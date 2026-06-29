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Иван Христанов: Схемата с фалшивото масло е от поне 2009-2010 г. Складът е под покровителството на Брендо

Иван Христанов: Схемата с фалшивото масло е от поне 2009-2010 г. Складът е под покровителството на Брендо

29 Юни, 2026 22:28 987 20

  • иван христанов-
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  • ивелин банев - брендо

По думите на бившия земеделски министър в момента същата тази държава, "която доказахме, че може да работи смело и решително по отношение на тези бандити, които правят това масло", изглежда безпомощна и вместо да влезе в нападателен режим, влиза в оправдателен.

Иван Христанов: Схемата с фалшивото масло е от поне 2009-2010 г. Складът е под покровителството на Брендо - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има ли държавата контрол върху това, което стига до трапезата ни - бившият министър на земеделието Иван Христанов твърди, че системата на БАБХ се нуждае не просто от смяна на ръководства, а от разчистване на зависимости, повече ресурс за граничния контрол и реална независимост на инспекторите.

Фалшиво масло залива търговската мрежа

Краве масло, но почти без краве мляко в него. Това са предлагали на пазара български фирми. Проверката е започнала по сигнал от трета фирма, която продава немско масло със същото наименование.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е наложила глоба в размер на близо 310 000 евро на двете компании, които са предлагали фалшивото масло.

Количеството от двете партиди вече е изтеглено от пазара и е насочено за унищожаване, увериха от Агенцията по безопасност на храните. Маслото е било продавано в магазините миналата година.

"Хората се уплашиха, защото изведнъж от никъде се появи скандал, който касае здравето на децата ни", подчерта Христанов в предаването "Денят ON AIR".

Критики към държавата и работата на институциите
По думите му в момента същата тази държава, "която доказахме, че може да работи смело и решително по отношение на тези бандити, които правят това масло", изглежда безпомощна и вместо да влезе в нападателен режим, влиза в оправдателен.

Според него това е голямата разлика между тогавашното управление и сегашното.

"КЗК в нито един момент не се обади и да каже "г-н министър, това, което вие разкрихте, се засича с наши разследвания, дайте да обединим сили и да продължим".
Мас в огромни блокове
Христанов обясни, че маста пристига в огромни блокове, в които се крият наркотици, и веднага са сигнализирали МВР.

"Количеството мас беше необяснимо и това привлече вниманието на ръководството на БАБХ", заяви бившият министър на земеделието пред Bulgaria ON AIR.

"Това, което ние засякохме, е прясно върната пратка от търговска мрежа", уточни той, като добави, че се складира и заминава към следващия клиент - малки магазини в малките населени места.

Обвинения за контрабанда и политически чадър
Христанов алармира, че в този момент по българското Черноморие се изливат хиляди тонове контрабандна храна.

"Върви си като река и се излива в морето", посочи бившият министър на земеделието.
По думите му схемата с фалшивото масло е от поне 2009-2010 г.

"Единственото нормално прекъсване беше, докогато бях министър", добави Христанов.

По думите му има политически чадър от години за милиарди.

"Чадър винаги е имало и този чадър беше за малко разбит от нас. Те не са две фирми. Складът е под покровителството на Брендо. Има една официална фирма, чиято шефка 2012 г. е арестувана, но има огромна периферия от фирми. Утре ще ги сменят с две други фирми - нещата ще останат същите", предупреди той.

"Всеки път, когато скачаме на някой бандит, се притесняваме, но повече се притесняваме от това, че 7 млн. българи, включително и моите деца, не знаят какво ядат", подчерта Христанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    16 1 Отговор
    Бацо затова маже филиите с мас, сигура😉

    Коментиран от #16

    22:30 29.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    Борсите с храните ги държат мутрите на Бойко и Шиши.

    22:32 29.06.2026

  • 3 аман от плиувни

    12 6 Отговор
    Държавата, която глобила дистрибуторите, била слаба. А когато ти беше министър и си знаел и не си направил нищо, каква е била държавата? Как си показал, че може да работи?

    22:33 29.06.2026

  • 4 Дзак

    4 1 Отговор
    Ами все нападат в грешната посока!

    22:36 29.06.2026

  • 5 Стамен

    4 0 Отговор
    Колкото на НАП и на КАТ им пука за качество на храната ,толкова и на тея. Това са едни събиращи пари от хартийки разрешителни ,та даже и като фалираш и затвориш пак да ходиш да им снасяш. Само за още такси ,глоби и рекет над решилият нещастник да прави някакъв бизнес тук без партийно покровителство. Пследното е тези да ти проверят какво внасят и какво сервират всъщност търгашите. И удобно си мълчат най-вече за "млечните " в кавички защото знаете колко и за какво мляко става изобщо въпрос. А пък Масленост е абсурдно състоянието с етикети и откъде идва маслеността на обезмаслено и извадена сметана от млякото. пълна химия и даже големите вериги с промоции имат миришещи на развалено "охладени " пилета -едни жълтооранжеви от царевица и химия в тях. А тези проверявали щото ?

    22:37 29.06.2026

  • 6 Цвете

    6 1 Отговор
    ТОЗИ СЕЛСКИ БАНДИТ БРЕНДО, НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛИЗА ОТ ЗАТВОРА НИКОГА. ТЪРСЕН В ИТАЛИЯ, РУМЪНИЯ, А СЕ Е СКРИЛ ПОД КРИЛОТО НА КОИ ВЕЛМОЖИ БЪЛГАРСКИ ? 🪆🤦‍♂️🤷‍♀️🎃🐷🤔🧑‍🎓

    22:39 29.06.2026

  • 7 АБЕ

    6 0 Отговор
    КАКВИ 7 МЛН. БЪЛГАРИ СЪНУВАШ?
    ВЕЧЕ СМЕ 5 МИЛИОНА,
    НО С 240 ДЕПУТАТНИКА.
    И 2 МЛН. ДА ОСТАНАТ,ОНЕЗИ 240 ПАК ЩЕ СА ТОЛКОВА.

    22:42 29.06.2026

  • 8 Сталин

    6 0 Отговор
    Абе хайванин кво пак не ви е ясно,арестувайте бандитите и ги вкарайте в пандиза,ако ме знаете как ,питайте Президента Букеле на Ел Салвадор

    22:42 29.06.2026

  • 9 Хмм

    6 1 Отговор
    защо не са решили проблема, нали беше министър, само от петрохан се интересуваха

    22:42 29.06.2026

  • 10 Тая същата

    2 0 Отговор
    Държава , до сега трябваше да го е вкарала миниум на доживотен тоя клоун 👋

    22:51 29.06.2026

  • 11 Честно и обективно становище

    4 0 Отговор
    Поздравления !!!
    Ония бокови боклуци само казваха че сме на две скорости и прикриваха престъпниците с години.
    Явно техните деца са яли истинско масло
    Бокови тиквенчета осигурини

    22:53 29.06.2026

  • 12 Перо

    3 0 Отговор
    Тая държава никога няма да се оправи без Белене!

    22:55 29.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тико

    1 0 Отговор
    Е ти нали беше два пъти министър. Защо не спря схемата? Няма нужда от отговор от Тик-ток менте.

    22:56 29.06.2026

  • 15 така е

    3 0 Отговор
    Всичките храни, които се продават са пълен боклук! Преди една седмица купих картофи от една верига, рекламирана от бангаранга и само след 5 (пет) дни бяха на каша, на тор, на пихтия! Пълна смрад! Какво ядем, изобщо не знаем! Няма никакъв контрол какво се внася и продава.

    22:57 29.06.2026

  • 16 Скоро няма да ги маже

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Този сбъркан човек да бъде освидетелстван и после де съден от народен съд заедно с рушителите на България ив.к. и сие за всички големи золуми против държава и народ.

    22:59 29.06.2026

  • 17 Маслото на Брендо

    0 0 Отговор
    Евелин Банев-Брендо беше освободен в Украйна през септември 2021 г., като украинските власти отказаха екстрадицията му. Не че съм казал, че украинците тровят българите, но ганювците, макар и неразположени от рядкото си щастие продължават да харесват севрните си братя и да им пращат оръжие.

    22:59 29.06.2026

  • 18 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    0 0 Отговор
    ДА СЪМ €БА МAЙКИТE 🧔‍♀️🧔‍♀️🧔‍♀️🧔‍♀️🧔‍♀️🧔‍♀️🧔‍♀️ ВИ, БЪЛГАРИ!

    23:00 29.06.2026

  • 19 Сложили

    0 0 Отговор
    няколко хиляди глоба. Пука им. Изкарват ги за ден. Затвор за вредна храна.

    23:00 29.06.2026

  • 20 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Ф-ма Даяна Хасково и една от София мешат различни масла с етикет Дойче маркен бутер.

    23:06 29.06.2026

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