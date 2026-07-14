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Как схемите в ББР повтарят модела на КТБ

Как схемите в ББР повтарят модела на КТБ

14 Юли, 2026 12:02 1 285 14

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Банката е разполагала със значителна ликвидност и е имала задача не само да подпомага малкия бизнес, но и стратегически отрасли на икономиката

Как схемите в ББР повтарят модела на КТБ - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев отново поставя на дневен ред въпросите за политическото влияние и отпускането на кредити за стотици милиони евро. Според анализ на финансовите журналисти Стефан Антонов и Петър Илиев в ефира на телевизия NOVA, случаят повдига сериозни съмнения за системни нарушения, лоши бизнес решения и съсредоточаване на публичен ресурс в ограничен кръг икономически групировки.

Мавродиев е обвиняем за отпускането на заем от близо 76,6 милиона евро, свързан с бизнесмена Румен Гайтански. Разследването срещу задържания в Белград бивш банкер повдига дебата за реалната роля на държавната банка и за това доколко е възможно да се потърси наказателна отговорност за източването ѝ.

Според Петър Илиев два от най-известните проблемни кредита по времето на Мавродиев илюстрират модела на работа в банката. Единият е за дружеството „Свети Георги“, създадено за събиране на вземания, което през 2019 година получава финансиране от около 38,3 милиона евро. "Макар кредитът да е определян като проблемен, той продължава да се обслужва, макар и трудно", посочва журналистът.

Значително по-големият заем е отпуснат на компанията „Роудуей Кънстракшън“ за придобиването на „Пътстройинженеринг“ – дружество, свързвано с Румен Гайтански. Илиев обяснява, че кредитът е имал обезпечение, но със спорна стойност. Впоследствие се оказва, че реалната цена на активите е многократно по-ниска от отпуснатото финансиране, заради което кредитът е провизиран и отчетен като загуба от банката.

В студиото на предаването "Здравей, България" Стефан Антонов сравнява схемата с моделите, познати от казуса с КТБ. Той уточнява, че основен актив на придобиваното дружество е била концесия, която после е прехвърлена, оставяйки обезпечението на практика без реално покритие. "Заемът е бил конструиран така, че две години да не се появят формални признаци на проблем, тъй като е включвал гратисен период за погасяване", допълва Антонов.

Журналистите обсъждат и безпрецедентната концентрация на средства. Още преди 2013 година около 75% от директните кредити са били насочени към едва 20 икономически групи, а през 2017 година този дял е достигнал 99%. "Банката е разполагала със значителна ликвидност и е имала задача не само да подпомага малкия бизнес, но и стратегически отрасли на икономиката", отбелязва Антонов. Той обаче признава, че около тези процеси неизменно е имало съмнения за политическо влияние.

Относно политическите кредити, Петър Илиев ги дефинира като заеми за компании, свързани с влиятелни фигури, независимо дали средствата са за реална стопанска дейност. Според двамата анализатори, управлението на ББР винаги е било тясно обвързано с решения на изпълнителната власт, тъй като държавата е неин принципал.

Във връзка с наказателното производство, Илиев подчертава, че доказването на длъжностно присвояване изисква прокуратурата да установи конкретно лично облагодетелстване. От своя страна Антонов призовава за по-широк поглед върху институцията: "По-важно би било да се анализират всички големи необслужвани кредити в историята на ББР, условията при които са били отпуснати, както и лицата, участвали в одобряването им".

Стоян Мавродиев беше задържан на 4 юни в Белград след дълго международно издирване. Разследването сочи, че част от средствата от проблемния кредит за близо 76,6 милиона евро са отишли за изплащане на дивиденти, а друга – за покриване на задължения на дружества около ТЕЦ „Варна“. В момента българските власти подготвят процедурата по екстрадирането му от Сърбия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 фдикас

    6 2 Отговор
    Кабинет на ГЕРБ, принципал е Министъра, управлява лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, парите ги няма, Неизвестен изършител??? В студията секанят само свини, дето заедно с платените мисири, по цял ден обясняват как няма да хванат разбойниците??? Не казват че са ограбени парите, не казват че е нмого зле, а обясняват че и парите ги няма и виновни няма и няма да хванат никои??? Неизвестен е ограбил България??? Не се знае кой е??? Милиарди ги няма,няма виновни, няма следа??? А са подредени на заплата ДАНС, МВР, Съд Прокуратура, КЗК, КЗП разузнаване и и още които се сетите. Не знаят кой е извършителя??? Слава на Господ Иисус Христос тая няма да продължи много. Ще доиде накрая горския и ще разберете как не знаете , не сте чували и не знаете. Ще доиде Горския.

    12:28 14.07.2026

  • 3 Варна

    21 0 Отговор
    А 60 милиона дадени на Кирил Домучиев? За нов кораб на Параходство БМФ, който струва 20 милиона са дадени 60.

    Коментиран от #13

    12:31 14.07.2026

  • 4 2013-219 ГОДИНИТЕ

    7 1 Отговор
    На ТУУУПКОТО. ВСИЧКО ЗА НЕГО И НЕГОВИТЕ ДАРИТЕЛИ ЗА БАН. СМЕТКИ И КАСИЧКИ НЕГОВИ. ТОЙ ВИНАГИ Е БИЛ И СЪС ШИШКОТО ПОМНЯ ЗАПЕЧАТАНА В СЪЗНАНИЕТО ОЩЕ ОТ ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ ТОЙ И ШИШКОТО СЕ РАЗМИНАВАТ ПРЕД ПАРЛАМЕНТАРНАТА ТРИБУНА СЪС ПОГЛЕДИ ЕДИН КЪМ ДРУГ И УСМИВКИ ЕХИДНИ. ВСИЧКО Е НАШЕ. РАДЕВ НАПРАВИ ТАКА ЧЕ ВСИЧКО ДА ИЗЛЕЗЕ И ПОКАЖЕ ЩО СА ПРАВИЛИ ТЕЗИ ДВАМКАТА И ОКОЛО ТЯХ.

    12:39 14.07.2026

  • 5 Тук се краде

    5 0 Отговор
    Като за световно в ЧАЛГАРСКА НОМЕНКЛАТУРИЯ....банки магистрали бързи кредити ток от АЕЦ Топлофикация ???Софийска вода...помните ли Вальо топлото за 4 млн евро и Джакузита ...а банките през 1996 та...????

    12:52 14.07.2026

  • 6 БКП СДС КТБ ББР

    4 0 Отговор
    Най корумпираната и бедна държава в ЕВРОПА е ЧАЛГАРСКА НОМЕНКЛАТУРИЯ тоест ние ... честито....

    12:55 14.07.2026

  • 7 в България

    1 0 Отговор
    всички банки трябва да бъдат премахнати и всички пари да са в европейската банка за да не могат да крадат нашенските червени отпадъци!!!

    13:03 14.07.2026

  • 8 Радев, кажете? Цифрово ойро

    0 0 Отговор
    ще е краят, всички мълчат като партизани в НС. В ЕП 169 са гласували против въвеждането му, 22 въздържали се, останалото ойродепутатин над 500 на брой е приело "цифровата робия".
    Регламент за цифрово ойро "член 24" за условни операции?
    Условни платежни операции и цифрова идентичност обсъждани и на закрити съвещания. Проблемът е ЕЦБ да направи програмируемо цифровото ойро. в момент на криза.
    Съмнения, че ще има и социален рейтинг като в Китай. И възможност за тотален контролен.
    Иначе и двамата експерти са обективни.
    Радев, къде е Референдумът, последно Швейцария вписа право Кеш в Конституцията си.
    А ГМО да не се етикира на храни? Защо мълчи НС?

    13:05 14.07.2026

  • 9 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    България живее от от построеното при социализма от др Т. Живков. Азотноторови заводи, циментови заводи , химически заводи, Медет, АЕЦ, ВЕЧ, ТЕЦ - ове. ПАВЕЦ.... Нищо няма построено плез последните 30 години.
    Само кражби и мега крадци защитавани от демократични закони

    Коментиран от #10

    13:14 14.07.2026

  • 10 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хасковски каунь":

    Затова др.Т.Живков е обичан от няколко поколения българи.
    /очаквам скоро да гракнат баш дежурните англосакси - крадците/

    13:17 14.07.2026

  • 11 фицо

    1 0 Отговор
    Докарвате Мавродиев а кога ще докарате Цветан Василе...????
    Явно от Русия и Кремъл не го дават..ВТБ все още не дава той да бъде върнат в България защото ще лъснат руските схеми за пране на руски капитали в България.
    Къде е онзи царист Милен Велчев който се покри във ВТБ след краха на ЦКБ...

    13:25 14.07.2026

  • 12 фицо

    1 0 Отговор
    Докарвате Мавродиев а кога ще докарате Цветан Василев...????
    Явно от Русия и Кремъл не го дават..ВТБ все още не дава той да бъде върнат в България защото ще лъснат руските схеми за пране на руски капитали в България.
    Къде е онзи царист Милен Велчев който се покри във ВТБ след краха на ЦКБ...

    13:27 14.07.2026

  • 13 Христов

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Варна":

    Домуса поне си е тука, а мерудийката изчезна като ги забърка и като гледам явно са му намазали ските и не е барнал от договореното отчисление... Другият вариант е да е опукал всичко, но е малко вероятно...

    13:38 14.07.2026

  • 14 Всички схеми идват от Шопара!

    0 0 Отговор
    Крайно време е да бъде приключен.

    13:49 14.07.2026

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