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Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад"

Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад"

18 Юли, 2026 21:04 756 21

  • софия-
  • боклук-
  • доброволци-
  • почистване

В двата квартала в момента има временна организация по сметосъбирането докато бъде подписан предварителен договор с фирмата-изпълнител, спечелила конкурса

Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад" - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доброволческа акция за почистване в столичните квартали "Изток" и "Дианабад". Инициативата се организира от Столичната община и Гражданска общност "За София заедно". В двата квартала в момента има временна организация по сметосъбирането докато бъде подписан предварителен договор с фирмата-изпълнител, спечелила конкурса, припомни БНТ.

Акцията по почистването започна рано тази сутрин. Първите доброволци се събраха още в 9:00 часа сутринта. Те събират предимно зелен едрогабаритен отпадък, оставен около контейнерите в кварталите "Изток" и "Дианабад".

От Столичния инспекторат са им осигурили ръкавици и чували и съдействат за своевременното извозване на събрания отпадък. Акцията е част от усилията на Столичната община да възстанови сметосъбирането и почистването в района.

Теодора Димитрова, Столичен инспекторат: "В квартал "Изток", който попада в зона 3, вече има сключен договор за почистване, който е изнесен като информация от Столична община. До неговото финализиране остава в сила временната организация, която е създадена с помощ, ресурс и техника от гранични райони."

Галина Въчева, доброволец: "Искаме да поемем нещата в свои ръце като граждани, за да можем да поизметем уличките, градинките и да вдигнем около контейнерите каквото е останало."

Матей, доброволец: "От 9:00 часа сме започнали. Това е целият камион, който сме напълнили в рамките на 40 минути. Може би още два камиона спокойно ще се напълнят само с едрогабаритен боклук."

Виктор, доброволец: "Пръснати сме в квартала, ние сме с камиона, други почистват околоблоковите пространства. Време е да си оправим града."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Цяла София е в планини от боклук.Оставка на ДС Терзиев.

    21:05 18.07.2026

  • 2 Циганин

    5 0 Отговор
    Трябва да почистим циглажа ..не се бавете вие нали сте айдуци ..с наденица

    21:06 18.07.2026

  • 3 🦁ЩЩД🦁

    10 0 Отговор
    Идиоти ! Те го крадат,то им сътрудничи ?!?

    21:17 18.07.2026

  • 4 Общо взето

    11 0 Отговор
    Терзиев за кмет не става. София си върви на автопилот и нищо не се променя, освен по-високи такси. София тъне в боклуци две години. Разреши небостъргач в претъпкания Младост. Подземни паркинги няма, пълно е с дупки, улиците мръсни, не се чисти с машини както е на запад и на Балканите, дърветата не се подържат, мафия в строителството, ромите си строят къщи и не се закачат и хиляди други проблеми. Не става за кмет.

    Коментиран от #5, #10, #14

    21:25 18.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробар

    9 0 Отговор
    Червената Василка пак пести пари за крадене. Важно е укронацисткия парцал да се вее над общината.

    21:37 18.07.2026

  • 7 Нашийник

    6 0 Отговор
    Черепа отиде ли да помага? Или безплатно му чистите терена за комплекса в "Изток"?

    21:39 18.07.2026

  • 8 пи-пи ди-би

    2 1 Отговор
    ся сме в скута на кумчо вълчо и пак сучем от прасчовия шланг

    21:45 18.07.2026

  • 9 Ненормалници

    7 0 Отговор
    ДС кметчето ш.....л...япа ли ви и да ви се смее ,че намерил будали да му ринат 💩

    21:46 18.07.2026

  • 10 Е то беше ясно ,че не става за кмет

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Общо взето":

    Избран с мушенгия между бойо тиквата и кирчо тъпото какво очаквате......

    Коментиран от #21

    21:50 18.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Честете, чистете

    5 0 Отговор
    и данъците си платете, но кмета пожалете да си се държи отново само за мАдете 😉

    21:52 18.07.2026

  • 13 хак да им е

    5 0 Отговор
    Хем си плщат данъка

    хем си и чистят.
    И не протестират.

    А на фандъчката скачаха

    Коментиран от #16

    21:52 18.07.2026

  • 14 забравяш за

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Общо взето":

    златния век

    21:53 18.07.2026

  • 15 Давайте давайте

    6 0 Отговор
    Чистете и скъпите такси за паркиране си платете и данъците и дупките и мизерията търпете .Нищо ви няма Гък да не сте казали.И всеки ден пред укронацисткия флаг дето се вее над общината ходете да се кланяте като мюсюлмани пред джамия......Така ,така .....

    21:56 18.07.2026

  • 16 Будали

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "хак да им е":

    Брат! Кво да кажеш......

    21:57 18.07.2026

  • 17 Васко ДС-то

    4 0 Отговор
    Така Васко некадърника реши кризата с боклука?

    Коментиран от #18

    21:59 18.07.2026

  • 18 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Васко ДС-то":

    Това не е нищо. Шоуто ще е, когато почне да се хвали, че ТОЙ го е решил.😎

    22:05 18.07.2026

  • 19 Софиянка

    3 0 Отговор
    Аз съм привърженик на едно западно натурралистично движение , което прави всичко на открито сред природата . При завръщането ми в България много ми се ходеше по голяма нужда и исках да се изходя на открито до като дишам чист български въздух около Гарата или Автогарата в София, но за съжаление имаше ужасно многог камери и не успях да си пикам на късмета.

    22:07 18.07.2026

  • 20 Хахахаха😂😂😂😂

    3 0 Отговор
    Евроатлантическата ЛГБТ община не може нищо друго освен да организира гейпаради!! София е заприличала на клоаките в западна европа!😂😂😂

    22:11 18.07.2026

  • 21 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Е то беше ясно ,че не става за кмет":

    Никаква измама няма, а просто Бойко им го....на софиянци, които много подскачаха срещу Фандъкова....между другото така ги насади и с пилота сега, да му берат гайлето... 🤣

    23:02 18.07.2026

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