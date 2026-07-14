Радев за процедурата за свръхдефицит: Не приемам акъл от партиите, довели страната дотук

За първи път България открито защити своя национален интерес. Това заяви министър-председателят Румен Радев от Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция.

Повод за коментара му е решението патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов да бъдат извадени от последния пакет европейски санкции срещу Русия.

„За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това“, каза премиерът.

По думите му Европейският съюз е силен само когато силни са и неговите държави членки.

„Те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес, а това поведение се уважава от всички партньори“, каза премиерът.

Бюджетният дефицит

На въпрос дали би подкрепил преразглеждане на бюджетния дефицит между първо и второ четене, премиерът отговори, че това не е възможно, тъй като сегашният дефицит е наследен от предишните управления.

„Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещан от другите управления. Той е много, много висок. Направили сме всичко възможно, за да го свалим до една приемлива норма“, заяви Радев.

По повод предложението на Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България премиерът заяви, че подобна процедура вече е прилагана спрямо редица държави членки на Европейския съюз.

„Това е процедура, която е налагана на много държави в ЕС. Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа и докараха страната до свръхдефицит“, каза Радев.

Премиерът обяви, че в рамките на няколко месеца ще бъде изработен бюджета за 2027 години.