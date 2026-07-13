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Ивайло Мирчев: Румен Радев присъства на парада, но отсъства от решенията в Париж

Ивайло Мирчев: Румен Радев присъства на парада, но отсъства от решенията в Париж

13 Юли, 2026 22:10 791 55

  • ивайло мирчев-
  • румен радев-
  • среща-
  • париж

Когато трябва да сме интегрална част от формата, който трябва да осигури защитата на Европа - ние се интегрираме под полата на Кирил-Гундяев

Ивайло Мирчев: Румен Радев присъства на парада, но отсъства от решенията в Париж - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"България присъства на парада, но отсъства от решенията!", това написа в профила си във Фейсбук депутатът Ивайло Мирчев.

"В Париж над 30 държави обсъждат противоракетната отбрана на Европа, сигурността в Черно море, съвместното производство на модерни дронове с Украйна и защитата срещу руска агресия. Там са Румъния, Гърция, Турция и дори Северна Македония. България днес я няма там, където се решава бъдещето на европейската сигурност, според външния министър Велислава Петрова, добави народният представител.

"Румен Радев обаче ще бъде в Париж - явно не за срещата, на която се вземат решенията, а за парада и официалния прием. За протокола и снимките сме там, но когато трябва да се заеме ясна позиция в полза на европейското единство - не. Гладим генералските униформи, но иначе се крием в храсталаците", посочи още Мирчев.

"Когато трябва да сме интегрална част от формата, който трябва да осигури защитата на Европа - ние се интегрираме под полата на Кирил-Гундяев", допълни депутатът от Демократична България.

"Това е политически избор и израз на геополитическата мъглявина, в която пребивава един натовски генерал - днес в ролята на премиер", написа още депутатът.

"Вместо да е на масата на решенията - България се занимава с това руски олигарси и свързани с режима лица да бъдат изваждани от санкционните списъци", продължи Мирчев.

"Докато съюзниците ни в ЕС и НАТО се готвят за реалните заплахи, българското правителство отваря широко политическата врата към Москва", добави законодателят.

"Цената ще я платим с незначително присъствие в НАТО и ЕС, пропуснати инвестиции в отбранителната индустрия и по-слаба защита на Черно море", посочи Мирчев.

"Защитата на националния интерес означава да присъстваш, да поставяш условия и да влияеш върху решенията. Празният стол не защитава България. Той я обезсилва и обезличава", с тези думи завърши поста си депутатът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ивайла чети ма моме

    24 9 Отговор
    Европа достигна рекордни обеми на покупки на руски газ в навечерието на влизането в сила на забраната за внос на гориво от Руската федерация. Британският вестник The Financial Times обръща внимание на този факт. Изданието отбелязва, че през първата половина на 2026 г. ЕС е закупил почти целия LNG от руския завод в Ямал: рекордни 9,89 милиона тона, което е с 18% повече от същия период миналата година. Според оценки, Европа е платила на Руската федерация около шест милиарда евро.

    22:12 13.07.2026

  • 2 Дзак

    21 7 Отговор
    Несъмнено Радев е поканен въпреки това!

    22:13 13.07.2026

  • 3 Соросоиден

    34 9 Отговор
    Мъка, а наш лама мирчев дори вече на росенец не мож се изяви ...

    Коментиран от #16

    22:13 13.07.2026

  • 4 Пинчер

    38 8 Отговор
    Палячо з 2 пръста чело … по-смешен и от тиквата

    Коментиран от #19

    22:13 13.07.2026

  • 5 Европеец

    30 8 Отговор
    Скрий се бе мекере, добре че льотчика не е ходил при коалицията на импотентните мераклии.....

    22:14 13.07.2026

  • 6 Лама Мирчев, регулировчик

    31 8 Отговор
    Някой може ли да ми каже какво е работил бащата на Ивайло Мирчев?

    22:14 13.07.2026

  • 7 Баба Ванга

    18 9 Отговор
    камък върху камък няма да остане от париж....... разбра ли скъпа ивайла ?

    22:15 13.07.2026

  • 8 Анонимен

    18 9 Отговор
    Как нашите демократи ще обяснят отсъствието си от парада, посветен на демократичната революция.

    22:15 13.07.2026

  • 9 БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ

    32 9 Отговор
    Срещу Русия. Никога!

    Коментиран от #36

    22:15 13.07.2026

  • 10 Нискочелият от Крушовене

    23 8 Отговор
    да стане премиер, че да покаже как трябва да се продава България на желаещите.

    22:16 13.07.2026

  • 11 Те удариха обикновените хора тежко

    9 18 Отговор
    Както никой досега от 36 години -

    ⚠️ Акад. Николай Денков: Трите големи лъжи на Прогресивна България са...

    🤥 Бюджетът на държавното обществено осигуряване беше приет вчера с 3 лъжи от страна на ПБ:

    1️⃣ Че управляващите се грижат за хората - всъщност всички приети промени в законите са в ущърб и на работещите, и на работодателите, и на пенсионерите - без изключение;

    2️⃣ Че през 2027 г. нещо ще се промени - 3-годишната рамка на ПБ показва точно обратното. Например за образование и наука в държавния бюджет се предвижда да се отпуснат 1.5 милиарда евро по-малко‼️ в следващите години;

    3️⃣ Че при приемането на бюджета е имало истински дебат. Цялото обсъждане бе сведено до общи приказки и неверни твърдения. А милиардите за олигархията зад Радев.

    🩸 Истината е, че Прогресивна България режат от работещите, бизнеса, пенсионерите и образованието, а предизборните им обещания нямат нищо общо с решенията им в парламента. ❌️

    🎥 Чуйте цялото изказване на акад. Денков в пленарна зала

    Коментиран от #25, #29, #37

    22:16 13.07.2026

  • 12 СМЕШЕН НПО ПРОДУКТ

    24 6 Отговор
    А като седеше в скута на Шиши ти беше добре, нали?

    22:17 13.07.2026

  • 13 Перо

    20 6 Отговор
    Има много хубава германска дума за Ив.Мирчев -унтерменш!

    22:17 13.07.2026

  • 14 Мирчев,

    16 4 Отговор
    Нека евро урсулите не ни ангажират с безумните решения за които се налага да се плаща прекалено скъпо. Та дори да ни имат за слабото звено . Нямаме потребност да се СЛАГАМЕ в услуга и е добре да не разчитат на нас.

    22:18 13.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нискочел селянин-регулировчик

    17 4 Отговор
    Украинската подлога винаги трябва да изцвъка някаква селска простотия за да си заработи шекелите.

    22:20 13.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатана Z

    14 2 Отговор
    Ниско челото чучело за малко да умре в Лозенец под гумите на разносвача на пици.Жалко.

    22:23 13.07.2026

  • 21 задача

    8 2 Отговор
    с повишена трудност за челата-два пръста........

    22:26 13.07.2026

  • 22 бай Даньо

    10 2 Отговор
    Ех Мирчо теб умника да бяха поканили какви решения щеше да им изтрьсиш ...

    22:28 13.07.2026

  • 23 Гошо

    7 1 Отговор
    Какво ще решиш ти, бе?....Ти немаш пари, щел да реши!....Ти немаш право да решаваш!.....е казал Мъдреца!

    22:28 13.07.2026

  • 24 А сега сериозно

    7 1 Отговор
    Радев е един от малкото държавни ръководители в Европа, които разбират, че всичко което хвърли не се яде.

    22:29 13.07.2026

  • 25 Абе пробит, какво

    14 4 Отговор

    До коментар #11 от "Те удариха обикновените хора тежко":

    ни интересува, че е казал розовата украинска подлога, опосума денкоф, важното е че вече няма да пътешества с народни пари.

    Коментиран от #31, #35, #39, #40, #44, #50, #55

    22:30 13.07.2026

  • 26 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Нискочелоят партиен функционер от ДБрастката партийка не ходи до кенефа без разрешението на Пеевски.

    22:31 13.07.2026

  • 27 Не мога да разбера русофобите от какво

    6 3 Отговор
    Не са доволни след като всичко е в унисон с техните изисквания. Аз разбирам русофилите да недоволстват че се чувстват измамени меко казано, но за русофобите всичко е по тяхните изисквания и критерии и желания.

    22:31 13.07.2026

  • 28 Хи хи

    8 3 Отговор
    Тц тц тц, 30 държави се загрижили за Черно море, сякаш е тяхно !!

    22:31 13.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мъка, мъка

    6 3 Отговор
    Седесарите газ пикаят

    22:33 13.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хи хи

    9 3 Отговор
    30 държави са на мероприятието, 170 НЕ СА !! Нали цял свят беше против Русия бе, що така няма други желаещи ??!!

    22:34 13.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 оня с коня

    2 3 Отговор
    България ще се оправи само като гръмне АЕЦ а и затрие тоя продажен ген като Мирчев и сие

    22:37 13.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Понеже има някаква пречка за ЕС

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ":

    Да участва във война затова готвят поне една страна членка на НАТО но да не е от ЕС за участие във войната. Става въпрос за участие на живо. Дано да не е вярно но не го изключвам.

    22:37 13.07.2026

  • 37 Мнение

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Те удариха обикновените хора тежко":

    КОИ ТЕ???
    ЦЯЛАТА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ПОМИЯ, НАЧЕЛО С БОКО, ШИШО, КИРО, АСЕН, ДЕНКОВ, МИРЧЕВ И ОСТАНАЛИТЕ АНТИБЪЛГАРИ!
    ТАЯ ЦЯЛАТА КУПЕНА ПАПЛАЧ, СЛУГУВАЩА НА ВЪНШНИ ИНТЕРЕСИ, МОМЕНТАЛНО ТРЯБВА ДА ЛЕЖИ ПО ЗАТВОРИТЕ!

    АКАДЕМИК НЕКЪВ СИ (КУПЕНА МАРИОНЕТКА НА ШОРОШ)!!!

    22:41 13.07.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор
    Ивайло, видяхме, че си мъжко момче. Скочи на бой на Пеевски, изяде тупаниците от куриера, без дума да кажеш. Сега нарами мечката и иди да помагаш на братята ти украинци. Докажи, че си истински мъж.

    22:41 13.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ВАЩО ВРЕМЕ МИНА

    5 2 Отговор
    ЕДИН ОТ НЕНуЖНИТЕ ЛАЯЧИ

    22:44 13.07.2026

  • 42 Лост

    2 2 Отговор
    Защо следите какво е написал Мирчев в профила си?Малко ли ни е дето се разхожда из телевизиите.

    22:45 13.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    1 0 Отговор
    Предлагам на цялото ръководство на ПП-ДБ и всички техни фенове да отидат всички заедно в Кииф на посещение на някой завод за производство на дронове, за предпочитане завода, който беше посетен от Линдзи Греъм.

    22:49 13.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Вепеъ се обзаложих много пъти

    0 1 Отговор
    че розоводесните Шарлатани на Радев само ще мрънкат по медиите и нищо няма да сторят!

    Коментиран от #53

    22:49 13.07.2026

  • 48 Мирчефф

    0 0 Отговор
    Събирай кресливите и на фронта

    22:51 13.07.2026

  • 49 Мухъл

    0 0 Отговор
    Що не си завреш главата от там, откъдето е излязла!
    Като толкова ти е мъка за Украйна, хващай влака и на фронта!
    Гаднофашистче!

    22:51 13.07.2026

  • 50 Ава yмириcaн нещастник🤣и вонящ пaаaа

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Абе пробит, какво":

    цул. Преди 4 г и половина имаше и за майките ,и за пенсионери ,осигурителните вноски бяха много по ниски и търтеите полицаи вземаха колкото работещите в частния сектор. А сега дъртата ти вещица на магистралата е смъкнала цените на турските тирaджии защото при мунчо има само за червената му олигархия ,за Гергов, за Таки ,за Сотир Ушев ,за Копринков а за боклуци няма. Марш обратно в тоалетната чиния русофилско gooovno или при майка си на магистралата че я скъсаха тираджиите за 10 евро😂🤣😅

    22:52 13.07.2026

  • 51 Радев

    0 0 Отговор
    А свирчев присъства само на гейпарада 😏

    22:53 13.07.2026

  • 52 Ааа

    0 0 Отговор
    Момче,не се обаждай от коневръза

    22:53 13.07.2026

  • 53 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Вепеъ се обзаложих много пъти":

    Радев е руско л@йно!

    22:53 13.07.2026

  • 54 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Тоз оземпик пак изпълзя

    22:54 13.07.2026

  • 55 Ава yмириcaн нещастник🤣 и вонящ па

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Абе пробит, какво":

    Цул. Преди 4 г и половина имаше и за майките ,и за пенсионери ,осигурителните вноски бяха много по ниски и търтеите полицаи вземаха колкото работещите в частния сектор. А сега дъртата ти вещица на магистралата е смъкнала цените на турските тирaджии защото при мунчо има само за червената му олигархия ,за Гергов, за Таки ,за Сотир Ушев ,за Копринков а за боклуци няма. Марш обратно в тоалетната чиния русофилско gooovno или при майка си на магистралата че я скъсаха тираджиите за 10 евро😂🤣😅

    22:55 13.07.2026

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