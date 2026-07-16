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Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс

Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс

16 Юли, 2026 19:47 311 3

  • изборен кодекс-
  • депутати-
  • промени-
  • парламент

Отпада ограничението за разкриване на секции извън дипломатическите представителства в страните, които не са част от ЕС

Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите връщат гласуването с машини във всички секции с над 300 избиратели. На първо четене бяха приети внесените от "Прогресивна България", ДПС, "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" законопроекти за промени в Изборния кодекс. Беше отхвърлен проекта на "Възраждане", уточни БНТ.

Промените предвиждат да отпадне избора за гласуване с хартиена бюлетина в секциите с повече от 300 избиратели. Ще се гласува само с машини, като предложението на управляващите предвижда контролно броене на всички разписки за сравнение с машинния протокол.

Отпада ограничението за разкриване на секции извън дипломатическите представителства в страните, които не са част от Европейския съюз.

Законопроектът, внесен от "Продължаване Промяната" предвижда избирателните списъци да са електронни, а избирателите да се регистрират като гласували чрез сканиране на лична карта, за да се намали възможността за повторно гласуване и да се облекчи работата на секционните комисии.

Въвежда се забрана за публикуване на социологически прогнози по време на изборния ден в социални мрежи и групови чат-приложения. Увеличават се глобите за нарушения на тази забрана. На извънредно заседание правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ, за да се определи срок за предложения между първо второ четене.


България
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  • 1 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Мунчовците вече си имат официално "ала-бала".Да видим дали ще издигнат оная с адамовата ябълка за Президент?

    19:51 16.07.2026

  • 2 нннн

    0 0 Отговор
    Броенето и сверяването на разписките с машинния протокол е правилно . Това е вид контрол. Без контрол всеки начин може да се фалшифицира.

    19:59 16.07.2026

  • 3 Анонимен

    0 0 Отговор
    Сега пък сканиране на личните карти, защото явно можеш да се подпишеш върху подписа си. А какво спира гласуване в края на изборния ден без да си ходил до секцията?

    20:01 16.07.2026

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