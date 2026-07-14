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Войната в Иран: CENTCOM завърши мощна 5-часова серия от удари, САЩ разположиха 50 000 войници в Близкия изток

Войната в Иран: CENTCOM завърши мощна 5-часова серия от удари, САЩ разположиха 50 000 войници в Близкия изток

14 Юли, 2026 05:50, обновена 14 Юли, 2026 06:25 1 059 10

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  • войски

Вашингтон прекъсна примирието с Техеран и нанесе прецизни поражения по военни обекти край Еобийския пролив; Пентагонът обяви пълна бойна готовност в региона

Войната в Иран: CENTCOM завърши мощна 5-часова серия от удари, САЩ разположиха 50 000 войници в Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток достигна нова критична точка, след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално обяви приключването на мащабна и интензивна серия от въздушни и морски удари срещу цели във вътрешността на Иран.

Според официалното изявление на американското командване, последната оперативна вълна е продължила точно пет часа и е била насочена към стратегическо осакатяване на военната инфраструктура на ислямската република.

Паралелно с приключването на мисията, Пентагонът изпрати ясно послание за възпиране, потвърждавайки, че над 50 000 американски войници в момента са разположени на бойна нога в целия регион на Близкия изток.

5 часа прецизен обстрел: Какво порази CENTCOM?

Според данни, разпространени от говорители на Централното командване на САЩ в сутрешните часове на 14 юли 2026 г., петчасовата операция е поразила ключови ирански отбранителни и нападателни позиции. Под прицела на американските изтребители, безпилотни апарати и бойни кораби са попаднали ключови крайбрежни зони и острови, сред които Бушер, Чабахар, Джаск, Конарак, както и стратегическите острови Абу Муса и Киш.

Основните цели на операцията включват:

  • Противовъздушни системи и брегови радарни инсталации на Иран.
  • Складове за ракети и силози за изстрелване на дронове-камикадзе.
  • Военноморски капацитет на Ислямската революционна гвардия (IRGC).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира акцията пред журналисти в Белия дом, заявявайки, че ударите целят да лишат Техеран от всякаква възможност да застрашава международното корабоплаване. По думите му Вашингтон де факто налага пълна блокада над иранските пристанища, за да гарантира свободния транзит през Ормузкия пролив – най-важната петролна артерия в света.

Ответният удар на Техеран и блокадата на Ормузкия пролив

Конфликтът, който ескалира рязко след пропадането на договореното през юни двустранно споразумение за примирие, вече дава сериозни икономически и военни отражения. Държавната иранска медия IRIB съобщи, че силите на Техеран са отговорили с изстрелването на дронове и крилати ракети, насочени срещу американска военна инфраструктура в Кувейт и Бахрейн. По неофициална информация са атакувани радарни системи и бази, съюзени с американския контингент.

В резултат на новата ескалация световните пазари реагираха светкавично. Международният бенчмарк на суровия петрол сорт Брент отбеляза драстичен скок от близо 10%, надхвърляйки 83 долара за барел – най-високото му ниво от месеци насам. Корабоплаването през Ормузкия пролив на практика е парализирано, а Персийските власти обявиха преминаването за „неосъществимо“ поради рисковете от военни действия.

50 000 американски войници в готовност: Какво следва?

В официалното съобщение на CENTCOM, публикувано в мрежата X, се подчертава, че присъствието на 50-хилядния американски сухопътен, въздушен и военноморски компонент в Близкия изток гарантира, че САЩ остават „нащрек, смъртоносни и готови“ за всякакво развитие. Въпреки огромната концентрация на военна сила, Белият дом изпрати формално известие до Конгреса на САЩ, в което се посочва, че към момента американски наземни войски не са пряко въвлечени в бойни действия на иранска територия, а операциите остават премерени и дистанционни с цел избягване на цивилни жертви.

Анализатори от международни агенции като Ройтерс и Ал-Джазира отбелязват, че макар Тръмп да оставя откресната вратата за евентуални нови дипломатически преговори, Иран заема твърда позиция. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и външният министър Абас Арагчи категорично заявиха, че страната им няма да отстъпи управлението на Ормузкия пролив и е готова за продължителна съпротива срещу американския натиск.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 6рр

    6 18 Отговор
    Ще отстъпи ,ще отстъпи....Багер галибаф и маанаф са пътници..както и путин между другото

    06:01 14.07.2026

  • 2 Няма

    7 15 Отговор
    страшно, сега Иран ще изстреля 5 тенекии към Кувейт (които я стигнат дотам я не) и ще обяви че е поставил агресора САЩ на колене. Ще разправят как САЩ са разбити и молят със сълзи на очи за мир

    06:03 14.07.2026

  • 3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 7 Отговор
    Бомбя аятоласите
    Бомбя Путин
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    06:16 14.07.2026

  • 4 Балонът се подготвя за спукване

    5 4 Отговор
    Иран, Турция, Пакистан и Египет - силите в района имат достатъчно голяма военна мощ и могат да изритат мераклиите за хегемони. В момента върви прегрупиране и светът се трансформира буквално за дни. Шеметна скорост. Затегнете коланите! Добре е да свикваме.

    06:19 14.07.2026

  • 5 Пакистан е ядрена държава

    6 2 Отговор
    Има най-голямата по численост армия в района. Игра посредническа роля с надеждата, че няма да му се наложи да вземе страна. Е да, ама не - налага се. Басирам се, че ще застане до Иран.

    06:23 14.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 В Близкия Изток се очертава нов блок

    1 0 Отговор
    Мюсулманите се обединяват около Иран. Формира се нов глобален център, Израелците пикаят газ - пропада им плана за големия Израел. Часовникът тиктака не в тяхна полза.

    06:28 14.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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