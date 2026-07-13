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Иван Анчев за полетите на Пеевски: Проверки в PNR са регламентирани и само при посочени тежки престъпления

Иван Анчев за полетите на Пеевски: Проверки в PNR са регламентирани и само при посочени тежки престъпления

13 Юли, 2026 22:51 1 058 15

  • иван анчев-
  • полети-
  • пеевски

Той потвърди, че по време на служебното правителство, в което е участвал, подобна информация не е била търсена чрез PNR системата

Иван Анчев за полетите на Пеевски: Проверки в PNR са регламентирани и само при посочени тежки престъпления - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Проверките в системата за пътнически данни (PNR) са строго регламентирани и могат да се извършват само при разследване на изрично посочени тежки престъпления", заяви бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев в студиото на "Денят ON AIR", коментирайки скандала около проверките на полетите на Делян Пеевски.

По думите му правилата за използването на системата са подробно разписани в Закона за ДАНС и правилника за неговото прилагане, като е ясно определено кой има право на достъп до информацията и при какви случаи тя може да бъде използвана.

"Директивата казва за тежки престъпления, а в нашата правна рамка конкретно са изброени тези тежки престъпления, за да се избегне подобен тип фриволно тълкуване", обясни Анчев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той потвърди, че по време на служебното правителство, в което е участвал, подобна информация не е била търсена чрез PNR системата. По повод твърденията за евентуално заличаване на информация от системите на МВ,Р Анчев заяви, че не би отправял подобни обвинения без доказателства, но подчерта, че всяко действие в информационните масиви оставя следа.

"При всяко едно влизане в системата остава някаква следа", посочи той. При проверка лесно може да се установи дали е имало нерегламентирано изтриване или манипулиране на данни. Бившият заместник-министър припомни, че през годините не един служител на МВР е бил дисциплинарно уволнен именно за неправомерен достъп до информационните масиви.

"Това е един от проблемите на системата като цяло по отношение на интегритета на нейните служители", каза той. Анчев коментира и съдържанието на изпратените до депутатите справки за полетите, като ги определи като рутинни административни документи, изготвени въз основа на проверки в различни бази данни.

"Ако не е релевантно към съответното разследване, то подлежи на унищожаване", подчерта Анчев.

По думите му остава неясно дали целта е била да се информира обществото по обществено значим въпрос, или става дума за политическа атака, като отказа да заеме страна по спора.

Той обясни, че ако има образувана предварителна проверка, събраните материали следва да бъдат изпратени на прокуратурата, когато бъдат налице достатъчно данни. "Не повече от шест месеца трябва да имаме някакъв конкретен резултат по този казус", посочи Анчев.

Бившият заместник-министър коментира и приложението на глобалния закон "Магнитски" в България. Според него липсва ясна национална правна рамка, но предвид международния характер на финансовите потоци не може да се изключи косвеното му отражение у нас. В края на разговора Анчев засегна и необходимостта от реформи в МВР.

"Не може да отлагаш шест месеца, за да предприемеш някакви реформи", заяви той.

Анчев изрази мнение, че голяма част от пенсионерите в системата трябва да освободят място за младите служители, а практиката с временно изпълняващи длъжността ръководители създава зависимост и възпрепятства професионалното развитие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    6 7 Отговор
    Ами лесно е. Или Деса е фалшифицирала печатите в паспорта си и документите от Турция, или някой ако е хлъзнал Демерджиев. Ако е второто, което и най-вероятно е, най-добре да си ходи. Не става.

    22:55 13.07.2026

  • 2 Не дрънкай празнословия!

    14 3 Отговор
    Кажи истина ли са полетите на мутрата Пеевски!

    22:56 13.07.2026

  • 3 Мда

    8 2 Отговор
    Анчев от герб/нн атлантик клуба се вясна? Говори, говори и не каза нищо. Чакаме паси, поптодорова, нейнски, коларова, оная с джуките, еврон балканзатриян и пр. герб лизачи.

    22:59 13.07.2026

  • 4 ОТ ЯСЛАТА

    10 2 Отговор
    И ТАЯ ПОДЛОЖКА Е БИЛ ЗАМ МИНИСТЪР.....МНОГО ДОБ И ТЪК НИ СЕ ИЗРЕДИ МАЙ

    23:01 13.07.2026

  • 5 КОЙ еве Деса?

    4 1 Отговор
    Тя във Дто само иска главно Д

    23:03 13.07.2026

  • 6 Санкция

    5 1 Отговор
    Измяната е тежко престъпление!

    23:05 13.07.2026

  • 7 Мдаа

    5 2 Отговор
    Мафията за толкова години си е измислила и приела всякакви закони в нейна защита. Всичко свърши господа и госпожи мафиоти.

    23:19 13.07.2026

  • 8 Джо

    6 0 Отговор
    Явно за тоя плешивец корупцията не е престъплеие!

    23:21 13.07.2026

  • 9 Труд

    5 1 Отговор
    Кого ще заместят младиъе служители дето ги няма. Виж че повечето шефове не са пенсионери. Стига с това имате поне 2000 ваканции и не може да ги заемете. Тощно пенсиите са на гадните места и държат и това го знаете. Изгонете ги и няма експерти химици, други специалисти и ще гледате сеир. Хората работят и на никой не са заели мястото. Много отмладите нямат и 10 г служба

    23:23 13.07.2026

  • 10 Дик диверсанта

    4 0 Отговор
    Да си нечестив и да ограбиш цяла държава и народа и е повече от тежко престъпление.
    За съжаление силен народ, ама прости хора и не осъзнават истинските заплахи за България.

    23:39 13.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БАЙ АНЧО

    4 0 Отговор
    ТУЙ 2-3-5 МИЛИАЕРДА ГЕПИ МАГНИТСКИ НЕ Е ЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ТЕЖКОО,,,,,,,

    23:52 13.07.2026

  • 13 Баш софиянец

    3 0 Отговор
    Тежка корупция, санкционирана по Магнитски не е тежко престъпление, така ли?

    00:01 14.07.2026

  • 14 Даниел

    2 0 Отговор
    За да получат данни,българските служби са конкретизирали вида на престъплението!?

    00:04 14.07.2026

  • 15 Коста

    1 0 Отговор
    Да ограбиш КТБ и ББР малко престъпление ли е?

    00:23 14.07.2026

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