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Конвоират Стоян Мавродиев от Сърбия

Конвоират Стоян Мавродиев от Сърбия

14 Юли, 2026 07:20 877 23

  • стоян мавродиев-
  • конвоиране-
  • сърбия-
  • българия

След конвоирането му до София той ще бъде задържан в следствения арест на булевард „Г.М. Димитров”. Там трябва да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение.

Конвоират Стоян Мавродиев от Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очаква се днес у нас да бъде конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, съобщават от Нова телевизия. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица

Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на две години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от ББР.

След конвоирането му до София той ще бъде задържан в следствения арест на булевард „Г.М. Димитров”. Там трябва да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение.

Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Гайтански, който беше и арестуван, но след това беше освободен, като съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    1 2 Отговор
    Ще конвоират Стоян Мавродиев от Сърбия.

    07:25 14.07.2026

  • 2 хер ФЛИК

    10 1 Отговор
    И сега ли бат Бойко ще каже , че едва ли не ПОЧТИ не познава Мавродиев , че го е виждал само 2-3 пъти и то на улицата ?
    Така както го стори , когато НАмагнитиха неговия касиер и Финансов министър - Влади Горанчето !

    Коментиран от #17

    07:26 14.07.2026

  • 3 Петер Брьогел - СТАРИ

    11 1 Отговор
    Ако Стоян проговори , ще каже доста неща за босовете си , които го СЛОЖИХА на този пост !
    Дали няма да го САМОубият нейде по пътя или в ареста ?

    07:28 14.07.2026

  • 4 витаС Герулайтис

    6 1 Отговор
    В превод от гръцки , името на Мародиев означава ЧЕРЕН !
    Толкова ли е ЧЕРЕН наистина тоз младеж или всичко дето го е сторил , е било под натиска на ШИШКОВЦИТЕ - приятели Бойко и Делян ?

    07:30 14.07.2026

  • 5 Темида без превръзка

    4 5 Отговор
    Хайде да видим колко бързо ще гоизперат фатмаците!

    07:32 14.07.2026

  • 6 възможно е

    9 1 Отговор
    да получи инфаркт

    Коментиран от #10, #14

    07:33 14.07.2026

  • 7 ЯЗЪК

    2 2 Отговор
    Конвоират , но не този/тези , които БОЛШИНСТВОТО българи искат и очакват !

    07:34 14.07.2026

  • 8 ЧИЧО РУМЕН

    3 9 Отговор
    Се е разбрал да не пипа никой олигарх и крадец в България.

    07:34 14.07.2026

  • 9 э абаротное

    7 1 Отговор
    Дано остане жив този човечец ! И да проговори !

    07:35 14.07.2026

  • 10 КарабасБарабас

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "възможно е":

    Или да се задави , докато яде......да се удави , докато пие вода ........да го удари тока , докато сменя изгоряла крушка.......да си счупи врата , доката слиза по полегати стълби .....
    Толкова много варианти има , леле мале !

    07:37 14.07.2026

  • 11 Хасковски каунь

    8 1 Отговор
    Е и ?
    Нещо да се е случило с мега крадците в България? Ние вече забравяме за Баба-та Алино. КТБ , Дръндарския ци-га+нин, и Вълка , и торбите с пари, и ....

    07:37 14.07.2026

  • 12 ЧИЧО РУМЕН

    2 6 Отговор
    Е обещал да изпере и Мавродиев.

    07:42 14.07.2026

  • 13 името на ВИМЕТО

    4 0 Отговор
    Като знаем кой владее Съд и Прокуратура , не мисля , че двете Прасета с прякори Тиквата и Шиши / които и да се крият зад тези прякори / , биха позволили нещо да се разкрие. За да не проговори техния човек Стоенчо , ще го натъкмят за невиновен и невинен. Ще протакат , усукват , отлагат , размотават , докато не се разводни и забрави , за какво въобще става дума. Нещо в стил - Всяко чудо за 3 дни !
    А през това време много неща могат да се случат И СЛУЧАЙНИ , но и ЗАКОНОМЕРНИ !
    Ще поживеемЕ и ще видимЕ !

    07:43 14.07.2026

  • 14 ъглошлайф

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "възможно е":

    ....може и ИНСУЛТ......случайно откъснал се съсирек тръгва и запушва кръвоносен съд и.....КРАЙ....после цял живот е МЪРТЪВ или недееспособен ментално и физически !

    07:45 14.07.2026

  • 15 Ирония

    4 0 Отговор
    Горям шечум, голямо чудо, сякаш корумпирания български съд няма да го пусне под гаранция като го доведат...смешки под шипковия храст...

    07:47 14.07.2026

  • 16 Слоностозъбест Абракадабър

    0 0 Отговор
    Друг начин на елиминирането му е , ако Стоян не го хранят , а за пред хората кажат , че той обявил ГЛАДНА СТАЧКА ! Вслидствие на недохранване , Мавродиев изпада в КОМА , състоянието се влошава и въпреки усилията на всички лекари , той успешно отива в небитието завинаги.
    Това ли е мечтата на тези , които го сложиха на поста шеф на ББРб и после го издоиха и използваха ?

    07:50 14.07.2026

  • 17 Тиквуний I

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хер ФЛИК":

    Естествено.

    07:51 14.07.2026

  • 18 Квадратен кръг

    1 0 Отговор
    Горкото момче , ИЗГОРЕ ли ?
    Изгорело е , но за да светят ББ и ДП !

    07:52 14.07.2026

  • 19 Абракадабър

    3 0 Отговор
    Като се замисли човек , този Мавродиев е бил САМО един от начините да бъдат пълнени Чекмеджетата и спонсорирани самолетите до Дубай на баш героичните нашенски юнаци - дебелаци !

    07:54 14.07.2026

  • 20 УнгуТилски ТронгоТап

    1 0 Отговор
    Кой ще го конвоира ? Ще искаме ли ескорта да е от НАТО , Сини каски , Тюлени от САЩ , Френския Чуждестранен Легион ......?
    Дали да не пратим и новите американски самолети Ф-нещо си ? Да кръжат над конвоя и да го пазят от случайно долетели дронове !
    Толкова много варианти за защита има , направо да не знаеш кой да избереш , ЧУДО !

    08:08 14.07.2026

  • 21 В името на ВИМЕТО

    0 0 Отговор
    Някой спомня ли си , че Мавродиев беше върл гербаджия и едно от икономическите остриета на тази партия , наречена още и ШАЙКА !?

    08:16 14.07.2026

  • 22 Баба Меца

    0 0 Отговор
    Само едно не разбирам - защо Стоянчо е с такава насметена към челото прическа в стил - Римски Патриций ?

    08:17 14.07.2026

  • 23 Легнал ангеЛ

    0 0 Отговор
    Вижте сега какво ще му коства на Мавродиев , няколко години Слава , Власт и Позиции на марионетка на едни простаци с обли тела !

    08:23 14.07.2026

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