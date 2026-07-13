Ивайло Мирчев: Румен Радев присъства на парада, но отсъства от решенията в Париж

"България присъства на парада, но отсъства от решенията!", това написа в профила си във Фейсбук депутатът Ивайло Мирчев.
"В Париж над 30 държави обсъждат противоракетната отбрана на Европа, сигурността в Черно море, съвместното производство на модерни дронове с Украйна и защитата срещу руска агресия. Там са Румъния, Гърция, Турция и дори Северна Македония. България днес я няма там, където се решава бъдещето на европейската сигурност, според външния министър Велислава Петрова, добави народният представител.
"Румен Радев обаче ще бъде в Париж - явно не за срещата, на която се вземат решенията, а за парада и официалния прием. За протокола и снимките сме там, но когато трябва да се заеме ясна позиция в полза на европейското единство - не. Гладим генералските униформи, но иначе се крием в храсталаците", посочи още Мирчев.
"Когато трябва да сме интегрална част от формата, който трябва да осигури защитата на Европа - ние се интегрираме под полата на Кирил-Гундяев", допълни депутатът от Демократична България.
"Това е политически избор и израз на геополитическата мъглявина, в която пребивава един натовски генерал - днес в ролята на премиер", написа още депутатът.
"Вместо да е на масата на решенията - България се занимава с това руски олигарси и свързани с режима лица да бъдат изваждани от санкционните списъци", продължи Мирчев.
"Докато съюзниците ни в ЕС и НАТО се готвят за реалните заплахи, българското правителство отваря широко политическата врата към Москва", добави законодателят.
"Цената ще я платим с незначително присъствие в НАТО и ЕС, пропуснати инвестиции в отбранителната индустрия и по-слаба защита на Черно море", посочи Мирчев.
"Защитата на националния интерес означава да присъстваш, да поставяш условия и да влияеш върху решенията. Празният стол не защитава България. Той я обезсилва и обезличава", с тези думи завърши поста си депутатът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ивайла чети ма моме
22:12 13.07.2026
2 Дзак
22:13 13.07.2026
3 Соросоиден
Коментиран от #16
22:13 13.07.2026
4 Пинчер
Коментиран от #19
22:13 13.07.2026
5 Европеец
22:14 13.07.2026
6 Лама Мирчев, регулировчик
22:14 13.07.2026
7 Баба Ванга
22:15 13.07.2026
8 Анонимен
22:15 13.07.2026
9 БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ
Коментиран от #36
22:15 13.07.2026
10 Нискочелият от Крушовене
22:16 13.07.2026
11 Те удариха обикновените хора тежко
⚠️ Акад. Николай Денков: Трите големи лъжи на Прогресивна България са...
🤥 Бюджетът на държавното обществено осигуряване беше приет вчера с 3 лъжи от страна на ПБ:
1️⃣ Че управляващите се грижат за хората - всъщност всички приети промени в законите са в ущърб и на работещите, и на работодателите, и на пенсионерите - без изключение;
2️⃣ Че през 2027 г. нещо ще се промени - 3-годишната рамка на ПБ показва точно обратното. Например за образование и наука в държавния бюджет се предвижда да се отпуснат 1.5 милиарда евро по-малко‼️ в следващите години;
3️⃣ Че при приемането на бюджета е имало истински дебат. Цялото обсъждане бе сведено до общи приказки и неверни твърдения. А милиардите за олигархията зад Радев.
🩸 Истината е, че Прогресивна България режат от работещите, бизнеса, пенсионерите и образованието, а предизборните им обещания нямат нищо общо с решенията им в парламента. ❌️
🎥 Чуйте цялото изказване на акад. Денков в пленарна зала
Коментиран от #25, #29, #37
22:16 13.07.2026
12 СМЕШЕН НПО ПРОДУКТ
22:17 13.07.2026
13 Перо
22:17 13.07.2026
14 Мирчев,
22:18 13.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нискочел селянин-регулировчик
22:20 13.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сатана Z
22:23 13.07.2026
21 задача
22:26 13.07.2026
22 бай Даньо
22:28 13.07.2026
23 Гошо
22:28 13.07.2026
24 А сега сериозно
22:29 13.07.2026
25 Абе пробит, какво
До коментар #11 от "Те удариха обикновените хора тежко":ни интересува, че е казал розовата украинска подлога, опосума денкоф, важното е че вече няма да пътешества с народни пари.
Коментиран от #31, #35, #39, #40, #44, #50, #55
22:30 13.07.2026
26 Сатана Z
22:31 13.07.2026
27 Не мога да разбера русофобите от какво
22:31 13.07.2026
28 Хи хи
22:31 13.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мъка, мъка
22:33 13.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хи хи
22:34 13.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 оня с коня
22:37 13.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Понеже има някаква пречка за ЕС
До коментар #9 от "БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ":Да участва във война затова готвят поне една страна членка на НАТО но да не е от ЕС за участие във войната. Става въпрос за участие на живо. Дано да не е вярно но не го изключвам.
22:37 13.07.2026
37 Мнение
До коментар #11 от "Те удариха обикновените хора тежко":КОИ ТЕ???
ЦЯЛАТА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ПОМИЯ, НАЧЕЛО С БОКО, ШИШО, КИРО, АСЕН, ДЕНКОВ, МИРЧЕВ И ОСТАНАЛИТЕ АНТИБЪЛГАРИ!
ТАЯ ЦЯЛАТА КУПЕНА ПАПЛАЧ, СЛУГУВАЩА НА ВЪНШНИ ИНТЕРЕСИ, МОМЕНТАЛНО ТРЯБВА ДА ЛЕЖИ ПО ЗАТВОРИТЕ!
АКАДЕМИК НЕКЪВ СИ (КУПЕНА МАРИОНЕТКА НА ШОРОШ)!!!
22:41 13.07.2026
38 РЕАЛИСТ
22:41 13.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ВАЩО ВРЕМЕ МИНА
22:44 13.07.2026
42 Лост
22:45 13.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
22:49 13.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Вепеъ се обзаложих много пъти
Коментиран от #53
22:49 13.07.2026
48 Мирчефф
22:51 13.07.2026
49 Мухъл
Като толкова ти е мъка за Украйна, хващай влака и на фронта!
Гаднофашистче!
22:51 13.07.2026
50 Ава yмириcaн нещастник🤣и вонящ пaаaа
До коментар #25 от "Абе пробит, какво":цул. Преди 4 г и половина имаше и за майките ,и за пенсионери ,осигурителните вноски бяха много по ниски и търтеите полицаи вземаха колкото работещите в частния сектор. А сега дъртата ти вещица на магистралата е смъкнала цените на турските тирaджии защото при мунчо има само за червената му олигархия ,за Гергов, за Таки ,за Сотир Ушев ,за Копринков а за боклуци няма. Марш обратно в тоалетната чиния русофилско gooovno или при майка си на магистралата че я скъсаха тираджиите за 10 евро😂🤣😅
22:52 13.07.2026
51 Радев
22:53 13.07.2026
52 Ааа
22:53 13.07.2026
53 ИСТИНАТА
До коментар #47 от "Вепеъ се обзаложих много пъти":Радев е руско л@йно!
22:53 13.07.2026
54 Исторически парк
22:54 13.07.2026
55 Ава yмириcaн нещастник🤣 и вонящ па
До коментар #25 от "Абе пробит, какво":Цул. Преди 4 г и половина имаше и за майките ,и за пенсионери ,осигурителните вноски бяха много по ниски и търтеите полицаи вземаха колкото работещите в частния сектор. А сега дъртата ти вещица на магистралата е смъкнала цените на турските тирaджии защото при мунчо има само за червената му олигархия ,за Гергов, за Таки ,за Сотир Ушев ,за Копринков а за боклуци няма. Марш обратно в тоалетната чиния русофилско gooovno или при майка си на магистралата че я скъсаха тираджиите за 10 евро😂🤣😅
22:55 13.07.2026