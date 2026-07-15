Христанов е готов да се кандидатира за президент

Бившият министър на земеделието и храните Иван Христанов е готов да се кандидатира са президент. Това потвърди самият той в интервю за News.bg.

Много хора, които той среща, му задават този въпрос. Трябва да станете президент, съветват го и непознатите. Виждам усилия в една група рокаджии, актьори, професори, които са създали нещо като инициативен комитет, подчерта той. Още преди месец те се свързали с него с предложение да го издигнат.

Обмислям го сериозно, изтъкна Христанов. За него проблем е демократичната общност, в която той вижда опити да саботира евентуалните кандидатури на Андрей Гюров и неговата. Освен това в десницата има споразумение за вътрешни избори и Христанов е готов да влезе в тази битка. Според него , ако дясното иска да има президент зад дясната кандидатура ПП и ДБ трябва да застанат, без да пречат , а самият кандидат тавана да може да работи с периферията. Кандидатът също така трябва да е припознат в малките места, по мнението му.