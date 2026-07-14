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Трайчо Трайков: И патриарх Кирил отговаря на профила за шеф на борда в АЕЦ "Козлодуй"

Трайчо Трайков: И патриарх Кирил отговаря на профила за шеф на борда в АЕЦ "Козлодуй"

14 Юли, 2026 12:21 1 404 27

  • трайчо трайков-
  • шеф-
  • аец-
  • козлодуй

Хем щеше да купи руските чохли, за които осигурихме дерогация, а не сега хората да се чудят откъде да ги вземат по-скъпо

Трайчо Трайков: И патриарх Кирил отговаря на профила за шеф на борда в АЕЦ "Козлодуй" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира назначаването на Драгомир Димитров за член на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ с иронична препратка към руския патриарх Кирил.

„Като гледам и патриарх Кирил отговаря на профила за шеф на борда в АЕЦ "Козлодуй", как не съм се сетил! Хем щеше да купи руските чохли, за които осигурихме дерогация, а не сега хората да се чудят откъде да ги вземат по-скъпо“, написа Трайков във Facebook.

С думите си той прави препратка към професионалния профил на Димитров, който е бивш директор на Националната разузнавателна служба, както и към темата за руските доставки за атомната централа.

Трайков коментира и руските защитни чохли за касетите с ядрено гориво, като отбелязва, че използването на оригинални компоненти не винаги е гаранция за безпроблемна експлоатация. „Макар че, с тези чохли и през 2010 беше станал сакатлък, нищо че си бяха оригинални, малко е на късмет работата“, написа той.

Трайчо Трайков беше начело на Министерство на енергетиката, когато Георги Касчиев влезе в Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“. Настоящият му коментар идва след назначаването на Драгомир Димитров в ръководството на централата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    33 6 Отговор
    Заради ето такива като този държавата ще отива все към дъното .!

    Коментиран от #3, #9

    12:23 14.07.2026

  • 2 зИленски

    25 4 Отговор
    ТАМ ТИ Е МЯСТОТО
    В МАЛКАТА ОБЩИНА
    БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС
    САМО ПО ФЕЙСА
    ШМАТКО

    12:27 14.07.2026

  • 3 Дик диверсанта

    7 25 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Държавата отива към дъното заради рос дебилите, които сте пряка заплаха за България.

    Коментиран от #11, #21

    12:28 14.07.2026

  • 4 Хмм

    27 2 Отговор
    не разбраха, че хората не ги искат, самият Христо Иванов го каза и се изнесе в Брюксел

    12:34 14.07.2026

  • 5 Трайко

    29 3 Отговор
    Ми Трайко ли да сложат? Или да върнат Лъчо Мозъка? Тц,тц,тц..това жълтопаветие ще ви докара лудница,бе хора

    12:34 14.07.2026

  • 6 604

    17 2 Отговор
    Най добре да е култорист чиновник, а ако е обратен кът трайчу ...идеално..

    Коментиран от #13

    12:38 14.07.2026

  • 7 каунь

    19 2 Отговор
    тоя пара зид пак изпълзя!?

    12:39 14.07.2026

  • 8 Друга идея

    19 1 Отговор
    Да върнат Делян Добрев. Че после пак да се чудят как да го изперат за половин милион по проекта Белене !

    12:40 14.07.2026

  • 9 Европеец

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Прав си..... Трайчо дубайската джапанка е по-добре да се скрие и да не излиза от дупката си..... Въобще кой го номинира тая джапанка за експерт....

    12:41 14.07.2026

  • 10 Ха ХаХа

    18 1 Отговор
    Отдавна трябваше да летиш в затвора престъпнико

    12:44 14.07.2026

  • 11 Европеец

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дик диверсанта":

    Не знам какъв диверсант си, но коментара ти е погрешен.... България върви към дъното заради такива жълти павета и русофобски отпадък.... Когато бяхме добре със Съветския съюз нямахме чужди войски на територията, построихме мятом на централа, бяхме на 28 място по световно развитие и хората живееха добре..... Въпреки че социализма е бил "недоносче", определено той беше втория златен век за бг територията....

    12:45 14.07.2026

  • 12 Спиро

    6 8 Отговор
    Трайчо, едва ли простотията гласуваща за генерала-натовец, боко и шиши би разбрала иронията ти.

    Коментиран от #19

    12:45 14.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Трол

    4 8 Отговор
    Страхотно чувство за хумор от г-н Трайков.

    Коментиран от #17

    12:46 14.07.2026

  • 15 Летописец

    11 0 Отговор
    Енергетиката при ГЕРБ (същите , които замразиха Белене , и дадоха Южен поток на Турция : : ...
    Образование: Тя завършва специалност „Екология и опазване на околната среда“. Политическа кариера: През 2011 г. става съветник по концесиите в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Когато Делян Добрев (ГЕРБ) поема министерския пост, тя е издигната за началник на неговия политически кабинет. . Позиции в енергетиката: През 2012 г. (едва на 28-годишна възраст) Армутлиева е назначена едновременно на изключително високи управленски постове: . Председател на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“. . Председател на Борда на директорите на „Мини Марица-изток“.

    12:48 14.07.2026

  • 16 така, де

    5 5 Отговор
    Не знам кой е Драгомир Димитров, но мисля, че е време Г.Касчиев да си гледа пенсията! Вече е на пределна възраст, а те ев....еите нямат насита.

    12:48 14.07.2026

  • 17 Да бе ,да ! 😜

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    Ти се смееш , но сърцето на Трайчо кърви . Чувал си как се пада отвисоко .

    12:50 14.07.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    3 6 Отговор
    И Метрото ни е руско!
    Тропа и е шумно като таралясник!

    12:54 14.07.2026

  • 19 604

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Спиро":

    От 103г насам всичко е парашутисти ...

    12:54 14.07.2026

  • 20 Тихо престъпник

    8 1 Отговор
    Ha 28.12.2009 г. е сключено Допълнително споразумение № 4 към концесионния договор с Дънди Прешъс, подписан от министъра на енергетиката Трайчо Трайков. За удължаване на концесията в ущърб на България , като сме държавата с най-малка концесионна такса от 1.5%. Няма толкова малка такса и в Африка.

    12:59 14.07.2026

  • 21 Яяяяяяя

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дик диверсанта":

    Държава? Объркали сте се. Нашата родина е колония с отпаднала необходимост

    13:05 14.07.2026

  • 22 малко факти

    6 1 Отговор
    БОРИСОВ В КАТАР: "Като тръгнах за емира, погледнах, гледам си го, Трайков се пече на плажа. В това време Ники Младенов идва и казва няма хора, не е организирано, не става. Тази капчица ми преля чашата", разказа Борисов.

    13:13 14.07.2026

  • 23 в кратце

    1 1 Отговор
    шеф на борда, на кораба в АЕЦ "КозлоНадуй"

    13:16 14.07.2026

  • 24 То и ти

    6 1 Отговор
    като министър си пълен сакатлък....но станс нали бе очилато охлювче продажно

    13:19 14.07.2026

  • 25 фбр

    5 1 Отговор
    Трайчо Тъпанарчо !!! Скрий се някъде и без глас повече петрохански педал!!!!

    13:31 14.07.2026

  • 26 Този

    4 1 Отговор
    Тоя е толкова злобен. Не стига, че се е заврял да живее в къщата на жена си ами завел и майка си там. Въобразил си е, че е много умен, а всъщност е едно рядко л....но.

    13:32 14.07.2026

  • 27 Хаха

    3 1 Отговор
    Наведения слуга Трайчо, невнятен и продажен! Ще кажеш ли за комисионите които подписа като служебен министър в незаконното правителство на Гюро, когато веднага към САЩ замина, мухльо ?

    13:33 14.07.2026

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