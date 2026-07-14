Златка Димитрова показа порасналия си син Миро (СНИМКИ)

Златка Димитрова умили последователите и феновете си в мрежата с нови снимки на порасналото ѝ момче Миро - син от връзката ѝ с бизнесмена Мирослав Недев.
"Отгледахме се един друг. Той е моето най-голямо щастие, най-верният ми приятел и най-голямата ми гордост. Моето момче. Моят човек", пише черната Златка към кадрите, на които и двамата греят с големи усмивки. Публикацията ѝ вече се радва на десетки хиляди харесвания и стотици коментари с комплименти и пожелания Миро да расте здрав и мъдър.
Златка Димитрова е разказвала неведнъж, че синът ѝ е най-голямата ѝ мотивация и човекът, който ѝ е помогнал да преодолее най-трудните моменти в живота си. Около него тя изгражда ежедневието си, а често показва, че времето, прекарано с него е по-ценно от всяка публична изява.
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1 А КОЙ Е
12:04 14.07.2026
2 гост
12:07 14.07.2026
3 А сигурно и
12:07 14.07.2026
4 ааа
12:32 14.07.2026
5 Тя с тия джуки
12:38 14.07.2026
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12:49 14.07.2026
7 Реалист
13:35 14.07.2026