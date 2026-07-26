Андрей Гюров: Кандидатурата за президент не е въпрос на лична амбиция, а на визия за развитието на страната

Бившият служебен министър-председател Андрей Гюров заяви, че все още не е взел решение дали ще се кандидатира за президент, въпреки засилващите се обществени очаквания и спекулации около името му. Той подчерта, че подобен избор не трябва да се прави прибързано.
„В момента съм в ролята си на бивш служебен министър-председател. Президентските избори предстоят. Виждам, че много хора имат очаквания и се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е изключително важно и отговорно решение“, заяви Гюров, цитиран от Нова телевизия..
По думите му евентуална кандидатура за държавен глава не е въпрос на лична амбиция, а на визия за развитието на страната. „Това не е лично решение. То е свързано с това как ще се развива българската държава през следващите пет или десет години. Затова трябва да бъде взето много внимателно, а не прибързано“, подчерта той.
Попитан дали е възможно именно той да бъде кандидатът на демократичната общност, Гюров не даде конкретен отговор, но увери, че избирателите могат да бъдат спокойни. „Българските граждани трябва да са спокойни. Както винаги е било, демократичната общност ще има свой кандидат за президент“, каза той.
Бившият служебен премиер допълни, че когато вземе окончателно решение, ще го обяви публично. „Когато имам решение в тази посока, ще го кажа ясно. И няма да бъде между две интервюта или пред микрофон в коридора“, заяви Гюров.
Той коментира и обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като посочи, че тя не представлява изненада. „Не мисля, че има изненадани от номинацията на госпожа Йотова. Видяхме, че и тя, и господин Вълчев обявиха кандидатурите си и по същество търсят подкрепата на господин Радев, за да успеят“, каза Гюров.
Според него обаче решаващият фактор в президентската надпревара няма да бъде подкрепата на политически лидери, а доверието на гражданите. „По-важно е къде е подкрепата на хората и как те виждат развитието на държавата“, подчерта Андрей Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Визия няма вече 40 години!
12:16 26.07.2026
2 Комунист
12:17 26.07.2026
3 иван костов
12:17 26.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хихи
Коментиран от #23
12:20 26.07.2026
6 Имаше ли умник Гюро глава или нямаше?
Коментиран от #19
12:21 26.07.2026
7 а на визия за развитието на
връмвари
калинки благодарение на
наивни гласоподаватели дет са най болнави и бедни в ес
12:21 26.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Измежду Гяуров и Идиотова
12:26 26.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ганю- простия
12:30 26.07.2026
13 Зеления
С каква наглост и безочие си присвоявате само за себе си думата "демократична"?
Другите партии нямат ли конгреси, не си ли избират демократично лидерите и ръоводните органи?
Само лъжи, нравоучения, манипулации, демагогия и излагация могат да сътворяват жълтовапетниците
12:31 26.07.2026
14 Петър
12:31 26.07.2026
15 Гюровщина!
12:33 26.07.2026
16 идиоти вън
12:34 26.07.2026
17 Сусу Манарата
12:40 26.07.2026
18 Анонимен
12:41 26.07.2026
19 Горно Уйно
До коментар #6 от "Имаше ли умник Гюро глава или нямаше?":Е па я вече ти казах. Може да е имал оти лани капа си купува.
12:42 26.07.2026
20 ежко
12:42 26.07.2026
21 Лопата Орешник
Коментиран от #25
12:42 26.07.2026
22 Аре у лево!
12:42 26.07.2026
23 Гюров - в ролята
До коментар #5 от "хихи":на вицепрезидентка.
12:44 26.07.2026
24 Реалист
12:45 26.07.2026
25 Зеления
До коментар #21 от "Лопата Орешник":"медуза такава!"
ама от тези най-мазните, полуразложени медузи!
12:47 26.07.2026
26 Пинокио
12:49 26.07.2026
27 КАНДИДАТА НА ПЬОДАЛИТЕ
12:49 26.07.2026
28 баце
12:49 26.07.2026
29 МИРЧЕВ Е ПОКАНИЛ ЗЕЛЕНСКИ
12:54 26.07.2026
30 Кривоустия Киевец, ти ли си визията?
12:55 26.07.2026
31 Каква
12:58 26.07.2026
32 Добре е
че само простотии излизат от устата му.
12:59 26.07.2026
33 Смирна
13:02 26.07.2026
34 АНТИ-КОМУНИ$Т
НА такива Грантаджийч€та визията им за "развити€" на $траната го ЗНАЕМ:
$ИТИЯТ НА ГЛАДНИЯТ НЕ ВЯРВА, ДА ГО Д . Х А Т БЕДНИТЕ!
ВЕДНЪЖ ИМАМХМЕ мак€дон$ко д€войч€ милион€р за пр€ ц€ д€нт, ХАЙДЕ НЯМА НУЖДА ОТ второ!
И йото вица НЕ СТАВА, ОЧЕРТАВАТ СЕ ОТВРАТИТЕЛНИ "избори" за р€зид€нт!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ ТИ!
13:04 26.07.2026