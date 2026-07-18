Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад"

Доброволческа акция за почистване в столичните квартали "Изток" и "Дианабад". Инициативата се организира от Столичната община и Гражданска общност "За София заедно". В двата квартала в момента има временна организация по сметосъбирането докато бъде подписан предварителен договор с фирмата-изпълнител, спечелила конкурса, припомни БНТ.
Акцията по почистването започна рано тази сутрин. Първите доброволци се събраха още в 9:00 часа сутринта. Те събират предимно зелен едрогабаритен отпадък, оставен около контейнерите в кварталите "Изток" и "Дианабад".
От Столичния инспекторат са им осигурили ръкавици и чували и съдействат за своевременното извозване на събрания отпадък. Акцията е част от усилията на Столичната община да възстанови сметосъбирането и почистването в района.
Теодора Димитрова, Столичен инспекторат: "В квартал "Изток", който попада в зона 3, вече има сключен договор за почистване, който е изнесен като информация от Столична община. До неговото финализиране остава в сила временната организация, която е създадена с помощ, ресурс и техника от гранични райони."
Галина Въчева, доброволец: "Искаме да поемем нещата в свои ръце като граждани, за да можем да поизметем уличките, градинките и да вдигнем около контейнерите каквото е останало."
Матей, доброволец: "От 9:00 часа сме започнали. Това е целият камион, който сме напълнили в рамките на 40 минути. Може би още два камиона спокойно ще се напълнят само с едрогабаритен боклук."
Виктор, доброволец: "Пръснати сме в квартала, ние сме с камиона, други почистват околоблоковите пространства. Време е да си оправим града."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:05 18.07.2026
2 Циганин
21:06 18.07.2026
3 🦁ЩЩД🦁
21:17 18.07.2026
4 Общо взето
Коментиран от #5, #10, #14
21:25 18.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гробар
21:37 18.07.2026
7 Нашийник
21:39 18.07.2026
8 пи-пи ди-би
21:45 18.07.2026
9 Ненормалници
21:46 18.07.2026
10 Е то беше ясно ,че не става за кмет
До коментар #4 от "Общо взето":Избран с мушенгия между бойо тиквата и кирчо тъпото какво очаквате......
Коментиран от #21
21:50 18.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Честете, чистете
21:52 18.07.2026
13 хак да им е
хем си и чистят.
И не протестират.
А на фандъчката скачаха
Коментиран от #16
21:52 18.07.2026
14 забравяш за
До коментар #4 от "Общо взето":златния век
21:53 18.07.2026
15 Давайте давайте
21:56 18.07.2026
16 Будали
До коментар #13 от "хак да им е":Брат! Кво да кажеш......
21:57 18.07.2026
17 Васко ДС-то
Коментиран от #18
21:59 18.07.2026
18 Евгени от Алфапласт
До коментар #17 от "Васко ДС-то":Това не е нищо. Шоуто ще е, когато почне да се хвали, че ТОЙ го е решил.😎
22:05 18.07.2026
19 Софиянка
22:07 18.07.2026
20 Хахахаха😂😂😂😂
22:11 18.07.2026
21 Мунчо
До коментар #10 от "Е то беше ясно ,че не става за кмет":Никаква измама няма, а просто Бойко им го....на софиянци, които много подскачаха срещу Фандъкова....между другото така ги насади и с пилота сега, да му берат гайлето... 🤣
23:02 18.07.2026