Конвоират Стоян Мавродиев от Сърбия

Очаква се днес у нас да бъде конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, съобщават от Нова телевизия. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица

Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на две години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от ББР.

След конвоирането му до София той ще бъде задържан в следствения арест на булевард „Г.М. Димитров”. Там трябва да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение.

Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Гайтански, който беше и арестуван, но след това беше освободен, като съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана.