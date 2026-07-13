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Правителството поема твърд курс: „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ напускат БЕХ – гаранции за работни места и стабилност

Правителството поема твърд курс: „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ напускат БЕХ – гаранции за работни места и стабилност

13 Юли, 2026 15:37 1 704 10

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Енергийният министър Ива Петрова уверява: Няма да има масови съкращения, реформата е задължителна по Плана за възстановяване и устойчивост, а бъдещето на комплекса „Марица-изток“ остава приоритет

Правителството поема твърд курс: „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ напускат БЕХ – гаранции за работни места и стабилност - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Нов етап за енергийния сектор: Две ключови дружества излизат от БЕХ.

Вълна от промени залива българската енергетика! Министерството на енергетиката официално потвърди, че „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ ще бъдат извадени от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ), предаде БТА.

Това е неизбежна стъпка, заложена като ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост, подчерта министър Ива Петрова на пресконференция в Стара Загора.

Край на спекулациите: Работните места са защитени

В последните месеци слухове и опасения за съдбата на комплекса „Марица-изток“ се множат като гъби след дъжд.

Министър Петрова обаче бе категорична – няма да има затваряне на предприятия или масови съкращения.

„Целта ни е да изградим устойчив модел, който да гарантира дългосрочното развитие на комплекса и сигурността на служителите“, заяви тя.

Нови управленски практики и прозрачност

След години на отлагане и липса на реални действия, Министерството на енергетиката стартира съвместна работа с БЕХ, ръководствата на двете дружества и синдикатите.

Всяка седмица работна група ще заседава на място, за да изготвя финансови и инвестиционни планове, да анализира текущите предизвикателства и да предлага конкретни решения. Експертни екипи ще работят между заседанията, а политическото ръководство ще следи процеса отблизо.

Финансова стабилност и ефективност – ключови думи за бъдещето

Министър Петрова подчерта, че настоящият модел на ежемесечно финансиране на „Мини Марица-изток“ не е устойчив.

Само за миналия месец са поискани около 50 млн. евро за заплати и външни услуги. Разходите за възнаграждения са скочили с 8%, а тези за външни услуги – с 12%.

Аналогичен анализ предстои и за ТЕЦ „Марица изток 2“, където емисионните квоти тежат сериозно върху бюджета. Вече се работи по оптимизация на разходите и по-ефективно управление на квотите.

Одити и кадрови промени: Ново начало за „Мини Марица-изток“

След встъпването си в длъжност, министър Петрова разпореди одити в БЕХ, „Мини Марица-изток“ и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“.

Резултатите от проверките разкриват спорни управленски практики, завишени разходи и намаляваща производствена дейност. Това наложи смяна на ръководството на минното дружество, а по част от констатациите вече са сезирани компетентните органи.

Европейски средства и рекултивация: Възможности и предизвикателства

Реформата е ключова за усвояването на близо 1 милиард лева европейски средства, включително по Териториалния план за справедлив преход за Стара Загора.

За рекултивация са предвидени около 200 млн. лева, но до момента „Мини Марица-изток“ не е получила финансиране поради липса на подготвени проекти.

Държавната помощ ще бъде възможна само при изпълнение на изискванията на Европейската комисия, като се избягва финансиране на въгледобивната дейност.

Призив за отговорност и единство

Министър Петрова апелира темата за комплекса „Марица-изток“ да не се използва за политически цели, а усилията да се насочат към реални решения за финансова стабилност, инвестиции и дългосрочно развитие.

Междувременно, Общинският съвет в Стара Загора прие декларация в защита на енергийния суверенитет на България и комплекса „Марица-изток“.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Царе сме на Приказките !

    10 1 Отговор
    Но не и на Конкретните Решения !

    Какво ?

    Защо ?

    И как ?

    15:44 13.07.2026

  • 2 Тези са

    5 3 Отговор
    построили комунизма работят 9-10 месеца от годината на тотален минумум, и БЕХ(данъкоплатци) им налива кинти за заплати, работниците дори се и увеличават..

    Коментиран от #5

    15:45 13.07.2026

  • 3 оня с коня

    1 12 Отговор
    сега да ги уволнят всички до един

    като преди това им дадат по 20 брутни заплати
    и закривай вече тия мръсни тец-ове

    15:50 13.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ток правели да бе да

    2 11 Отговор
    заплатите у тецовете са от порядъка на 5-7х евро на месец

    какво толкова работят бе?

    Коментиран от #9

    15:51 13.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гаранция за контролиран фалит

    6 1 Отговор
    а за простолюдието, дето се фърли на измамата Моше Боташ Крафдев - гаранция за живот на вощеници в пещерите.

    15:54 13.07.2026

  • 9 зззззз

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "ток правели да бе да":

    Толкова взимат началниците. Обикновените работници взимат масово около 1500 евра, което за тях може да е много, но за тази работа е малко.

    15:55 13.07.2026

  • 10 очевидно

    4 0 Отговор
    са измислили как да измамят хората, но да вземат парите от обещанието на ЕС по ПВУ закриване на въглищните централи. Пак ще има замяна "кон за кокошка"!

    16:16 13.07.2026

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