Анна Бодакова: Двуликият Радев си играе на „иди ми - дойди ми“

Народният представител от „Демократична България“ Анна Бодакова бе гост в „Денят на Дарик“, където коментира актуалната политическа обстановка, външната политика на България, отношенията с Русия и Европейския съюз, както и работата на управляващото мнозинство.
В разговора тя засегна и теми като борбата с корупцията, реформите в здравеопазването, изборното законодателство, подкрепата за младите семейства, политиките за майчинство, онлайн безопасността на децата и регулацията на социалните мрежи.
Бодакова очерта и своите приоритети като народен представител, поставяйки акцент върху младежките политики, социалната сфера и необходимостта от по-ефективни реформи в здравеопазването.
„Това е един изключително ненужен и, няма да лъжа, леко нелеп сюжет, в който България се вкара с опитите на двуликия Радев пред България да казва едно, пред Европейския съюз да казва друго. И в момент, в който България би трябвало да бъде изключително ясна в своята позиция, ясна в това, че е в национален интерес България да осъди действията на Русия по възможно най-категоричен начин, си играем на „иди ми – дойди ми“, коментира тя.
„Не смятам, че проруското е модерно. Смятам обаче, че има изключително много дезинформационни мрежи, които работят денонощно в опит да наложат идеята, че това е модерно, че това е нещо изключително важно. Но истината е, че Радев дойде на вълната на протести срещу бюджета. В момента той е внесъл бюджет, който предлага изключително опасни за България мерки и никакви реформи“, каза още народният представител.
„Имаме връщане на кадри. Наливат се още повече пари в системата на НЗОК без никаква реформа. И когато ние искаме да се провери какви сигнали и какви предполагаеми престъпления са извършени от ръководни лица там, срещаме въздържание и направо директен отказ. Има изключително много параграфи, по които НЗОК продължава да функционира. Това е проблем, който наистина засяга не само парите на всеки българин, защото се разпределят изключително много средства, а и здравето на всеки един човек“, засегна Бодакова темата със здравеопазването.
„Когато Пеевски си има държава, когато Пеевски си има служби, става нещо като „Страната на чудесата“ и всичко е възможно. Но същевременно ние искахме комисия, която да проверява полетите на Пеевски, която да проверява имуществото на Пеевски, защото по-големият въпрос е как той е платил тези полети. Пеевски не е разпределял собствените си пари. Той е разпределял парите на данъкоплатците. Именно поради това е изключително важно цялата истина да бъде публично достояние“, обясни Бодакова.
„Родителите не получават достатъчно подкрепа, за да знаят какво всъщност се случва в телефоните на децата им, а децата не получават достатъчно ясно образование как да се движат безопасно в интернет. Защото безопасността в интернет не е само някой чичко, който стои зад екрана и чака да навреди на детето. Безопасността в интернет е защитата от онлайн тормоз от съученици, защитата от това детето да не остави дигитална следа, която ще му навреди много в бъдеще“, поясни тя по темата с безопасността в интернет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
11:32 14.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #22
11:33 14.07.2026
3 Василеску
11:33 14.07.2026
4 Трол
11:33 14.07.2026
5 зИленски
СЛЕД ЧЕТИРИ ГОДИНИ И СТЕ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА
Коментиран от #10
11:34 14.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нали окрадохте
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Всички за 15 г.бе боклуци
11:37 14.07.2026
8 Георги
11:38 14.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 След 4 години
До коментар #5 от "зИленски":Втори мандат и умирате в кенефа
11:38 14.07.2026
11 Ъъъ
11:39 14.07.2026
12 ту-туу
11:40 14.07.2026
13 Карай
11:40 14.07.2026
14 Демократична майсторка
11:41 14.07.2026
15 Моля
11:45 14.07.2026
16 малка уж пък
11:45 14.07.2026
17 Някаква
И мисълта й беше дотам, той акълът свършил преди да го изръси.
Коментиран от #20
11:45 14.07.2026
18 фвесед
Коментиран от #24
11:46 14.07.2026
19 Без име
11:46 14.07.2026
20 Ъъъ
До коментар #17 от "Някаква":"Някаква будакова се събудила и решила че има много акъл..."
Приказките и смърдят на chatgpt от километри....🤣
11:49 14.07.2026
21 Доротея
11:49 14.07.2026
22 Парадокс
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Колкото повече Радев залага на проруската карта, токова повече западните лидери го приемат като национален герой.
11:50 14.07.2026
23 Малко сладко
11:50 14.07.2026
24 Чума
До коментар #18 от "фвесед":Не намесвай ПП и не обиждай Асен Василев! Той точно заради такива се изолира от ДБ!
11:51 14.07.2026
25 резервист
11:53 14.07.2026
26 провинциалист
11:55 14.07.2026
27 и тази ли
11:55 14.07.2026
28 Направи Така !
Да станат !
Героите На Децата Си !
Върни им Човешкото Достойнство !
и Тогава Няма Да ревеш !
По Всичките Тези Въпроси!
12:00 14.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Цвете
12:01 14.07.2026
31 Тити на Кака
12:03 14.07.2026
32 Доротея
12:03 14.07.2026
33 Цвете
Коментиран от #35
12:03 14.07.2026
34 Жорко
12:05 14.07.2026
35 Доротея
До коментар #33 от "Цвете":Двуличието е мъдрост!
12:05 14.07.2026
36 де го чукаш, де се пука...
"Демокрацията не може да се издигне по-високо от нивото на този човешки материал, от който са изградени нейните избиратели." (Джордж Бърнард Шоу)
Пределно ясна картина какво е нивото у нас. Не е демокрацията причина, а самите ние които не правим нищо за да се въведе демокрация в държавата. Да, това у нас не е демокрация, но демокрацията не идва с нови или стари политици, а с активната дейнст на гражданско общество. Демокрацията не е обществен строй който насилствено се налага от управляващите на народа, а точно обратното, от народа на назначените от него управляващи и не дава свобода автоматично, както някои зависими от определени кръгове се опитват да ни убеждават в мрежата. Това което дава е възможност с разични мирни средства да се бориш за свободата си. Ако не го правиш става това, което става. Първо сплотеността в едно общество и защитата заедно на общите за всички интереси е в основата това общество да стане демократично. После налагане от цялото общество на политиците и управляващите да спазват същите правила, защото те за тях са неизгодни и сами никога няма да ги приложат.
12:06 14.07.2026
37 Кирил
12:09 14.07.2026