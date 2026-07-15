Христанов е готов да се кандидатира за президент

Бившият министър на земеделието и храните Иван Христанов е готов да се кандидатира са президент. Това потвърди самият той в интервю за News.bg.
Много хора, които той среща, му задават този въпрос. Трябва да станете президент, съветват го и непознатите. Виждам усилия в една група рокаджии, актьори, професори, които са създали нещо като инициативен комитет, подчерта той. Още преди месец те се свързали с него с предложение да го издигнат.
Обмислям го сериозно, изтъкна Христанов. За него проблем е демократичната общност, в която той вижда опити да саботира евентуалните кандидатури на Андрей Гюров и неговата. Освен това в десницата има споразумение за вътрешни избори и Христанов е готов да влезе в тази битка. Според него , ако дясното иска да има президент зад дясната кандидатура ПП и ДБ трябва да застанат, без да пречат , а самият кандидат тавана да може да работи с периферията. Кандидатът също така трябва да е припознат в малките места, по мнението му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
Фалшив евроляв, и фалшив Бандерец!
17:37 15.07.2026
2 Овчар
17:37 15.07.2026
3 Според сайта АФЕРА
Пласментът щял да бъде възложен на Главния Дудук на републиката, който от известно време плюе авера си Бойко, за сметка на Пеевски, което пък показва откъде мирише на авоари.
Някои привиждат, че поръчката идвала от Копринката чрез инкубаторът на инфо – ДП, а мероприятието обслужвало Радев и кохорта за отклоняване на вниманието от поголовното безсилие на Радевото правителство, както и от поголовното крадене и щавене „по пътя на копринката“.
Когато тъпанари обаче ти правят режисираното мероприятие, то винаги е в полза на този, за когото го правят. Защото за такава оперативна комбинация се иска талант, драги ни смехурковци от Копринковата -радева компания.
17:38 15.07.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
....
ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))
ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
...
ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))
Коментиран от #38
17:40 15.07.2026
5 ще спечели
Коментиран от #14
17:40 15.07.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #8
17:41 15.07.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
17:41 15.07.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Е какво да направи?Доказа се,че бай Рибан си содомизира овците!🐑😪🐑
17:42 15.07.2026
9 Ще гласувам за Христанов
- Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
- Не казва и дума за съдебна реформа.
- Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
- С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
- Планира да вдигне осигуровките.
- Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
- Планира да вдигне данъците на имотите.
- Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.
В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.
Not great, not terrible!
17:43 15.07.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #47
17:45 15.07.2026
11 Колко ?
Ще Се Наредят !
Още !
На Опашката ?
17:45 15.07.2026
12 Боже
17:46 15.07.2026
13 Иван Христанов бивш министър
Коментиран от #43
17:46 15.07.2026
14 Може
До коментар #5 от "ще спечели":само от шап да ни предпази!
17:48 15.07.2026
15 ТАКИ И ПЕЕВСКИ
17:48 15.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гълъбова не си събира пациентите
17:50 15.07.2026
18 Слабичък
17:51 15.07.2026
19 хихи
17:58 15.07.2026
20 Аз ще гласувам
До коментар #16 от "Mими Кучева🐕🦺":за тебе ма ако покажеш кучето
17:59 15.07.2026
21 Никога
18:00 15.07.2026
22 И аз съм готов
18:03 15.07.2026
23 Те тоз
18:04 15.07.2026
24 Е ха,
18:05 15.07.2026
25 български интелектуалец
от бивш политик."Боже пази България на която аз съм вицепремиер".
18:05 15.07.2026
26 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
18:06 15.07.2026
27 Дедо
18:07 15.07.2026
28 Чапай
18:10 15.07.2026
29 Боа
Нулева тежест имат Като политици!
18:11 15.07.2026
30 Факти
18:12 15.07.2026
31 Българин
18:13 15.07.2026
32 ЧОБАНИН НА 240 БРОЯ ОФЦЕ
18:14 15.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Аз номинирам
18:15 15.07.2026
35 Щом си вярва
18:17 15.07.2026
36 Лопата Орешник
18:17 15.07.2026
37 Мюмюн
18:17 15.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Абе аз ставам
18:19 15.07.2026
40 Мухахаха
18:28 15.07.2026
41 Троянец
18:30 15.07.2026
42 Прилича
18:30 15.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Кеефф
Коментиран от #46
18:31 15.07.2026
45 оня с коня
18:34 15.07.2026
46 Перник
До коментар #44 от "Кеефф":Не!Ще ласуваме за Сашо Апашо!Студена е с теб Апашо.
18:35 15.07.2026
47 вЕрно е
До коментар #10 от "Сатана Z":От човек на пропагандата не чакай смислен коментар а агресия. Някой га сърбят ръцете други ума. Ти прецени от кои си.
18:36 15.07.2026
48 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #52, #53
18:36 15.07.2026
49 Боко Еднокнижника
18:38 15.07.2026
50 БОДУРОВ КИЧКО
18:39 15.07.2026
51 Албанеца Гури
18:40 15.07.2026
52 ДрайвингПлежър
До коментар #48 от "Архимандрисандрит Бибиян":Научи се първо на правопис!ПрЕзЕдент не е с Е!.........Аман от неграмотни-дето гласуват!
18:42 15.07.2026
53 Асан Манин
До коментар #48 от "Архимандрисандрит Бибиян":ПРЕЗЕДЕНД ли?! Ти до кой клас си учил бе ахмак?А после казват,че sиганите сме били неграмотни!Вижте тоя екземпляр!
18:45 15.07.2026
54 Хохохо
18:58 15.07.2026
55 Този кой беше?
19:06 15.07.2026
56 А Бе ?
Къде си Тръгнал ?
19:14 15.07.2026