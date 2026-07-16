Доц. Иво Инджов: Един от основните проблеми на "Прогресивна България" е, че нямат ясна идеология

Един от основните проблеми на "Прогресивна България" е, че нямат ясна идеология. Това заяви пред БНР политологът доц. Иво Инджов.
"Има и много минуси в комуникацията на ПБ. Ключовият минус не само на комуникацията, но и на политиката, е отношението към войната в Украйна и към руската агресия. Грешка е, че Радев изолира България от Коалицията на желаещите. Винаги когато той застъпва тезата за мира и за дипломацията, трябва да каже при какви условия трябва да се сключи този мир. Но пък виждаме какво става при външния министър. Подписва една декларация за подкрепа на Коалицията на желаещите. Оставам с впечатление, че Радев отправя послание към вътрешната аудитория, че ние няма да подкрепяме Украйна. Но няма категорична българска позиция, че изоставяме подкрепата за Украйна в международен план", смята той.
Политологът обаче поясни, че тази липса на категоричност не оказва влияние върху електоралната подкрепата на партията в момента.
Основната критика към управлението на ПБ е, че не разгражда модела "Борисов-Пеевски", посочи още политологът, но отбеляза също, че няма как това да се случи за толкова кратко време.
"Има добри намерения и някои положителни стъпки в това отношение - осветляването на тези полети до Дубай. Началото е добро, но трябва да има много по-голяма конкретика и да бъдат предоставени данни, доказателства, с които прокуратурата да се задейства. И да бъде оказан публичен натиск върху прокуратурата, за да не замете този случай под килима. Видяхме, че си подаде оставката изпълняващият функциите главен прокурор. Положително е, че предстои избор на нов Висш съдебен съвет", коментира доц. Инджов.
Той каза още, че е почти прекратен разговора за битката с цените.
"Положително е, че направиха стъпки – някои законово подплатени, да се овластят повече регулаторите. Друг е въпросът, че дори да са перфектни тези регулаторни органи, нищо не могат да направят, защото в България има така създаден модел на пазарна икономика – неолиберален, с влияние на различни корпоративни и олигархични структури, който не допуска такъв вид регулаторни интервенции. Няма напредък в борбата за овладяване на цените", допълни той.
Доц. Инджов отбеляза още, че не му е станала ясна визията за промяната в бюджета през следващата година. Политологът смята, че е необходимо извършването на данъчна реформа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доцент
19:05 16.07.2026
2 Робот
Коментиран от #9, #17
19:07 16.07.2026
3 Лъжци
19:08 16.07.2026
4 Боруна Лом
19:08 16.07.2026
5 БКП има идеология
19:09 16.07.2026
6 Кой ги обучава тези политолози
Ми то всички от опозицията всичко знаят , той незнае
С лопата да ги ринеш, хляб търсят
По кофите вече всичко е обрано
19:09 16.07.2026
7 АГАТ а Кристи
Виж, пропуска ориентация имат в изобилие !
19:10 16.07.2026
8 рундьо
Коментиран от #16
19:15 16.07.2026
9 БОЦ - ко
До коментар #2 от "Робот":А който не разбрал,
"Разбрал" че крадеф те е е....
Ще ти се гомуняго 4 години ...
Но твоя идол - максимум до есента
19:17 16.07.2026
10 Седем
19:17 16.07.2026
11 Корнелия
Коментиран от #14
19:18 16.07.2026
12 да излезе гълаба
19:20 16.07.2026
13 Анонимен
19:21 16.07.2026
14 Тая жена корнела
До коментар #11 от "Корнелия":И от устни взе да разбира
Боклуци много
Жени малко
19:26 16.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Големдебил
До коментар #8 от "рундьо":Га почнем да чегъртаме модела рундьо.
19:26 16.07.2026
17 Мислят сега
До коментар #2 от "Робот":как да изкарат хората на протест нооооо няма как ..! Има няколко утайки но те искат парите предварително..! Вот на недоверие ! НЕ СТАВА...! Заклещени кърлежи. ! Ключовите места в държавата се реформират и цирка почва..!
19:29 16.07.2026
18 Идеология
19:32 16.07.2026
19 оставка
19:33 16.07.2026
20 Гошо
19:48 16.07.2026
21 Цвете
19:56 16.07.2026