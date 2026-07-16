Доц. Иво Инджов: Един от основните проблеми на "Прогресивна България" е, че нямат ясна идеология

Един от основните проблеми на "Прогресивна България" е, че нямат ясна идеология. Това заяви пред БНР политологът доц. Иво Инджов.

"Има и много минуси в комуникацията на ПБ. Ключовият минус не само на комуникацията, но и на политиката, е отношението към войната в Украйна и към руската агресия. Грешка е, че Радев изолира България от Коалицията на желаещите. Винаги когато той застъпва тезата за мира и за дипломацията, трябва да каже при какви условия трябва да се сключи този мир. Но пък виждаме какво става при външния министър. Подписва една декларация за подкрепа на Коалицията на желаещите. Оставам с впечатление, че Радев отправя послание към вътрешната аудитория, че ние няма да подкрепяме Украйна. Но няма категорична българска позиция, че изоставяме подкрепата за Украйна в международен план", смята той.

Политологът обаче поясни, че тази липса на категоричност не оказва влияние върху електоралната подкрепата на партията в момента.

Основната критика към управлението на ПБ е, че не разгражда модела "Борисов-Пеевски", посочи още политологът, но отбеляза също, че няма как това да се случи за толкова кратко време.

"Има добри намерения и някои положителни стъпки в това отношение - осветляването на тези полети до Дубай. Началото е добро, но трябва да има много по-голяма конкретика и да бъдат предоставени данни, доказателства, с които прокуратурата да се задейства. И да бъде оказан публичен натиск върху прокуратурата, за да не замете този случай под килима. Видяхме, че си подаде оставката изпълняващият функциите главен прокурор. Положително е, че предстои избор на нов Висш съдебен съвет", коментира доц. Инджов.

Той каза още, че е почти прекратен разговора за битката с цените.

"Положително е, че направиха стъпки – някои законово подплатени, да се овластят повече регулаторите. Друг е въпросът, че дори да са перфектни тези регулаторни органи, нищо не могат да направят, защото в България има така създаден модел на пазарна икономика – неолиберален, с влияние на различни корпоративни и олигархични структури, който не допуска такъв вид регулаторни интервенции. Няма напредък в борбата за овладяване на цените", допълни той.

Доц. Инджов отбеляза още, че не му е станала ясна визията за промяната в бюджета през следващата година. Политологът смята, че е необходимо извършването на данъчна реформа.