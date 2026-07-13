Иван Анчев за полетите на Пеевски: Проверки в PNR са регламентирани и само при посочени тежки престъпления

"Проверките в системата за пътнически данни (PNR) са строго регламентирани и могат да се извършват само при разследване на изрично посочени тежки престъпления", заяви бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев в студиото на "Денят ON AIR", коментирайки скандала около проверките на полетите на Делян Пеевски.

По думите му правилата за използването на системата са подробно разписани в Закона за ДАНС и правилника за неговото прилагане, като е ясно определено кой има право на достъп до информацията и при какви случаи тя може да бъде използвана.

"Директивата казва за тежки престъпления, а в нашата правна рамка конкретно са изброени тези тежки престъпления, за да се избегне подобен тип фриволно тълкуване", обясни Анчев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той потвърди, че по време на служебното правителство, в което е участвал, подобна информация не е била търсена чрез PNR системата. По повод твърденията за евентуално заличаване на информация от системите на МВ,Р Анчев заяви, че не би отправял подобни обвинения без доказателства, но подчерта, че всяко действие в информационните масиви оставя следа.

"При всяко едно влизане в системата остава някаква следа", посочи той. При проверка лесно може да се установи дали е имало нерегламентирано изтриване или манипулиране на данни. Бившият заместник-министър припомни, че през годините не един служител на МВР е бил дисциплинарно уволнен именно за неправомерен достъп до информационните масиви.

"Това е един от проблемите на системата като цяло по отношение на интегритета на нейните служители", каза той. Анчев коментира и съдържанието на изпратените до депутатите справки за полетите, като ги определи като рутинни административни документи, изготвени въз основа на проверки в различни бази данни.

"Ако не е релевантно към съответното разследване, то подлежи на унищожаване", подчерта Анчев.

По думите му остава неясно дали целта е била да се информира обществото по обществено значим въпрос, или става дума за политическа атака, като отказа да заеме страна по спора.

Той обясни, че ако има образувана предварителна проверка, събраните материали следва да бъдат изпратени на прокуратурата, когато бъдат налице достатъчно данни. "Не повече от шест месеца трябва да имаме някакъв конкретен резултат по този казус", посочи Анчев.

Бившият заместник-министър коментира и приложението на глобалния закон "Магнитски" в България. Според него липсва ясна национална правна рамка, но предвид международния характер на финансовите потоци не може да се изключи косвеното му отражение у нас. В края на разговора Анчев засегна и необходимостта от реформи в МВР.

"Не може да отлагаш шест месеца, за да предприемеш някакви реформи", заяви той.

Анчев изрази мнение, че голяма част от пенсионерите в системата трябва да освободят място за младите служители, а практиката с временно изпълняващи длъжността ръководители създава зависимост и възпрепятства професионалното развитие.