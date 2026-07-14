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Весела Чернева: България навлиза в коловоза на руските инструкции

Весела Чернева: България навлиза в коловоза на руските инструкции

14 Юли, 2026 09:21 1 376 82

  • весела чернева-
  • българия-
  • навлизане-
  • коловоз-
  • руски инструкции

"Коловоз, в който България не изглежда добре. Става дума за коловоза на руските инструкции, а същото правеше и Орбан. Това е едно символично тестване от руската страна“, обясни Чернева

Весела Чернева: България навлиза в коловоза на руските инструкции - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева изрази опасения, че България „навлиза в коловоза на руските инструкции“, което никак не изглежда добре в очите на европейските ни партньори. Изказването ѝ се дължи на усилията, които положи страната ни, за да не позволи вкарването на руския патриарх Кирил в 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия.

„Коловоз, в който България не изглежда добре. Става дума за коловоза на руските инструкции, а същото правеше и Орбан. Това е едно символично тестване от руската страна“, обясни Чернева в сутрешния блок на БНТ, цитирана от novini.bg
Тя подчерта, че санкциите срещу Москва дават резултат, изтъквайки, че за руската държава става все по-трудно да изнася своите енергийни ресурси, в допълнение и с украинските атаки по петролната и преработваща инфраструктура на страната.

„Икономическото отслабване на Русия ще доведе до отслабване на военната амбиция. Говорим за военна икономика, която е достигнала момент, в който спира да произвежда средства за бюджета. Ударите по енергийните обекти на Русия не ѝ позволяват да продава толкова газ и петрол и оттам идват и по-малко постъпления“, допълни тя.

Що се отнася до отсъствието на България на форума на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Париж, Весела Чернева заяви, че тепърва ще се повдига въпросът къде стоим ние и каква е цената за това. Тя уточни, че на този форум се обсъжда цялостната концепция за сигурност на Европа и липсата на страната ни от такъв дебат със сигурност не е добър сигнал и допълни, че предстои да видим докога българската държава ще продължи да стои в периферията на европейската политика за сигурност.
На свой ред дипломатът Любомир Кючуков също коментира 21-ия пакет санкции срещу Руската федерация, отбелязвайки, че България за първи път е заявила становище по темата, макар да изрази съмнение, че руският патриарх Кирил е основният проблем на българската външна политика.

Относно самите санкции, той посочи, че те нанасят щети на руската икономика, но не са способни да прекратят войната.

„Санкциите не спират война, трябва да се търсят дипломатически решения за приключването ѝ“, подчерта Кючуков.

По отношение на самия конфликт, експертът поясни, че в момента се наблюдава застой, изразяващ се в размяната на удари и щети между Русия и Украйна, което не носи нищо позитивно нито за Киев, нито за Москва. В този контекст той изрази абсолютна увереност, че Украйна получава логистична помощ от Съединените щати и от други страни за ударите си срещу петролните рафинерии на Русия.
„Когато говорим за САЩ и тяхната роля, те не са посредник в преговорите, а участник заради техните интереси в региона“, разясни дипломатът.

Той все пак припомни, че конфликтът в Украйна не е приоритет за Вашингтон, тъй като в момента вниманието на САЩ е фокусирано почти изцяло върху войната срещу Иран, за която път отбеляза парадоксът, че „наблюдаваме война на фона на примирие“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    13 30 Отговор
    Ганчо така и не разбра, че по тия евробанкноти пише и на руски език.

    Коментиран от #78

    09:25 14.07.2026

  • 3 глоги

    35 9 Отговор
    Заместник-директорКАТА на Европейския съвет за външна политика- Весела Чернева ...

    Коментиран от #19

    09:25 14.07.2026

  • 4 Радев придоби Стокхолмски синдром

    16 56 Отговор
    след като руският поп публично унижи Радев насред Президентството пред камерите на целият свят!

    09:26 14.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 дедо Флашко

    31 6 Отговор
    Българският език ни е достатъчен. С руския се справяме. С красивите рускини също.

    09:27 14.07.2026

  • 7 Да бе да

    17 22 Отговор
    Ама нали Гумен дава София и Враждебна на НАТЮ?Ние сме си защитени отвсякъде,нищо че над главите ни ще ръсят още повече отрови и ще замърсяват земята и ще унищожават здравето ни.

    09:28 14.07.2026

  • 8 Тази

    57 11 Отговор
    Тази госпожа се изказва доста неубедително и подвеждащо.

    Коментиран от #38

    09:28 14.07.2026

  • 9 Пич

    66 6 Отговор
    Като видя някой толкова тъп, и се потрисам!!! Да продължим - Ленче кремче, Надка гаража, другата Надка.ъпото.......
    И стигаме до Урсула и Кая.......
    Що само жени са толкова тъпи, бе.........?!
    Заради женската алчност и кариеризъм ли?!

    Коментиран от #37

    09:28 14.07.2026

  • 10 Пенчо

    42 5 Отговор
    По скоро, излиза от коловоза на евроатлантическите инструкции!

    Коментиран от #45

    09:29 14.07.2026

  • 11 Съгласен

    52 6 Отговор
    Тя подчерта, че санкциите срещу Москва дават резултат...вижда се в целия ЕС, особено в Германия и фалиралата Франция:) Още няколко пакета санкции и ЕС ще удари кепенцата:)
    "Руската държава става все по-трудно да изнася своите енергийни ресурси"...така е, вече стана ясно, че Белгия и Гърция сега купуват много повече газ и петрол от Русия отколкото преди началото на СВО:)

    Коментиран от #28

    09:30 14.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Чудно как ли ходиш цял ден, ако си размениш обувките 🤔 Сигурно цял ден ти стискат и си викаш, пак Путлер е виновен ❗
    Аланкоолу ЕсеС те цака с ТРИ € И ШЕЙСЕТ ЦЕНТА за всяка стока дори и от ЕДНО € закупена от популярен сайт.
    При това льошият сайт ти връща еврото, ако върнеш стоката, но ЕсеС
    НЕ ТИ ВРЪЩА ПРИБРАНИТЕ пари❗

    09:32 14.07.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    41 5 Отговор
    Някой знае ли какво подявола е "Европейския съвет за външна политика"
    щото аз много, ама много бих искал да знам кой и плаща заплатката на тая кака?!

    09:32 14.07.2026

  • 15 Следете парите

    17 4 Отговор
    Европейският съвет за външна политика (ECFR) е независим паневропейски мозъчен тръст с нестопанска цел, който не получава директно институционално финансиране от бюджета на ЕС. Организацията се самоиздържа изцяло чрез дарения от частни лица, правителства, корпорации и филантропски фондации

    Коментиран от #40

    09:32 14.07.2026

  • 16 фен на сидеров

    36 7 Отговор
    такива като тая шматка да ходят на село и грабват мотиката ! поне някаква полза да има !

    09:33 14.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 От Какво Си Защитен ?

    5 1 Отговор
    Ти Си Никой !

    Докато не станешфх !

    Някой !

    Си Оставаш !

    Никой !

    09:33 14.07.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 4 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    Той и съветът НЕ Е Европейски, ама това не го забелязваш❗

    09:33 14.07.2026

  • 20 Мухахаха

    25 3 Отговор
    А ти кой коловоз си хванала

    09:36 14.07.2026

  • 21 Госあ

    32 6 Отговор
    На тая на сурата и е изписано - продажна некадърно калинка ! Като на всички петроханци

    Коментиран от #25, #68

    09:37 14.07.2026

  • 22 мъкаааа

    19 5 Отговор
    България сама трябва да се ръководи! Не й трябват евро-атлантици,те гледат само себе си и своите банкови сметки.По времето преди втората световна война ,как така България е била икономически развита и на едно от първите места в Европа?! Защо сега е притисната,обременена и бедна? Защото западняците и слугите им я обират постоянно.България е обезлюдена,америте се готвят, да ни пращат индийци,африканци и южноамериканци.

    09:37 14.07.2026

  • 23 София втори Киев

    5 20 Отговор
    Когато Украйна при Янукович влезе в коловоза на руските инструкции, доведе до войната. Тока ще свърши и България и дори няма да разберете.
    Путин ще си прибере Радев в музея на бившите президенти като Башар и ще се ги показва на паради.

    09:37 14.07.2026

  • 24 нищо ново под слънцето...

    7 18 Отговор
    "България навлиза в коловоза на руските инструкции"

    Ами това си н е традиция, по време на коя война не сме заемали позиция на грешната страна? Единствено този път първоначално поехме в правилната посока, но е типично за нас да се извъртим за да не си нарушим навиците за бъдем накрая пак от губещите. На изборите вече го направихме с особено голям ентусиазъм, логично следва да го направим и във външната политика.

    Коментиран от #27

    09:38 14.07.2026

  • 25 От Петрохан

    5 23 Отговор

    До коментар #21 от "Госあ":

    По вашите лица е изписано с кафяво продажни руски лизачи. Цял живот сте лизали и продължавате да лижете.

    09:39 14.07.2026

  • 26 Пълен Провал

    24 6 Отговор
    Чернева почти продаде Македония, едвам я спряха. Съветничката на Про100киро...

    Коментиран от #48

    09:40 14.07.2026

  • 27 Хитър Петър

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "нищо ново под слънцето...":

    После пак Запада и турците ще са ни виновни като всеки път.

    Нищо ново под слънцето.

    09:41 14.07.2026

  • 28 Избор

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "Съгласен":

    Лесно се проверява, че изказването ти е манипулация.

    Коментиран от #39

    09:44 14.07.2026

  • 29 Само питам

    21 4 Отговор
    Какво му е европейското на това НПО , (" Европейският съвет за външна политика " ) , като защитава НЕевропейски интереси за продължаване на войната Украйна - Русия ?

    09:44 14.07.2026

  • 30 Вечно обречени

    5 5 Отговор
    Царя правилно каза че българина трябва да си смени чипа

    09:46 14.07.2026

  • 31 млад еврас

    14 3 Отговор
    Ми това щото коловоза на брюкселските инструкции нещо се оказа крив.

    09:51 14.07.2026

  • 32 123

    12 5 Отговор
    Отдавна трябваше да стане! Вън от ЕС и НАТО! Иначе ще загубим идентичността си! Ние сме за Русия!

    Коментиран от #41

    09:51 14.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 идиоти вън

    7 1 Отговор
    Ей много мерзавци има дето искат да ни вкарат в коловоза за пушечно месо, вече и не само под сурдинка и по заобиколен начин, а и директни ни казват, че ако искаме да сме от ,,правилната" страна, трябва, както каза Макрон и с кръв да я защитаваме!!!!

    09:52 14.07.2026

  • 35 нннн

    3 5 Отговор
    На някои болни евроатлантици само руски, американски и урсулски интереси им се привиждат.
    Надявам се, България да тръгне най- после в българския коловоз.

    09:52 14.07.2026

  • 36 !!!?

    6 6 Отговор
    Мистър Кеш дойде на власт да бори Олигархията, но за кремълските олигарси се хвърля на амбрадурата да ги спасява от санкциите на ЕС...!
    Такъв подлец за държавен глава България не е имала за всички времена !!!

    НАРОДЕ ????

    09:54 14.07.2026

  • 37 Някой

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Що бе Рюте да не е много умен?

    09:54 14.07.2026

  • 38 По точно

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Тази":

    Така смятат путинофилите българомразци!
    Те повече обичат Русия от собствената си страна!

    09:55 14.07.2026

  • 39 Читател

    8 5 Отговор

    До коментар #28 от "Избор":

    ЕС внася рекордни обеми руски газ . ( Преди 16 часа ) / .Вземи си го провери , и не пиши поръчкови (от янки и турци) статии ! Не се наядохте , в русофобските НПТ-а .

    Коментиран от #49

    09:55 14.07.2026

  • 40 Данчо Ментата

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Следете парите":

    "Дарение от правителство" не ми звучи като "самоиздръжка". За НПО-то на Весела иде реч.

    09:55 14.07.2026

  • 41 Абе?

    4 6 Отговор

    До коментар #32 от "123":

    Като сте за Русия, защо не сте в Русия?

    09:56 14.07.2026

  • 42 Перо

    9 2 Отговор
    На какво основание ДАНС и Прокуратурата прекратиха делото с доказан акт за шпионаж, в полза на РСМ, на тази госпожа? На всичко отгоре я допускат в медиите да извършва анти-българска пропаганда!

    09:56 14.07.2026

  • 43 гочето

    9 2 Отговор
    по джуките и личи че обича английския коловоз...
    от английски граждани с нигерийски корени... ако може

    09:56 14.07.2026

  • 44 Специалист

    7 2 Отговор
    Тази измислена директорка да се връща на село да пасе козите.Тъпите и изказвания няма интелигентен човек да ги приеме

    09:58 14.07.2026

  • 45 Цър Лъв

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пенчо":

    Като излезем от коловоза и преобърнем влака, пак ли ще ревем като през 90те, че сме умряли от глад "Ся кво стана. Едно искахме, то друго стана?" Ама тоя път няма да има, какво да приватизирате, другари! И старо джелязо няма да има!

    09:58 14.07.2026

  • 46 Перо

    5 2 Отговор
    Кой плаща на този “Европейски съвет”?

    09:58 14.07.2026

  • 47 Когато дойдат руснаците,

    7 4 Отговор
    тая ще е в първата редица на посрещачите.

    Коментиран от #65

    09:59 14.07.2026

  • 48 !!!?

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Пълен Провал":

    Защо бе!?
    Македония да не е твоя !??
    За Крим чухме от Мистър Кеш, но за Македония само каза, е откраднала историята му...без часта на руската окупация...!!!?

    09:59 14.07.2026

  • 49 Избор

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "Читател":

    Точно проверих пише го много ясно - ЕС НЕ ВНАСЯ ГАЗ ПО ТРЪБИТЕ - внася "РЕКОРДНО КОЛИЧЕСТВО ВТЕЧНЕН ГАЗ". Общото количество е намало.
    Така че това дето сте го писали не е просто манипулация, а си е чиста лъжа!

    10:00 14.07.2026

  • 50 Радев вади България

    2 3 Отговор
    от всички европейски инициативи и фондове за модернизиане на армията, флота, ПВО и т.н.

    Разваля всички вече сключени договори от предишните правителства.
    Дори спира вече започнали изпълнения.

    Целта му е ясна- България да остане в руската орбита.

    Честито на малоумните джендъри, джензита и подобни смотани невнятници, които се поведоха по акъла на Шарлатаните на Радев от ППДБ!

    10:01 14.07.2026

  • 51 Ха сега де...

    2 0 Отговор
    Среща на Коалицията на желаещите се проведе в Париж. Срещата събра представители на 40 държави, включително Молдова и Северна Македония, но не и България. Ние ще присъстваме с вето за санкциите срещу Русия.

    Коментиран от #79

    10:03 14.07.2026

  • 52 Обикн. читателка

    6 4 Отговор
    Тази фуста,пък от къде се появи!? Повредена на тема глобална политика,това нещо иска да бъде чуто,четено,независимо до къде й се простира простотията.Не разделяй народа ни в неподходящ момент, тук в държавата ни и извън нея.

    10:04 14.07.2026

  • 53 Да не забравяме кои

    2 2 Отговор
    доведоха Радев на власт- Борисов, Доган и Асен Василев.

    10:04 14.07.2026

  • 54 Космическата Годзила Евато

    4 0 Отговор
    няма ли да протестираме по жълтите павета?

    Какво чака др. Асен , че не ни прозовава?

    И времето е хубаво, и джендърите са в отпуска и на джензитата им е скучно!

    Поне една палатка да опънем на Орлов мост!
    Хептем се снишихме като Боци и Шиши!

    Коментиран от #66

    10:08 14.07.2026

  • 55 Иван Бедров

    5 0 Отговор
    Българите са били били винаги по-добре, когато са с Русия, и много зле когато са с Германия, Турция, НАТО, Англия и останалите антибългарски народи.

    Не харесвам Радев (грозен ми е), но той успя да разбере, че народът не иска НАТО и ЕС, и събря гласовете на изборите. А за марионетките на Запада (ГЕРППДБПСДС и т.н.) не остава нещо друго, освен дя продължават надъхано да преповтарят Еврояантическите опорки, за да си заработват хонорарите. Избиратели вече нямат.

    10:09 14.07.2026

  • 56 Истината:

    6 2 Отговор
    Весела Чернева: Не одобрявам Правителството на Премиера Радев, дори да Стабилизира икономиката на България и да подобри Благосъстоянието на Народа,
    защото отне властта от ръцете на моят лидер Мутрата борисоФ!

    Коментиран от #63

    10:09 14.07.2026

  • 57 да се скрие

    5 1 Отговор
    А тази никому неизвестна евроатлантическа чиновничка в чии коловози е. В тази на платените колониални чиновници, продаващи българските интереси и българския народ. Тя какво иска - да ни направи втора Украйна и да избиват милиони българи ли? Защото евроатлантическия коловоз е това - война до последния украинец срещу Русия. А после до последния българин, румънец и т.н. Вместо да умрат от срам и да се наврат да не казвам къде, те чак съвети и квалификации дават. Дано дойде време за нов Народен съд за тези, бутащи България във война без ничие разрешение.

    Коментиран от #62

    10:09 14.07.2026

  • 58 Тъжна Белова

    3 0 Отговор
    Много добре.

    10:10 14.07.2026

  • 59 бай Иван

    5 0 Отговор
    Тая не беше ли тайният шпионин на Северна Македония в България? Вместо да е в затвора за работа в полза на чужда държава изнася лекции в медиите! Ега ти и държавата щом до това сме се докарали.

    10:10 14.07.2026

  • 60 Баев

    6 1 Отговор
    Чернева пак обърка коловоза. Ние не влизаме в руски коловоз, тя просто е в глух коловоз. И сляп. На такива като нея, дайте им по една пушка, Украйна набира доброволци.

    10:11 14.07.2026

  • 61 Ами

    5 1 Отговор
    Под американски инструкции вече тридесет и седем години България падна под шест милиона човека! При руските инструкции България беше нараснала до девет милиона човека! Тази Чернева служи за унищожението на България!

    Коментиран от #69

    10:11 14.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Истината:":

    Рано рано пишеш болни измислици тичай да се прегледаш че страдаш от робско самосъзнание хахаха да се смея ли да плача на такива неприятни лъжи

    10:12 14.07.2026

  • 64 хихи

    4 1 Отговор
    Риве ли жълтопаветничка кат вдовица за ...(знаете за какво), значи България е на прав път...

    10:12 14.07.2026

  • 65 Как ще дойдат тия руснаци бе,

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Когато дойдат руснаците,":

    като Зеленски и спря нафтата?

    И с какво ще дойдат- с тротинетки ли?
    Щото Зеленски ги остави и без трнспорни средства.

    10:12 14.07.2026

  • 66 Владо Йончев

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Космическата Годзила Евато":

    Няма кинти за протести, защото сме свръхдефицитен фалит. А и самоубиха Петроханската банка.

    Манол Глишев каза, че няма вече хора, освен бездетни пенсионери. Атлагаме за есента, когато Зеленски ще спечели изборите.

    Коментиран от #81

    10:13 14.07.2026

  • 67 Тома

    1 2 Отговор
    Кажеш ли руски или Путин веднага се издигаш като голяма работа при евродж.Тази знае ли колко милиарда сме дали на бандеровци а една детска болница нямаме.

    Коментиран от #71

    10:13 14.07.2026

  • 68 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Госあ":

    Че по големи продажници от гласоподавателите радеви няма ПРИ Путин ти е мястото защо живееш в демократична България Свобода и демокрация Ще си върнем държавата завладяна от червените олигарси

    10:14 14.07.2026

  • 69 При руските инструкции

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ами":

    България беше зад Желязна завеса и на границите се стреляше по напускащите бай Тошовия райх.

    Това ли искаш пак бе, плъшок?

    Коментиран от #74

    10:14 14.07.2026

  • 70 Понеже всички разбират

    1 3 Отговор
    От политика сме на в това положение!
    И тая, никому неизвестна европейка и тя оценки дава!
    Госпожа, по- добре в руския коловоз, отколкото да затъваме в европейското блато, в което сме сега!

    Коментиран от #75

    10:15 14.07.2026

  • 71 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Тома":

    67 а ти като какъв рано рано пише лъжи Явно си дежурен Защо не работиш а пише против държавата си

    10:15 14.07.2026

  • 72 Крум

    0 3 Отговор
    Въпросната трябваше да е в Сливенския......обаче....сега оценки дава.....

    10:15 14.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Понеже всички разбират":

    70 ами тогава живей при Путин що търсиш тук Аз съм в Европа а ти тичай натам тук нямаш място нали искаш диктат

    Коментиран от #80

    10:17 14.07.2026

  • 76 Мемфис

    0 0 Отговор
    Проклед да е незаконният подлец на ЖивкоФ! Същият предател като баща си!

    10:17 14.07.2026

  • 77 Ралин

    1 0 Отговор
    Цената е парите, които ще изгубим заради радените вълнения за сметка на България.

    10:18 14.07.2026

  • 78 Пак съм аз

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А ти, с твоя руски език, защо не си целуваш рублите, ами ти текат лигите по еврото ?!!

    10:18 14.07.2026

  • 79 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ха сега де...":

    Защо България да е в коалиция за желаещи тоягата ,,, нима за годините след 1989 сме получавали заплахи от РФ,
    това което разрушихме не бе по тяхно настояване - БГА , Булгар Табак, Техно импекс , Мадара Шумен ,Балкан Ловеч, Со Мат , Консервни фабрики,,,,

    10:18 14.07.2026

  • 80 604

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Анонимен":

    А ти за Украйна !

    10:18 14.07.2026

  • 81 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Владо Йончев":

    Грешиш бандитите ги организираха червените олигарси и завладяха вече държавата ни

    10:19 14.07.2026

  • 82 604

    0 0 Отговор
    Тая да не фане коловоза за панделата!

    10:19 14.07.2026

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