07.2026

  • 12 Кривоверен алкаш

    17 0 Отговор
    Ще се съобразяваш според пътната обстановка,като пътищата не са добри,,давай да се изтрепем ,, знаем какви са пътищата но напъваме като за последно..

    10:36 14.07.2026

  • 13 реалности

    21 1 Отговор
    Транспортния бранш лъже. Убиец на пътя са далаверите и кражбите на същия бранш. Няма как да караш с гуми като цървули, за да икономисаш средства за шефа, който да си купи нови силиконови цици на любовницата си. Или с камион, минаваш фиктивно на прегледи, за да не му правиш ремонти и пак шефа да има пари за дрога или порше на синчето. Няма как да караш не на трудов договор на месечно възнаграждение, а на курс. Колкото повече курсове, толкова повече пари.Повечето курсове се правят като караш като бесен и не спиш, а после манипулираш уредите. Това води до катастрофи. Няма как да не даваш сериозни заплати на сериозни хора, а да набираш шофьори от кол и въже - пияници, комарджии и наркомани, защото те отчаяно се нуждаят от пари. Или пенсионери, които вече нямат необходимите психо-физически качества за реакция на пътя. Всичко е свързано с три неща - алчност на собствениците, безхаберие и липса на контрол от държавата и тотална корупция. Те убиват. Да, мантинелите частично може да решат проблема поне на магистралата, но и там...корупция.

    10:38 14.07.2026

  • 14 смях в залата

    12 0 Отговор
    По пътищата денонощно се движат хиляди леки коли и камиони и нищожна част от тях правят тежки катастрофи. Как само на тях им е виновен пътя? Четете обявите за ТИРАДжии. Търсим шофьор за товарен камион за Европа може и без опит. Всичките карат боси или с джапанки. Имат едни чисти за кабината и едни стоят на стъпалата при слизане от камиона. По време на шофиране е нормално да пият вода но те дори обядват. Погледнете им какво имат пре себе си. Телефони с вазета и маркират полицаи, пишат и четат по вайбъра, таблети с пуснати филми и т.н Всичко това отклонява внимание и навлизат в масрещното

    10:38 14.07.2026

  • 15 Болярин

    5 2 Отговор
    Да, пътят е виновен. Ще дам пример. Когато на пътя Велико Търново - Горна Оряховица през Арбанаси поставиха допълнителен противоплъзгащ слой настилка, катастрофите за две години клоняха към нулата. До преди тази настилка почти при всеки дъжд и сняг имаше десетки катастрофи. Само, че тя издържа около две години, сега е нужна нова. Прекалено хлъзгавите настилки създават многократно по-висока интензивност на катастрофи. И според мен те имат по-голяма вина от мантинелите.

    10:40 14.07.2026

  • 16 само питам

    7 2 Отговор
    нека карат като бесни сякаш само те са на пътя глоби контрол и лишаване от управление това е разковничето на успеха а и кат да не спят

    Коментиран от #23

    10:41 14.07.2026

  • 17 604

    8 1 Отговор
    Тоъ чел ли еправилникъ..шоферъ се съобразява с обстановката, а не тя с него. Розовите люмпини съ плъзнали...

    10:42 14.07.2026

  • 18 Лопата Орешник

    7 0 Отговор
    Всъщност комбинация от отвратителен път и кухи шофьори е проблемът! Не оправдавам тираджиите, всички сме ги виждали кво правят! Определено не всички са лоши, но има брутални наглеци! И като ги комбинираш с вълнообразна магистрала, която е без необходимите качества става тази аномалия!

    10:42 14.07.2026

  • 19 така е

    7 1 Отговор
    защото МВР измъква от отговорност държавата, като в констативния протокол записва "Несъобразяване с пътните условия", без да уточнява защо пътните условия са такива. А това е така, защото не работи правосъдната ни система.

    10:43 14.07.2026

  • 20 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    ПЪТИЩА ГЕРБ,ПИЯНИ И ЗАСПАЛИ ТИРАДЖИИ,ДРОГИРАНИ КРЕТЕНИ .,КРАДЛИВИ И ПРОДАЖНИ ПОЛИТИЦИ ВСИЧКО ТОВА УБИВА ДЪРЖАВАТА НИ ВСЕКИ ДЕН.

    10:46 14.07.2026

  • 21 Абе

    7 0 Отговор
    Водачите на тирове имат ли необходимите почивки или ги каратда юркат тировете с превишено натоварване и на тировете и на времето за транспорт? Трябва да се проверяват ежедневно транспортните фирми и да се вземат лицензи

    10:46 14.07.2026

  • 22 гост

    6 0 Отговор
    в случая катастрофата е станала на път като слънце. ако шофорите се надяват мантинелите да ги спасят значи не са шофори. Не може да не си даваш сметка че караш 20-30 тонан машина и тя трябва във всеки един момент и ситуация да може да спре безопасно. Колко шофори си дават сметка за това докато са в лявата лента и изпреварват

    Коментиран от #34

    10:47 14.07.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "само питам":

    Само да ти отговоря❗
    Карат, защото ги КАРАТ да КАРАТ така❗
    Собственикът на камиона им казва:
    "Или карай, или си търси другаде работа!"
    Питай защо няма подведен под отговорност НИТО ЕДИН собственик за лошото състояние на камиона и гумите му❗
    Питай защо дори да открият дрога за над милион го отнася водачът, а не собственикът❗

    10:49 14.07.2026

  • 24 Чичовото

    6 0 Отговор
    Извинявам се на всички колеги на пътя, че често съм в лявата лента на магистрала, но това е само когато няма автомобили зад мен и защото има участъци в дясно, които буквално те изхвърлят от неравности и коловози. 20 години пълно безхаберие за качеството на пътищата. Ремонт и след ремонта същото. Дано никога не се върнат.

    10:51 14.07.2026

  • 25 ИСТИНАТА

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гатанка":

    Тихите убийци на пътя са пачките в чекмеджето на Борисов от откраднатият асфалт!

    10:51 14.07.2026

  • 26 дядото

    5 0 Отговор
    всеки слага дръжката където му е изгодно.по пътищата на северозапада - безкрайни колони от тир- ове,навряли муцуни един в друг. те пътищата само за транспортния бранш ли са.пфу.

    11:00 14.07.2026

  • 27 не ви дърви логиката

    5 0 Отговор
    Пътищата са по-добри отпреди 30 години. И в същото време трагедиите са се умножили. Тпчно вие сте си проблема.
    Мързеливи шоферчета, адете, говорите по телефона човъркане нещо докато сте на работа. Не можете и 5 минути просто да си гледате пътя и да внимавате. А най=новите от вас са и в невъзможност да шофират нормално, защото са необучени.

    И да, проблемът е в инфраструктурата - перфетният безпробелен път и машината управялвана от ИИ ще реат много проблеми. Но тогава вие ще сте излишни.

    11:01 14.07.2026

  • 28 Баро Киро

    4 1 Отговор
    Този и Диана Русинова явно при един фризьор ходят,с еднакво идиотски прически тип каска над очите....

    Коментиран от #37

    11:02 14.07.2026

  • 29 Даа шефе

    2 1 Отговор
    А, тревата убива, не защото хората я пушат, а защото природата и позволява да расте 😀

    11:02 14.07.2026

  • 30 да бе

    3 0 Отговор
    този дали има категория за товарен автомобил, ако да колко км навъртял, че и оценки да дава.

    11:02 14.07.2026

  • 31 Като ти е лош пътя, караш бавно

    6 0 Отговор
    Кого лъжете бе - тировете са технически неизправни, с изтъркани гуми, винаги претоварени, с неработещи/манипулирани тахографи, хвърчащи над техническите възможности на камиона дори в чисто ново състояние, изпреварващи на забранени места под претекста, че и да ги спрат, ще се "оправят" и всичко това с едничката цел да изплатят ферарито на собственика на фирмата, защото в огромната част от трафика по българските пътища няма общо с друг български бизнес - изцяло транзитен (независимо дали е от български или чужд превозвач). Ама нали продажниците в парламента не служат на народа, който ги е избрал (както е по Конситуция), а на най-високия платец - та затова тези престъпници ще надделеят и ще продължим да гинем по пътищата...

    11:06 14.07.2026

  • 32 Чичо

    5 0 Отговор
    Че пътищата не са цветове вярно, но и че шофьорите имат вина, също е вярно. Не спазват правилата, което е видно всеки ден и това е основното! Шофьорите са най виновни, господин по!

    11:06 14.07.2026

  • 33 Некой

    2 1 Отговор
    Силно показателно за количеството ботове е броя на хора, които защитават "качеството" на пътя. Даже и по статистика над 1/3 от смъртните случаи са заради качеството на пътя. Да не говорим, че лошия път те прави по-склонен да поемаш рискове, така че индиректно реално е дори още по-голям дял.
    Никой не отрича превозните средства, които са крайни случаи, ама да оправдавате всичко с тях - ае стига обслужвахте пътностроителната мафия!

    11:07 14.07.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Ами в три от последните случаи две леки коли се забиха в спрели извън платното камиони, а третия колата влезе в лентата на камиона❗
    И за тях ли ще обвиниш камионджиите🤔
    или ще се направиш, че не знаеш за тези случаи❗

    11:09 14.07.2026

  • 35 Григор

    7 0 Отговор
    "Транспортният бранш: Тихият убиец на пътя е самият път, а не водачите на ТИР-ове"
    Да, да, ей сега ще повярвам! А фиктивните технически прегледи и износените гуми? А системното претоварване на ТИР-овете? А системното движение с превишена скорост и заспиването зад волана? Всичко това се прави в името на големите печалби. Ако у нас законите спрямо товарния транспорт бяха такива като в Германия, на никой и през ум няма да му мине да пусне технически неизправен автомобил, или да кара с превишена скорост!

    Коментиран от #39

    11:12 14.07.2026

  • 36 А този малък

    4 0 Отговор
    псевдо специалист да каже, ЗАЩО камионът се е движил цяла седмица ПРАЗЕН напред назад по магистралата ..КАЖЕТЕ ДЕ.... Нали само ревете....Долна пасмина крадлива и пресъпна.....

    11:19 14.07.2026

  • 37 да точно

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Баро Киро":

    и от една партийка са..на лгбтвсс...

    11:21 14.07.2026

  • 38 Колко Са Инцидентите ?

    1 0 Отговор
    Колко Са Инцидентите ?

    В Мокро ?

    И Сухо Време ?

    И Трябва ли ?

    Едно превозно средство да се управлява по Чехли ?

    Или Джапанки ?

    И Имат Ли Шофьорите ?

    Завършен 3-ти Клас ?

    11:22 14.07.2026

  • 39 Ами Карай !

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Григор":

    През Къра !

    11:24 14.07.2026

  • 40 Защо Едни Могат !

    1 0 Отговор
    Защо Едни Могат !

    Други !Не Могат ?

    Не ти е Крив Пътя !

    Когато Ръцете и Акъла !

    Са ти Сакати !

    11:26 14.07.2026

  • 41 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тихите убийци са":

    Я кажи как става български или турски ТИР да минава у нас с износени гуми, със спукани възглавници, претоварен с над 10 тона и да излезе в Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция и някак на мига там всичко да му е наред. Много ми е интересно дали 10те тона повече са гумите и резервните части и къде са сметищата с натрупани износените по границата.
    ТИР е МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ. Не карат вътрешен. При тях и освен в Скандинавските страни НЯМА ЗИМНИ И ЛЕТНИ ГУМИ, а се кара с всесезонни през цялата година.
    Били надували газ до ламарината. Вярно? На магистралата не съм видял един с над 90 отдавна. На моменти някой да изпревари друг, дето е с 80, и това е. При това тираджиите изпреварват бая безопасно за разлика от леките автомобили. Най-опасното и дразнещо е лек автомобил с 90-100 зад ТИР, който те вижда, че си наближил в лява лента с 130-140, без мигач рязко извива да изпреварва с 100 и ти едва набиваш спирачки да не го отнесеш. Човекът си знае правата- не може да изчака 2-3 секунди да го минеш и тогава да почне да се влачи да изпреварва.

    11:27 14.07.2026

  • 42 Каруцар от миналото

    1 1 Отговор
    Тия и в пустинятя да ги пуснеш, пак ще катастрофират и пясъкът ще им е виновен. Ще карат така, че да не правят бели. Пътят е такъв, какъвто е. Той няма да се съобразява със шофьорите, а те с него. Така е по закон. Преди години е имало едни правила и изисквания при строеж на пътища, днес са други. Има амортизация и тя трудно се компенсира. Шофьорите знаят това, но за пари правят компромиси, заради които гинат хора. Някои, като този написал статията трупат имидж и пари.

    Коментиран от #43

    11:30 14.07.2026

  • 43 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Каруцар от миналото":

    Я кажи как точно строителят и чиновниците, които са одобрили изпълнението и са платили или просто са извършили безстопанственост(описано в НК престъпление) не са виновни, ако път е проектиран и одобрен за 90км/ч, но при над 80км/ч е опасен? И как шофьор трябва да знае да кара с 70км/ч, за да е безопасно, ако няма знаци за ограничение и проблеми?
    Ти как караш? С 100 на магистралата в лява лента, за да не удариш дупка или неравност? На селски път зад завоя знаеш ли дали има дупка или пропаднало пътно платно, пътят някак си да се стесни едва да се разминете с друга кола, защото никой не чисти банкета и е обрасъл с храсти и дървета стърчат на пътя, а и при ремонт са спестили 20-30см от лентата асфалт? Ограничението ти е 90. При 50 може да катастрофираш. Ти с 30 ли караш?

    11:39 14.07.2026

  • 44 Г-н Димитров

    0 0 Отговор
    след като назнайвате за 80% международен трафик, следва да сте осведомен, че на трасета, като Хемус, в Германия, на спусканията има перманентни знаци, забранителни, на 60 км/ч и мин дистанция от 70 м, за трафика над 7.5 т и указателни табели защо са знаците! В едно със скоростни ограничения за съседните ленти. Обикновено и лекият трафик се ограничава на 100, че на големи наклони и на 80 км/ч. Няма сухо, няма мокро - държиш на 60. Точка!!! Та като осведомен, що не снасяте инфо на органите? Щото така се влага и контролира в пътна безопасност; пре-ван-ти-вно! Или май нищо не знаете, а сте назначено плямпало, синковец, на някой от т.нар. транспорни босове

    12:02 14.07.2026

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