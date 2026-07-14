Радев за процедурата за свръхдефицит: Не приемам акъл от партиите, довели страната дотук

За първи път България открито защити своя национален интерес. Това заяви министър-председателят Румен Радев от Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция.
Повод за коментара му е решението патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов да бъдат извадени от последния пакет европейски санкции срещу Русия.
„За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това“, каза премиерът.
По думите му Европейският съюз е силен само когато силни са и неговите държави членки.
„Те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес, а това поведение се уважава от всички партньори“, каза премиерът.
Бюджетният дефицит
На въпрос дали би подкрепил преразглеждане на бюджетния дефицит между първо и второ четене, премиерът отговори, че това не е възможно, тъй като сегашният дефицит е наследен от предишните управления.
„Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещан от другите управления. Той е много, много висок. Направили сме всичко възможно, за да го свалим до една приемлива норма“, заяви Радев.
По повод предложението на Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България премиерът заяви, че подобна процедура вече е прилагана спрямо редица държави членки на Европейския съюз.
„Това е процедура, която е налагана на много държави в ЕС. Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа и докараха страната до свръхдефицит“, каза Радев.
Премиерът обяви, че в рамките на няколко месеца ще бъде изработен бюджета за 2027 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #32, #49, #120
10:40 14.07.2026
2 Фатмака
Коментиран от #23, #24
10:40 14.07.2026
3 Боташ
Коментиран от #66
10:42 14.07.2026
4 А само
10:42 14.07.2026
5 Винаги
10:43 14.07.2026
6 Иван
Не ми се мисли какво ще бъде след още 2 месеца
Коментиран от #10
10:43 14.07.2026
7 честен ционист
10:45 14.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 БРАВО
10:46 14.07.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Иван":Бутнаха Валутният борд и фалита е факт.
Коментиран от #12, #31, #134
10:46 14.07.2026
11 ХурДоколенко
Коментиран от #122
10:46 14.07.2026
12 Иван
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Фалитът е факт, но не заради валутния борд, а заради Радев
10:48 14.07.2026
13 Оня под Коня
Коментиран от #26, #50
10:48 14.07.2026
14 Аз съм веган
10:49 14.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бобе
10:51 14.07.2026
17 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
– Гечев;
– Овчаров;
– Петков;
– Радев;
10:53 14.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тия
10:54 14.07.2026
20 Г€Н€РАЛ Д€$И
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
10:55 14.07.2026
21 койдазнай
Коментиран от #30
10:55 14.07.2026
22 избирател
10:55 14.07.2026
23 Европеец
До коментар #2 от "Фатмака":За едни е предател, за други не..... Първите два месеца от управлението му ме кара да мисля, че ще се провали.... Взима от бедните, а олигарсите, монополите, чуждите вериги, банките и ерепетата не ги закача. .... Взима заеми за плащане на пенсии заплати, защото хазната е празна, та по всичко личи, че отиваме в гръцкия сценарий..... Гледам го повече в чужбина се мота, вместо да седне и да решава въпросите в бг територията..... Сега във Франция, което са си е разходя, А и пратил гвардейци на френския парад..... Ще изхарчим милиони за пустата Евровизия, само да покажем че сме нещо, А иначе от къде и да погледнеш сме си Пурковци от класа....
10:55 14.07.2026
24 Без майтап
До коментар #2 от "Фатмака":За този по важна е путинова Русия от нашата България.
Коментиран от #128, #163
10:56 14.07.2026
25 Реалист
10:56 14.07.2026
26 Конникът без глава
До коментар #13 от "Оня под Коня":Да, има остование. Но не заради "Синята пародия", а заради червената мафия, която 32 години от 37-те разграбва държавата.
10:56 14.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ?????
Да ги държи по-настрани от хамбара мишоците че ще опоскат и тва което е останало.
Коментиран от #76
10:56 14.07.2026
29 Много лошо управление
Ами 9 години кой беше президент четири от които служебни правителства управлявани от него...Не е ли свръхдефицит ежедневните огромни вноски по неговият Боташ?
Търси начин да оправдае тласкането на България в посока Русия.
10:57 14.07.2026
30 Р.Овч.
До коментар #21 от "койдазнай":Само русофил може да фалира държава.Гърция беше на косъм.
10:58 14.07.2026
31 Европеец
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Е прав си, валутния борд ни крепеше и даваше някаква сигурност, сега уверено вървим по гръцкият сценарий, за въвеждане на еврото въобще не си струва да говорим.....
10:59 14.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пламен
Фуражката пази от акъл.
10:59 14.07.2026
35 Диктатора е главния виновен
11:00 14.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дръндрън
11:01 14.07.2026
38 Анонимен
11:01 14.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Психиатър
Коментиран от #42
11:02 14.07.2026
41 за това е прав
11:03 14.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 който и да
11:03 14.07.2026
44 Го вед. О
11:04 14.07.2026
45 евалата чалгопитеци
11:04 14.07.2026
46 А Боташ кой го довлече бе, продажник
11:07 14.07.2026
47 Много
Коментиран от #59
11:08 14.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Кико
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ха, ха - ако сме имали 80 млрд. резерв от валутния борд, сега щяхме да имаме 80 милиардери в повече )
11:09 14.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 хе хе
До коментар #48 от "трият и тези":На Радев платените клакьорки пак се разпищолили по форумите.
11:10 14.07.2026
52 Малий
11:11 14.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ник
11:14 14.07.2026
55 Пак ударихме кьоравото
11:15 14.07.2026
56 Кольо ментата
Ама има нужда.
Че под фуражката всичко се е запекло.
11:15 14.07.2026
57 Григор
Съвършено вярно! Наглостта на даващите съвети и акъл трябва да има граници!
Коментиран от #62, #73
11:16 14.07.2026
58 ЦК на БКП
Сталин излиза от мавзолея
11:16 14.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Юуп
Коментиран от #138
11:18 14.07.2026
62 Пакостник
До коментар #57 от "Григор":Чимадана, вакзала и марш у сибир!
11:19 14.07.2026
63 Чичо
11:19 14.07.2026
64 ххххххххххх
11:19 14.07.2026
65 Меденка
11:20 14.07.2026
66 Така е
До коментар #3 от "Боташ":Това важи за избирателите на Радев.
11:21 14.07.2026
67 Мунчо
Коментиран от #77
11:22 14.07.2026
68 Браво
11:22 14.07.2026
69 Камион
И той “изчигърта” олигасите…. Ама друг път.
Оставка!
11:22 14.07.2026
70 само факти
11:23 14.07.2026
71 Тоя дефицит
Коментиран от #89
11:23 14.07.2026
72 Българин
Коментиран от #105
11:24 14.07.2026
73 Въпрос
До коментар #57 от "Григор":Асен Василев ли докара страната до тук?
Коментиран от #81, #82, #83, #94
11:24 14.07.2026
74 Артилерист
11:24 14.07.2026
75 Радев
11:24 14.07.2026
76 Хи,хи,хи...
До коментар #28 от "?????":Че кРадев е също мuшok бе!
11:24 14.07.2026
77 Истерик
До коментар #67 от "Мунчо":Бай ти Тодор Живков е направил толкова полезни и добри неща за Българи, колкото гербавите и пепейци-дебейци не могат за 20 години да направят.
11:25 14.07.2026
78 Хаха
Румене, като кажеш "а", кажи и "бе"!
Тук има и грамотни хора - дай пример в кои джЕбове аджеба, се излива тоя "дефицит"!?
Например - толкова милиарда в тези и онези фирми на пееФ, домус, за переНЕмогата на незалежная ли и т.н. и не можем да ги спрем, защото имаме железни договори и т.н.
И как увеличените безспорно приходи от ддс, мита, акцизи и т.н. от повишените цени на стоки и услуги не могат да компенсират този дефицит...
Мнооого ли е сложно за обяснение, Румене!? Толкова "свещени" и "неотменими" ли са тези разходи...
11:25 14.07.2026
79 Значи
Коментиран от #98
11:25 14.07.2026
80 Какво правим
Защо мълчите? Защо? Беше одобрено дигиталното евро в ЕП 169 депутата против прием, 22 се въздържаха, останалите "за"?
11:25 14.07.2026
81 ами да
До коментар #73 от "Въпрос":Как позна че е Асен Василев?
През 2021ва година новоназначения служебен финансов министър Асен Василев си призна в интервю, че Бойко Борисов е оставил МНОГО ПАРИ в държавата и само трябвало да измисли механизъм д аги усвои. КОЙ фалира държавата?
11:26 14.07.2026
82 Отговор
До коментар #73 от "Въпрос":И той, да.
Коментиран от #95
11:26 14.07.2026
83 Българин
До коментар #73 от "Въпрос":Да и киро парапета
11:26 14.07.2026
84 Буден
11:26 14.07.2026
85 Радев
Коментиран от #87
11:28 14.07.2026
86 Наша Фирма
Коментиран от #92
11:29 14.07.2026
87 Урсул
До коментар #85 от "Радев":И какво му е доброто на ЕС?
11:30 14.07.2026
88 Човекът
Коментиран от #109
11:30 14.07.2026
89 Пипи
До коментар #71 от "Тоя дефицит":Защото Тулупа, Шиши и кРадев е едно и също. Жалко за България.
11:30 14.07.2026
90 смях в залата
11:30 14.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 глупусти
До коментар #86 от "Наша Фирма":дрънкаш
2020 България имаше значително по-ниска инфлация. После дойде Асен василев и вдигна пенсиите и минималната заплата без държавата да може да си го позволи. От там се вдигна инфлацията. Сега държавата тегли заеми срещу лихва, за да има с какво да плаща пенсиите. Кой ще ги връща заемите с лихвите?
Коментиран от #129
11:31 14.07.2026
93 Независим
Този човек е по голямо зло за България от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов взети заедно.
Коментиран от #99, #101
11:31 14.07.2026
94 Не той, а
До коментар #73 от "Въпрос":гаджето му
11:31 14.07.2026
95 Факти
До коментар #82 от "Отговор":Дай факти.
Коментиран от #119
11:31 14.07.2026
96 Госあ
11:32 14.07.2026
97 az СВО Победа 81
Тези партии са с отпаднала необходимост!
11:32 14.07.2026
98 604
До коментар #79 от "Значи":Пхахахаха поредния наивник...да гяуро беше още по наведен и от крадеф, а за наглоста му пък хептен!
11:32 14.07.2026
99 Госあ
До коментар #93 от "Независим":Не ми се струваш много независим
11:32 14.07.2026
100 Атина Палада
Коментиран от #107, #110
11:33 14.07.2026
101 В допълнение
До коментар #93 от "Независим":Радев е кукувица. Винаги се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.
11:33 14.07.2026
102 Мисля,че ти си
До коментар #15 от "Заплата бг":най-подходящия/ата/.
11:34 14.07.2026
103 Туман
Коментиран от #162
11:34 14.07.2026
104 Цвете
Коментиран от #116
11:35 14.07.2026
105 Да се чете
До коментар #72 от "Българин":Радев, по-беда.
11:37 14.07.2026
106 Ддд
И дефицита го прави това правителство, а не някое предно.
11:37 14.07.2026
107 Госあ
До коментар #100 от "Атина Палада":На Жан Виденов му направиха мечка и свои и чужди. Не беше нищо сериозно като икономическо сътресение. Мавърчето го опраи за месец, нали помниш ? С валутния борд и приватизацията. Айде моля ти се.
Коментиран от #114, #142
11:38 14.07.2026
108 само факти
Коментиран от #124, #130
11:39 14.07.2026
109 По-добре
До коментар #88 от "Човекът":на Кремъл,
отколкото на Киев.
11:39 14.07.2026
110 az СВО Победа 81
До коментар #100 от "Атина Палада":Атино, май си прекалила с веществата! Управлението на Жан Виденов беше единственият смел опит държавата да се извади от капана на новото робство - робството на запада. Но западните служби го унищожиха. Ако беше успял, сега да сме цветуща страна. Щяхме да сме поне като Чечня. На Балканите.
Коментиран от #150
11:39 14.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Цвете
11:39 14.07.2026
114 мъда
До коментар #107 от "Госあ":Проблема на Жан Виденов е, че не искаше да разпродава на безценица държавата.
Коментиран от #117
11:40 14.07.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Госあ
До коментар #104 от "Цвете":Цвете, в ръцете на турците ни натикаха евроатлантиците, внезапно и едностранно прекратявайки договора с руснаците ! България остана на сухо. Абсолютно никой друг не прекрати договора с руснаците освен България и Полша, но явно поляците имаха вариант. Абсолютно никоя друга европейска страна !!! Започни го това !
11:41 14.07.2026
117 Госあ
До коментар #114 от "мъда":Точно така.
11:41 14.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Факт Едно
До коментар #95 от "Факти":Най-евтиното кафе от машина стана от 40 ст на 50 цента, нормален хляб от 1,5 лв стана 1,5 Евро.
11:42 14.07.2026
120 Интерес
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е положи усилия ЕС да ни вкара в процедура по свръхдефицит, а пък и последните 5 години имаше няколко твои правителства, да се беше поинтересувал по въппоса с дефицита. Ама нейсе.
11:43 14.07.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Ти да видиш
До коментар #11 от "ХурДоколенко":Много си прав. Всичко тръгна от юмрука. Но шарлатаните са част от този сценарий.
11:43 14.07.2026
123 Госあ
До коментар #118 от "Наглост прогресивна":Виж сега, генерал Радев е съвсем различен от баце. В неговия случай, родното място е без значение, защото е показал необходимите качества.
Коментиран от #146
11:44 14.07.2026
124 Само питам
До коментар #108 от "само факти":Пияно ли си?
11:44 14.07.2026
125 Койчо
11:44 14.07.2026
126 Българин
11:45 14.07.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Фактите
До коментар #92 от "глупусти":Официалните данни за инфлацията, публикувани от Националния статистически институт (НСИ), показват следната динамика по време на неговите периоди на управление:
Първи мандат (Декември 2021 г. – Август 2022 г.)В този период инфлацията е във възходящ тренд поради излизането от COVID пандемията и началото на войната в Украйна:Декември 2021 г.: 7,8% годишна инфлацияФевруари 2022 г.: 10,0% годишна инфлацияАвгуст 2022 г.: 17,7% годишна инфлация
Втори мандат (Юни 2023 г. – Април 2024 г.)В този период инфлацията се успокоява и влиза в рамките, необходими за изпълнение на критериите за еврозоната:Юни 2023 г.: 8,7% годишна инфлацияДекември 2023 г.: 4,7% годишна инфлацияАприл 2024 г.: 2,3% годишна инфлация.
Забележка: За проследяване на конкретни месечни данни или други индекси можете да използвате Инфлация и индекси на потребителските цени на НСИ.
Коментиран от #136
11:45 14.07.2026
130 Алабалист
До коментар #108 от "само факти":Тея сметки ги въртоляват в т. нар. НСИ.
11:46 14.07.2026
131 Ти и кремълските плъхове
11:47 14.07.2026
132 С една дума
До коментар #127 от "Господи!":Отврат!
11:48 14.07.2026
133 Политкоректен
11:48 14.07.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Лъжите
До коментар #129 от "Фактите":Няма по лъжлива организация от НСИ.
11:49 14.07.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Хампарцуна
До коментар #61 от "Юуп":си изпълни поръчението, платиха му и се покри.
11:50 14.07.2026
139 Да Смачкаш !
Това Ли Е ?
Националния !
Интерес ?
11:51 14.07.2026
140 самодостатъчен
11:51 14.07.2026
141 От Къде Акъл ?
До коментар #134 от "Мериленд":Да Се Сети !
Че Му Трябва !
Акъл ?
11:52 14.07.2026
142 Атина Палада
До коментар #107 от "Госあ":Другарко Гость, с интерес чета откровенията Ви. Това последното е особено поетично! Казвате, че му направили "мечка"...много картинно, направо си го представих! Това поетично сравнение "МЕЧКА" навярно идва от асоциацията с големия брат в Кремъл, както лирично назовавате Русия ... вероятно в унисон с някои слухове , че събитията биват инспирирани от Андрей Луканов т.е. от Москва. Но обяснете на мен, една обикновена богиня, ако чуждите ще му правят "мечка", защо им е на своите да го правят? Ей това се мъчи да разбере Историята безуспешно досега. Може би Вие другарко Гость ще отдръпнете завесата за да ни стане ясно?
Коментиран от #157
11:52 14.07.2026
143 Жълтопаветниците и свинете
11:52 14.07.2026
144 Незнайко
11:52 14.07.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Кви качества бе?
До коментар #123 от "Госあ":Оръффляк?
Коментиран от #152
11:56 14.07.2026
147 Радев за 10 години не посети
По делата им ще ги познаете
11:57 14.07.2026
148 Ще видим
11:58 14.07.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Ол1гофрен,
До коментар #110 от "az СВО Победа 81":Ква заплата вземаше при Жан Виденов?
11:58 14.07.2026
151 то бива, бива, но бивол курбан не бива
11:58 14.07.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Защо румен не приема акъл
12:01 14.07.2026
154 ХАХАХА
12:01 14.07.2026
155 Бай амед
12:02 14.07.2026
156 Димо
Коментиран от #160
12:02 14.07.2026
157 Госあ
До коментар #142 от "Атина Палада":Нямаш представа какво означава история. Историята е за доблестни хора, а не за еднодневни шарлатани.
12:02 14.07.2026
158 Продажници,
И вън от обкръжението ми!
Знам кои сте, къде работите и къде живеете! 👀👁️
12:02 14.07.2026
159 Грийн сок🧦
нещо което изобщо нямам.
12:03 14.07.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Гарга Сарис
12:05 14.07.2026
162 Ти да видиш
До коментар #103 от "Туман":Малоумници много - цели 1,445 млн. души, гласували за "прогреса". ;)
Освен ако няма и голяма част "машинна намеса" в тази бройка. ;) Не е изключено, при всичкия този напън напоследък да се наложи отново единствено и само "машинно ДЕМОКРАТИЧНО гласуване".
12:05 14.07.2026
163 Каква идеология!
До коментар #24 от "Без майтап":На всеки му е идеално индивидуално!
12:08 14.07.2026
164 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
"ПБ"-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
12:08 14.07.2026
165 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
12:09 14.07.2026