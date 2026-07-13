Александър Пулев: „Бош“ запазва дългосрочния си ангажимент към България и ще развива и занапред свои ключови дейности в страната

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с главния изпълнителен директор на „Роберт Бош“ ЕООД и представител на Група Бош за България Дан Лазареску, на която беше обсъдено решението на компанията за поетапно преустановяване на дейността на „Бош Инженеринг Център София“, отражението му върху високотехнологичния сектор в България и възможностите за бъдещо сътрудничество. Двете страни потвърдиха желанието си да запазят активния диалог и доброто партньорство.

По време на срещата вицепремиерът Пулев подчерта стратегическото значение на германските инвестиции за българската икономика. „Изключително ценим отношенията си с Германия. Тя е един от най-важните ни дипломатически и икономически партньори. Германия е нашият водещ индустриален партньор и най-големият ни експортен пазар. Затова всяко развитие, което оказва влияние върху германската икономика, неизбежно се отразява и на България“, заяви той.

Пулев посочи, че насърчаването на инвестициите е сред водещите приоритети на правителството и ще бъде основен инструмент за икономически растеж. „Стимулирането на инвестициите е основна цел в нашия дневен ред. Дори в настоящата финансова ситуация успяхме да предвидим редица стимули в подкрепа на индустрията – механизми за насърчаване на инвестициите, подкрепа за енергоемките производства и инструменти за компаниите със стратегическо значение за българската икономика“, посочи той.

По време на срещата Дан Лазареску подчерта от името на ръководството на „Бош“, че компанията запазва дългосрочния си ангажимент към България и ще продължи да развива свои ключови дейности у нас. По думите му решението на компанията е продиктувано от промените в автомобилната индустрия и стратегическото преразпределение на развойните звена на групата. Той обясни, че решението е резултат от продължителен анализ. „Обсъждахме ситуацията в София много интензивно в продължение на няколко месеца. В момента извършваме структурни промени, които засягат различни инженерни центрове в Европа“, каза главният изпълнителен директор на „Роберт Бош“ ЕООД.

Бош присъства в България повече от 30 години и потвърждава дългогодишния си ангажимент към страната. Компанията ще продължи да реализира дейността си в различни сектори, обслужвайки българския пазар и регионалните клиенти. Бош затвърждава присъствието си в България с фокус върху локалните продажби, обслужването на клиентите и обученията за Автомобилно оборудване, Електроинструменти, Home Comfort и Сградни технологии, като част от Роберт Бош ЕООД, и БСХ Домакински уреди България ЕООД, както и предоставянето на цялостни дигитални решения за Група Бош чрез Бош Диджитал ЕООД.

Лазареску подчерта, че компанията ще запази значимо присъствие в България както чрез своите продажби, така и чрез своите дигитални дейности, като само в Бош Диджитал около 300 висококвалифицирани специалисти ще продължат да работят в страната по високотехнологични проекти, свързани със софтуерни разработки, облачни технологии, Интернет на нещата (IoT) и решения с изкуствен интелект (AI).

Вицепремиерът Александър Пулев увери ръководството на компанията, че правителството ще продължи да подкрепя германските инвеститори и развитието на високотехнологичния сектор. „Искаме да ви помогнем с всичко, което е по силите ни. Ако можем да подкрепим настоящите ви дейности или да предоставим стимули за бъдещ растеж, сме готови да мобилизираме всички възможни инструменти за подпомагане на германските инвеститори, включително „Бош“, подчерта Пулев.

Той отбеляза още, че България ще продължи активно да развива дигитализацията на публичния сектор и ще разчита на експертизата на водещи технологични компании. „Предстои ускорена дигитализация на българската администрация и ще разчитаме на експертизата на компании като „Бош“. Вярвам, че имаме потенциал да развием нови партньорства именно в тази област“, заяви вицепремиерът.

Александър Пулев подчерта, че автомобилната индустрия е сред най-важните стратегически сектори за българската икономика и развитието на инженерните центрове има ключово значение за конкурентоспособността на страната. „Автомобилният сектор в България е в голяма степен зависим от развитието на германската автомобилна индустрия. Започнахме почти от нулата, изграждайки експертиза в автомобилния сектор. Днес той формира над 10% от брутния вътрешен продукт на България, което го прави от изключително значение за страната“, заяви Пулев.

По думите му в България вече оперират близо 40 развойни центъра, което налага държавата да подкрепя запазването и развитието на високотехнологичните дейности. „Трябва да гарантираме, че тази висококвалифицирана работна сила ще се адаптира към новите реалности. Искаме не само да запазим връзките си с германската автомобилна индустрия, но и да ги задълбочим“, подчерта вицепремиерът.