Конвоират Стоян Мавродиев от Сърбия

Очаква се днес у нас да бъде конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, съобщават от Нова телевизия. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица
Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на две години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от ББР.
След конвоирането му до София той ще бъде задържан в следствения арест на булевард „Г.М. Димитров”. Там трябва да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение.
Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Гайтански, който беше и арестуван, но след това беше освободен, като съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
07:25 14.07.2026
2 хер ФЛИК
Така както го стори , когато НАмагнитиха неговия касиер и Финансов министър - Влади Горанчето !
Коментиран от #17
07:26 14.07.2026
3 Петер Брьогел - СТАРИ
Дали няма да го САМОубият нейде по пътя или в ареста ?
07:28 14.07.2026
4 витаС Герулайтис
Толкова ли е ЧЕРЕН наистина тоз младеж или всичко дето го е сторил , е било под натиска на ШИШКОВЦИТЕ - приятели Бойко и Делян ?
07:30 14.07.2026
5 Темида без превръзка
07:32 14.07.2026
6 възможно е
Коментиран от #10, #14
07:33 14.07.2026
7 ЯЗЪК
07:34 14.07.2026
8 ЧИЧО РУМЕН
07:34 14.07.2026
9 э абаротное
07:35 14.07.2026
10 КарабасБарабас
До коментар #6 от "възможно е":Или да се задави , докато яде......да се удави , докато пие вода ........да го удари тока , докато сменя изгоряла крушка.......да си счупи врата , доката слиза по полегати стълби .....
Толкова много варианти има , леле мале !
07:37 14.07.2026
11 Хасковски каунь
Нещо да се е случило с мега крадците в България? Ние вече забравяме за Баба-та Алино. КТБ , Дръндарския ци-га+нин, и Вълка , и торбите с пари, и ....
07:37 14.07.2026
12 ЧИЧО РУМЕН
07:42 14.07.2026
13 името на ВИМЕТО
А през това време много неща могат да се случат И СЛУЧАЙНИ , но и ЗАКОНОМЕРНИ !
Ще поживеемЕ и ще видимЕ !
07:43 14.07.2026
14 ъглошлайф
До коментар #6 от "възможно е":....може и ИНСУЛТ......случайно откъснал се съсирек тръгва и запушва кръвоносен съд и.....КРАЙ....после цял живот е МЪРТЪВ или недееспособен ментално и физически !
07:45 14.07.2026
15 Ирония
07:47 14.07.2026
16 Слоностозъбест Абракадабър
Това ли е мечтата на тези , които го сложиха на поста шеф на ББРб и после го издоиха и използваха ?
07:50 14.07.2026
17 Тиквуний I
До коментар #2 от "хер ФЛИК":Естествено.
07:51 14.07.2026
18 Квадратен кръг
Изгорело е , но за да светят ББ и ДП !
07:52 14.07.2026
19 Абракадабър
07:54 14.07.2026
20 УнгуТилски ТронгоТап
Дали да не пратим и новите американски самолети Ф-нещо си ? Да кръжат над конвоя и да го пазят от случайно долетели дронове !
Толкова много варианти за защита има , направо да не знаеш кой да избереш , ЧУДО !
08:08 14.07.2026
21 В името на ВИМЕТО
08:16 14.07.2026
22 Баба Меца
08:17 14.07.2026
23 Легнал ангеЛ
08:23 14.07.2026