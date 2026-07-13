Д-р Дечо Дечев: Песимист съм за промяна в здравната система, като виждам на какви кадри се залага

Аз съм от хората, които се надяваха след промяната на политическата ситуация, вече има 130 депутати, които да променят нещата, но вече ставам песимист, като виждам на какви кадри залагат за тази промяна. Това заяви бившия директор на НЗОК д-р Дечо Дечев в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Болната тема за нашия сектор – ефективността на контрола. Моделът „Динева”, който беше, решихме да го подобрим качествено, като назначихме пак Динева. Там че очаквам някаква промяна, обясни той.

В НЗОК също виждаме две познати лица – проф. Салчев и Асен Меджидиев, които си смениха местата. Няма чувството, че нещо ще се подобри в системата, призна той.

Фактът, че едно момче извади една платформа, която разбуни духовете, ни дава основание да поговорим наистина за системата и проблемите в нея. Проблем номер едно е неефективността на контрола в нея. Защо само преди пет години сме имали 2,2 млрд. лева за болници, сега имаме 2,3 млрд. евро и те не стигат? Защо в системата е имало 2,1 приема на болни, в момента са 3,5 млн.? Имаше епидемия ли? И това се приема за нещо нормално. Това е въпросът, върху който трябва да се мисли, посочи бившия директор на НЗОК.

Другото положително в платформата е, че отваря темата за разговори за корпоративния елемент върху тези кадри, които споменах преди малко. В последните 7-8 г. се преминаха всякакви търпими граници при назначаването на кадри на тези постове, каза още Дечев.