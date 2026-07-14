Луис Инасио Лула да Силва: Срам за страната, нуждаем се от нови герои на терена

Бразилия преживя истински шок след като националният отбор отпадна от Световното първенство по футбол. Президентът Луис Инасио Лула да Силва не скри разочарованието си и отправи остри думи към селекцията, която загуби с 1:2 от Норвегия на осминафиналите.
В емоционално изказване, направено по време на събитие в Технологичния университет Мауа в Сао Пауло, Лула подчерта: „Делегацията замина с огромен състав, а се върнаха едва няколко души. Самолетът на националния отбор беше почти празен – какъв позор! Единствено Данило от Фламенго се прибра с отбора. Ако бяха победили, цяла Бразилия щеше да празнува и танцува по улиците.“
Президентът разкри, че е изпратил съобщение до Карло Анчелоти – селекционерът на „селесао“, с предложение за нестандартен ход. „Видях едно момче, което създаде агресивен робот, напомнящ на Мбапе или Халанд. Писах на Анчелоти, че трябва да повика този робот в националния отбор. Може би така ще върнем световната титла у дома“, сподели Лула с доза ирония и надежда за бъдещето.
Загубата от Норвегия предизвика бурни реакции в цяла Бразилия. Футболът е не просто спорт, а част от националната идентичност. Критиките на президента отразяват разочарованието на милиони бразилци, които очакваха нов триумф на любимия си отбор.
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1 честен ционист
Коментиран от #3
12:11 14.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:11 14.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "честен ционист":в Амазония-както ми разказваше 1 познат бразилец-курорт , заслужаващ да се види , но от Дилма беше много разочарован-поредния крадец на трона , разказваше той
12:14 14.07.2026
4 Читател
12:56 14.07.2026
5 фицо
13:21 14.07.2026