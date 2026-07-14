Трайчо Трайков: И патриарх Кирил отговаря на профила за шеф на борда в АЕЦ "Козлодуй"

Бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира назначаването на Драгомир Димитров за член на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ с иронична препратка към руския патриарх Кирил.
„Като гледам и патриарх Кирил отговаря на профила за шеф на борда в АЕЦ "Козлодуй", как не съм се сетил! Хем щеше да купи руските чохли, за които осигурихме дерогация, а не сега хората да се чудят откъде да ги вземат по-скъпо“, написа Трайков във Facebook.
С думите си той прави препратка към професионалния профил на Димитров, който е бивш директор на Националната разузнавателна служба, както и към темата за руските доставки за атомната централа.
Трайков коментира и руските защитни чохли за касетите с ядрено гориво, като отбелязва, че използването на оригинални компоненти не винаги е гаранция за безпроблемна експлоатация. „Макар че, с тези чохли и през 2010 беше станал сакатлък, нищо че си бяха оригинални, малко е на късмет работата“, написа той.
Трайчо Трайков беше начело на Министерство на енергетиката, когато Георги Касчиев влезе в Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“. Настоящият му коментар идва след назначаването на Драгомир Димитров в ръководството на централата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #3, #9
12:23 14.07.2026
2 зИленски
В МАЛКАТА ОБЩИНА
БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС
САМО ПО ФЕЙСА
ШМАТКО
12:27 14.07.2026
3 Дик диверсанта
До коментар #1 от "Овчар":Държавата отива към дъното заради рос дебилите, които сте пряка заплаха за България.
Коментиран от #11, #21
12:28 14.07.2026
4 Хмм
12:34 14.07.2026
5 Трайко
12:34 14.07.2026
6 604
Коментиран от #13
12:38 14.07.2026
7 каунь
12:39 14.07.2026
8 Друга идея
12:40 14.07.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Овчар":Прав си..... Трайчо дубайската джапанка е по-добре да се скрие и да не излиза от дупката си..... Въобще кой го номинира тая джапанка за експерт....
12:41 14.07.2026
10 Ха ХаХа
12:44 14.07.2026
11 Европеец
До коментар #3 от "Дик диверсанта":Не знам какъв диверсант си, но коментара ти е погрешен.... България върви към дъното заради такива жълти павета и русофобски отпадък.... Когато бяхме добре със Съветския съюз нямахме чужди войски на територията, построихме мятом на централа, бяхме на 28 място по световно развитие и хората живееха добре..... Въпреки че социализма е бил "недоносче", определено той беше втория златен век за бг територията....
12:45 14.07.2026
12 Спиро
Коментиран от #19
12:45 14.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Трол
Коментиран от #17
12:46 14.07.2026
15 Летописец
Образование: Тя завършва специалност „Екология и опазване на околната среда“. Политическа кариера: През 2011 г. става съветник по концесиите в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Когато Делян Добрев (ГЕРБ) поема министерския пост, тя е издигната за началник на неговия политически кабинет. . Позиции в енергетиката: През 2012 г. (едва на 28-годишна възраст) Армутлиева е назначена едновременно на изключително високи управленски постове: . Председател на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“. . Председател на Борда на директорите на „Мини Марица-изток“.
12:48 14.07.2026
16 така, де
12:48 14.07.2026
17 Да бе ,да ! 😜
До коментар #14 от "Трол":Ти се смееш , но сърцето на Трайчо кърви . Чувал си как се пада отвисоко .
12:50 14.07.2026
18 Ганя Путинофила
Тропа и е шумно като таралясник!
12:54 14.07.2026
19 604
До коментар #12 от "Спиро":От 103г насам всичко е парашутисти ...
12:54 14.07.2026
20 Тихо престъпник
12:59 14.07.2026
21 Яяяяяяя
До коментар #3 от "Дик диверсанта":Държава? Объркали сте се. Нашата родина е колония с отпаднала необходимост
13:05 14.07.2026
22 малко факти
13:13 14.07.2026
23 в кратце
13:16 14.07.2026
24 То и ти
13:19 14.07.2026
25 фбр
13:31 14.07.2026
26 Този
13:32 14.07.2026
27 Хаха
13:33 14.07.2026