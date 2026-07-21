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Иван Христанов: Между 20 и 30% от храната са чисти ментета или храни с изтекъл срок на годност

Иван Христанов: Между 20 и 30% от храната са чисти ментета или храни с изтекъл срок на годност

21 Юли, 2026 07:35 1 882 27

  • иван христанов-
  • храни-
  • ментета-
  • изтекъл срок на годност

"Няма такова животно като доброволен стандарт. Стандартът е задължителен, иначе не е стандарт", категоричен е бившият земеделски министър 

Иван Христанов: Между 20 и 30% от храната са чисти ментета или храни с изтекъл срок на годност - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Доброволният стандарт за българските хранителни продукти няма да реши проблемите с качеството и произхода на храните, ако не бъде подкрепен със задължителни правила и ефективен контрол. Това заяви бившият министър на земеделието Иван Христанов в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му самата идея не е достатъчна, ако липсва реално изпълнение.

Стандартът е задължителен, иначе е само маркетинг
"Няма такова животно като доброволен стандарт. Стандартът е задължителен, иначе не е стандарт", категоричен е Христанов.

Той обясни, че и в момента европейското законодателство позволява проверки дали съдържанието на даден продукт отговаря на информацията върху етикета.
"Ако някой е написал, че продуктът е направен от българско сурово краве мляко, а всъщност е произведен от сухо мляко, той подлежи на санкции", посочи бившият министър в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него държавата трябва да въведе задължително обозначаване на произхода на основните суровини при храните за ежедневна консумация, особено при месото и млечните продукти. Така потребителите ще могат ясно да различават дали купуват български или вносни стоки.

Битка с невидимите ментета в хранителната верига
Христанов отправи критики и към управляващите, като заяви, че вместо действия обществото чува предимно оправдания.

"Ако имам 131 депутати, като ледоразбивач ще карам напред", каза той, визирайки парламентарната подкрепа за кабинета.

По думите му сериозен проблем остава липсата на ефективна борба със сивия сектор в хранителната индустрия. Според него значителна част от пазара продължава да бъде заета от некачествени или негодни за консумация продукти.
"Моята оценка е, че между 20 и 30% от храната са чисти ментета или храни с изтекъл срок на годност, контрабанда и нередовен внос", заяви Христанов.

Той е на мнение, че без достатъчно подготвени и мотивирани служители контролът не може да бъде ефективен.

"За да осъществявате контрол, всичко опира до хора. Трябват ви биткаджии. Биткаджии вече няма", коментира бившият министър.

Христанов допълни, че докато институциите не гарантират надежден контрол върху качеството и произхода на храните, най-сигурният вариант за потребителите остава да пазаруват от проверени производители и магазини, на които имат доверие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    20 11 Отговор
    Пълни глупости на един малоумник..! В големите градове органичната храна почти изчезна.! Много хора не знаят какъв вкус има примерно нехибриден домат или кисело мляко ..?

    07:38 21.07.2026

  • 2 Бизнеса !

    14 1 Отговор
    Бизнеса !


    --------------

    Бизнеса !

    07:41 21.07.2026

  • 3 Някой

    33 0 Отговор
    Абе, то има много други ментета у нас. Ето, например почти 100% от политиците ни са ментета. Ама, то същото и с народа. Да не говорим за социално отговорния ни бизнес.
    Държавата ни е менте - всеки отвън може да прави каквото си поиска с нея. Имаме си знакови политически лица с наднормено тегло, които опоскват държавата. Само те ен са менте, а са си 100% престъпници.

    07:41 21.07.2026

  • 4 ХРАНАТА Е НЕКАЧЕСТВЕНА

    31 0 Отговор
    Но за сметка на това скъпа.

    07:42 21.07.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    С благодарност към "другарят".
    Вече не етикети със стикер на кошница, а направо кошници са поставили пред "веригите". А в тях - договорните евтини стоки 🤣

    07:43 21.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 лиоуки

    25 0 Отговор
    Ментета, ама българина хем плаща хем ги яде и се разболява. А иначе за 15 г лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, тонове 40-50 г месо вкара в България с айдуците си. Назначи колкото калинки познаваше в контролните органи и всеки българин изяде боклуците и отровите на запада. Неизвестен извършител ни трови. А ГЕРБ не знаят кой е??? Не знаят че е трябвало да контролират??? Нищо не знаят??? Само знаят да ограбят парите ни и да викат че е неизвестен разбойника. Слава на Господ Иисус Христос,изритаха ги тези талибани от властта. Сега Пб да видим дали ще свършат нещо или ще трябва спешно да ги гоним и тях. Летеца ако още малко се ослушва и не подкара бандитите към затвора, ще лети без самолет. Чакаме и гледаме.

    07:50 21.07.2026

  • 8 ЦК на БКП

    10 4 Отговор
    КРадев - сиамски близнак на двукопитния - единият - "магазини за народа" /в пощите😂/, другия - стикери на кошница във веригите.🤣
    Пита се - кой от двамата е "ПО"...

    07:51 21.07.2026

  • 9 Овчар

    16 0 Отговор
    Майка която дава на детето си кисело мляко със срок на годност месец или повече не му мисли доброто..!

    07:53 21.07.2026

  • 10 Механик

    25 1 Отговор
    Хора, не ви ли омръзна от такива лаладжии? Всички знаем, че храната е ментак и е много скъпа. Имаме си достатъчно органи, които са облечени с власт и лесно могат да се справят, но те само си получават заплатата и нещата си продължават както са си били.
    Малотрайни колбаси, пълни с кожи, отпадъци и какво ли не са на цена от 15-16 лв/кг. ????!!!! Не бях купувал такова нещо от години, но цената ме възмути и предизвика и вчера реших да купя една парче "хамбургски" за опитване. Казвам ви, това е всичко друго но не и салам. Това няма нищо общо с рецептата и технологията на това изделие.
    Но това е най-малкия проблем. Защото си представям какво е набутано вътре за да се получи това нещо и да не е в течно състояние. А това дето е набутано вътре под формата на "Е" и други добавки е онова дето ни разболява.

    08:03 21.07.2026

  • 11 Старчо Сарача

    26 0 Отговор
    Ако наистина сте загрижени за здравето на обикновените хора, обявете публично кои фирми произвеждат храни - ментета. Точно и ясно - пълен списък и без шменти капели- тоз наш човек, а този не е. Да видим дали някой българин ще си купува храна- менте.

    08:05 21.07.2026

  • 12 Бойко Българоубиец

    7 2 Отговор
    Ще изтровя матриала задето не гласува за мене 😏

    Коментиран от #23

    08:09 21.07.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    16 0 Отговор
    Тоя лъже 70-80 не става за нищо

    08:10 21.07.2026

  • 14 над 50% са ментаците

    14 0 Отговор
    с любезното съдействие на държавата

    08:11 21.07.2026

  • 15 закон на мърфи

    12 0 Отговор
    корупцията убива,но българина е упорит и иска да докаже обратното!

    08:14 21.07.2026

  • 16 Само дрънкате

    15 1 Отговор
    Празни приказки и нищо на практика. При такива констатации, до сега трябва да има поне 100- тина осъдени за « общоопасни престъпления», еасаещи масово застрасяващи здравето на хората!
    Всеки знае всичкои на края ни тровят безнаказано!

    08:20 21.07.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 1 Отговор
    При 80% от ония на професор Христов, само 30% храна менте си е отлично постижение!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #24

    08:24 21.07.2026

  • 18 Факт

    11 0 Отговор
    Няма честни търговци!

    08:32 21.07.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    САЛАМ СИ КУПУВАМ МНОГО РЯДКО В САЩ
    ..... САМО ЧИСТО МЕСО , РИБА - ПОДОБНА НА ЦАЦА, ЧИСТО ПИЛЕШКО ФИЛЕ ЗА СУПИЧКА, БУТЧЕТА - САМО ДЖОПАНЧЕТА,
    МАРУЛЯ, КРОМИД ,ДОМАТИ , КРАСТАВИЦИ, ПЛОД, ЯЙЦА, ЧУШКИ И КАШКАВАЛ И СИРЕНЕ ...
    ....
    КАТО ПОГЛЕДНЕТЕ НЕ ВИ ТРЯБВАТ НИКАКВИ ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИ ОСВЕН 20-25 ПРОДУКТА
    .....
    А КАЙМА КАТО ИСКАМ - КУПВАМ МЕСОТО И ПРЕД МЕН КИТАЕЦА Я МЕЛИ И СЛАГАМ ВЪВ ФРИЗЕРА ОВКУСЕНА В ПАКЕТЧЕТА
    ....... МАЙОНЕЗАТА СИ Я ПРАВЯ В ВКЪЩИ И КЕТЧУПА И ТРУШИЯТА
    ......
    ВСИЧКО ОСТАНАЛО СИ Е БОКЛУК

    Коментиран от #22

    08:33 21.07.2026

  • 20 башибозук

    7 8 Отговор
    Руския башибозук убива българина. Това му е задачата на башибозука да унищожи българския народ за да може Русия да вземе българската земя безпроблемно. Видяхме в Украйна военно Русия е много слаба. Руски башибозук - първанофф Костофф прокопиеффф станишефф борисофф пеевски Кръстева Нинова и всякви други башибозуци. Вън руския башибозук от България.

    08:41 21.07.2026

  • 21 Моарейн

    11 0 Отговор
    Леле, какъв оптимист е тоя! Ментетата са сигурно 70-90% от стоките, продавани у нас. И имам предвид не само храните, а всичко.

    08:45 21.07.2026

  • 22 вошге

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти по-добре кажи - в САЩ има ли храни БЕЗ ГМО!
    А и това, което го купуваш - дали не е хранено с ГМО!

    08:53 21.07.2026

  • 23 звездите ми говорят

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бойко Българоубиец":

    Никога няма да се завърнеш, независимо какво те лъжат придворните врачки и баячки.😏

    09:11 21.07.2026

  • 24 По-добре мисли за себе си!

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Храната за кучета е 100% отпадък.

    09:13 21.07.2026

  • 25 глоги

    1 0 Отговор
    Между 20 и 30% от хранИТЕ са чисти ментета или храни с изтекъл срок на годност. ХРАНАТА не е само една.

    09:24 21.07.2026

  • 26 НЕ СЪМ ЗАБЕЛЯЗЪЛ НЯКОЙ ДА НАПИШЕ ;

    3 0 Отговор
    , че продуктът е направен от ,,българско сурово краве мляко" ВСИЧКИ ПИШАТ НЕОПРЕДЕЛЕНО ........ ,,ПРОИЗВЕДЕНО ОТ КРАВЕ МЛЯКО" , КОЕТО НИЩО НЕ ЗНАЧИ !

    Коментиран от #27

    09:36 21.07.2026

  • 27 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "НЕ СЪМ ЗАБЕЛЯЗЪЛ НЯКОЙ ДА НАПИШЕ ;":

    Който произвежда продукти от български суровини, трябва да може да използва лого "български продукт". Останалите да продължават да не се определят, това ще е без значение.

    09:54 21.07.2026

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