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Златка Димитрова показа порасналия си син Миро (СНИМКИ)

Златка Димитрова показа порасналия си син Миро (СНИМКИ)

14 Юли, 2026 11:58 1 386 7

  • златка димитрова-
  • черната златка-
  • син-
  • дете-
  • мирослав

Детето ще навърши 10 години тази година

Златка Димитрова показа порасналия си син Миро (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Златка Димитрова умили последователите и феновете си в мрежата с нови снимки на порасналото ѝ момче Миро - син от връзката ѝ с бизнесмена Мирослав Недев.

"Отгледахме се един друг. Той е моето най-голямо щастие, най-верният ми приятел и най-голямата ми гордост. Моето момче. Моят човек", пише черната Златка към кадрите, на които и двамата греят с големи усмивки. Публикацията ѝ вече се радва на десетки хиляди харесвания и стотици коментари с комплименти и пожелания Миро да расте здрав и мъдър.

Златка Димитрова е разказвала неведнъж, че синът ѝ е най-голямата ѝ мотивация и човекът, който ѝ е помогнал да преодолее най-трудните моменти в живота си. Около него тя изгражда ежедневието си, а често показва, че времето, прекарано с него е по-ценно от всяка публична изява.


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