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Анна Бодакова: Двуликият Радев си играе на „иди ми - дойди ми“

Анна Бодакова: Двуликият Радев си играе на „иди ми - дойди ми“

14 Юли, 2026 11:30 944 37

  • анна бодакова-
  • румен радев

Не смятам, че проруското е модерно. Смятам обаче, че има изключително много дезинформационни мрежи, които работят денонощно в опит да наложат идеята, че това е модерно, че това е нещо изключително важно

Анна Бодакова: Двуликият Радев си играе на „иди ми - дойди ми“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народният представител от „Демократична България“ Анна Бодакова бе гост в „Денят на Дарик“, където коментира актуалната политическа обстановка, външната политика на България, отношенията с Русия и Европейския съюз, както и работата на управляващото мнозинство.

В разговора тя засегна и теми като борбата с корупцията, реформите в здравеопазването, изборното законодателство, подкрепата за младите семейства, политиките за майчинство, онлайн безопасността на децата и регулацията на социалните мрежи.

Бодакова очерта и своите приоритети като народен представител, поставяйки акцент върху младежките политики, социалната сфера и необходимостта от по-ефективни реформи в здравеопазването.

„Това е един изключително ненужен и, няма да лъжа, леко нелеп сюжет, в който България се вкара с опитите на двуликия Радев пред България да казва едно, пред Европейския съюз да казва друго. И в момент, в който България би трябвало да бъде изключително ясна в своята позиция, ясна в това, че е в национален интерес България да осъди действията на Русия по възможно най-категоричен начин, си играем на „иди ми – дойди ми“, коментира тя.

„Не смятам, че проруското е модерно. Смятам обаче, че има изключително много дезинформационни мрежи, които работят денонощно в опит да наложат идеята, че това е модерно, че това е нещо изключително важно. Но истината е, че Радев дойде на вълната на протести срещу бюджета. В момента той е внесъл бюджет, който предлага изключително опасни за България мерки и никакви реформи“, каза още народният представител.

„Имаме връщане на кадри. Наливат се още повече пари в системата на НЗОК без никаква реформа. И когато ние искаме да се провери какви сигнали и какви предполагаеми престъпления са извършени от ръководни лица там, срещаме въздържание и направо директен отказ. Има изключително много параграфи, по които НЗОК продължава да функционира. Това е проблем, който наистина засяга не само парите на всеки българин, защото се разпределят изключително много средства, а и здравето на всеки един човек“, засегна Бодакова темата със здравеопазването.

„Когато Пеевски си има държава, когато Пеевски си има служби, става нещо като „Страната на чудесата“ и всичко е възможно. Но същевременно ние искахме комисия, която да проверява полетите на Пеевски, която да проверява имуществото на Пеевски, защото по-големият въпрос е как той е платил тези полети. Пеевски не е разпределял собствените си пари. Той е разпределял парите на данъкоплатците. Именно поради това е изключително важно цялата истина да бъде публично достояние“, обясни Бодакова.

„Родителите не получават достатъчно подкрепа, за да знаят какво всъщност се случва в телефоните на децата им, а децата не получават достатъчно ясно образование как да се движат безопасно в интернет. Защото безопасността в интернет не е само някой чичко, който стои зад екрана и чака да навреди на детето. Безопасността в интернет е защитата от онлайн тормоз от съученици, защитата от това детето да не остави дигитална следа, която ще му навреди много в бъдеще“, поясни тя по темата с безопасността в интернет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    32 5 Отговор
    Обикновен парцал , всички знаем как ще свърши..!

    11:32 14.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 25 Отговор
    аааа...не така ся!! Радев-последния месия ша на упрай!! дигай винетки , тегли борчове , червен барон!!! ..БГ не се оправя лесно

    Коментиран от #7, #22

    11:33 14.07.2026

  • 3 Василеску

    41 5 Отговор
    Анка Будалкова е от сбърканите. Слава Богу, че постепенно се изнасят на запад в джендърландия.

    11:33 14.07.2026

  • 4 Трол

    24 5 Отговор
    Няма жена на този свят, която да не си пада по "иди ми - дойди ми".

    11:33 14.07.2026

  • 5 зИленски

    29 3 Отговор
    СУПЕР СТЕ
    СЛЕД ЧЕТИРИ ГОДИНИ И СТЕ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА

    Коментиран от #10

    11:34 14.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нали окрадохте

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Всички за 15 г.бе боклуци

    11:37 14.07.2026

  • 8 Георги

    30 4 Отговор
    Ябааа е тва е 20 годишна пикла да говори за какво правел Генерал Румен Радев... нито си му на акъла нито на годините нито на постиженията на нищо просто.. усещайте се малко

    11:38 14.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 След 4 години

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "зИленски":

    Втори мандат и умирате в кенефа

    11:38 14.07.2026

  • 11 Ъъъ

    27 2 Отговор
    Таа освен, че спи с Ивайло Мирчев, с друго известна ли е?🤔

    11:39 14.07.2026

  • 12 ту-туу

    18 2 Отговор
    смирчев бодачка много честни но пиха мазно кафе в скута на магнитския с-и-чуг

    11:40 14.07.2026

  • 13 Карай

    5 5 Отговор
    Румен Радев по принцип не е такъв човек, но олигархията много го натиска.

    11:40 14.07.2026

  • 14 Демократична майсторка

    15 3 Отговор
    Не и вързало та реве.

    11:41 14.07.2026

  • 15 Моля

    16 2 Отговор
    Таз какво може да прави, че дава акъл. Аз знам само едно нещо където и се отдава.

    11:45 14.07.2026

  • 16 малка уж пък

    12 1 Отговор
    НЕЗНАЕ КАК И КАКВО ДА ПРИКАЗВА

    11:45 14.07.2026

  • 17 Някаква

    15 1 Отговор
    Някаква будакова се събудила и решила че има много акъл и ако го ръси навън, ще й остане.
    И мисълта й беше дотам, той акълът свършил преди да го изръси.

    Коментиран от #20

    11:45 14.07.2026

  • 18 фвесед

    17 1 Отговор
    Тоя парцал на ПП и ДБ и той се изказа??? Кухата лейка няма 1 ден трудов стаж. но гласува закони и казва как да се работи??? Това е възможно само в ПП и ДБ педофили. Мирчо селяндура , Божанко зализания селяк и тая патица, нямат 1 ден да са работили освен да давт интервюта, и сега казват как да се работи??? Жълтопаветната тиня е тотал щета. СЛава на Господ Иисус Христос вече са 1 файтон мишки. Само в София има ненормални дето ги харесват тези паразити. Даите да дадем. ПП и ДБ маймуна, да почваш да работиш нещо а не да те храним и теб още от училище. Да почваш да работиш нещо за да ядеш.

    Коментиран от #24

    11:46 14.07.2026

  • 19 Без име

    12 1 Отговор
    Това е на 23 години и вече тръгнало да ръси акъл.

    11:46 14.07.2026

  • 20 Ъъъ

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Някаква":

    "Някаква будакова се събудила и решила че има много акъл..."

    Приказките и смърдят на chatgpt от километри....🤣

    11:49 14.07.2026

  • 21 Доротея

    9 1 Отговор
    Някой да обясни на това дете, че модерно не винаги означава хубаво и по добро! Аз на тая се не давам! Консервативно носталгична съм и това ми е чар! Това, че българското село залитна по модерното е главната причина за неудачите на НРБ! Абе, още не изтъркало тютюневия катран от ръцете и кълките си, напира за служба в администрацията, гледа Златният Орфей и напира да става елит! Тогава започна тренда надолу!

    11:49 14.07.2026

  • 22 Парадокс

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Колкото повече Радев залага на проруската карта, токова повече западните лидери го приемат като национален герой.

    11:50 14.07.2026

  • 23 Малко сладко

    5 1 Отговор
    момиченце, що чиниш ти там, че и акъл да даваш. Още смятам не си развила основни човешки и женски умения и знания, за да даваш мнение по непонятни за теб събития. В зората на тяхното проектиране, едва ли си била и ДНК код?!

    11:50 14.07.2026

  • 24 Чума

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "фвесед":

    Не намесвай ПП и не обиждай Асен Василев! Той точно заради такива се изолира от ДБ!

    11:51 14.07.2026

  • 25 резервист

    2 1 Отговор
    Външната политика на България не е дамска чанта или обувки, за да се влияе от модата. Жалко ако не си го разбрала. Бюджет се прави с това което има. Миналата година не беше приет такъв заради безкрайното протакане извън всякакви разумни срокове от кабинета Желязков. После сложихте на масата абсолютно неприемливо предложение за бюджет, което беше ясно, че няма да мине. И сега блестиш с критика?

    11:53 14.07.2026

  • 26 провинциалист

    0 1 Отговор
    Набор 2003 говори за мода. Намерете й службица на някое щандче в някое молче да не я тресе скуката, че не е хуманно. А че е народен представител, явно е някакво недоразумение.

    11:55 14.07.2026

  • 27 и тази ли

    2 1 Отговор
    Тази какво образование, дипломатическа кариера и политически опит има, за да коментира Радев. Кой в света е чувал за нея или къде е призната за някакъв експерт, специалист или авторитет? При ППДБ стана много модерно разни невзрачни момиченца с пухкави устенца и незнайно какви други умения, да коментират висша държавна политика, включително участие във войни, коалиции, съюзи и т.н. По-голям резил от това няма.

    11:55 14.07.2026

  • 28 Направи Така !

    1 0 Отговор
    Че Мама И тати !

    Да станат !

    Героите На Децата Си !

    Върни им Човешкото Достойнство !

    и Тогава Няма Да ревеш !

    По Всичките Тези Въпроси!

    12:00 14.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОЧНО ДНЕС ИМАМЕ СИЛНА НУЖДА ОТ МЛАДИТЕ. ПОДКРЕПЯМ Е ИЗЦЯЛО. ДВУЛИЧИЕТО ОЗНАЧАВА ПРЕДАТЕЛСТВО .ТОВА Е СТРАХЪТ ОТ ИСТИНАТА. НО РАЗКРАЧЕНАТА НОЖИЦА Е СЪВСЕМ ДРУГО ВЪЗПРИЯТИЕ.КОЙ ОТ ЪГЛИТЕ НА КЪДЕ Е НАСОЧЕН.

    12:01 14.07.2026

  • 31 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Когато 23 годишно пробутвано недоразумение, непостигнало нищо в досегашния си живот, се докопа до парламента яхнало фамилията на мултипартийния си баща - спокойно можем да се насладим на коментари за политиката на РР в стилистиката, в която дами коментират проблеми с цикъла си пред близки приятелки.

    12:03 14.07.2026

  • 32 Доротея

    0 1 Отговор
    Младичко, лесно се манипулирва, простено му е и обяснимо! Всеки режим лъже младите! Помните ли, как при социализма ви лъжеха, че всичко преди 9 септември било ужасно! Е, не беше! При демокрацията пък лъжат децата, как преди 10 ноември е било само ужас и диктатура! Е, не беше! Това дете не ме дразни никак, дори ми е симпатично в своя комсомолски плам и ентусиазъм! Повече ме опасяват тези, които от никакви идеи не се вълнуват и се отдават безотказно на пороци! Истински ме дразнят възрастни лелки, коментаторки, анализаторки, социоложки - политоложки по студиата! Знаете ги, не е нужно да ги рекламирам излишно!

    12:03 14.07.2026

  • 33 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОЧНО ДНЕС ИМАМЕ СИЛНА НУЖДА ОТ МЛАДИТЕ. ПОДКРЕПЯМ Е ИЗЦЯЛО. ДВУЛИЧИЕТО ОЗНАЧАВА ПРЕДАТЕЛСТВО .ТОВА Е СТРАХЪТ ОТ ИСТИНАТА. НО РАЗКРАЧЕНАТА НОЖИЦА Е СЪВСЕМ ДРУГО ВЪЗПРИЯТИЕ.КОЙ ОТ ЪГЛИТЕ НА КЪДЕ Е НАСОЧЕН.

    Коментиран от #35

    12:03 14.07.2026

  • 34 Жорко

    0 0 Отговор
    Ама ти коя си бе?Когато станеш нещо и фактор с който да се съобразяват тогава си изкажи мнение,Хайде марш оттук!

    12:05 14.07.2026

  • 35 Доротея

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Цвете":

    Двуличието е мъдрост!

    12:05 14.07.2026

  • 36 де го чукаш, де се пука...

    0 0 Отговор
    „Знаеш ли, Милке, последният правоверен комунист ще умре в България. И тогава, когато никъде по света няма да има правоверни комунисти, нито дори в болшевишка Русия, тук, у нас, все ще се намери някой. Ах, какъв народ сме ние!...“ ( „На завой“, Димитър Талев 1940г.)

    "Демокрацията не може да се издигне по-високо от нивото на този човешки материал, от който са изградени нейните избиратели." (Джордж Бърнард Шоу)
    Пределно ясна картина какво е нивото у нас. Не е демокрацията причина, а самите ние които не правим нищо за да се въведе демокрация в държавата. Да, това у нас не е демокрация, но демокрацията не идва с нови или стари политици, а с активната дейнст на гражданско общество. Демокрацията не е обществен строй който насилствено се налага от управляващите на народа, а точно обратното, от народа на назначените от него управляващи и не дава свобода автоматично, както някои зависими от определени кръгове се опитват да ни убеждават в мрежата. Това което дава е възможност с разични мирни средства да се бориш за свободата си. Ако не го правиш става това, което става. Първо сплотеността в едно общество и защитата заедно на общите за всички интереси е в основата това общество да стане демократично. После налагане от цялото общество на политиците и управляващите да спазват същите правила, защото те за тях са неизгодни и сами никога няма да ги приложат.

    12:06 14.07.2026

  • 37 Кирил

    0 0 Отговор
    Защо Радев купува газ от Турция на три пъти по висока цена от колкото от Гърция

    12:09 14.07.2026

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