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Радев за процедурата за свръхдефицит: Не приемам акъл от партиите, довели страната дотук

Радев за процедурата за свръхдефицит: Не приемам акъл от партиите, довели страната дотук

14 Юли, 2026 10:37 2 120 165

  • румен радев-
  • дефицит

За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това

Радев за процедурата за свръхдефицит: Не приемам акъл от партиите, довели страната дотук - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За първи път България открито защити своя национален интерес. Това заяви министър-председателят Румен Радев от Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция.

Повод за коментара му е решението патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов да бъдат извадени от последния пакет европейски санкции срещу Русия.

„За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това“, каза премиерът.

По думите му Европейският съюз е силен само когато силни са и неговите държави членки.

„Те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес, а това поведение се уважава от всички партньори“, каза премиерът.

Бюджетният дефицит

На въпрос дали би подкрепил преразглеждане на бюджетния дефицит между първо и второ четене, премиерът отговори, че това не е възможно, тъй като сегашният дефицит е наследен от предишните управления.

„Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещан от другите управления. Той е много, много висок. Направили сме всичко възможно, за да го свалим до една приемлива норма“, заяви Радев.

По повод предложението на Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България премиерът заяви, че подобна процедура вече е прилагана спрямо редица държави членки на Европейския съюз.

„Това е процедура, която е налагана на много държави в ЕС. Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа и докараха страната до свръхдефицит“, каза Радев.

Премиерът обяви, че в рамките на няколко месеца ще бъде изработен бюджета за 2027 години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 53 Отговор
    ЕЦБ ни взе 80 млрд валутен фонд събиран 30 години точно за такива случаи.

    Коментиран от #32, #49, #120

    10:40 14.07.2026

  • 2 Фатмака

    90 55 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    Коментиран от #23, #24

    10:40 14.07.2026

  • 3 Боташ

    76 29 Отговор
    Акъл море глава шамандура

    Коментиран от #66

    10:42 14.07.2026

  • 4 А само

    82 22 Отговор
    акъл от мафията , олигарсите , военни , микробиоложка , до един червени издънки ! Големи акъллии , бе , милиардни заеми и катастрофален бюджет !

    10:42 14.07.2026

  • 5 Винаги

    61 21 Отговор
    Са виновни предишните ,след Радев пак

    10:43 14.07.2026

  • 6 Иван

    80 42 Отговор
    Нееее Радев, ти за 2 месеца успя да докараш страната до тук.
    Не ми се мисли какво ще бъде след още 2 месеца

    Коментиран от #10

    10:43 14.07.2026

  • 7 честен ционист

    76 23 Отговор
    Само много глупав човек ще иска акъл от военен.

    10:45 14.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БРАВО

    65 24 Отговор
    Акъл му не трябва защото няма къде да го държи , приема само заповеди от Москва !

    10:46 14.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    26 43 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Бутнаха Валутният борд и фалита е факт.

    Коментиран от #12, #31, #134

    10:46 14.07.2026

  • 11 ХурДоколенко

    61 37 Отговор
    Държавата я докара дотук ти бе кретен Боташиски. Откакто вдигна юмрука и проблемите дойдоха, но овцете така и не проумяха, че ти си проблема, не Пеевски Борисов и шарлатаните дори.

    Коментиран от #122

    10:46 14.07.2026

  • 12 Иван

    64 32 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Фалитът е факт, но не заради валутния борд, а заради Радев

    10:48 14.07.2026

  • 13 Оня под Коня

    30 45 Отговор
    Има основание. Като цяло 37 годишното управление на Синята пародия даде логичен завършек, бакиите на което ще струват скъпо.

    Коментиран от #26, #50

    10:48 14.07.2026

  • 14 Аз съм веган

    45 15 Отговор
    Тоя ако беше истински български офицер, след боташ трябваше на използва макаровеца по предназначение.

    10:49 14.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бобе

    26 11 Отговор
    Акъл трябва на умните хора,знаят как се използва.

    10:51 14.07.2026

  • 17 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    48 11 Отговор
    Интересно, кой РУМЕН (член на бившата БКП) с действие или бездействие в последните години е по-вреден за България:

    – Гечев;
    – Овчаров;
    – Петков;
    – Радев;

    10:53 14.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тия

    28 11 Отговор
    които вдигнаха заплатите на администрацията с 50-70% 70 000 и на заплата и пенсия са виновни

    10:54 14.07.2026

  • 20 Г€Н€РАЛ Д€$И

    20 8 Отговор
    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    10:55 14.07.2026

  • 21 койдазнай

    41 15 Отговор
    Абе кокорчо пое минестерството на финансите, след като гълъпа беше казал че дефицита е 7% и завърши годината с 2% дефицит и без да е фалирала България.

    Коментиран от #30

    10:55 14.07.2026

  • 22 избирател

    13 13 Отговор
    умно ни е премиерчето пълно с акъл затова е учил за летец разбира ги нещата

    10:55 14.07.2026

  • 23 Европеец

    35 11 Отговор

    До коментар #2 от "Фатмака":

    За едни е предател, за други не..... Първите два месеца от управлението му ме кара да мисля, че ще се провали.... Взима от бедните, а олигарсите, монополите, чуждите вериги, банките и ерепетата не ги закача. .... Взима заеми за плащане на пенсии заплати, защото хазната е празна, та по всичко личи, че отиваме в гръцкия сценарий..... Гледам го повече в чужбина се мота, вместо да седне и да решава въпросите в бг територията..... Сега във Франция, което са си е разходя, А и пратил гвардейци на френския парад..... Ще изхарчим милиони за пустата Евровизия, само да покажем че сме нещо, А иначе от къде и да погледнеш сме си Пурковци от класа....

    10:55 14.07.2026

  • 24 Без майтап

    41 14 Отговор

    До коментар #2 от "Фатмака":

    За този по важна е путинова Русия от нашата България.

    Коментиран от #128, #163

    10:56 14.07.2026

  • 25 Реалист

    15 29 Отговор
    Браво ! Парадокса е , че най-много крещят умнокрасивите радановци , мирчевци Божановци и сие . А не ГЕРБ и НН . Мислят си че така печелят , а отблъскват хората още повече .

    10:56 14.07.2026

  • 26 Конникът без глава

    34 4 Отговор

    До коментар #13 от "Оня под Коня":

    Да, има остование. Но не заради "Синята пародия", а заради червената мафия, която 32 години от 37-те разграбва държавата.

    10:56 14.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ?????

    17 33 Отговор
    Въпреки всичките ми резерви към Радев не мога да не призная че е прав.
    Да ги държи по-настрани от хамбара мишоците че ще опоскат и тва което е останало.

    Коментиран от #76

    10:56 14.07.2026

  • 29 Много лошо управление

    37 9 Отговор
    Ей,това ще повтаря цял мандат...завещан свръхдефицит!
    Ами 9 години кой беше президент четири от които служебни правителства управлявани от него...Не е ли свръхдефицит ежедневните огромни вноски по неговият Боташ?
    Търси начин да оправдае тласкането на България в посока Русия.

    10:57 14.07.2026

  • 30 Р.Овч.

    36 7 Отговор

    До коментар #21 от "койдазнай":

    Само русофил може да фалира държава.Гърция беше на косъм.

    10:58 14.07.2026

  • 31 Европеец

    10 20 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Е прав си, валутния борд ни крепеше и даваше някаква сигурност, сега уверено вървим по гръцкият сценарий, за въвеждане на еврото въобще не си струва да говорим.....

    10:59 14.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пламен

    28 7 Отговор
    Молдец !
    Фуражката пази от акъл.

    10:59 14.07.2026

  • 35 Диктатора е главния виновен

    19 5 Отговор
    2021ва година Борисов сдаде властта с 33 милиарда лева държавен дълг, 12 милиарда държавен финансов резерв и НУЛА ПРОЦЕНТА ДЕФИЦИТ. За случващоито се след това носи отговорност вдигнатия от диктатора юмрук.

    11:00 14.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дръндрън

    21 6 Отговор
    Чорап зелен, ти акъл нямаш, ако чужд не приемаш, то ти nroЗД си оставаш !

    11:01 14.07.2026

  • 38 Анонимен

    7 0 Отговор
    Май е време да се въведат стандартите на публично счетоводство в тая държава. В момента е просто две числа - взето и разплатено. Какво се дължи, кой ни дължи, стойност на активите... няма такива работи.

    11:01 14.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Психиатър

    25 8 Отговор
    Това малко на шизофрения прилича, понеже той и неговите правителства управляват последните 5 г.

    Коментиран от #42

    11:02 14.07.2026

  • 41 за това е прав

    9 18 Отговор
    Процедурата по свръхдефицит си е оценка на предишното управление/ управления.

    11:03 14.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 който и да

    22 4 Отговор
    Който и Румен да изберете все башибозук от руски произход. Нищо добро не ни очаква.

    11:03 14.07.2026

  • 44 Го вед. О

    16 5 Отговор
    Радо останалия полужив булгаристански народ пак ли ша бачка за без пари докато ВИИ другарите купувачи на Деса ново чантле плюс с тоя акъл Радо си като без

    11:04 14.07.2026

  • 45 евалата чалгопитеци

    14 4 Отговор
    Как е новото нормално? Свежичко ли ви е още? Научихте ли се да вдигате самолета и вие?

    11:04 14.07.2026

  • 46 А Боташ кой го довлече бе, продажник

    20 5 Отговор
    Г-н Боташ - тия милиони кой ги загроби???

    11:07 14.07.2026

  • 47 Много

    13 3 Отговор
    комплекси , много БКП , много военщина - как да приеме "акъл" ? По - добре да заложи цялата ни държава на една карта , отколкото да вкара позитивни промени и съвети......

    Коментиран от #59

    11:08 14.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Кико

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ха, ха - ако сме имали 80 млрд. резерв от валутния борд, сега щяхме да имаме 80 милиардери в повече )

    11:09 14.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 хе хе

    13 5 Отговор

    До коментар #48 от "трият и тези":

    На Радев платените клакьорки пак се разпищолили по форумите.

    11:10 14.07.2026

  • 52 Малий

    16 5 Отговор
    Митрофанова квото каже

    11:11 14.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ник

    15 3 Отговор
    има си руzki чип за кво му е акъл ...

    11:14 14.07.2026

  • 55 Пак ударихме кьоравото

    7 4 Отговор
    С отказа на Радев страната ни да участва в коалицията на желаещите за Украйна, дефакто радев ни изхвърли от Украйна за възстановяването на инфраструктурата и. Дано поне с остатъците на РФ да се договори. там едно рамо да ударим. Нищо че няма да плащат.

    11:15 14.07.2026

  • 56 Кольо ментата

    12 6 Отговор
    Абе, не приемаш.
    Ама има нужда.
    Че под фуражката всичко се е запекло.

    11:15 14.07.2026

  • 57 Григор

    8 9 Отговор
    "Не приемам акъл от партиите, довели страната дотук"
    Съвършено вярно! Наглостта на даващите съвети и акъл трябва да има граници!

    Коментиран от #62, #73

    11:16 14.07.2026

  • 58 ЦК на БКП

    10 4 Отговор
    Бай тошо пасти да яде.
    Сталин излиза от мавзолея

    11:16 14.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Юуп

    5 4 Отговор
    Махнахме борда и фалит, питайте главният преватизатор Левон що така бре? Кой докара юрозоната? Нали сичко покривахме и за шест месеца свръх дефицит

    Коментиран от #138

    11:18 14.07.2026

  • 62 Пакостник

    9 3 Отговор

    До коментар #57 от "Григор":

    Чимадана, вакзала и марш у сибир!

    11:19 14.07.2026

  • 63 Чичо

    4 5 Отговор
    Дорде бехме у борда немаше свръхдефицит, ся с ойрото имаме, що тей?

    11:19 14.07.2026

  • 64 ххххххххххх

    9 3 Отговор
    РУ ндьо въобще не разбира, или умишлено под давление на Масква и Решетников унищожава България. Нямало пари ,а налива 3 млд евро повече за асфалт и обществени поръчки и ги дава на фирмите на Пеевски,но за заплати няма, за пенсии няма, а ЗКПЧ(лице което се грижи комунизма да цъфти в казармата) какъвто е бил Гълаба ще прави бюджет на държава в ЕС и пазарна икономика,пълен нонсенс. ПБ(противна България) унищожава България и нас!

    11:19 14.07.2026

  • 65 Меденка

    5 3 Отговор
    Но, разбира се! Ваш АКЪЛ СВИШЕ! Поредният мързеланко, който вместо да върви да работи, се налага да храним отново ние, вместо, като на практика той трабва да се грижи и да помисли за всички нас.

    11:20 14.07.2026

  • 66 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Боташ":

    Това важи за избирателите на Радев.

    11:21 14.07.2026

  • 67 Мунчо

    9 1 Отговор
    Това на снимката да не е Тодор Живков?

    Коментиран от #77

    11:22 14.07.2026

  • 68 Браво

    2 10 Отговор
    Добре им го каза.

    11:22 14.07.2026

  • 69 Камион

    11 3 Отговор
    Ся всички, които гласуваха за тоя да кажат дали им е хубуу?!
    И той “изчигърта” олигасите…. Ама друг път.

    Оставка!

    11:22 14.07.2026

  • 70 само факти

    3 2 Отговор
    2021ва година Борисов сдаде властта с 33 милиарда лева държавен дълг, 12 милиарда държавен финансов резерв и НУЛА ПРОЦЕНТА ДЕФИЦИТ. За случващоито се след това носи отговорност вдигнатия от диктатора юмрук.

    11:23 14.07.2026

  • 71 Тоя дефицит

    3 5 Отговор
    Е наследство от Боко и неговата клика. Точка. Години на корупция и криене на истинското положение. Сега просто истинските цифри бяха показани наяве. Проблемите не са от 2 месеца. Да не забравяме че герб ни вкара насила в еврото. Доволни ли сте сега, от двойните цени и същите заплати? Хубаво че мразите Радев, ама защо го обвинявате за проблемите създадени от герб? Искате ли си ги обратно?

    Коментиран от #89

    11:23 14.07.2026

  • 72 Българин

    2 13 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    Коментиран от #105

    11:24 14.07.2026

  • 73 Въпрос

    7 0 Отговор

    До коментар #57 от "Григор":

    Асен Василев ли докара страната до тук?

    Коментиран от #81, #82, #83, #94

    11:24 14.07.2026

  • 74 Артилерист

    2 7 Отговор
    Много нагли сглобкаджии, надминаха цинизма на началното сдс с баш циника Ал. Йорданов...

    11:24 14.07.2026

  • 75 Радев

    1 4 Отговор
    Тяя вечер ще пия пепейски сълзи 😏🥰😋

    11:24 14.07.2026

  • 76 Хи,хи,хи...

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "?????":

    Че кРадев е също мuшok бе!

    11:24 14.07.2026

  • 77 Истерик

    0 5 Отговор

    До коментар #67 от "Мунчо":

    Бай ти Тодор Живков е направил толкова полезни и добри неща за Българи, колкото гербавите и пепейци-дебейци не могат за 20 години да направят.

    11:25 14.07.2026

  • 78 Хаха

    7 0 Отговор
    "... сегашният дефицит е наследен от предишните управления."

    Румене, като кажеш "а", кажи и "бе"!
    Тук има и грамотни хора - дай пример в кои джЕбове аджеба, се излива тоя "дефицит"!?
    Например - толкова милиарда в тези и онези фирми на пееФ, домус, за переНЕмогата на незалежная ли и т.н. и не можем да ги спрем, защото имаме железни договори и т.н.
    И как увеличените безспорно приходи от ддс, мита, акцизи и т.н. от повишените цени на стоки и услуги не могат да компенсират този дефицит...
    Мнооого ли е сложно за обяснение, Румене!? Толкова "свещени" и "неотменими" ли са тези разходи...

    11:25 14.07.2026

  • 79 Значи

    8 3 Отговор
    За два месеца е ясно че кабинетът Радев е доста по-слаб от кабинетът Гюров. Те поне опитаха да покажат, че вършат нещо за хората, а сега стари апаратчици и номенклатурчици ни се оправдават защо овладяват Гербаджийските схеми

    Коментиран от #98

    11:25 14.07.2026

  • 80 Какво правим

    2 3 Отговор
    с Цифровото евро, и то по бързата процедура, и Референдум за правото на Кеш.
    Защо мълчите? Защо? Беше одобрено дигиталното евро в ЕП 169 депутата против прием, 22 се въздържаха, останалите "за"?

    11:25 14.07.2026

  • 81 ами да

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "Въпрос":

    Как позна че е Асен Василев?
    През 2021ва година новоназначения служебен финансов министър Асен Василев си призна в интервю, че Бойко Борисов е оставил МНОГО ПАРИ в държавата и само трябвало да измисли механизъм д аги усвои. КОЙ фалира държавата?

    11:26 14.07.2026

  • 82 Отговор

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Въпрос":

    И той, да.

    Коментиран от #95

    11:26 14.07.2026

  • 83 Българин

    5 3 Отговор

    До коментар #73 от "Въпрос":

    Да и киро парапета

    11:26 14.07.2026

  • 84 Буден

    1 0 Отговор
    Зависимите и НЕ зависимите ? Открийте разликите!

    11:26 14.07.2026

  • 85 Радев

    7 6 Отговор
    Изпълнява задачата поставена му от Москва - да направи всичко възможно за да покаже, че не е добре за България да е в Европейския съюз.

    Коментиран от #87

    11:28 14.07.2026

  • 86 Наша Фирма

    3 7 Отговор
    Ако не ни бяха набутали насила в Еврозоната, нямаше да имаме такава инфлация.

    Коментиран от #92

    11:29 14.07.2026

  • 87 Урсул

    3 7 Отговор

    До коментар #85 от "Радев":

    И какво му е доброто на ЕС?

    11:30 14.07.2026

  • 88 Човекът

    8 2 Отговор
    на Кремъл !

    Коментиран от #109

    11:30 14.07.2026

  • 89 Пипи

    5 3 Отговор

    До коментар #71 от "Тоя дефицит":

    Защото Тулупа, Шиши и кРадев е едно и също. Жалко за България.

    11:30 14.07.2026

  • 90 смях в залата

    7 3 Отговор
    Зеленият чорап е проект на Решетников. От встъпването в президентството с всички свои действия прави само едно ,да руши и плюе направеното хубаво в България и в угода на господаря си . Продължава и сега като министър председател ни лук ял ни лук мирисал че той управляваше 9 години

    11:30 14.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 глупусти

    7 3 Отговор

    До коментар #86 от "Наша Фирма":

    дрънкаш

    2020 България имаше значително по-ниска инфлация. После дойде Асен василев и вдигна пенсиите и минималната заплата без държавата да може да си го позволи. От там се вдигна инфлацията. Сега държавата тегли заеми срещу лихва, за да има с какво да плаща пенсиите. Кой ще ги връща заемите с лихвите?

    Коментиран от #129

    11:31 14.07.2026

  • 93 Независим

    13 3 Отговор
    Радев е рядко лукава личност.
    Този човек е по голямо зло за България от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов взети заедно.

    Коментиран от #99, #101

    11:31 14.07.2026

  • 94 Не той, а

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Въпрос":

    гаджето му

    11:31 14.07.2026

  • 95 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Отговор":

    Дай факти.

    Коментиран от #119

    11:31 14.07.2026

  • 96 Госあ

    2 8 Отговор
    Точно така ! Евала ! Крайно време е Радев да посети Пекин вече като премиер и да тръгнем напред с Поднебесната. От западните лисици само мизерии и пинизи може да се очакват. Нека спрат фондчетата, че мафията да се свие ! Бай дъ уей, по централната емисия новини на един от каналите на китайската телевизия дадоха кадри именно с Радев и Велислава Петрова ( много я харесвам, слага в малкия си джоб целия планктон взет заедно по IQ) от срещата на нато

    11:32 14.07.2026

  • 97 az СВО Победа 81

    3 4 Отговор
    Правилно!

    Тези партии са с отпаднала необходимост!

    11:32 14.07.2026

  • 98 604

    2 3 Отговор

    До коментар #79 от "Значи":

    Пхахахаха поредния наивник...да гяуро беше още по наведен и от крадеф, а за наглоста му пък хептен!

    11:32 14.07.2026

  • 99 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Независим":

    Не ми се струваш много независим

    11:32 14.07.2026

  • 100 Атина Палада

    6 2 Отговор
    Много ми се ще приликата с Жан Виденов да е случайна. И много ми се ще последствията от надменност смесена с идеологически инат да не доведат до резултати които да ни припомнят този знаменателен период от българския "преход" БКП към ОЛИГАРХИЯ.

    Коментиран от #107, #110

    11:33 14.07.2026

  • 101 В допълнение

    9 3 Отговор

    До коментар #93 от "Независим":

    Радев е кукувица. Винаги се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.

    11:33 14.07.2026

  • 102 Мисля,че ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Заплата бг":

    най-подходящия/ата/.

    11:34 14.07.2026

  • 103 Туман

    3 7 Отговор
    Много ясно, че боклуците които ни набутаха в миризливата еврозона са виновни, всички знаехме, че ще стане така, затова погазиха и конституцията в желанието си да ни сложат на прангата, а сега когато мандалото хлопна, Радев е виновен, абе вие малоумни ли сте?!

    Коментиран от #162

    11:34 14.07.2026

  • 104 Цвете

    6 1 Отговор
    А ТИ ДО КЪДЕ НИ КАРАШ В ДНЕШНО ВРЕМЕ? ЗАМРЪЗНАЛИЯТ " БОТАШ " КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ЩЕТИТЕ ? КОЙ? ТИ СИ ЕДИН ДЕМАГОГ .НАПУСНА ПРЕЗИДЕНТСКИЯТ ПОСТ, ЗА ДА " ОПРАВИШ " ДЪРЖАВАТА НИ ЛИ? ПОДМЯНАТА НА КАДРИТЕ ,КАКВО ГОВОРИ ? РАДЕВ ЗАПОМНИ, НИКЪДЕ ПО СВЕТА НЕ ПРИЕМАТ ПРЕДАТЕЛИТЕ И ТОВА ГО ЗНАЕШ. НЯКОЙ ДРУГ ПЪТ ВЕЧЕ БИХА ТЕ ПОКАНИЛИ ,АКО ИЗОБЩО СЕ СЛУЧИ.ОПРАВЯЙТЕ СИ ДАЛАВЕРАТА С " БОТАШ " ,ТОВА Е ВАЖНО ЗА БЪЛГАРИТЕ. 🤔🤦‍♂️✈️

    Коментиран от #116

    11:35 14.07.2026

  • 105 Да се чете

    5 1 Отговор

    До коментар #72 от "Българин":

    Радев, по-беда.

    11:37 14.07.2026

  • 106 Ддд

    2 0 Отговор
    До тука виждам само как това правителство допълнително натиска главата на България в блатото. Не виждам нещо позитивно направено от тях. Напротив, все по лошо става с управлението на Радев.
    И дефицита го прави това правителство, а не някое предно.

    11:37 14.07.2026

  • 107 Госあ

    1 3 Отговор

    До коментар #100 от "Атина Палада":

    На Жан Виденов му направиха мечка и свои и чужди. Не беше нищо сериозно като икономическо сътресение. Мавърчето го опраи за месец, нали помниш ? С валутния борд и приватизацията. Айде моля ти се.

    Коментиран от #114, #142

    11:38 14.07.2026

  • 108 само факти

    4 2 Отговор
    2021ва година Борисов сдаде властта с 33 милиарда лева държавен дълг, 12 милиарда държавен финансов резерв и НУЛА ПРОЦЕНТА ДЕФИЦИТ. За случващоито се след това носи отговорност вдигнатия от диктатора юмрук.

    Коментиран от #124, #130

    11:39 14.07.2026

  • 109 По-добре

    1 4 Отговор

    До коментар #88 от "Човекът":

    на Кремъл,
    отколкото на Киев.

    11:39 14.07.2026

  • 110 az СВО Победа 81

    2 5 Отговор

    До коментар #100 от "Атина Палада":

    Атино, май си прекалила с веществата! Управлението на Жан Виденов беше единственият смел опит държавата да се извади от капана на новото робство - робството на запада. Но западните служби го унищожиха. Ако беше успял, сега да сме цветуща страна. Щяхме да сме поне като Чечня. На Балканите.

    Коментиран от #150

    11:39 14.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Цвете

    3 1 Отговор
    А ТИ ДО КЪДЕ НИ КАРАШ В ДНЕШНО ВРЕМЕ? ЗАМРЪЗНАЛИЯТ " БОТАШ " КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ЩЕТИТЕ ? КОЙ? ТИ СИ ЕДИН ДЕМАГОГ .НАПУСНА ПРЕЗИДЕНТСКИЯТ ПОСТ, ЗА ДА " ОПРАВИШ " ДЪРЖАВАТА НИ ЛИ? ПОДМЯНАТА НА КАДРИТЕ ,КАКВО ГОВОРИ ? РАДЕВ ЗАПОМНИ, НИКЪДЕ ПО СВЕТА НЕ ПРИЕМАТ ПРЕДАТЕЛИТЕ И ТОВА ГО ЗНАЕШ. НЯКОЙ ДРУГ ПЪТ ВЕЧЕ БИХА ТЕ ПОКАНИЛИ ,АКО ИЗОБЩО СЕ СЛУЧИ.ОПРАВЯЙТЕ СИ ДАЛАВЕРАТА С " БОТАШ " ,ТОВА Е ВАЖНО ЗА БЪЛГАРИТЕ. 🤔🤦‍♂️✈️

    11:39 14.07.2026

  • 114 мъда

    4 2 Отговор

    До коментар #107 от "Госあ":

    Проблема на Жан Виденов е, че не искаше да разпродава на безценица държавата.

    Коментиран от #117

    11:40 14.07.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Госあ

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "Цвете":

    Цвете, в ръцете на турците ни натикаха евроатлантиците, внезапно и едностранно прекратявайки договора с руснаците ! България остана на сухо. Абсолютно никой друг не прекрати договора с руснаците освен България и Полша, но явно поляците имаха вариант. Абсолютно никоя друга европейска страна !!! Започни го това !

    11:41 14.07.2026

  • 117 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "мъда":

    Точно така.

    11:41 14.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Факт Едно

    4 1 Отговор

    До коментар #95 от "Факти":

    Най-евтиното кафе от машина стана от 40 ст на 50 цента, нормален хляб от 1,5 лв стана 1,5 Евро.

    11:42 14.07.2026

  • 120 Интерес

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е положи усилия ЕС да ни вкара в процедура по свръхдефицит, а пък и последните 5 години имаше няколко твои правителства, да се беше поинтересувал по въппоса с дефицита. Ама нейсе.

    11:43 14.07.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Ти да видиш

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "ХурДоколенко":

    Много си прав. Всичко тръгна от юмрука. Но шарлатаните са част от този сценарий.

    11:43 14.07.2026

  • 123 Госあ

    2 3 Отговор

    До коментар #118 от "Наглост прогресивна":

    Виж сега, генерал Радев е съвсем различен от баце. В неговия случай, родното място е без значение, защото е показал необходимите качества.

    Коментиран от #146

    11:44 14.07.2026

  • 124 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "само факти":

    Пияно ли си?

    11:44 14.07.2026

  • 125 Койчо

    4 1 Отговор
    Радев взе от бедните за да даде на богатите ! Той е един извратен Робин Худ , който зимата , ще бере много ядове

    11:44 14.07.2026

  • 126 Българин

    4 1 Отговор
    Този радев е един изключителен мизерник. Докато е на власт винаги ще упреква предишните са собствената си безполезност и глупостите които прави.

    11:45 14.07.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Фактите

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "глупусти":

    Официалните данни за инфлацията, публикувани от Националния статистически институт (НСИ), показват следната динамика по време на неговите периоди на управление:
    Първи мандат (Декември 2021 г. – Август 2022 г.)В този период инфлацията е във възходящ тренд поради излизането от COVID пандемията и началото на войната в Украйна:Декември 2021 г.: 7,8% годишна инфлацияФевруари 2022 г.: 10,0% годишна инфлацияАвгуст 2022 г.: 17,7% годишна инфлация
    Втори мандат (Юни 2023 г. – Април 2024 г.)В този период инфлацията се успокоява и влиза в рамките, необходими за изпълнение на критериите за еврозоната:Юни 2023 г.: 8,7% годишна инфлацияДекември 2023 г.: 4,7% годишна инфлацияАприл 2024 г.: 2,3% годишна инфлация.
    Забележка: За проследяване на конкретни месечни данни или други индекси можете да използвате Инфлация и индекси на потребителските цени на НСИ.

    Коментиран от #136

    11:45 14.07.2026

  • 130 Алабалист

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "само факти":

    Тея сметки ги въртоляват в т. нар. НСИ.

    11:46 14.07.2026

  • 131 Ти и кремълските плъхове

    5 5 Отговор
    я доведохте до тук. кРадеф+Шиши+Тиквун - вие сте виновни. Продажник!

    11:47 14.07.2026

  • 132 С една дума

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Господи!":

    Отврат!

    11:48 14.07.2026

  • 133 Политкоректен

    3 2 Отговор
    Прав е.

    11:48 14.07.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Лъжите

    3 0 Отговор

    До коментар #129 от "Фактите":

    Няма по лъжлива организация от НСИ.

    11:49 14.07.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Хампарцуна

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Юуп":

    си изпълни поръчението, платиха му и се покри.

    11:50 14.07.2026

  • 139 Да Смачкаш !

    5 0 Отговор
    Народа Си ?

    Това Ли Е ?

    Националния !

    Интерес ?

    11:51 14.07.2026

  • 140 самодостатъчен

    4 0 Отговор
    некомпетентен и самовлюбен нарцис

    11:51 14.07.2026

  • 141 От Къде Акъл ?

    4 0 Отговор

    До коментар #134 от "Мериленд":

    Да Се Сети !

    Че Му Трябва !

    Акъл ?

    11:52 14.07.2026

  • 142 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Госあ":

    Другарко Гость, с интерес чета откровенията Ви. Това последното е особено поетично! Казвате, че му направили "мечка"...много картинно, направо си го представих! Това поетично сравнение "МЕЧКА" навярно идва от асоциацията с големия брат в Кремъл, както лирично назовавате Русия ... вероятно в унисон с някои слухове , че събитията биват инспирирани от Андрей Луканов т.е. от Москва. Но обяснете на мен, една обикновена богиня, ако чуждите ще му правят "мечка", защо им е на своите да го правят? Ей това се мъчи да разбере Историята безуспешно досега. Може би Вие другарко Гость ще отдръпнете завесата за да ни стане ясно?

    Коментиран от #157

    11:52 14.07.2026

  • 143 Жълтопаветниците и свинете

    1 5 Отговор
    Като искат да отворят дарителска сметка за Украйна защо не и Африка и Латинска Америка

    11:52 14.07.2026

  • 144 Незнайко

    2 0 Отговор
    Не знам, но така и не разбрах какво общо има българският национален интерес с руския патриарх и един руски олигарх? Да не би българският премиер да иска България да стане Задунайска губерния на Московията?

    11:52 14.07.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Кви качества бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Госあ":

    Оръффляк?

    Коментиран от #152

    11:56 14.07.2026

  • 147 Радев за 10 години не посети

    2 0 Отговор
    Парада в Москва а сега е на парада в Париж
    По делата им ще ги познаете

    11:57 14.07.2026

  • 148 Ще видим

    1 0 Отговор
    Ти докъде ще я доведеш.

    11:58 14.07.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Ол1гофрен,

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "az СВО Победа 81":

    Ква заплата вземаше при Жан Виденов?

    11:58 14.07.2026

  • 151 то бива, бива, но бивол курбан не бива

    2 0 Отговор
    Поредното правирелство с непреклонно желание да управлява на инат за да съсипе всичко, което все още не е съсипано в държавата.

    11:58 14.07.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Защо румен не приема акъл

    1 0 Отговор
    Защото не знае как да го използва. Не знам защо но ми напомня на един тримата анимационни герои на Доньо Донев (Бог да го прости, май и той агент беше)? Но не съм сигурен на кого от тримата.

    12:01 14.07.2026

  • 154 ХАХАХА

    1 0 Отговор
    До свръхдефицит се стигна след един юмрук, Муняко двуличен, спомняш ли си? От тогава до сега, не само партии управляваха, доста "служебници" се извъртяха да се упражняват на управление на държава. Оказа се (за което не съм учуден, а винаги съм го посочвал), че "управлението" е било в частен интерес, а не за държавата. Така, че гьонсурат Мунчо, вярвам, че за теб няма да има наказание за делата ти от съд и прокуратура, но Господ не забравя.

    12:01 14.07.2026

  • 155 Бай амед

    0 0 Отговор
    От 5 години нали твоето служебно правителство управляваше страната ,същите хора които сега са в правителството

    12:02 14.07.2026

  • 156 Димо

    1 0 Отговор
    Фатмака приема акъл само от Борисов и Пеевски! И това личи по назначенията! Скоро ще трябва протести!

    Коментиран от #160

    12:02 14.07.2026

  • 157 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Атина Палада":

    Нямаш представа какво означава история. Историята е за доблестни хора, а не за еднодневни шарлатани.

    12:02 14.07.2026

  • 158 Продажници,

    0 0 Отговор
    Вън от Храма ми!
    И вън от обкръжението ми!
    Знам кои сте, къде работите и къде живеете! 👀👁️

    12:02 14.07.2026

  • 159 Грийн сок🧦

    1 0 Отговор
    Също така не приемам
    нещо което изобщо нямам.

    12:03 14.07.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Гарга Сарис

    1 0 Отговор
    Ей, много ми приличаш на бай Тошо ама и по акъл!

    12:05 14.07.2026

  • 162 Ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Туман":

    Малоумници много - цели 1,445 млн. души, гласували за "прогреса". ;)
    Освен ако няма и голяма част "машинна намеса" в тази бройка. ;) Не е изключено, при всичкия този напън напоследък да се наложи отново единствено и само "машинно ДЕМОКРАТИЧНО гласуване".

    12:05 14.07.2026

  • 163 Каква идеология!

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Без майтап":

    На всеки му е идеално индивидуално!

    12:08 14.07.2026

  • 164 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    0 0 Отговор
    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    "ПБ"-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    12:08 14.07.2026

  • 165 ДОЧУТО

    0 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    12:09 14.07.2026

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