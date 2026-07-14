Весела Чернева: България навлиза в коловоза на руските инструкции

Заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева изрази опасения, че България „навлиза в коловоза на руските инструкции“, което никак не изглежда добре в очите на европейските ни партньори. Изказването ѝ се дължи на усилията, които положи страната ни, за да не позволи вкарването на руския патриарх Кирил в 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия.
„Коловоз, в който България не изглежда добре. Става дума за коловоза на руските инструкции, а същото правеше и Орбан. Това е едно символично тестване от руската страна“, обясни Чернева в сутрешния блок на БНТ, цитирана от novini.bg
Тя подчерта, че санкциите срещу Москва дават резултат, изтъквайки, че за руската държава става все по-трудно да изнася своите енергийни ресурси, в допълнение и с украинските атаки по петролната и преработваща инфраструктура на страната.
„Икономическото отслабване на Русия ще доведе до отслабване на военната амбиция. Говорим за военна икономика, която е достигнала момент, в който спира да произвежда средства за бюджета. Ударите по енергийните обекти на Русия не ѝ позволяват да продава толкова газ и петрол и оттам идват и по-малко постъпления“, допълни тя.
Що се отнася до отсъствието на България на форума на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Париж, Весела Чернева заяви, че тепърва ще се повдига въпросът къде стоим ние и каква е цената за това. Тя уточни, че на този форум се обсъжда цялостната концепция за сигурност на Европа и липсата на страната ни от такъв дебат със сигурност не е добър сигнал и допълни, че предстои да видим докога българската държава ще продължи да стои в периферията на европейската политика за сигурност.
На свой ред дипломатът Любомир Кючуков също коментира 21-ия пакет санкции срещу Руската федерация, отбелязвайки, че България за първи път е заявила становище по темата, макар да изрази съмнение, че руският патриарх Кирил е основният проблем на българската външна политика.
Относно самите санкции, той посочи, че те нанасят щети на руската икономика, но не са способни да прекратят войната.
„Санкциите не спират война, трябва да се търсят дипломатически решения за приключването ѝ“, подчерта Кючуков.
По отношение на самия конфликт, експертът поясни, че в момента се наблюдава застой, изразяващ се в размяната на удари и щети между Русия и Украйна, което не носи нищо позитивно нито за Киев, нито за Москва. В този контекст той изрази абсолютна увереност, че Украйна получава логистична помощ от Съединените щати и от други страни за ударите си срещу петролните рафинерии на Русия.
„Когато говорим за САЩ и тяхната роля, те не са посредник в преговорите, а участник заради техните интереси в региона“, разясни дипломатът.
Той все пак припомни, че конфликтът в Украйна не е приоритет за Вашингтон, тъй като в момента вниманието на САЩ е фокусирано почти изцяло върху войната срещу Иран, за която път отбеляза парадоксът, че „наблюдаваме война на фона на примирие“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #78
09:25 14.07.2026
3 глоги
Коментиран от #19
09:25 14.07.2026
4 Радев придоби Стокхолмски синдром
09:26 14.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 дедо Флашко
09:27 14.07.2026
7 Да бе да
09:28 14.07.2026
8 Тази
Коментиран от #38
09:28 14.07.2026
9 Пич
И стигаме до Урсула и Кая.......
Що само жени са толкова тъпи, бе.........?!
Заради женската алчност и кариеризъм ли?!
Коментиран от #37
09:28 14.07.2026
10 Пенчо
Коментиран от #45
09:29 14.07.2026
11 Съгласен
"Руската държава става все по-трудно да изнася своите енергийни ресурси"...така е, вече стана ясно, че Белгия и Гърция сега купуват много повече газ и петрол от Русия отколкото преди началото на СВО:)
Коментиран от #28
09:30 14.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Чудно как ли ходиш цял ден, ако си размениш обувките 🤔 Сигурно цял ден ти стискат и си викаш, пак Путлер е виновен ❗
Аланкоолу ЕсеС те цака с ТРИ € И ШЕЙСЕТ ЦЕНТА за всяка стока дори и от ЕДНО € закупена от популярен сайт.
При това льошият сайт ти връща еврото, ако върнеш стоката, но ЕсеС
НЕ ТИ ВРЪЩА ПРИБРАНИТЕ пари❗
09:32 14.07.2026
14 ДрайвингПлежър
щото аз много, ама много бих искал да знам кой и плаща заплатката на тая кака?!
09:32 14.07.2026
15 Следете парите
Коментиран от #40
09:32 14.07.2026
16 фен на сидеров
09:33 14.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 От Какво Си Защитен ?
Докато не станешфх !
Някой !
Си Оставаш !
Никой !
09:33 14.07.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "глоги":Той и съветът НЕ Е Европейски, ама това не го забелязваш❗
09:33 14.07.2026
20 Мухахаха
09:36 14.07.2026
21 Госあ
Коментиран от #25, #68
09:37 14.07.2026
22 мъкаааа
09:37 14.07.2026
23 София втори Киев
Путин ще си прибере Радев в музея на бившите президенти като Башар и ще се ги показва на паради.
09:37 14.07.2026
24 нищо ново под слънцето...
Ами това си н е традиция, по време на коя война не сме заемали позиция на грешната страна? Единствено този път първоначално поехме в правилната посока, но е типично за нас да се извъртим за да не си нарушим навиците за бъдем накрая пак от губещите. На изборите вече го направихме с особено голям ентусиазъм, логично следва да го направим и във външната политика.
Коментиран от #27
09:38 14.07.2026
25 От Петрохан
До коментар #21 от "Госあ":По вашите лица е изписано с кафяво продажни руски лизачи. Цял живот сте лизали и продължавате да лижете.
09:39 14.07.2026
26 Пълен Провал
Коментиран от #48
09:40 14.07.2026
27 Хитър Петър
До коментар #24 от "нищо ново под слънцето...":После пак Запада и турците ще са ни виновни като всеки път.
Нищо ново под слънцето.
09:41 14.07.2026
28 Избор
До коментар #11 от "Съгласен":Лесно се проверява, че изказването ти е манипулация.
Коментиран от #39
09:44 14.07.2026
29 Само питам
09:44 14.07.2026
30 Вечно обречени
09:46 14.07.2026
31 млад еврас
09:51 14.07.2026
32 123
Коментиран от #41
09:51 14.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 идиоти вън
09:52 14.07.2026
35 нннн
Надявам се, България да тръгне най- после в българския коловоз.
09:52 14.07.2026
36 !!!?
Такъв подлец за държавен глава България не е имала за всички времена !!!
НАРОДЕ ????
09:54 14.07.2026
37 Някой
До коментар #9 от "Пич":Що бе Рюте да не е много умен?
09:54 14.07.2026
38 По точно
До коментар #8 от "Тази":Така смятат путинофилите българомразци!
Те повече обичат Русия от собствената си страна!
09:55 14.07.2026
39 Читател
До коментар #28 от "Избор":ЕС внася рекордни обеми руски газ . ( Преди 16 часа ) / .Вземи си го провери , и не пиши поръчкови (от янки и турци) статии ! Не се наядохте , в русофобските НПТ-а .
Коментиран от #49
09:55 14.07.2026
40 Данчо Ментата
До коментар #15 от "Следете парите":"Дарение от правителство" не ми звучи като "самоиздръжка". За НПО-то на Весела иде реч.
09:55 14.07.2026
41 Абе?
До коментар #32 от "123":Като сте за Русия, защо не сте в Русия?
09:56 14.07.2026
42 Перо
09:56 14.07.2026
43 гочето
от английски граждани с нигерийски корени... ако може
09:56 14.07.2026
44 Специалист
09:58 14.07.2026
45 Цър Лъв
До коментар #10 от "Пенчо":Като излезем от коловоза и преобърнем влака, пак ли ще ревем като през 90те, че сме умряли от глад "Ся кво стана. Едно искахме, то друго стана?" Ама тоя път няма да има, какво да приватизирате, другари! И старо джелязо няма да има!
09:58 14.07.2026
46 Перо
09:58 14.07.2026
47 Когато дойдат руснаците,
Коментиран от #65
09:59 14.07.2026
48 !!!?
До коментар #26 от "Пълен Провал":Защо бе!?
Македония да не е твоя !??
За Крим чухме от Мистър Кеш, но за Македония само каза, е откраднала историята му...без часта на руската окупация...!!!?
09:59 14.07.2026
49 Избор
До коментар #39 от "Читател":Точно проверих пише го много ясно - ЕС НЕ ВНАСЯ ГАЗ ПО ТРЪБИТЕ - внася "РЕКОРДНО КОЛИЧЕСТВО ВТЕЧНЕН ГАЗ". Общото количество е намало.
Така че това дето сте го писали не е просто манипулация, а си е чиста лъжа!
10:00 14.07.2026
50 Радев вади България
Разваля всички вече сключени договори от предишните правителства.
Дори спира вече започнали изпълнения.
Целта му е ясна- България да остане в руската орбита.
Честито на малоумните джендъри, джензита и подобни смотани невнятници, които се поведоха по акъла на Шарлатаните на Радев от ППДБ!
10:01 14.07.2026
51 Ха сега де...
Коментиран от #79
10:03 14.07.2026
52 Обикн. читателка
10:04 14.07.2026
53 Да не забравяме кои
10:04 14.07.2026
54 Космическата Годзила Евато
Какво чака др. Асен , че не ни прозовава?
И времето е хубаво, и джендърите са в отпуска и на джензитата им е скучно!
Поне една палатка да опънем на Орлов мост!
Хептем се снишихме като Боци и Шиши!
Коментиран от #66
10:08 14.07.2026
55 Иван Бедров
Не харесвам Радев (грозен ми е), но той успя да разбере, че народът не иска НАТО и ЕС, и събря гласовете на изборите. А за марионетките на Запада (ГЕРППДБПСДС и т.н.) не остава нещо друго, освен дя продължават надъхано да преповтарят Еврояантическите опорки, за да си заработват хонорарите. Избиратели вече нямат.
10:09 14.07.2026
56 Истината:
защото отне властта от ръцете на моят лидер Мутрата борисоФ!
Коментиран от #63
10:09 14.07.2026
57 да се скрие
Коментиран от #62
10:09 14.07.2026
58 Тъжна Белова
10:10 14.07.2026
59 бай Иван
10:10 14.07.2026
60 Баев
10:11 14.07.2026
61 Ами
Коментиран от #69
10:11 14.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Анонимен
До коментар #56 от "Истината:":Рано рано пишеш болни измислици тичай да се прегледаш че страдаш от робско самосъзнание хахаха да се смея ли да плача на такива неприятни лъжи
10:12 14.07.2026
64 хихи
10:12 14.07.2026
65 Как ще дойдат тия руснаци бе,
До коментар #47 от "Когато дойдат руснаците,":като Зеленски и спря нафтата?
И с какво ще дойдат- с тротинетки ли?
Щото Зеленски ги остави и без трнспорни средства.
10:12 14.07.2026
66 Владо Йончев
До коментар #54 от "Космическата Годзила Евато":Няма кинти за протести, защото сме свръхдефицитен фалит. А и самоубиха Петроханската банка.
Манол Глишев каза, че няма вече хора, освен бездетни пенсионери. Атлагаме за есента, когато Зеленски ще спечели изборите.
Коментиран от #81
10:13 14.07.2026
67 Тома
Коментиран от #71
10:13 14.07.2026
68 Анонимен
До коментар #21 от "Госあ":Че по големи продажници от гласоподавателите радеви няма ПРИ Путин ти е мястото защо живееш в демократична България Свобода и демокрация Ще си върнем държавата завладяна от червените олигарси
10:14 14.07.2026
69 При руските инструкции
До коментар #61 от "Ами":България беше зад Желязна завеса и на границите се стреляше по напускащите бай Тошовия райх.
Това ли искаш пак бе, плъшок?
Коментиран от #74
10:14 14.07.2026
70 Понеже всички разбират
И тая, никому неизвестна европейка и тя оценки дава!
Госпожа, по- добре в руския коловоз, отколкото да затъваме в европейското блато, в което сме сега!
Коментиран от #75
10:15 14.07.2026
71 Анонимен
До коментар #67 от "Тома":67 а ти като какъв рано рано пише лъжи Явно си дежурен Защо не работиш а пише против държавата си
10:15 14.07.2026
72 Крум
10:15 14.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Анонимен
До коментар #70 от "Понеже всички разбират":70 ами тогава живей при Путин що търсиш тук Аз съм в Европа а ти тичай натам тук нямаш място нали искаш диктат
Коментиран от #80
10:17 14.07.2026
76 Мемфис
10:17 14.07.2026
77 Ралин
10:18 14.07.2026
78 Пак съм аз
До коментар #2 от "честен ционист":А ти, с твоя руски език, защо не си целуваш рублите, ами ти текат лигите по еврото ?!!
10:18 14.07.2026
79 ТИР
До коментар #51 от "Ха сега де...":Защо България да е в коалиция за желаещи тоягата ,,, нима за годините след 1989 сме получавали заплахи от РФ,
това което разрушихме не бе по тяхно настояване - БГА , Булгар Табак, Техно импекс , Мадара Шумен ,Балкан Ловеч, Со Мат , Консервни фабрики,,,,
10:18 14.07.2026
80 604
До коментар #75 от "Анонимен":А ти за Украйна !
10:18 14.07.2026
81 Анонимен
До коментар #66 от "Владо Йончев":Грешиш бандитите ги организираха червените олигарси и завладяха вече държавата ни
10:19 14.07.2026
82 604
10:19 14.07.2026