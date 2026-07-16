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Доц. Иво Инджов: Един от основните проблеми на "Прогресивна България" е, че нямат ясна идеология

Доц. Иво Инджов: Един от основните проблеми на "Прогресивна България" е, че нямат ясна идеология

16 Юли, 2026 19:04 528 21

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Има и много минуси в комуникацията на ПБ

Доц. Иво Инджов: Един от основните проблеми на "Прогресивна България" е, че нямат ясна идеология - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от основните проблеми на "Прогресивна България" е, че нямат ясна идеология. Това заяви пред БНР политологът доц. Иво Инджов.

"Има и много минуси в комуникацията на ПБ. Ключовият минус не само на комуникацията, но и на политиката, е отношението към войната в Украйна и към руската агресия. Грешка е, че Радев изолира България от Коалицията на желаещите. Винаги когато той застъпва тезата за мира и за дипломацията, трябва да каже при какви условия трябва да се сключи този мир. Но пък виждаме какво става при външния министър. Подписва една декларация за подкрепа на Коалицията на желаещите. Оставам с впечатление, че Радев отправя послание към вътрешната аудитория, че ние няма да подкрепяме Украйна. Но няма категорична българска позиция, че изоставяме подкрепата за Украйна в международен план", смята той.

Политологът обаче поясни, че тази липса на категоричност не оказва влияние върху електоралната подкрепата на партията в момента.

Основната критика към управлението на ПБ е, че не разгражда модела "Борисов-Пеевски", посочи още политологът, но отбеляза също, че няма как това да се случи за толкова кратко време.

"Има добри намерения и някои положителни стъпки в това отношение - осветляването на тези полети до Дубай. Началото е добро, но трябва да има много по-голяма конкретика и да бъдат предоставени данни, доказателства, с които прокуратурата да се задейства. И да бъде оказан публичен натиск върху прокуратурата, за да не замете този случай под килима. Видяхме, че си подаде оставката изпълняващият функциите главен прокурор. Положително е, че предстои избор на нов Висш съдебен съвет", коментира доц. Инджов.

Той каза още, че е почти прекратен разговора за битката с цените.

"Положително е, че направиха стъпки – някои законово подплатени, да се овластят повече регулаторите. Друг е въпросът, че дори да са перфектни тези регулаторни органи, нищо не могат да направят, защото в България има така създаден модел на пазарна икономика – неолиберален, с влияние на различни корпоративни и олигархични структури, който не допуска такъв вид регулаторни интервенции. Няма напредък в борбата за овладяване на цените", допълни той.

Доц. Инджов отбеляза още, че не му е станала ясна визията за промяната в бюджета през следващата година. Политологът смята, че е необходимо извършването на данъчна реформа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доцент

    7 3 Отговор
    Плямпало

    19:05 16.07.2026

  • 2 Робот

    6 9 Отговор
    Този само прави вятър нищо повече както и другите кърлежи....! ЗАКОНА казва: Радев 4 години ще коли и беси , който разбрал разбрал..!

    Коментиран от #9, #17

    19:07 16.07.2026

  • 3 Лъжци

    8 5 Отговор
    и мошеници и идеология ? Хайде , по - сериозно !

    19:08 16.07.2026

  • 4 Боруна Лом

    6 4 Отговор
    ПРОБЛЕМА Е,ЧЕ ВСИЧКИ СА ЕДНИ И СЪЩИ ГЕЙЗЕРИ

    19:08 16.07.2026

  • 5 БКП има идеология

    10 4 Отговор
    Идеологията на прогресивна България е идеологията на нейния баща летец пилот , който завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ В Долна Митрополия през 1987 г., като първенец на випуска и член на Българска Комунистическа Партия.

    19:09 16.07.2026

  • 6 Кой ги обучава тези политолози

    8 1 Отговор
    Толкова икономично
    Ми то всички от опозицията всичко знаят , той незнае
    С лопата да ги ринеш, хляб търсят
    По кофите вече всичко е обрано

    19:09 16.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    6 5 Отговор
    Те нямат никаква идеология, комо ли "ясна" да имат !
    Виж, пропуска ориентация имат в изобилие !

    19:10 16.07.2026

  • 8 рундьо

    2 1 Отговор
    кога почваш да чегъркаш модела бойко и пеевски???

    Коментиран от #16

    19:15 16.07.2026

  • 9 БОЦ - ко

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    А който не разбрал,
    "Разбрал" че крадеф те е е....

    Ще ти се гомуняго 4 години ...
    Но твоя идол - максимум до есента

    19:17 16.07.2026

  • 10 Седем

    1 0 Отговор
    к . рачки в мъглата!

    19:17 16.07.2026

  • 11 Корнелия

    1 2 Отговор
    Иво , много са ти сочни джуките , особено долната .

    Коментиран от #14

    19:18 16.07.2026

  • 12 да излезе гълаба

    4 1 Отговор
    да си признае поне по колко разделиха с муньо за боташ!

    19:20 16.07.2026

  • 13 Анонимен

    0 1 Отговор
    Нямат ясна кутийка, в която да ги сложиш. Това всъщност говори добре за тях, въпреки всичко.

    19:21 16.07.2026

  • 14 Тая жена корнела

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Корнелия":

    И от устни взе да разбира
    Боклуци много
    Жени малко

    19:26 16.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Големдебил

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "рундьо":

    Га почнем да чегъртаме модела рундьо.

    19:26 16.07.2026

  • 17 Мислят сега

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    как да изкарат хората на протест нооооо няма как ..! Има няколко утайки но те искат парите предварително..! Вот на недоверие ! НЕ СТАВА...! Заклещени кърлежи. ! Ключовите места в държавата се реформират и цирка почва..!

    19:29 16.07.2026

  • 18 Идеология

    3 0 Отговор
    на сбирток

    19:32 16.07.2026

  • 19 оставка

    1 1 Отговор
    за червената свлоч!

    19:33 16.07.2026

  • 20 Гошо

    0 1 Отговор
    вие още не можете да разберете ,че колкото и каквито и да е глупости да пишете ,нито Радев ще падне ,нито Украйна ще спечели

    19:48 16.07.2026

  • 21 Цвете

    2 0 Отговор
    НЯМАТ ИДЕОЛОГИЯ ,ЗАЩОТО ГИ УПРАВЛЯВА ЕДИН ДЕМАГОГ, КОЙТО ВЪРТИ И СУЧЕ ЕДНО И СЪЩО. ПОПИТА ЛИ ГО ПОНЕ ЕДИН ЖУРНАЛИСТ, ЗАЩО " ВАДИ " ТРИМАТА ОЛИГАРСИ ОТ СПИСЪКА ? МАХМУДОВ Е СЪС ЗАКОНЪТ МАГНИТСКИ ОТ ЩАТИТЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И КАНАДА.ДРУГИЯТ ГУНДЯЕВ Е МИЛИОНЕР В РАСО, А ТРЕТИЯТ Е С БОГАТСТВО В СОФИЯ? КОЕ НЕ Е ВЕРНО? ЧЕТЕТЕ И МИСЛИТЕ, СПОМНЕТЕ СИ " ОБЕЩАНИЯТА ИМ "? ЗА МАЙКИТЕ БЕШЕ ЕДИН ОТ ЛОЗУНГИТЕ ИМ И СЕГА, КАКВО СЕ ПОЛУЧАВА? ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМА ЗДРАВНА КАРТА ВСЕКИ БЪЛГАРИН, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. ТОГАВА ЩЕ СПРАТ ЗАВИНАГИ ТЕЧОВЕТЕ .

    19:56 16.07.2026

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