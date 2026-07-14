Как схемите в ББР повтарят модела на КТБ

Екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев отново поставя на дневен ред въпросите за политическото влияние и отпускането на кредити за стотици милиони евро. Според анализ на финансовите журналисти Стефан Антонов и Петър Илиев в ефира на телевизия NOVA, случаят повдига сериозни съмнения за системни нарушения, лоши бизнес решения и съсредоточаване на публичен ресурс в ограничен кръг икономически групировки.
Мавродиев е обвиняем за отпускането на заем от близо 76,6 милиона евро, свързан с бизнесмена Румен Гайтански. Разследването срещу задържания в Белград бивш банкер повдига дебата за реалната роля на държавната банка и за това доколко е възможно да се потърси наказателна отговорност за източването ѝ.
Според Петър Илиев два от най-известните проблемни кредита по времето на Мавродиев илюстрират модела на работа в банката. Единият е за дружеството „Свети Георги“, създадено за събиране на вземания, което през 2019 година получава финансиране от около 38,3 милиона евро. "Макар кредитът да е определян като проблемен, той продължава да се обслужва, макар и трудно", посочва журналистът.
Значително по-големият заем е отпуснат на компанията „Роудуей Кънстракшън“ за придобиването на „Пътстройинженеринг“ – дружество, свързвано с Румен Гайтански. Илиев обяснява, че кредитът е имал обезпечение, но със спорна стойност. Впоследствие се оказва, че реалната цена на активите е многократно по-ниска от отпуснатото финансиране, заради което кредитът е провизиран и отчетен като загуба от банката.
В студиото на предаването "Здравей, България" Стефан Антонов сравнява схемата с моделите, познати от казуса с КТБ. Той уточнява, че основен актив на придобиваното дружество е била концесия, която после е прехвърлена, оставяйки обезпечението на практика без реално покритие. "Заемът е бил конструиран така, че две години да не се появят формални признаци на проблем, тъй като е включвал гратисен период за погасяване", допълва Антонов.
Журналистите обсъждат и безпрецедентната концентрация на средства. Още преди 2013 година около 75% от директните кредити са били насочени към едва 20 икономически групи, а през 2017 година този дял е достигнал 99%. "Банката е разполагала със значителна ликвидност и е имала задача не само да подпомага малкия бизнес, но и стратегически отрасли на икономиката", отбелязва Антонов. Той обаче признава, че около тези процеси неизменно е имало съмнения за политическо влияние.
Относно политическите кредити, Петър Илиев ги дефинира като заеми за компании, свързани с влиятелни фигури, независимо дали средствата са за реална стопанска дейност. Според двамата анализатори, управлението на ББР винаги е било тясно обвързано с решения на изпълнителната власт, тъй като държавата е неин принципал.
Във връзка с наказателното производство, Илиев подчертава, че доказването на длъжностно присвояване изисква прокуратурата да установи конкретно лично облагодетелстване. От своя страна Антонов призовава за по-широк поглед върху институцията: "По-важно би било да се анализират всички големи необслужвани кредити в историята на ББР, условията при които са били отпуснати, както и лицата, участвали в одобряването им".
Стоян Мавродиев беше задържан на 4 юни в Белград след дълго международно издирване. Разследването сочи, че част от средствата от проблемния кредит за близо 76,6 милиона евро са отишли за изплащане на дивиденти, а друга – за покриване на задължения на дружества около ТЕЦ „Варна“. В момента българските власти подготвят процедурата по екстрадирането му от Сърбия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 фдикас
12:28 14.07.2026
3 Варна
Коментиран от #13
12:31 14.07.2026
4 2013-219 ГОДИНИТЕ
12:39 14.07.2026
5 Тук се краде
12:52 14.07.2026
6 БКП СДС КТБ ББР
12:55 14.07.2026
7 в България
13:03 14.07.2026
8 Радев, кажете? Цифрово ойро
Регламент за цифрово ойро "член 24" за условни операции?
Условни платежни операции и цифрова идентичност обсъждани и на закрити съвещания. Проблемът е ЕЦБ да направи програмируемо цифровото ойро. в момент на криза.
Съмнения, че ще има и социален рейтинг като в Китай. И възможност за тотален контролен.
Иначе и двамата експерти са обективни.
Радев, къде е Референдумът, последно Швейцария вписа право Кеш в Конституцията си.
А ГМО да не се етикира на храни? Защо мълчи НС?
13:05 14.07.2026
9 Хасковски каунь
Само кражби и мега крадци защитавани от демократични закони
Коментиран от #10
13:14 14.07.2026
10 Хасковски каунь
До коментар #9 от "Хасковски каунь":Затова др.Т.Живков е обичан от няколко поколения българи.
/очаквам скоро да гракнат баш дежурните англосакси - крадците/
13:17 14.07.2026
11 фицо
Явно от Русия и Кремъл не го дават..ВТБ все още не дава той да бъде върнат в България защото ще лъснат руските схеми за пране на руски капитали в България.
Къде е онзи царист Милен Велчев който се покри във ВТБ след краха на ЦКБ...
13:25 14.07.2026
12 фицо
Явно от Русия и Кремъл не го дават..ВТБ все още не дава той да бъде върнат в България защото ще лъснат руските схеми за пране на руски капитали в България.
Къде е онзи царист Милен Велчев който се покри във ВТБ след краха на ЦКБ...
13:27 14.07.2026
13 Христов
До коментар #3 от "Варна":Домуса поне си е тука, а мерудийката изчезна като ги забърка и като гледам явно са му намазали ските и не е барнал от договореното отчисление... Другият вариант е да е опукал всичко, но е малко вероятно...
13:38 14.07.2026
14 Всички схеми идват от Шопара!
13:49 14.07.2026