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Правителството обсъжда пътната безопасност на днешното си заседание
  Тема: Войната на пътя

Правителството обсъжда пътната безопасност на днешното си заседание

15 Юли, 2026 08:08 433 9

  • правителство-
  • румен радев-
  • пътна безопасност-
  • катастрофи-
  • войната на пътя

Създаването на така наречения "Национален план за пътна безопасност" е възложено от премиера Румен Радев, като заложеният от него срок е до края на август

Правителството обсъжда пътната безопасност на днешното си заседание - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Темата с пътната безопасност - на дневен ред днес в Министерския съвет. След поредица от смъртни инциденти на пътя, някои от които с участието на тежкотоварни превозни средства, няколко министерства се заеха да изготвят промени, обобщи "Нова телевизия".

На среща между Министерството на транспорта и съобщенията, МВР, както и Министерството на регионалното развитие са взети няколко основни решения. Като да бъде създаден единен контролен орган, който да обедини инспекторите от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Националното ТОЛ управление, АПИ и други структури.

Също - предвижда се информацията от ТОЛ камерите да бъде предоставяна и на останалите институции, така че в реално време да се засича не само превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и на опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания, паднали предмети и други.

Създаването на така наречения "Национален план за пътна безопасност" е възложено от премиера Румен Радев, като заложеният от него срок е до края на август.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    3 2 Отговор
    „Силата на Пеевски не е в неговия интелект или в икономическия му гений. Неговата сила е в страха и в компроматите, които събира за всеки политик, магистрат или бизнесмен в тази държава. Той управлява чрез страх.“

    08:10 15.07.2026

  • 2 И кво....?!

    8 0 Отговор
    След цялото обсъждане ще ви докладват, че единственото което са измислили, е нов рекет и нищо не правене!

    08:11 15.07.2026

  • 3 Без име

    2 3 Отговор
    Задължителни видеорегистратори на предно и задно стъкло и солени глоби за всеки нарушител по изпратен видеозапис.

    Коментиран от #5

    08:18 15.07.2026

  • 4 МПС

    2 2 Отговор
    Докато няма пътища няма безопасност

    08:19 15.07.2026

  • 5 Аре

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Ако може без толкова полицейщина!

    08:24 15.07.2026

  • 6 герап

    2 1 Отговор
    Ходих до Турция.Купих си говорещ кантар. Като стъпя отгоре му,ми вика: - Машалла!

    08:30 15.07.2026

  • 7 Ааааааа, готово

    3 0 Отговор
    Решиха проблема - едно обсъждане и край! То, за една седмица по пътищата у нас умряха повече хора, отколкото във войната в украйна, ноо, това обсъждане ще разкаже играта на проблема!
    А той е, че трябва нови, други хора да населят България! Ние сме тотално повредени!

    08:35 15.07.2026

  • 8 Какво Ли Може да се Случи ?

    3 0 Отговор
    В Тази Безхаберна Държава ?

    08:36 15.07.2026

  • 9 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

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