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Христанов е готов да се кандидатира за президент

Христанов е готов да се кандидатира за президент

15 Юли, 2026 17:34 1 402 56

  • иван христанов-
  • кандидатура за президент

Много хора, които той среща, му задават този въпрос. Трябва да станете президент, съветват го и непознатите. Виждам усилия в една група рокаджии, актьори, професори, които са създали нещо като инициативен комитет, подчерта бившият земеделски министър. Още преди месец те се свързали с него с предложение да го издигнат

Христанов е готов да се кандидатира за президент - 1
Снимка: News.bg
News.bg News.bg

Бившият министър на земеделието и храните Иван Христанов е готов да се кандидатира са президент. Това потвърди самият той в интервю за News.bg.

Много хора, които той среща, му задават този въпрос. Трябва да станете президент, съветват го и непознатите. Виждам усилия в една група рокаджии, актьори, професори, които са създали нещо като инициативен комитет, подчерта той. Още преди месец те се свързали с него с предложение да го издигнат.

Обмислям го сериозно, изтъкна Христанов. За него проблем е демократичната общност, в която той вижда опити да саботира евентуалните кандидатури на Андрей Гюров и неговата. Освен това в десницата има споразумение за вътрешни избори и Христанов е готов да влезе в тази битка. Според него , ако дясното иска да има президент зад дясната кандидатура ПП и ДБ трябва да застанат, без да пречат , а самият кандидат тавана да може да работи с периферията. Кандидатът също така трябва да е припознат в малките места, по мнението му.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    39 9 Отговор
    Не иска да ходи доброволец в Украйна?!
    Фалшив евроляв, и фалшив Бандерец!

    17:37 15.07.2026

  • 2 Овчар

    35 8 Отговор
    Помните ли какви обещания даваше този преди да стане бей...?Има филм в ютуп..!

    17:37 15.07.2026

  • 3 Според сайта АФЕРА

    10 17 Отговор
    Копринков Радев готвят пласмент на снимки от „новата къща“ на Борисов и удар по него.

    Пласментът щял да бъде възложен на Главния Дудук на републиката, който от известно време плюе авера си Бойко, за сметка на Пеевски, което пък показва откъде мирише на авоари.

    Някои привиждат, че поръчката идвала от Копринката чрез инкубаторът на инфо – ДП, а мероприятието обслужвало Радев и кохорта за отклоняване на вниманието от поголовното безсилие на Радевото правителство, както и от поголовното крадене и щавене „по пътя на копринката“.

    Когато тъпанари обаче ти правят режисираното мероприятие, то винаги е в полза на този, за когото го правят. Защото за такава оперативна комбинация се иска талант, драги ни смехурковци от Копринковата -радева компания.

    17:38 15.07.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 21 Отговор
    И ДРУГ ПРОБЛЕМ Е ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА РУМЕН РАДЕВ ЗА ДОГОВОРА С "БОТАШ" :))) ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИЯ С 6.7 МЛРД.ЛВ
    .....
    ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
    ....
    ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))

    ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
    ...
    ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))

    Коментиран от #38

    17:40 15.07.2026

  • 5 ще спечели

    13 28 Отговор
    с сто процента ще спечели народа ще го подкрепи защото мисли за народа по негово време имаше много открити незаконни кланици и мафиотски схеми

    Коментиран от #14

    17:40 15.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    30 9 Отговор
    Не направи нищо за стадото на бай Рибан от Велинград.

    Коментиран от #8

    17:41 15.07.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 7 Отговор
    За президент на Петрохан?🦧🥳🤣🖕

    17:41 15.07.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 18 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Е какво да направи?Доказа се,че бай Рибан си содомизира овците!🐑😪🐑

    17:42 15.07.2026

  • 9 Ще гласувам за Христанов

    12 18 Отговор
    Румен Радев дойде на власт с обещанието за съдебна реформа и борба с олигархията. За първите малко над 50 дни в управлението:

    - Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
    - Не казва и дума за съдебна реформа.
    - Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
    - С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
    - Планира да вдигне осигуровките.
    - Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
    - Планира да вдигне данъците на имотите.
    - Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.

    В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.

    Not great, not terrible!

    17:43 15.07.2026

  • 10 Сатана Z

    27 7 Отговор
    Христанов да не забрави да си купи нова рокля за предизборната кампания

    Коментиран от #47

    17:45 15.07.2026

  • 11 Колко ?

    17 5 Отговор
    Изксуфели Глави ?

    Ще Се Наредят !

    Още !

    На Опашката ?

    17:45 15.07.2026

  • 12 Боже

    15 5 Отговор
    мили!!!

    17:46 15.07.2026

  • 13 Иван Христанов бивш министър

    11 11 Отговор
    На земеделието, храните и горите в кабинета "Гюров" - "Няма да мълча. 30-40 мастити олигарси от тежката организирана престъпност като Таки ,Маджо, Гергов,близки преди до Пеевски и Борисов и още около 100-на по дребни вложиха 120-150 милиона и донесоха на ПБ на лицето Румен Георгиев Радев около 700 хиляди гласа. Също така преди от гласовете за ГЕРБ 19% бяха ромски вот. На миналите избори се преорентираха за ПБ. Ето защо ГЕРБ се срина от 634 хиляди гласа на миналите избори на 430 хиляди. Реалният вот за Радев е почти колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. Около 400 хиляди. Всички останали са купен и корпоративен олигархистичен вот. За месец си върнаха десетократно вложените от тях за Радев 120-150 милиона. Няма да мълча"

    Коментиран от #43

    17:46 15.07.2026

  • 14 Може

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "ще спечели":

    само от шап да ни предпази!

    17:48 15.07.2026

  • 15 ТАКИ И ПЕЕВСКИ

    14 10 Отговор
    ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ТЕБ

    17:48 15.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гълъбова не си събира пациентите

    27 8 Отговор
    малко ни е Гяуро Кюмюро, че сега и другия ненормалник...

    17:50 15.07.2026

  • 18 Слабичък

    15 4 Отговор
    е христанката! Възможностите му се изчерпват до чиновник!

    17:51 15.07.2026

  • 19 хихи

    7 4 Отговор
    Президент ще е Христо Стоичков, Вице ДАРА

    17:58 15.07.2026

  • 20 Аз ще гласувам

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    за тебе ма ако покажеш кучето

    17:59 15.07.2026

  • 21 Никога

    17 4 Отговор
    няма да гласувам за този ренегат и син на сътрудник от ДС. Много е жаден за власт и е самохвалко.

    18:00 15.07.2026

  • 22 И аз съм готов

    9 1 Отговор
    Но ми е неудобно защото ще изгубя и ще падна като презряла круша която и за джибри не става. Ако ме разбирате правилно не искам да се излагам като файтонджия....

    18:03 15.07.2026

  • 23 Те тоз

    9 2 Отговор
    За това се напъваше толкова ,пиар направи , беше слаба ракия сравнено с МВР глав сека, ама какво да се прави

    18:04 15.07.2026

  • 24 Е ха,

    13 1 Отговор
    Ама то много акъл не се иска,тя и Луна се кандидатира преди.

    18:05 15.07.2026

  • 25 български интелектуалец

    5 6 Отговор
    Имахме един навлек фатмак за президент сега друг никаквец е мераклия Един цитат
    от бивш политик."Боже пази България на която аз съм вицепремиер".

    18:05 15.07.2026

  • 26 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    4 5 Отговор
    Ки ни ни издът лябъ мъшинити на Мърдурудуру на есинтъ сичкуту Стулипинуву пак ша фъргами на нашту Генерал и партия Боташ да напраим леля Иотува пак резиденша! Напрет с Боташ саму към пубеда!

    18:06 15.07.2026

  • 27 Дедо

    8 2 Отговор
    Айде нема нужда. И с тоя огромен увиснал корем ,ще е като копие на Орбан.

    18:07 15.07.2026

  • 28 Чапай

    8 1 Отговор
    Направи си масивна реклама на гърба на Бай Рибан и после..кот било било.Паметта му като на Бойко ..къса.По добре Киро Брейка президент.

    18:10 15.07.2026

  • 29 Боа

    10 1 Отговор
    Без тези "интелектуалци" от ПП и ДБ.
    Нулева тежест имат Като политици!

    18:11 15.07.2026

  • 30 Факти

    2 12 Отговор
    Ако се кандидатира , със сигурност ще е новия президент !

    18:12 15.07.2026

  • 31 Българин

    4 4 Отговор
    Радев вече официално обяви, че ще подкрепи Костадин Костадинов! Така че, тоя нека участва. 0,17% са му почти гарантирани!

    18:13 15.07.2026

  • 32 ЧОБАНИН НА 240 БРОЯ ОФЦЕ

    5 2 Отговор
    И АЗ ОТИВАМ ДА СЕ КАНДИДАТИРАМ

    18:14 15.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Аз номинирам

    4 3 Отговор
    Гонзо!

    18:15 15.07.2026

  • 35 Щом си вярва

    7 2 Отговор
    Нека се опита

    18:17 15.07.2026

  • 36 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    Аре от мен да мине, ще стана президент! Баба ми., стринка ми и двете зълви ме питаха защо да не стана! Льольо!

    18:17 15.07.2026

  • 37 Мюмюн

    5 1 Отговор
    кой па си ти ва?

    18:17 15.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Абе аз ставам

    6 1 Отговор
    Още по-добре за президент. Що пък некакъв Христанов да яде заплата от 7000 евро без да прави нищо? И аз мога и искам да съм президинт. Обещавам ви. 100% няма да намерите разлика, аз ли съм или този.

    18:19 15.07.2026

  • 40 Мухахаха

    7 0 Отговор
    Кой ще гласува за сладкодумец

    18:28 15.07.2026

  • 41 Троянец

    7 0 Отговор
    Поредния смешник!

    18:30 15.07.2026

  • 42 Прилича

    2 1 Отговор
    на Линкълн !

    18:30 15.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Кеефф

    3 1 Отговор
    Никакъв Христанов, ние ще гласуваме за Луна!

    Коментиран от #46

    18:31 15.07.2026

  • 45 оня с коня

    3 0 Отговор
    Аз ще стана!Кандидатирам се.Време е да сменя коня с лимузина!Гласувайте за оня с коня......ша ва упраа за 365 деня.....

    18:34 15.07.2026

  • 46 Перник

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Кеефф":

    Не!Ще ласуваме за Сашо Апашо!Студена е с теб Апашо.

    18:35 15.07.2026

  • 47 вЕрно е

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    От човек на пропагандата не чакай смислен коментар а агресия. Някой га сърбят ръцете други ума. Ти прецени от кои си.

    18:36 15.07.2026

  • 48 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Презеденд требе да е Бацо,шо обеденява нациата!

    Коментиран от #52, #53

    18:36 15.07.2026

  • 49 Боко Еднокнижника

    3 1 Отговор
    Аз пък предлагам да гласувате за катъра Данко!Това е кръстоска между Цецка и Плевню.Тоя път ще спечели ГЕРБ.Ред ни е и ни се пада по-право.Горанов ми го подсказа.

    18:38 15.07.2026

  • 50 БОДУРОВ КИЧКО

    6 1 Отговор
    Не ставаш гусин Харизанов.

    18:39 15.07.2026

  • 51 Албанеца Гури

    5 0 Отговор
    ЛИХВАР президент аре нема нужда

    18:40 15.07.2026

  • 52 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Научи се първо на правопис!ПрЕзЕдент не е с Е!.........Аман от неграмотни-дето гласуват!

    18:42 15.07.2026

  • 53 Асан Манин

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    ПРЕЗЕДЕНД ли?! Ти до кой клас си учил бе ахмак?А после казват,че sиганите сме били неграмотни!Вижте тоя екземпляр!

    18:45 15.07.2026

  • 54 Хохохо

    1 1 Отговор
    Ще получи много гласове - брат му, майка му, леля му и даже чичо Гошо от съседния вход ще гласуват за него.

    18:58 15.07.2026

  • 55 Този кой беше?

    2 0 Отговор
    Куцо и сакато иска да е на власт.

    19:06 15.07.2026

  • 56 А Бе ?

    2 0 Отговор
    Гашник !

    Къде си Тръгнал ?

    19:14 15.07.2026

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