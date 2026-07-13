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Осъдиха семейството на Благомир Коцев да плати 380 000 лв. за незаконно ползване на имоти във Варна

Осъдиха семейството на Благомир Коцев да плати 380 000 лв. за незаконно ползване на имоти във Варна

13 Юли, 2026 21:25 1 801 59

  • благомир-
  • коцев-
  • семейство-
  • съд-
  • глоба

Става въпрос за част от Морската градина, до заведението "Хоризонт", което е на семейството на Коцев

Осъдиха семейството на Благомир Коцев да плати 380 000 лв. за незаконно ползване на имоти във Варна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комплекс "Хоризонт" във Варна трябва да плати над 380 000 лв. за използване на части от държавни имоти в Морската градина, без необходимото основание, реши Върховният касационен съд окончателно. ВКС отказа да разгледа жалбата на дружеството "Овърсийз-Хоризонт" АД, собственост на семейството на варненския кмет Благомир Коцев.

Става въпрос за част от Морската градина, до заведението "Хоризонт", което е на семейството на Коцев.

Върховните магистрати потвърждават постановеното от Апелативния съд във Варна, според което фирмата е ползвала два имота в местността "Салтанат" с обща площ около 3500 кв. метра, без да има право за това.

Спорните терени са държавна собственост, но са предоставени за управление на общината. В периода от август 2018 г. до януари 2022 г. върху част от тях са били разположени беседки, навеси, перголи и други съоръжения.

От дружеството са оспорили и са настоявали случаят да бъде разгледан от ВКС, но върховните съдии смятат, че няма основания за ново дело.

Окончателно определеното обезщетение е над 383 000 лв. – около 275 000 лв. за единия имот и близо 108 000 лв. за другия. Поляната е част от парка, който е за обществено ползване и достъпът до него не можа да бъде ограничаван, се посочва в решението на съда.

Освен това "Овърсийз-Хоризонт" трябва да освободи и въпросните терени.

С решението на ВКС слага край на неколкогодишния спор. По него вече са се произнесли окръжният и апелативният съд.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    40 6 Отговор
    Добре е този път наистина да влезе в затвора Коцев ..за който драх гърло че е невинен ..да го ..ка

    Коментиран от #10, #17, #46

    21:26 13.07.2026

  • 2 хаха

    31 4 Отговор
    Пременил се Илия и пак в тия ...

    21:27 13.07.2026

  • 3 Ауууу

    35 5 Отговор
    Стига ве той е толкова честен човек🤣🤣🤣

    21:29 13.07.2026

  • 4 леле мале

    12 3 Отговор
    Италиански гинеколог - ремонто де пичоре

    21:29 13.07.2026

  • 5 Робот

    25 4 Отговор
    Невинна и балада физиономия но не можа да се измъкне..! От дядо ми знам ....на човек вяра да нямаш , на животно може..!

    21:30 13.07.2026

  • 6 дидо дънката

    11 5 Отговор
    дидо дънката

    21:34 13.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    30 6 Отговор
    Бълха го ухапала.Той плати за кораба Хера половин милион на украинската мафия в Одеса.

    21:34 13.07.2026

  • 8 Голям

    40 3 Отговор
    Всички отдавна разбраха, че е престъпник с престъпни намерения откакто се е видял с власт... Ако искаш да видиш истинското лице на един човек му дай пари и власт, ако е пич, ще стане още по-голям пич... ако е боклук, като Благомир Коцев, ще стане още по-голям боклук.

    21:34 13.07.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    19 2 Отговор
    ЛЕВА, или евро ???
    Или защото са комунисти и се развиват бавно, та още не са в еврозоната ???

    21:35 13.07.2026

  • 10 Така е, но

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    A aко видиш каква мръсотия е във Варна. Във всички квартали контейнерите са препълнени с отпадъци, а около тях е пълна гнус. Толкова мръсно във Варна никога не е било.

    Коментиран от #30

    21:36 13.07.2026

  • 11 Те удариха обикновените хора тежко

    11 15 Отговор
    Както никой досега от 36 години -

    ⚠️ Акад. Николай Денков: Трите големи лъжи на Прогресивна България са...

    🤥 Бюджетът на държавното обществено осигуряване беше приет вчера с 3 лъжи от страна на ПБ:

    1️⃣ Че управляващите се грижат за хората - всъщност всички приети промени в законите са в ущърб и на работещите, и на работодателите, и на пенсионерите - без изключение;

    2️⃣ Че през 2027 г. нещо ще се промени - 3-годишната рамка на ПБ показва точно обратното. Например за образование и наука в държавния бюджет се предвижда да се отпуснат 1.5 милиарда евро по-малко‼️ в следващите години;

    3️⃣ Че при приемането на бюджета е имало истински дебат. Цялото обсъждане бе сведено до общи приказки и неверни твърдения. А милиардите за олигархията зад Радев.

    🩸 Истината е, че Прогресивна България режат от работещите, бизнеса, пенсионерите и образованието, а предизборните им обещания нямат нищо общо с решенията им в парламента. ❌️

    🎥 Чуйте цялото изказване на акад. Денков в пленарна зала

    Коментиран от #24

    21:37 13.07.2026

  • 12 Хмм

    16 4 Отговор
    същият като украинеца

    21:38 13.07.2026

  • 13 благо кокорчев

    7 3 Отговор
    ше дойда бандит и аз

    21:39 13.07.2026

  • 14 Факт

    11 6 Отговор
    Баща му беше съученик с оня Хазар Путин,в няква школа на КГБ,в Питер

    Коментиран от #25

    21:41 13.07.2026

  • 15 ПП ЛАМА

    18 3 Отговор
    ТОЯ ТРЯБВА ДА ДАВА ОТГОВОРИ ЗА БАБА АЛИНО , НО ОТ .....КИЛИЯ..........

    21:41 13.07.2026

  • 16 Конфликт на интереси!

    26 3 Отговор
    Хем има фирма, хем държавен кмет!
    Каква е тази територия, бе?

    21:43 13.07.2026

  • 17 В мастността Али Баба как върви

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    разчистването? Колко сгради останаха за събаряне?

    21:48 13.07.2026

  • 18 Пламен

    14 1 Отговор
    380 000 лв.

    В левове ли ще ги плаща ?!

    21:49 13.07.2026

  • 19 име

    16 1 Отговор
    Брей, явно кмета коцев има навика да се самонастанява върху държавни, нищо чудно, че не му пречи украинската мафия да строи върху държавни земи.

    21:51 13.07.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 1 Отговор
    Айде пак розовите гл.исти да подскачат на плщада

    21:51 13.07.2026

  • 21 Исторически парк

    14 0 Отговор
    Айде пепейките пак да събират дарения за баба алино милионера кмет😏

    21:53 13.07.2026

  • 22 Благомир коцев

    12 0 Отговор
    Хахахах пф муха ме ухапала😏😏😏🤑🤑🤑 нали не съм на топло 😉😘

    21:53 13.07.2026

  • 23 Станков

    11 1 Отговор
    А трябваше да се започне от изобщо защо и как е придобит . От къде баща му имаше първия милион. Изтървахте куфарите с мафиотските партийни пари тогава още . Сега поколенията на комунистите ще си отживява в кражби и далавери като горди капиталисти. Но пък и кметове на села вече са милионери щом е бил с ГЕРБ -ДПС-НН поне 8 години. И техните деца са имотни бизнесмени . Въобще партия му е майката и прибрания червен партиен документ в касата.

    21:54 13.07.2026

  • 24 чиба, ПеПедофил

    10 5 Отговор

    До коментар #11 от "Те удариха обикновените хора тежко":

    Темата е за беззаконията на вашия кмет. Мишока денков като е бил толкова загрижен за държавното обществено осигуряване, да го беше оправил докато беше в управление, вместо да сърба турско кафе от скута на шишо.

    Коментиран от #33, #34, #36, #37, #38, #40, #41, #43, #44, #45, #49, #51, #52, #54, #55, #58, #59

    21:54 13.07.2026

  • 25 Факт

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Грешка на ИИ на телефона.
    Баща му е съученик с оня хазар - бащата на Зеленски.

    21:55 13.07.2026

  • 26 Тити на Кака

    15 0 Отговор
    Оппаланкааааааа, ППромотираният като ястреб-борец срещу корупция и мафия се оказа пладнешки обирджия и строител на пещери за Али Баба....
    Уважаеми тъППопитеци - спомняте ли си още как миналата година обсаждахте следствието и Съдебната палата в защита на кристално чистия Лама Коцелай?
    Браво на вас, винаги успявате да станете за смях, леваци на лявото движение сте😂😂😂

    21:57 13.07.2026

  • 27 ?????

    12 0 Отговор
    Умните и красивите пак да му съберат кинти.
    Като за гаранцията. Щото бил много беден.
    Или не са много умни? А?

    Коментиран от #31

    22:00 13.07.2026

  • 28 Якоо!

    8 1 Отговор
    Жълтопаветки, петроханки, чучарки, градинарки и всички видиве джендъри - на всенароден протест!

    Благо е невиненн!

    22:01 13.07.2026

  • 29 ццц

    12 0 Отговор
    Продължаваме промяната......хи хи хи.....безсрамни мoшeници.

    22:01 13.07.2026

  • 30 Да да

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така е, но":

    То и в селата е така ,но вдигнаха таксата смет към данъците около 5 пъти. Нищо освен количеството грабеж не се е променило. С паркирането как сте иначе ? Плащате ли си боята дето сложиха на улици платени от дедите Ви ,на които играеха деца някога. И едни от най-скъпите данъци за автомобили ,но пък и най-скъпия участък на километър бул.Левски за яйцевидните кръгови . Не е надминат рекорда още. Пирамиди ,фараони и балъци за милиони...

    22:01 13.07.2026

  • 31 Умни са като варненски юрдечки

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "?????":

    и софийски мисирки.

    22:03 13.07.2026

  • 32 Валентин

    5 1 Отговор
    Педоханската секта все такива високоморални кадри ражда.

    22:04 13.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ганчо

    3 1 Отговор
    Протест веднага, не може да се искат пари от хора на ПП

    22:06 13.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мишел Ламбринов

    3 0 Отговор
    Къде ще се събират парите за дарения на бедното момче кмет с фирмата на родата ,не лична и дългогодишните частните охрани вкл. действащи полицаи в дискотеката му " Хоризонт " .

    22:09 13.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Симо

    2 0 Отговор
    Защо в един сайт на честната и независима журналистика, искаш постоянно пари, не пише нищо по случая, М...ууул

    22:11 13.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Би било да влез в затвора, ама надали..... Кмет мошеник и измамник.... Въобще има ли кмет който да не е корумпиран и да не краде....

    22:17 13.07.2026

  • 47 гаргата:

    3 0 Отговор
    Моля, варненци да кажат, как така сипатичното кръчме Хоризонт се е превърнало в комплекс хоризонт собственост на коцев и фамилия

    22:27 13.07.2026

  • 48 гаргата:

    2 0 Отговор
    Моля, варненци да кажат, как така сипатичното кръчме Хоризонт се е превърнало в комплекс хоризонт собственост на коцев и фамилия

    22:29 13.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 гаргата:

    1 0 Отговор
    Трийте йонаци, трийте и заглушяваите

    Коментиран от #53

    22:35 13.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 гаргата:

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "гаргата:":

    грешка, моля извинете

    22:37 13.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ГЕРБ не са виновни че се краде 🎃

    0 0 Отговор
    Корупцията е усещане!

    22:49 13.07.2026

  • 57 Гоуст

    1 0 Отговор
    Кво беше: "Свобода за Коцев" ли?

    22:52 13.07.2026

  • 58 Ава yмириcaн нещастник🤣и вонящ пaаaа

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "чиба, ПеПедофил":

    цул. Преди 4 г и половина имаше и за майките ,и за пенсионери ,осигурителните вноски бяха много по ниски и търтеите полицаи вземаха колкото работещите в частния сектор. А сега дъртата ти вещица на магистралата е смъкнала цените на турските тирaджии защото при мунчо има само за червената му олигархия ,за Гергов, за Таки ,за Сотир Ушев ,за Копринков а за боклуци няма. Марш обратно в тоалетната чиния русофилско gooovno или при майка си на магистралата че я скъсаха тираджиите за 10 евро😂🤣😅

    22:53 13.07.2026

  • 59 Ава yмириcaн нещастник🤣и вонящ пaаaа

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "чиба, ПеПедофил":

    Цул. Преди 4 г и половина имаше и за майките ,и за пенсионери ,осигурителните вноски бяха много по ниски и търтеите полицаи вземаха колкото работещите в частния сектор. А сега дъртата ти вещица на магистралата е смъкнала цените на турските тирaджии защото при мунчо има само за червената му олигархия ,за Гергов, за Таки ,за Сотир Ушев ,за Копринков а за боклуци няма. Марш обратно в тоалетната чиния русофилско gooovno или при майка си на магистралата че я скъсаха тираджиите за 10 евро😂🤣😅

    22:54 13.07.2026

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