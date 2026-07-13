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Д-р Дечо Дечев: Песимист съм за промяна в здравната система, като виждам на какви кадри се залага

Д-р Дечо Дечев: Песимист съм за промяна в здравната система, като виждам на какви кадри се залага

13 Юли, 2026 18:45 609 10

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Фактът, че едно момче извади една платформа, която разбуни духовете, ни дава основание да поговорим наистина за системата и проблемите в нея

Д-р Дечо Дечев: Песимист съм за промяна в здравната система, като виждам на какви кадри се залага - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Аз съм от хората, които се надяваха след промяната на политическата ситуация, вече има 130 депутати, които да променят нещата, но вече ставам песимист, като виждам на какви кадри залагат за тази промяна. Това заяви бившия директор на НЗОК д-р Дечо Дечев в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Болната тема за нашия сектор – ефективността на контрола. Моделът „Динева”, който беше, решихме да го подобрим качествено, като назначихме пак Динева. Там че очаквам някаква промяна, обясни той.

В НЗОК също виждаме две познати лица – проф. Салчев и Асен Меджидиев, които си смениха местата. Няма чувството, че нещо ще се подобри в системата, призна той.

Фактът, че едно момче извади една платформа, която разбуни духовете, ни дава основание да поговорим наистина за системата и проблемите в нея. Проблем номер едно е неефективността на контрола в нея. Защо само преди пет години сме имали 2,2 млрд. лева за болници, сега имаме 2,3 млрд. евро и те не стигат? Защо в системата е имало 2,1 приема на болни, в момента са 3,5 млн.? Имаше епидемия ли? И това се приема за нещо нормално. Това е въпросът, върху който трябва да се мисли, посочи бившия директор на НЗОК.

Другото положително в платформата е, че отваря темата за разговори за корпоративния елемент върху тези кадри, които споменах преди малко. В последните 7-8 г. се преминаха всякакви търпими граници при назначаването на кадри на тези постове, каза още Дечев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    В лекарският кабинет винаги има голям шкаф за парите и стол ,за да не се заседяват пациентите.

    18:48 13.07.2026

  • 2 Момчето

    4 0 Отговор
    с платформата за кражбите в здравеопазването ,трябва да има власт и охрана....!

    18:50 13.07.2026

  • 3 Яшар

    4 2 Отговор
    Тя,държавата няма да се промени,мафиотския и принцип продължава ..Мин Шишков преди малко ме убеди по БНТ че мафията трябва да продължи да прави криви и опасни пътища и мантинели убец

    18:55 13.07.2026

  • 4 456

    7 1 Отговор
    Дечев, кадрите са от образованието ,а то не е эт 2 месеца такова. Не се ли сещаш малко късно до критикуваш , или сега са ти казолш да го направиш?

    18:56 13.07.2026

  • 5 Знаещ

    5 1 Отговор
    Прав е. "Отнигде взорът надежда не види". Едни и същи kopyмnupaни kpадци в здравеопазването. И кражбията продължава.

    19:06 13.07.2026

  • 6 Резултат

    1 0 Отговор
    Въпреки намесата на лекарите пациента оживя и ще продължи в нищета. Ако бяхте избрали г-н Дечев , о какъв живот и как щеше само да оправи нещата ! Много добре и в тънкости знае всички възможни схеми за точене . Изобщо нямаше да може да го хванете какви ги върши. Но ,какъв е смисъла и от тази пушилка след акот просто им увеличават постоянно парите с възможност за огромните грабежи на Бялата корпоративна партийна част на мафиите.

    19:07 13.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Докато Тази Система Игнорира !

    1 0 Отговор
    Докато Тази Система Игнорира !

    И Дискриминира !

    Пациента !

    Тя е Негодна Да изпъълнява Функциите си !

    В Крайна сметка !

    НЗОК !

    Не Е Сциална Структура !

    За Издръжка на !

    Неграмотни !

    И Некомпетентни Лекари !

    И Медицински Лица !

    Които Дефакто !

    Източват Системата !

    19:16 13.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Салчев и Асен Меджидиев !

    1 0 Отговор
    Какво Си Въобразява ?

    Тоя Фелтфебел ?

    Че тия !

    Щяли Да Направят Нещо ?

    Те са Кауза Пердута !

    Защото Те доведоха Нещата !

    До Този Край !

    19:37 13.07.2026

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