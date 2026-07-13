Осъдиха семейството на Благомир Коцев да плати 380 000 лв. за незаконно ползване на имоти във Варна

Комплекс "Хоризонт" във Варна трябва да плати над 380 000 лв. за използване на части от държавни имоти в Морската градина, без необходимото основание, реши Върховният касационен съд окончателно. ВКС отказа да разгледа жалбата на дружеството "Овърсийз-Хоризонт" АД, собственост на семейството на варненския кмет Благомир Коцев.

Става въпрос за част от Морската градина, до заведението "Хоризонт", което е на семейството на Коцев.

Върховните магистрати потвърждават постановеното от Апелативния съд във Варна, според което фирмата е ползвала два имота в местността "Салтанат" с обща площ около 3500 кв. метра, без да има право за това.

Спорните терени са държавна собственост, но са предоставени за управление на общината. В периода от август 2018 г. до януари 2022 г. върху част от тях са били разположени беседки, навеси, перголи и други съоръжения.

От дружеството са оспорили и са настоявали случаят да бъде разгледан от ВКС, но върховните съдии смятат, че няма основания за ново дело.

Окончателно определеното обезщетение е над 383 000 лв. – около 275 000 лв. за единия имот и близо 108 000 лв. за другия. Поляната е част от парка, който е за обществено ползване и достъпът до него не можа да бъде ограничаван, се посочва в решението на съда.

Освен това "Овърсийз-Хоризонт" трябва да освободи и въпросните терени.

С решението на ВКС слага край на неколкогодишния спор. По него вече са се произнесли окръжният и апелативният съд.