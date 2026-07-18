Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад"

Доброволческа акция за почистване в столичните квартали "Изток" и "Дианабад". Инициативата се организира от Столичната община и Гражданска общност "За София заедно". В двата квартала в момента има временна организация по сметосъбирането докато бъде подписан предварителен договор с фирмата-изпълнител, спечелила конкурса, припомни БНТ.

Акцията по почистването започна рано тази сутрин. Първите доброволци се събраха още в 9:00 часа сутринта. Те събират предимно зелен едрогабаритен отпадък, оставен около контейнерите в кварталите "Изток" и "Дианабад".

От Столичния инспекторат са им осигурили ръкавици и чували и съдействат за своевременното извозване на събрания отпадък. Акцията е част от усилията на Столичната община да възстанови сметосъбирането и почистването в района.

Теодора Димитрова, Столичен инспекторат: "В квартал "Изток", който попада в зона 3, вече има сключен договор за почистване, който е изнесен като информация от Столична община. До неговото финализиране остава в сила временната организация, която е създадена с помощ, ресурс и техника от гранични райони."

Галина Въчева, доброволец: "Искаме да поемем нещата в свои ръце като граждани, за да можем да поизметем уличките, градинките и да вдигнем около контейнерите каквото е останало."

Матей, доброволец: "От 9:00 часа сме започнали. Това е целият камион, който сме напълнили в рамките на 40 минути. Може би още два камиона спокойно ще се напълнят само с едрогабаритен боклук."

Виктор, доброволец: "Пръснати сме в квартала, ние сме с камиона, други почистват околоблоковите пространства. Време е да си оправим града."