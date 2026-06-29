Иван Христанов: Схемата с фалшивото масло е от поне 2009-2010 г. Складът е под покровителството на Брендо

Има ли държавата контрол върху това, което стига до трапезата ни - бившият министър на земеделието Иван Христанов твърди, че системата на БАБХ се нуждае не просто от смяна на ръководства, а от разчистване на зависимости, повече ресурс за граничния контрол и реална независимост на инспекторите.

Фалшиво масло залива търговската мрежа

Краве масло, но почти без краве мляко в него. Това са предлагали на пазара български фирми. Проверката е започнала по сигнал от трета фирма, която продава немско масло със същото наименование.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е наложила глоба в размер на близо 310 000 евро на двете компании, които са предлагали фалшивото масло.

Количеството от двете партиди вече е изтеглено от пазара и е насочено за унищожаване, увериха от Агенцията по безопасност на храните. Маслото е било продавано в магазините миналата година.

"Хората се уплашиха, защото изведнъж от никъде се появи скандал, който касае здравето на децата ни", подчерта Христанов в предаването "Денят ON AIR".

Критики към държавата и работата на институциите

По думите му в момента същата тази държава, "която доказахме, че може да работи смело и решително по отношение на тези бандити, които правят това масло", изглежда безпомощна и вместо да влезе в нападателен режим, влиза в оправдателен.

Според него това е голямата разлика между тогавашното управление и сегашното.

"КЗК в нито един момент не се обади и да каже "г-н министър, това, което вие разкрихте, се засича с наши разследвания, дайте да обединим сили и да продължим".

Мас в огромни блокове

Христанов обясни, че маста пристига в огромни блокове, в които се крият наркотици, и веднага са сигнализирали МВР.

"Количеството мас беше необяснимо и това привлече вниманието на ръководството на БАБХ", заяви бившият министър на земеделието пред Bulgaria ON AIR.

"Това, което ние засякохме, е прясно върната пратка от търговска мрежа", уточни той, като добави, че се складира и заминава към следващия клиент - малки магазини в малките населени места.

Обвинения за контрабанда и политически чадър

Христанов алармира, че в този момент по българското Черноморие се изливат хиляди тонове контрабандна храна.

"Върви си като река и се излива в морето", посочи бившият министър на земеделието.

По думите му схемата с фалшивото масло е от поне 2009-2010 г.

"Единственото нормално прекъсване беше, докогато бях министър", добави Христанов.

По думите му има политически чадър от години за милиарди.

"Чадър винаги е имало и този чадър беше за малко разбит от нас. Те не са две фирми. Складът е под покровителството на Брендо. Има една официална фирма, чиято шефка 2012 г. е арестувана, но има огромна периферия от фирми. Утре ще ги сменят с две други фирми - нещата ще останат същите", предупреди той.

"Всеки път, когато скачаме на някой бандит, се притесняваме, но повече се притесняваме от това, че 7 млн. българи, включително и моите деца, не знаят какво ядат", подчерта Христанов.