Правителството обсъжда пътната безопасност на днешното си заседание

Темата с пътната безопасност - на дневен ред днес в Министерския съвет. След поредица от смъртни инциденти на пътя, някои от които с участието на тежкотоварни превозни средства, няколко министерства се заеха да изготвят промени, обобщи "Нова телевизия".
На среща между Министерството на транспорта и съобщенията, МВР, както и Министерството на регионалното развитие са взети няколко основни решения. Като да бъде създаден единен контролен орган, който да обедини инспекторите от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Националното ТОЛ управление, АПИ и други структури.
Също - предвижда се информацията от ТОЛ камерите да бъде предоставяна и на останалите институции, така че в реално време да се засича не само превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и на опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания, паднали предмети и други.
Създаването на така наречения "Национален план за пътна безопасност" е възложено от премиера Румен Радев, като заложеният от него срок е до края на август.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 очевидец
08:10 15.07.2026
2 И кво....?!
08:11 15.07.2026
3 Без име
Коментиран от #5
08:18 15.07.2026
4 МПС
08:19 15.07.2026
5 Аре
До коментар #3 от "Без име":Ако може без толкова полицейщина!
08:24 15.07.2026
6 герап
08:30 15.07.2026
7 Ааааааа, готово
А той е, че трябва нови, други хора да населят България! Ние сме тотално повредени!
08:35 15.07.2026
8 Какво Ли Може да се Случи ?
08:36 15.07.2026
9 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
08:38 15.07.2026