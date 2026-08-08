Край на двойните етикети: От утре цените са само в евро

От утре, 9 август, отпада задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в България.

Магазини, ресторанти и доставчици на услуги вече ще обявяват сумите единствено в евро. Регулаторният преход приключва успешно след законовия гратисен период, въведен за адаптиране на потребителите към новата валута.

Министерството на икономиката и индустрията съобщи, че пазарът е напълно готов за пълната промяна на етикетите. Бизнесът имаше достатъчно време да пренастрои фискалните системи и софтуерите за управление на продажбите. Потребителите вече масово извършват безкасови плащания и боравят свободно с евробанкноти и монети.

Комисията за защита на потребителите започва масирани проверки в цялата страна от утре сутрин. Инспекторите ще следят за некоректно закръгляне на цените и опити за изкуствено поскъпване на стоките от първа необходимост. Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на горещата линия на регулатора или през официалния единен портал за приемане на еврото в България.