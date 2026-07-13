Правителството поема твърд курс: „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ напускат БЕХ – гаранции за работни места и стабилност

Нов етап за енергийния сектор: Две ключови дружества излизат от БЕХ.
Вълна от промени залива българската енергетика! Министерството на енергетиката официално потвърди, че „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ ще бъдат извадени от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ), предаде БТА.
Това е неизбежна стъпка, заложена като ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост, подчерта министър Ива Петрова на пресконференция в Стара Загора.
Край на спекулациите: Работните места са защитени
В последните месеци слухове и опасения за съдбата на комплекса „Марица-изток“ се множат като гъби след дъжд.
Министър Петрова обаче бе категорична – няма да има затваряне на предприятия или масови съкращения.
„Целта ни е да изградим устойчив модел, който да гарантира дългосрочното развитие на комплекса и сигурността на служителите“, заяви тя.
Нови управленски практики и прозрачност
След години на отлагане и липса на реални действия, Министерството на енергетиката стартира съвместна работа с БЕХ, ръководствата на двете дружества и синдикатите.
Всяка седмица работна група ще заседава на място, за да изготвя финансови и инвестиционни планове, да анализира текущите предизвикателства и да предлага конкретни решения. Експертни екипи ще работят между заседанията, а политическото ръководство ще следи процеса отблизо.
Финансова стабилност и ефективност – ключови думи за бъдещето
Министър Петрова подчерта, че настоящият модел на ежемесечно финансиране на „Мини Марица-изток“ не е устойчив.
Само за миналия месец са поискани около 50 млн. евро за заплати и външни услуги. Разходите за възнаграждения са скочили с 8%, а тези за външни услуги – с 12%.
Аналогичен анализ предстои и за ТЕЦ „Марица изток 2“, където емисионните квоти тежат сериозно върху бюджета. Вече се работи по оптимизация на разходите и по-ефективно управление на квотите.
Одити и кадрови промени: Ново начало за „Мини Марица-изток“
След встъпването си в длъжност, министър Петрова разпореди одити в БЕХ, „Мини Марица-изток“ и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“.
Резултатите от проверките разкриват спорни управленски практики, завишени разходи и намаляваща производствена дейност. Това наложи смяна на ръководството на минното дружество, а по част от констатациите вече са сезирани компетентните органи.
Европейски средства и рекултивация: Възможности и предизвикателства
Реформата е ключова за усвояването на близо 1 милиард лева европейски средства, включително по Териториалния план за справедлив преход за Стара Загора.
За рекултивация са предвидени около 200 млн. лева, но до момента „Мини Марица-изток“ не е получила финансиране поради липса на подготвени проекти.
Държавната помощ ще бъде възможна само при изпълнение на изискванията на Европейската комисия, като се избягва финансиране на въгледобивната дейност.
Призив за отговорност и единство
Министър Петрова апелира темата за комплекса „Марица-изток“ да не се използва за политически цели, а усилията да се насочат към реални решения за финансова стабилност, инвестиции и дългосрочно развитие.
Междувременно, Общинският съвет в Стара Загора прие декларация в защита на енергийния суверенитет на България и комплекса „Марица-изток“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Царе сме на Приказките !
Какво ?
Защо ?
И как ?
15:44 13.07.2026
2 Тези са
Коментиран от #5
15:45 13.07.2026
3 оня с коня
като преди това им дадат по 20 брутни заплати
и закривай вече тия мръсни тец-ове
15:50 13.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ток правели да бе да
какво толкова работят бе?
Коментиран от #9
15:51 13.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гаранция за контролиран фалит
15:54 13.07.2026
9 зззззз
До коментар #6 от "ток правели да бе да":Толкова взимат началниците. Обикновените работници взимат масово около 1500 евра, което за тях може да е много, но за тази работа е малко.
15:55 13.07.2026
10 очевидно
16:16 13.07.2026