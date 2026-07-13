Ивайло Мирчев: Румен Радев присъства на парада, но отсъства от решенията в Париж

"България присъства на парада, но отсъства от решенията!", това написа в профила си във Фейсбук депутатът Ивайло Мирчев.

"В Париж над 30 държави обсъждат противоракетната отбрана на Европа, сигурността в Черно море, съвместното производство на модерни дронове с Украйна и защитата срещу руска агресия. Там са Румъния, Гърция, Турция и дори Северна Македония. България днес я няма там, където се решава бъдещето на европейската сигурност, според външния министър Велислава Петрова, добави народният представител.

"Румен Радев обаче ще бъде в Париж - явно не за срещата, на която се вземат решенията, а за парада и официалния прием. За протокола и снимките сме там, но когато трябва да се заеме ясна позиция в полза на европейското единство - не. Гладим генералските униформи, но иначе се крием в храсталаците", посочи още Мирчев.

"Когато трябва да сме интегрална част от формата, който трябва да осигури защитата на Европа - ние се интегрираме под полата на Кирил-Гундяев", допълни депутатът от Демократична България.

"Това е политически избор и израз на геополитическата мъглявина, в която пребивава един натовски генерал - днес в ролята на премиер", написа още депутатът.

"Вместо да е на масата на решенията - България се занимава с това руски олигарси и свързани с режима лица да бъдат изваждани от санкционните списъци", продължи Мирчев.

"Докато съюзниците ни в ЕС и НАТО се готвят за реалните заплахи, българското правителство отваря широко политическата врата към Москва", добави законодателят.

"Цената ще я платим с незначително присъствие в НАТО и ЕС, пропуснати инвестиции в отбранителната индустрия и по-слаба защита на Черно море", посочи Мирчев.

"Защитата на националния интерес означава да присъстваш, да поставяш условия и да влияеш върху решенията. Празният стол не защитава България. Той я обезсилва и обезличава", с тези думи завърши поста си депутатът.