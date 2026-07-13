Правителството поема твърд курс: „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ напускат БЕХ – гаранции за работни места и стабилност

Нов етап за енергийния сектор: Две ключови дружества излизат от БЕХ.

Вълна от промени залива българската енергетика! Министерството на енергетиката официално потвърди, че „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ ще бъдат извадени от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ), предаде БТА.

Това е неизбежна стъпка, заложена като ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост, подчерта министър Ива Петрова на пресконференция в Стара Загора.

Край на спекулациите: Работните места са защитени

В последните месеци слухове и опасения за съдбата на комплекса „Марица-изток“ се множат като гъби след дъжд.

Министър Петрова обаче бе категорична – няма да има затваряне на предприятия или масови съкращения.

„Целта ни е да изградим устойчив модел, който да гарантира дългосрочното развитие на комплекса и сигурността на служителите“, заяви тя.

Нови управленски практики и прозрачност

След години на отлагане и липса на реални действия, Министерството на енергетиката стартира съвместна работа с БЕХ, ръководствата на двете дружества и синдикатите.

Всяка седмица работна група ще заседава на място, за да изготвя финансови и инвестиционни планове, да анализира текущите предизвикателства и да предлага конкретни решения. Експертни екипи ще работят между заседанията, а политическото ръководство ще следи процеса отблизо.

Финансова стабилност и ефективност – ключови думи за бъдещето

Министър Петрова подчерта, че настоящият модел на ежемесечно финансиране на „Мини Марица-изток“ не е устойчив.

Само за миналия месец са поискани около 50 млн. евро за заплати и външни услуги. Разходите за възнаграждения са скочили с 8%, а тези за външни услуги – с 12%.

Аналогичен анализ предстои и за ТЕЦ „Марица изток 2“, където емисионните квоти тежат сериозно върху бюджета. Вече се работи по оптимизация на разходите и по-ефективно управление на квотите.

Одити и кадрови промени: Ново начало за „Мини Марица-изток“

След встъпването си в длъжност, министър Петрова разпореди одити в БЕХ, „Мини Марица-изток“ и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“.

Резултатите от проверките разкриват спорни управленски практики, завишени разходи и намаляваща производствена дейност. Това наложи смяна на ръководството на минното дружество, а по част от констатациите вече са сезирани компетентните органи.

Европейски средства и рекултивация: Възможности и предизвикателства

Реформата е ключова за усвояването на близо 1 милиард лева европейски средства, включително по Териториалния план за справедлив преход за Стара Загора.

За рекултивация са предвидени около 200 млн. лева, но до момента „Мини Марица-изток“ не е получила финансиране поради липса на подготвени проекти.

Държавната помощ ще бъде възможна само при изпълнение на изискванията на Европейската комисия, като се избягва финансиране на въгледобивната дейност.

Призив за отговорност и единство

Министър Петрова апелира темата за комплекса „Марица-изток“ да не се използва за политически цели, а усилията да се насочат към реални решения за финансова стабилност, инвестиции и дългосрочно развитие.

Междувременно, Общинският съвет в Стара Загора прие декларация в защита на енергийния суверенитет на България и комплекса „Марица-изток“.