Осъдиха семейството на Благомир Коцев да плати 380 000 лв. за незаконно ползване на имоти във Варна

Комплекс "Хоризонт" във Варна трябва да плати над 380 000 лв. за използване на части от държавни имоти в Морската градина, без необходимото основание, реши Върховният касационен съд окончателно. ВКС отказа да разгледа жалбата на дружеството "Овърсийз-Хоризонт" АД, собственост на семейството на варненския кмет Благомир Коцев.
Става въпрос за част от Морската градина, до заведението "Хоризонт", което е на семейството на Коцев.
Върховните магистрати потвърждават постановеното от Апелативния съд във Варна, според което фирмата е ползвала два имота в местността "Салтанат" с обща площ около 3500 кв. метра, без да има право за това.
Спорните терени са държавна собственост, но са предоставени за управление на общината. В периода от август 2018 г. до януари 2022 г. върху част от тях са били разположени беседки, навеси, перголи и други съоръжения.
От дружеството са оспорили и са настоявали случаят да бъде разгледан от ВКС, но върховните съдии смятат, че няма основания за ново дело.
Окончателно определеното обезщетение е над 383 000 лв. – около 275 000 лв. за единия имот и близо 108 000 лв. за другия. Поляната е част от парка, който е за обществено ползване и достъпът до него не можа да бъде ограничаван, се посочва в решението на съда.
Освен това "Овърсийз-Хоризонт" трябва да освободи и въпросните терени.
С решението на ВКС слага край на неколкогодишния спор. По него вече са се произнесли окръжният и апелативният съд.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #10, #17, #46
21:26 13.07.2026
2 хаха
21:27 13.07.2026
3 Ауууу
21:29 13.07.2026
4 леле мале
21:29 13.07.2026
5 Робот
21:30 13.07.2026
6 дидо дънката
21:34 13.07.2026
7 Последния Софиянец
21:34 13.07.2026
8 Голям
21:34 13.07.2026
9 АГАТ а Кристи
Или защото са комунисти и се развиват бавно, та още не са в еврозоната ???
21:35 13.07.2026
10 Така е, но
До коментар #1 от "Помак":A aко видиш каква мръсотия е във Варна. Във всички квартали контейнерите са препълнени с отпадъци, а около тях е пълна гнус. Толкова мръсно във Варна никога не е било.
Коментиран от #30
21:36 13.07.2026
11 Те удариха обикновените хора тежко
⚠️ Акад. Николай Денков: Трите големи лъжи на Прогресивна България са...
🤥 Бюджетът на държавното обществено осигуряване беше приет вчера с 3 лъжи от страна на ПБ:
1️⃣ Че управляващите се грижат за хората - всъщност всички приети промени в законите са в ущърб и на работещите, и на работодателите, и на пенсионерите - без изключение;
2️⃣ Че през 2027 г. нещо ще се промени - 3-годишната рамка на ПБ показва точно обратното. Например за образование и наука в държавния бюджет се предвижда да се отпуснат 1.5 милиарда евро по-малко‼️ в следващите години;
3️⃣ Че при приемането на бюджета е имало истински дебат. Цялото обсъждане бе сведено до общи приказки и неверни твърдения. А милиардите за олигархията зад Радев.
🩸 Истината е, че Прогресивна България режат от работещите, бизнеса, пенсионерите и образованието, а предизборните им обещания нямат нищо общо с решенията им в парламента. ❌️
🎥 Чуйте цялото изказване на акад. Денков в пленарна зала
Коментиран от #24
21:37 13.07.2026
12 Хмм
21:38 13.07.2026
13 благо кокорчев
21:39 13.07.2026
14 Факт
Коментиран от #25
21:41 13.07.2026
15 ПП ЛАМА
21:41 13.07.2026
16 Конфликт на интереси!
Каква е тази територия, бе?
21:43 13.07.2026
17 В мастността Али Баба как върви
До коментар #1 от "Помак":разчистването? Колко сгради останаха за събаряне?
21:48 13.07.2026
18 Пламен
В левове ли ще ги плаща ?!
21:49 13.07.2026
19 име
21:51 13.07.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:51 13.07.2026
21 Исторически парк
21:53 13.07.2026
22 Благомир коцев
21:53 13.07.2026
23 Станков
21:54 13.07.2026
24 чиба, ПеПедофил
До коментар #11 от "Те удариха обикновените хора тежко":Темата е за беззаконията на вашия кмет. Мишока денков като е бил толкова загрижен за държавното обществено осигуряване, да го беше оправил докато беше в управление, вместо да сърба турско кафе от скута на шишо.
Коментиран от #33, #34, #36, #37, #38, #40, #41, #43, #44, #45, #49, #51, #52, #54, #55, #58, #59
21:54 13.07.2026
25 Факт
До коментар #14 от "Факт":Грешка на ИИ на телефона.
Баща му е съученик с оня хазар - бащата на Зеленски.
21:55 13.07.2026
26 Тити на Кака
Уважаеми тъППопитеци - спомняте ли си още как миналата година обсаждахте следствието и Съдебната палата в защита на кристално чистия Лама Коцелай?
Браво на вас, винаги успявате да станете за смях, леваци на лявото движение сте😂😂😂
21:57 13.07.2026
27 ?????
Като за гаранцията. Щото бил много беден.
Или не са много умни? А?
Коментиран от #31
22:00 13.07.2026
28 Якоо!
Благо е невиненн!
22:01 13.07.2026
29 ццц
22:01 13.07.2026
30 Да да
До коментар #10 от "Така е, но":То и в селата е така ,но вдигнаха таксата смет към данъците около 5 пъти. Нищо освен количеството грабеж не се е променило. С паркирането как сте иначе ? Плащате ли си боята дето сложиха на улици платени от дедите Ви ,на които играеха деца някога. И едни от най-скъпите данъци за автомобили ,но пък и най-скъпия участък на километър бул.Левски за яйцевидните кръгови . Не е надминат рекорда още. Пирамиди ,фараони и балъци за милиони...
22:01 13.07.2026
31 Умни са като варненски юрдечки
До коментар #27 от "?????":и софийски мисирки.
22:03 13.07.2026
32 Валентин
22:04 13.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ганчо
22:06 13.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Мишел Ламбринов
22:09 13.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Симо
22:11 13.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Европеец
До коментар #1 от "Помак":Би било да влез в затвора, ама надали..... Кмет мошеник и измамник.... Въобще има ли кмет който да не е корумпиран и да не краде....
22:17 13.07.2026
47 гаргата:
22:27 13.07.2026
48 гаргата:
22:29 13.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 гаргата:
Коментиран от #53
22:35 13.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 гаргата:
До коментар #50 от "гаргата:":грешка, моля извинете
22:37 13.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ГЕРБ не са виновни че се краде 🎃
22:49 13.07.2026
57 Гоуст
22:52 13.07.2026
58 Ава yмириcaн нещастник🤣и вонящ пaаaа
До коментар #24 от "чиба, ПеПедофил":цул. Преди 4 г и половина имаше и за майките ,и за пенсионери ,осигурителните вноски бяха много по ниски и търтеите полицаи вземаха колкото работещите в частния сектор. А сега дъртата ти вещица на магистралата е смъкнала цените на турските тирaджии защото при мунчо има само за червената му олигархия ,за Гергов, за Таки ,за Сотир Ушев ,за Копринков а за боклуци няма. Марш обратно в тоалетната чиния русофилско gooovno или при майка си на магистралата че я скъсаха тираджиите за 10 евро😂🤣😅
22:53 13.07.2026
59 Ава yмириcaн нещастник🤣и вонящ пaаaа
До коментар #24 от "чиба, ПеПедофил":Цул. Преди 4 г и половина имаше и за майките ,и за пенсионери ,осигурителните вноски бяха много по ниски и търтеите полицаи вземаха колкото работещите в частния сектор. А сега дъртата ти вещица на магистралата е смъкнала цените на турските тирaджии защото при мунчо има само за червената му олигархия ,за Гергов, за Таки ,за Сотир Ушев ,за Копринков а за боклуци няма. Марш обратно в тоалетната чиния русофилско gooovno или при майка си на магистралата че я скъсаха тираджиите за 10 евро😂🤣😅
22:54 13.07.2026