Иван Христанов: Между 20 и 30% от храната са чисти ментета или храни с изтекъл срок на годност

Доброволният стандарт за българските хранителни продукти няма да реши проблемите с качеството и произхода на храните, ако не бъде подкрепен със задължителни правила и ефективен контрол. Това заяви бившият министър на земеделието Иван Христанов в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му самата идея не е достатъчна, ако липсва реално изпълнение.
Стандартът е задължителен, иначе е само маркетинг
"Няма такова животно като доброволен стандарт. Стандартът е задължителен, иначе не е стандарт", категоричен е Христанов.
Той обясни, че и в момента европейското законодателство позволява проверки дали съдържанието на даден продукт отговаря на информацията върху етикета.
"Ако някой е написал, че продуктът е направен от българско сурово краве мляко, а всъщност е произведен от сухо мляко, той подлежи на санкции", посочи бившият министър в ефира на Bulgaria ON AIR.
Според него държавата трябва да въведе задължително обозначаване на произхода на основните суровини при храните за ежедневна консумация, особено при месото и млечните продукти. Така потребителите ще могат ясно да различават дали купуват български или вносни стоки.
Битка с невидимите ментета в хранителната верига
Христанов отправи критики и към управляващите, като заяви, че вместо действия обществото чува предимно оправдания.
"Ако имам 131 депутати, като ледоразбивач ще карам напред", каза той, визирайки парламентарната подкрепа за кабинета.
По думите му сериозен проблем остава липсата на ефективна борба със сивия сектор в хранителната индустрия. Според него значителна част от пазара продължава да бъде заета от некачествени или негодни за консумация продукти.
"Моята оценка е, че между 20 и 30% от храната са чисти ментета или храни с изтекъл срок на годност, контрабанда и нередовен внос", заяви Христанов.
Той е на мнение, че без достатъчно подготвени и мотивирани служители контролът не може да бъде ефективен.
"За да осъществявате контрол, всичко опира до хора. Трябват ви биткаджии. Биткаджии вече няма", коментира бившият министър.
Христанов допълни, че докато институциите не гарантират надежден контрол върху качеството и произхода на храните, най-сигурният вариант за потребителите остава да пазаруват от проверени производители и магазини, на които имат доверие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
07:38 21.07.2026
2 Бизнеса !
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Бизнеса !
07:41 21.07.2026
3 Някой
Държавата ни е менте - всеки отвън може да прави каквото си поиска с нея. Имаме си знакови политически лица с наднормено тегло, които опоскват държавата. Само те ен са менте, а са си 100% престъпници.
07:41 21.07.2026
4 ХРАНАТА Е НЕКАЧЕСТВЕНА
07:42 21.07.2026
5 АГАТ а Кристи
Вече не етикети със стикер на кошница, а направо кошници са поставили пред "веригите". А в тях - договорните евтини стоки 🤣
07:43 21.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 лиоуки
07:50 21.07.2026
8 ЦК на БКП
Пита се - кой от двамата е "ПО"...
07:51 21.07.2026
9 Овчар
07:53 21.07.2026
10 Механик
Малотрайни колбаси, пълни с кожи, отпадъци и какво ли не са на цена от 15-16 лв/кг. ????!!!! Не бях купувал такова нещо от години, но цената ме възмути и предизвика и вчера реших да купя една парче "хамбургски" за опитване. Казвам ви, това е всичко друго но не и салам. Това няма нищо общо с рецептата и технологията на това изделие.
Но това е най-малкия проблем. Защото си представям какво е набутано вътре за да се получи това нещо и да не е в течно състояние. А това дето е набутано вътре под формата на "Е" и други добавки е онова дето ни разболява.
08:03 21.07.2026
11 Старчо Сарача
08:05 21.07.2026
12 Бойко Българоубиец
Коментиран от #23
08:09 21.07.2026
13 Ивелин Михайлов
08:10 21.07.2026
14 над 50% са ментаците
08:11 21.07.2026
15 закон на мърфи
08:14 21.07.2026
16 Само дрънкате
Всеки знае всичкои на края ни тровят безнаказано!
08:20 21.07.2026
17 Mими Кучева🐕🦺
🦍🦍🦍🥳🤣👍
Коментиран от #24
08:24 21.07.2026
18 Факт
08:32 21.07.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... САМО ЧИСТО МЕСО , РИБА - ПОДОБНА НА ЦАЦА, ЧИСТО ПИЛЕШКО ФИЛЕ ЗА СУПИЧКА, БУТЧЕТА - САМО ДЖОПАНЧЕТА,
МАРУЛЯ, КРОМИД ,ДОМАТИ , КРАСТАВИЦИ, ПЛОД, ЯЙЦА, ЧУШКИ И КАШКАВАЛ И СИРЕНЕ ...
....
КАТО ПОГЛЕДНЕТЕ НЕ ВИ ТРЯБВАТ НИКАКВИ ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИ ОСВЕН 20-25 ПРОДУКТА
.....
А КАЙМА КАТО ИСКАМ - КУПВАМ МЕСОТО И ПРЕД МЕН КИТАЕЦА Я МЕЛИ И СЛАГАМ ВЪВ ФРИЗЕРА ОВКУСЕНА В ПАКЕТЧЕТА
....... МАЙОНЕЗАТА СИ Я ПРАВЯ В ВКЪЩИ И КЕТЧУПА И ТРУШИЯТА
......
ВСИЧКО ОСТАНАЛО СИ Е БОКЛУК
Коментиран от #22
08:33 21.07.2026
20 башибозук
08:41 21.07.2026
21 Моарейн
08:45 21.07.2026
22 вошге
До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти по-добре кажи - в САЩ има ли храни БЕЗ ГМО!
А и това, което го купуваш - дали не е хранено с ГМО!
08:53 21.07.2026
23 звездите ми говорят
До коментар #12 от "Бойко Българоубиец":Никога няма да се завърнеш, независимо какво те лъжат придворните врачки и баячки.😏
09:11 21.07.2026
24 По-добре мисли за себе си!
До коментар #17 от "Mими Кучева🐕🦺":Храната за кучета е 100% отпадък.
09:13 21.07.2026
25 глоги
09:24 21.07.2026
26 НЕ СЪМ ЗАБЕЛЯЗЪЛ НЯКОЙ ДА НАПИШЕ ;
Коментиран от #27
09:36 21.07.2026
27 1111
До коментар #26 от "НЕ СЪМ ЗАБЕЛЯЗЪЛ НЯКОЙ ДА НАПИШЕ ;":Който произвежда продукти от български суровини, трябва да може да използва лого "български продукт". Останалите да продължават да не се определят, това ще е без значение.
09:54 21.07.2026