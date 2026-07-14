Димитър Илиев: Знаем по какви пътища караме, но е въпрос на личен избор как ще шофираме

Всички знаем на какви пътища ни се налага да караме, но е въпрос на личен избор как ще управляваме автомобила. Това каза в сутрешния блок на БНТ бившият служебен министър на спорта и бивш рали пилот Димитър Илиев.
Той припомни, че у нас летните месеци са най-смъртоносните по българските пътища, защото тогава повечето хора се отпускат, а шофьорите увеличават скоростта на пътя.
„През зимата стават повече инциденти, но те най-вече са само с материални щети. Влиянието на скоростта е от съществено значение“, поясни Илиев.
По думите му най-опасната маневра по време на шофиране е изпреварването, тъй като именно тя е причината за най-много смъртни случаи по българските пътища.
Той призова също така задължително да се използват коланите по време на път, не само от шофьорите, но и от пътниците в автомобила.
В заключение Димитър Илиев заяви, че българинът все още не се е научил да цени човешкия живот по родните пътища.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Шофьор
10:13 14.07.2026
4 Бих добавил,
Коментиран от #14
10:14 14.07.2026
5 Прав е човекът
Коментиран от #7
10:15 14.07.2026
6 Тома
10:17 14.07.2026
7 Баща ти
До коментар #5 от "Прав е човекът":Тези с НеуДачиите са по-опасни!!!
Коментиран от #8
10:17 14.07.2026
8 Дедо ти
До коментар #7 от "Баща ти":Дано не те срещне БМВ отсреща.
10:19 14.07.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
За камионджиите не е така🚛
Там чорбаджията казва кога да тръгнат, закъде да тръгнат, кога трябва да пристигнат...
И ако водачът не спазва тези заповеди....
чува: " Слизай от камиона и си търси другаде работа!"
Но никога, никъде, не търсят вината у собственика ДОРИ В КАМИОНА🚛 ДА ИМА ДРОГА❗
10:23 14.07.2026
10 А бе
10:24 14.07.2026
11 така е . ако си и с чужд автомобил
10:26 14.07.2026
12 1111
10:27 14.07.2026
13 Перо
10:43 14.07.2026
14 Перо
До коментар #4 от "Бих добавил,":До сега вързан ли си пътувал?
10:47 14.07.2026
15 Георги
10:47 14.07.2026
16 Естествен процес
10:55 14.07.2026
17 българина
11:16 14.07.2026
18 гунди навремето защо се трясна в камьона
11:19 14.07.2026
19 българина
11:27 14.07.2026
20 Да Има !
Това Го Разбирам !
Но На Сух Прав Път !
Това !
Не го Разбирам !
11:37 14.07.2026