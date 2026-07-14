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Тихомир Янакиев за забраната на АТВ и УТВ: Созопол е град, който през лятото живее с различен ритъм

Тихомир Янакиев за забраната на АТВ и УТВ: Созопол е град, който през лятото живее с различен ритъм

14 Юли, 2026 11:07 647 7

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Целта е обществените пространства да останат такива, каквито са създадени да бъдат – място за разходка, срещи, отдих и игра, а не място, в което всеки момент може да възникне опасна ситуация

Тихомир Янакиев за забраната на АТВ и УТВ: Созопол е град, който през лятото живее с различен ритъм - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

По повод въведените ограничения за използването на електрически тротинетки, АТВ и УТВ по улиците на Стария и Новия град искам да заявя следното.

Созопол е град, който през летните месеци живее с различен ритъм. Освен своите жители, всеки ден той посреща хиляди туристи, семейства с деца и възрастни хора. Наш дълг е да осигурим спокойна и безопасна среда за всички, които живеят тук или са избрали да посетят града ни.

За това призова във "Фейсбук" кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

Именно от тази отговорност произтичат въведените ограничения. Те не са самоцел и не се въвеждат заради самите забрани. Целта е обществените пространства да останат такива, каквито са създадени да бъдат – място за разходка, срещи, отдих и игра, а не място, в което всеки момент може да възникне опасна ситуация.

През последните седмици всички станахме свидетели на случаи, които показаха, че подобен риск е напълно реален.

Не можем да чакаме да се случи тежък инцидент, за да предприемем действия. Отговорността на общинската администрация е да предотвратява опасностите, а не да реагира едва след като те са довели до тежки последици.

Затова поставяме допълнителни пътни знаци и средства за организация на движението, които ясно определят режима в Стария и Новия град. Наред с това ще бъде осъществяван и необходимият контрол, защото правилата имат смисъл само когато се спазват.

Убеден съм, че гражданите и гостите на Созопол ще проявят разбиране. Тези мерки не ограничават ничия свобода – те защитават живота и здравето на хората.

Тихомир Янакиев за забраната на АТВ и УТВ: Созопол е град, който през лятото живее с различен ритъм
Снимка: Фейсбук

А няма по-важна отговорност за една местна власт от това да гарантира сигурността на своите граждани и гости.

Правилата важат еднакво за всички. Не защото целта е някой да бъде наказан, а защото законът и общественият интерес не допускат изключения. Само когато правилата се спазват от всички, можем да осигурим спокойствие, ред и безопасност в нашия град.


София / България
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  • 1 Червената

    7 2 Отговор
    мафия царува и граби , имения на самия бряг и кой от кой по - голям крадец и мошеник ! Общинари милионери , фалшификации със земи и каквото се сетиш извън закона !

    11:12 14.07.2026

  • 2 Ххх

    4 1 Отговор
    След дъжд, качулка!

    11:14 14.07.2026

  • 3 Снимката актуална ли е

    2 1 Отговор
    Няма кьорав турист

    Хахахахаха
    Тая година ще гризнете големо дърво със сезона дано се вразумите

    11:26 14.07.2026

  • 4 така така

    2 0 Отговор
    Комунистът се изказал.

    11:29 14.07.2026

  • 5 браво на човека

    0 1 Отговор
    созополци са си местни , но през цялото лято идват различни хора . от края на май та чак до октомври . джетовете, тротонетките, атеветата явно пречат . та хората се сблъскват и при ходене и тичане . едни са по повратливи и трътлести а други са тромави разплути и едри . то може да те блъсне какво ли не . колело, кола . микробус или камьон . затова всеки се пази . щото е глупашко да измрат от атеве или тротонетка . в берлин се засилват с кола и в тълпата на маршмелоу бирфест . порадикалват се . много травми . работа по веригата .

    11:32 14.07.2026

  • 6 Морски

    0 0 Отговор
    Браво!!!

    11:41 14.07.2026

  • 7 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    А ОНЗИ ЯМАЛ СТОРАРО ЗАЩО НЕ МУ Е ВЗЕТА КНИЖКАТА?

    11:45 14.07.2026

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