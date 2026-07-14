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Димитър Илиев: Знаем по какви пътища караме, но е въпрос на личен избор как ще шофираме

Димитър Илиев: Знаем по какви пътища караме, но е въпрос на личен избор как ще шофираме

14 Юли, 2026 09:54 790 20

  • димитър илиев-
  • шофиране-
  • пътища

През зимата стават повече инциденти, но те най-вече са само с материални щети. Влиянието на скоростта е от съществено значение

Димитър Илиев: Знаем по какви пътища караме, но е въпрос на личен избор как ще шофираме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички знаем на какви пътища ни се налага да караме, но е въпрос на личен избор как ще управляваме автомобила. Това каза в сутрешния блок на БНТ бившият служебен министър на спорта и бивш рали пилот Димитър Илиев.

Той припомни, че у нас летните месеци са най-смъртоносните по българските пътища, защото тогава повечето хора се отпускат, а шофьорите увеличават скоростта на пътя.

„През зимата стават повече инциденти, но те най-вече са само с материални щети. Влиянието на скоростта е от съществено значение“, поясни Илиев.

По думите му най-опасната маневра по време на шофиране е изпреварването, тъй като именно тя е причината за най-много смъртни случаи по българските пътища.

Той призова също така задължително да се използват коланите по време на път, не само от шофьорите, но и от пътниците в автомобила.

В заключение Димитър Илиев заяви, че българинът все още не се е научил да цени човешкия живот по родните пътища.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шофьор

    21 1 Отговор
    "Шофьорлъкът е проста рабита, но не е за прости хора", които не могат да запомнят две неща - за да си шофьор, трябва да се съобразяваш с ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА и да спазваш ДИСТАНЦИЯ. Залепи ли се някой зад теб, не е шофьор, охлюв е.

    10:13 14.07.2026

  • 4 Бих добавил,

    10 1 Отговор
    И въпрос на личен избор е в коя държава ще живеем.Поне сега се пътува свободно.

    Коментиран от #14

    10:14 14.07.2026

  • 5 Прав е човекът

    16 1 Отговор
    Ако караш по-внимателно имаш по-големи шансове да оцелееш в тази война. Беемвистите са най-опасни.

    Коментиран от #7

    10:15 14.07.2026

  • 6 Тома

    15 2 Отговор
    Ако не беше бати бойко тиквата да прави пътищата с 3 см асфалт сега щяхме да имаме пътища поне като Сърбия

    10:17 14.07.2026

  • 7 Баща ти

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Прав е човекът":

    Тези с НеуДачиите са по-опасни!!!

    Коментиран от #8

    10:17 14.07.2026

  • 8 Дедо ти

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Баща ти":

    Дано не те срещне БМВ отсреща.

    10:19 14.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Въпрос на ЛИЧЕН избор е , когато става дума за мАторите и леките коли🚗
    За камионджиите не е така🚛
    Там чорбаджията казва кога да тръгнат, закъде да тръгнат, кога трябва да пристигнат...
    И ако водачът не спазва тези заповеди....
    чува: " Слизай от камиона и си търси другаде работа!"
    Но никога, никъде, не търсят вината у собственика ДОРИ В КАМИОНА🚛 ДА ИМА ДРОГА❗

    10:23 14.07.2026

  • 10 А бе

    5 0 Отговор
    трябва по големи глоби и лишаване от свидетелство преди с 1 промил алкохол 3 год. без свидетелство

    10:24 14.07.2026

  • 11 така е . ако си и с чужд автомобил

    3 0 Отговор
    понатискваш повече и въртиш рязко волана . не се научиха как се шофира . и да е замислен и внимателен шофьора има 99 проценти вероятност да се изнерви и обърка . лоши пътища, знаци през 120 метра дето от 2-3 лента не се виждат . стотици камери . бибиткащи водачи . крякащи . повечето са позастарели . има и връз понапълнели бабо-лели . а има и много катастрофи и много бързащи . то колата не е влак . най зрелищни катастрофи са с тирове и коли . ще видим днес .

    10:26 14.07.2026

  • 12 1111

    4 0 Отговор
    И после пълно с клипчета как хората карат бавно и били дебили. Ненормална работа. Да се подиграват на хора карат с 10км под ограничението и бавили. Ще се убиете, ей. С 10-20км над ограничението е по зле за всички от 10км под. 140км/ч е абсолютно безумие за нашите "отлични магистрали". 130 на равното и 120 на завийте би било по добре, а няма да забави хората. Ще спестите броени минути ако давате.

    10:27 14.07.2026

  • 13 Перо

    3 1 Отговор
    Тоя направи простотията и далаверата с колчетата в Кресна и околността!

    10:43 14.07.2026

  • 14 Перо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бих добавил,":

    До сега вързан ли си пътувал?

    10:47 14.07.2026

  • 15 Георги

    4 0 Отговор
    прав е митачето, пътищата са ужасни ама вие сте виновни, а не стопаните. Няма маркировка - не съобразено с пътните условия;има дупки - не съобразено с пътните условия; треви и храсти пречат - не съобразено с пътните услови, локва насред магистралата, няма мантинела, грешни знаци, некачествен асфалт, гума на пътя... НЕ СЪОБРАЗЕНО С ПЪТНИТЕ УСЛОВИЯ! Нещо неясно?

    10:47 14.07.2026

  • 16 Естествен процес

    3 0 Отговор
    Човек е такъв зад волана, какъвто е и в живота. Народа масово пощуря и катастрофите са естественото проявление и често завършек на тази ненормалност, отделно колите станаха многократно повече и по-бързи, с лади и москвичи нещата бяха къде по-добре.

    10:55 14.07.2026

  • 17 българина

    1 0 Отговор
    ако имаше ттанспортна система като в Австрия, никой нямаше да се натиска да пътува на дълги разстояния с кола, ако влака стига за същото време или оо бързо

    11:16 14.07.2026

  • 18 гунди навремето защо се трясна в камьона

    0 0 Отговор
    нова алфа ромео . за компания котков . нови италиански гуми . път със завои . като рали отсечка . малко коли . хубаво време . с 30 ли е карал . не . по нанадолнище лесно се достига 70-80 . при удъра е вмъкнал колата под резервоара . поне с 45-50 км/ч . защо не е реагирал . защото не е успял . но и камьонджията също не е реагирал . след години разказа как ревал . на пътя си има риск . водача няма цвят . поема риск . всички водачи . е едните на приказки са по разбирачи . ами не се научиха да карат .

    11:19 14.07.2026

  • 19 българина

    0 0 Отговор
    1990 регистрирани мпс 1.7 млн, сега са 4.2 млн, плюс транзита който е поне по три като повишение. а пътната мрежа се е увеличила само с 800 км магистрали...... всичко друго си е съшото. Качеството съшо допринася за резултата от 500 убити годишно

    11:27 14.07.2026

  • 20 Да Има !

    1 0 Отговор
    Изненадваща Поледица !

    Това Го Разбирам !

    Но На Сух Прав Път !

    Това !

    Не го Разбирам !

    11:37 14.07.2026

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