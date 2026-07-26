Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Андрей Гюров: Кандидатурата за президент не е въпрос на лична амбиция, а на визия за развитието на страната

Андрей Гюров: Кандидатурата за президент не е въпрос на лична амбиция, а на визия за развитието на страната

26 Юли, 2026 12:14 579 34

  • андрей гюров-
  • кандидатура за президент-
  • лична амбиция-
  • бъдеще-
  • страната

„Българските граждани трябва да са спокойни. Както винаги е било, демократичната общност ще има свой кандидат за президент“, каза бившият служебен премиер

Андрей Гюров: Кандидатурата за президент не е въпрос на лична амбиция, а на визия за развитието на страната - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен министър-председател Андрей Гюров заяви, че все още не е взел решение дали ще се кандидатира за президент, въпреки засилващите се обществени очаквания и спекулации около името му. Той подчерта, че подобен избор не трябва да се прави прибързано.
„В момента съм в ролята си на бивш служебен министър-председател. Президентските избори предстоят. Виждам, че много хора имат очаквания и се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е изключително важно и отговорно решение“, заяви Гюров, цитиран от Нова телевизия..
По думите му евентуална кандидатура за държавен глава не е въпрос на лична амбиция, а на визия за развитието на страната. „Това не е лично решение. То е свързано с това как ще се развива българската държава през следващите пет или десет години. Затова трябва да бъде взето много внимателно, а не прибързано“, подчерта той.

Попитан дали е възможно именно той да бъде кандидатът на демократичната общност, Гюров не даде конкретен отговор, но увери, че избирателите могат да бъдат спокойни. „Българските граждани трябва да са спокойни. Както винаги е било, демократичната общност ще има свой кандидат за президент“, каза той.

Бившият служебен премиер допълни, че когато вземе окончателно решение, ще го обяви публично. „Когато имам решение в тази посока, ще го кажа ясно. И няма да бъде между две интервюта или пред микрофон в коридора“, заяви Гюров.

Той коментира и обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като посочи, че тя не представлява изненада. „Не мисля, че има изненадани от номинацията на госпожа Йотова. Видяхме, че и тя, и господин Вълчев обявиха кандидатурите си и по същество търсят подкрепата на господин Радев, за да успеят“, каза Гюров.
Според него обаче решаващият фактор в президентската надпревара няма да бъде подкрепата на политически лидери, а доверието на гражданите. „По-важно е къде е подкрепата на хората и как те виждат развитието на държавата“, подчерта Андрей Гюров.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Визия няма вече 40 години!

    14 2 Отговор
    Сега ли се сетихте, че трябва визия?

    12:16 26.07.2026

  • 2 Комунист

    9 3 Отговор
    Трябва да върнем комунистите обратно на власт!

    12:17 26.07.2026

  • 3 иван костов

    23 2 Отговор
    Този тип изнесе хазната и я подари на киивския фюрер! Чудесен избор на ппдб/ЛГБТ!

    12:17 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хихи

    6 3 Отговор
    гласуваш за Йотова получаваш Гюров, най-добре да се вземат и да участват като двойка

    Коментиран от #23

    12:20 26.07.2026

  • 6 Имаше ли умник Гюро глава или нямаше?

    14 2 Отговор
    Някой може ли да отговори?

    Коментиран от #19

    12:21 26.07.2026

  • 7 а на визия за развитието на

    6 2 Отговор
    хитреещи мишоци
    връмвари
    калинки благодарение на
    наивни гласоподаватели дет са най болнави и бедни в ес

    12:21 26.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Измежду Гяуров и Идиотова

    15 2 Отговор
    "ивборъте" е да нямаме избор. Все антибългарскиcороски отрочета.

    12:26 26.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ганю- простия

    4 3 Отговор
    Костя Копейкин президент, президент!

    12:30 26.07.2026

  • 13 Зеления

    10 3 Отговор
    И коя точно е "демократичната общност" бе шарлатани?
    С каква наглост и безочие си присвоявате само за себе си думата "демократична"?
    Другите партии нямат ли конгреси, не си ли избират демократично лидерите и ръоводните органи?
    Само лъжи, нравоучения, манипулации, демагогия и излагация могат да сътворяват жълтовапетниците

    12:31 26.07.2026

  • 14 Петър

    7 3 Отговор
    Колко време още ще мислиш Гюро, остават само няколко месеца до изборите, включително и предизборна кампания! Страх те е, че няма да те избере Народът... не е като някой да те назначи директно за служебен премиер и сега ще трябва да го побеждаваш на избори!

    12:31 26.07.2026

  • 15 Гюровщина!

    7 2 Отговор
    Еидяхме те какво представляваш-НИЩО!!! Нямаш шанс,безроднико!!!

    12:33 26.07.2026

  • 16 идиоти вън

    5 3 Отговор
    Аа мерси но не ме плаши вашата визия!!! Апък ви видяхме какгледате към топлите острови!

    12:34 26.07.2026

  • 17 Сусу Манарата

    5 2 Отговор
    Гюра, не се опитвай! Нямаш шанс.

    12:40 26.07.2026

  • 18 Анонимен

    4 1 Отговор
    Този ,надут пуяк отдавна е измисли ,сега само се прави на ощипана мома.А му се иска да го изберат ,та му се плаче

    12:41 26.07.2026

  • 19 Горно Уйно

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Имаше ли умник Гюро глава или нямаше?":

    Е па я вече ти казах. Може да е имал оти лани капа си купува.

    12:42 26.07.2026

  • 20 ежко

    6 2 Отговор
    Именно!А вашата визия изобщо не се харесва на обществото и затова е логично да отечете в канала.И идея си нямата за реалните нагласи в обществото, по простата причина ,че сте се капсаловали в вашата си кръжоко -сектански дружинка и се самонавивате колко сте по-по-най.Какво можете да дадете не обществото е ясно- повече вярност към Брюксел, всичко за Украйна, борба срещу "руското влияние" и не на последно място- лично обогатеяане.Но когато работата опре до урните, ще сте пак дълбоко учудени и разочаровани.

    12:42 26.07.2026

  • 21 Лопата Орешник

    7 1 Отговор
    Да така е! Ти не за себе си , а за мен го правиш, знам! Не че искаш да си президент! Даже не искаш изобщо, но пуст дълг към народа! Зове те, нали? А народа пасе трева и ти се възхищава , как си готов да поемеш тежкото бреме! Еххх, колко си прозрачен, медуза такава!

    Коментиран от #25

    12:42 26.07.2026

  • 22 Аре у лево!

    8 1 Отговор
    И този измамник изпълзя от дупката си.

    12:42 26.07.2026

  • 23 Гюров - в ролята

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    на вицепрезидентка.

    12:44 26.07.2026

  • 24 Реалист

    7 1 Отговор
    Пълен провал като министър председател

    12:45 26.07.2026

  • 25 Зеления

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Лопата Орешник":

    "медуза такава!"

    ама от тези най-мазните, полуразложени медузи!

    12:47 26.07.2026

  • 26 Пинокио

    5 1 Отговор
    този за президент на Украйна ли ще се кандидатира?

    12:49 26.07.2026

  • 27 КАНДИДАТА НА ПЬОДАЛИТЕ

    5 0 Отговор
    Е ПЬОДАЛ.

    12:49 26.07.2026

  • 28 баце

    4 1 Отговор
    Сложете начело генерал Гном с вице самопровъзгласилия се академик.

    12:49 26.07.2026

  • 29 МИРЧЕВ Е ПОКАНИЛ ЗЕЛЕНСКИ

    1 2 Отговор
    За президент на България. Зеленски е най-големия евроатлантик. СЛАВА

    12:54 26.07.2026

  • 30 Кривоустия Киевец, ти ли си визията?

    3 1 Отговор
    Ти си едно нищожно, самоповярващо си пиленце, но няма да те е огрее, нито теб, нито ЙОДова.

    12:55 26.07.2026

  • 31 Каква

    0 0 Отговор
    амбиция у другарката ? Само за джоба ѝ ! Никакви качества на политик , просто една интересчийка !

    12:58 26.07.2026

  • 32 Добре е

    2 0 Отговор
    ГЮРО МИХАЙЛОВ да не говори,
    че само простотии излизат от устата му.

    12:59 26.07.2026

  • 33 Смирна

    0 0 Отговор
    Този е братовчед на депутата от Продължаваме промяната, който предложи от трибуната само за ромите да не важат законите в България, когато живеят в незаконни постройки.

    13:02 26.07.2026

  • 34 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    aндр€й гюров: "Кандидатурата за президент не е въпрос на лична амбиция, а на визия за развитието на страната"
    НА такива Грантаджийч€та визията им за "развити€" на $траната го ЗНАЕМ:
    $ИТИЯТ НА ГЛАДНИЯТ НЕ ВЯРВА, ДА ГО Д . Х А Т БЕДНИТЕ!
    ВЕДНЪЖ ИМАМХМЕ мак€дон$ко д€войч€ милион€р за пр€ ц€ д€нт, ХАЙДЕ НЯМА НУЖДА ОТ второ!
    И йото вица НЕ СТАВА, ОЧЕРТАВАТ СЕ ОТВРАТИТЕЛНИ "избори" за р€зид€нт!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ ТИ!

    13:04 26.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол