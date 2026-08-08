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Край на двойните етикети: От утре цените са само в евро

Край на двойните етикети: От утре цените са само в евро

8 Август, 2026 08:54, обновена 8 Август, 2026 08:57 1 477 81

  • цени-
  • етикети-
  • евро-
  • левове

Търговците спират изписването в левове, КЗП засилва проверките за спекула

Край на двойните етикети: От утре цените са само в евро - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От утре, 9 август, отпада задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в България.

Магазини, ресторанти и доставчици на услуги вече ще обявяват сумите единствено в евро. Регулаторният преход приключва успешно след законовия гратисен период, въведен за адаптиране на потребителите към новата валута.

Министерството на икономиката и индустрията съобщи, че пазарът е напълно готов за пълната промяна на етикетите. Бизнесът имаше достатъчно време да пренастрои фискалните системи и софтуерите за управление на продажбите. Потребителите вече масово извършват безкасови плащания и боравят свободно с евробанкноти и монети.

Комисията за защита на потребителите започва масирани проверки в цялата страна от утре сутрин. Инспекторите ще следят за некоректно закръгляне на цените и опити за изкуствено поскъпване на стоките от първа необходимост. Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на горещата линия на регулатора или през официалния единен портал за приемане на еврото в България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иркрк

    46 4 Отговор
    снимайте с3га и ще видите после дали няма да има промяна на нагоре

    Коментиран от #2, #52

    08:58 08.08.2026

  • 2 Боздуган

    38 0 Отговор

    До коментар #1 от "иркрк":

    Селски, то вече е по две. Какво да се снима?

    Коментиран от #11, #12, #59

    09:00 08.08.2026

  • 3 Хаха

    43 5 Отговор
    Крайно време беше, отдавна сме в "клуба на богатите"!
    Как спахте тази вечер, "богаташи"...

    Коментиран от #39

    09:01 08.08.2026

  • 4 Кумашин

    33 9 Отговор
    А какъв беше смисълът до сега, като отдавна левове вече няма?

    Коментиран от #8

    09:02 08.08.2026

  • 5 Радев е позор , оставка

    47 10 Отговор
    На 11.05.2026 Радев обеща удължаване срока за изписване на двойните цени. Още едно неизпълнено предизборно обещание. Поредния лъжец, останал безславен в историята на България.

    Коментиран от #15, #30

    09:03 08.08.2026

  • 6 Хмхмхмхмх

    5 3 Отговор
    Относно Проект на МЕТОДИКА
    за определяне на Справедливата стойност на стоки
    съгласно чл. 68п, ал.6 от Закона за защита на потребителите .
    Ми не може- не може да се съвместят соца и пазарната икономика и от тях двете да се направи едно цяло, освен ако не е като в китай- една политическа партия да е хегемон на политическата сцена и нейната идеология да е скрепена в конституцията и законите на държавата. Хем референтната стойност /справедлива цена / е инструмент, хем липсата й не е нарушение- евала, бе, комунистическата правна мисла, евала ..

    09:03 08.08.2026

  • 7 Пич

    40 1 Отговор
    За наивниците - никой с нищо няма да се бори, освен по телевизията!!! Некадърния финансист който не може да си сметне дефицита, ще пълни бюджета чрез вашето обедняване и скубане!!! Високите цени на храни и горива ги устройват чудесно!!!
    А на вас, топфинансиста ви каза - много са ви парите!!!
    И куп овце блеят доволни, защото не си мечтаят да забогатеят, а си мечтаят някой да направи всички хора бедни като тях!!! За да не се набива на очи, че за нищо не стават!!!

    09:04 08.08.2026

  • 8 Смисъла

    32 2 Отговор

    До коментар #4 от "Кумашин":

    Като се вдигнат цените още повече, ще разбере мозъка ти, какъв е бил смисъл, но сигурно пак няма да го асимилираш.

    09:05 08.08.2026

  • 9 Хмхмхмхмх

    11 7 Отговор
    Да се знае- НЕ МОЖЕ да има смешение между командно- административна/ планова/ икономика и пазарна икономика, а който се опита да го направи, ще има неработещо икономически недоносче...

    09:07 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 има има

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боздуган":

    мегдан ! Третата инфлационна вълна ще тръгне с амбиция!
    А и щом безмислената там някаква държавна комисия се е изходила, че щяла да прави "масирани проверки", гаранция че процеса е стартирал.

    09:08 08.08.2026

  • 12 Спокойно

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боздуган":

    И по три и по четири ще станат. В Литва, Латвия и Естония със замразяване на цените имаше 1% инфлация, тук пълна катастрофа, дори Италия преди много години не е имала такава инфлация.

    Коментиран от #76

    09:09 08.08.2026

  • 13 Анулирайте Незаконната СИ

    17 1 Отговор
    която два пъти бе отменена от ВАС, а също обявена за незаконна от ЕС.
    Незаконният Трайков, назначен от незаконната Йотова - никой не е гласувал за нея за президент и вице, върна в Наредба 30% за незаконна СИ.
    Плюс 40% повишение услуги за счетоводство топлина.
    Плюс увеличение цена парно 5.50%, плюс подгряване на топла вода 5.50%.
    В сметките за парно, вече не пише колко струва подгряване на кубик вода по месеци.
    Колко е подгряване на топла вода в кубици????
    Там също са направили някакви кръчмарски изчисления.
    Топлината не я измерват, а изчисляват, което е гавра с подребителите.
    Оставка.

    09:11 08.08.2026

  • 14 Аре юруш

    24 2 Отговор
    На закръглянето и без центове даже ако може а народа ще търпи. Той е роб. Фиска им е важен и атлантически да ви го подават

    09:13 08.08.2026

  • 15 Съгласен

    11 8 Отговор

    До коментар #5 от "Радев е позор , оставка":

    Хайде сега ми обясни каква е ползата от двата етикета. Ама без политически пристрастия. Това по принцип нямаше никакъв смисъл. Какво те топли като пресметнеш цената в левове? Заплатата или пенсията ти остават непроменени. Факт е, че левчето стана евро, а както е тръгнало, може да стане и 2 евро.

    Коментиран от #23, #29

    09:13 08.08.2026

  • 16 Хмхмхмхмх

    16 3 Отговор
    И последно- на кой некадърен комунистически квазиикономист му хрумна, в Методиката да залегне модела на Франция... Аве, некадърници,, Франция има Отвъдморски територии, в които растат каквито ви хрумнат тропически плодове, къде са Отвъдморските територии на България, а... Как ще сравнявате несравними държавни територии и формиралите се икономики в тях,м...

    Коментиран от #25

    09:15 08.08.2026

  • 17 Специалист

    22 0 Отговор
    Не чухме за някой глобен за цените.Комисийте обявете глобените.Няма такива.Радев закривай ништоправещите комисий .Данакоплатците наблюдаваме и ще кажем на изборите

    09:15 08.08.2026

  • 18 Ванко

    28 1 Отговор
    Само заплатите станаха на половина,всичко друго е х 3!

    Коментиран от #64

    09:15 08.08.2026

  • 19 Копейки,

    9 12 Отговор
    Нещо панахида за лева ще има ли?

    09:19 08.08.2026

  • 20 На кой му пречеха

    16 3 Отговор
    Цените в лева е въпроса?

    Коментиран от #44

    09:19 08.08.2026

  • 21 Наблюдател

    27 0 Отговор
    Като се почне от тъпия евродизайн на монетите, с плоски, почти неразличими цифри, всякакви безсмислени фигурки, че и картата на Европа, крайно неудобни за хора със слабо зрение, да не говорим за незрящите, та да продължим с психологическия трик на цените в два пъти по-скъпото от лева евро, та до стимулираната инфлация с раздутите заплати в администрацията, държавния сектор за всякакви седящи без работа, нискоквалифицирани и напълно безполезни. От военни и полицаи до ректори на държавни университети.

    Коментиран от #24

    09:21 08.08.2026

  • 22 Гост

    18 4 Отговор
    След няма и два века, България отново е чужда колония. Този път доброволно, за пари.

    09:22 08.08.2026

  • 23 На телефона имам снимки на цени в лева

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Съгласен":

    от декември и тях гледам и сравнявам а сега вече няма да мога без да преизчислявам

    Коментиран от #36

    09:24 08.08.2026

  • 24 Гост

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Наблюдател":

    Монетите от 20 и 50 цента са много подобни и трудно се различават.

    Коментиран от #34

    09:24 08.08.2026

  • 25 Хмхмхмхмх

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хмхмхмхмх":

    Чл. 7.(4) Справедливият брутен марж включва:1. Базов оперативен разход (OPEX);
    2. Фири/Брак;
    3. EBIT – средна стойност плюс 1 пп.
    1. Оперативни разходи (OPEX) - до разработване на национален модел се
    заимства Френския модел - възприемащ официалната категоризация и маржове,
    утвърдени от Френската държавна обсерватория за формиране на цените и маржовете на
    хранителните продукти (OFPM). Това имах предвид...

    09:25 08.08.2026

  • 26 Бит русораст

    3 8 Отговор
    Рак хванах!

    09:25 08.08.2026

  • 27 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Алъщисахме

    09:27 08.08.2026

  • 28 БеГемот

    12 1 Отговор
    Промоциите в Кауфланд на брошурата веднага направиха отскок на място....

    09:27 08.08.2026

  • 29 Гост

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Съгласен":

    То, и пари не ти трябват. За какво са ти? Ревеш за субсидии и държавата те храни, като хотелиер.

    09:28 08.08.2026

  • 30 Кой беше казал

    18 4 Отговор

    До коментар #5 от "Радев е позор , оставка":

    Ако изборите решаваха нещо, щяха да ги забранят. Радев с нищо не е по-добър от охранителя на бай Тошо, случайните търчи лъжи от Канада, анонимниците появили се, изчезнали и забравени, царе гастарбайтери и деца на партийни велможи. Това, с което ги превъзхожда е, че може майсторски да пилотира самолет.

    Коментиран от #61

    09:29 08.08.2026

  • 31 Мда-даааааа

    13 3 Отговор
    Крайно време беше. Можеше и да е по-кратко. Сега вече сравняването ще е със съседните държави. Например, дините на промоция в българския лидл са 48 цента, а в гръцкия - 24.

    09:29 08.08.2026

  • 32 az СВО Победа 81

    14 2 Отговор
    От утре нов ръст на цените!

    09:29 08.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ко речи?

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    Ще свикнеш. На това хората му казват lifelong learning.

    09:31 08.08.2026

  • 35 1 лев стана минимум 1 евро

    14 2 Отговор
    но ни ги обмениха на 50% нали и реално атлантиците ни ограбиха. Половината ни пари откраднаха. Още при обмяната трябваше да се коригира курса на лева защото той беше силно подценен. Валутният борд по никакъв начин не беше в полза на лева. Той беше фиксиран при цена на злато от под 300 долара

    09:32 08.08.2026

  • 36 Ко речи?

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "На телефона имам снимки на цени в лева":

    Що? Функционално неграмотен ли си?

    09:32 08.08.2026

  • 37 мегафон

    18 4 Отговор
    Когато се обърне каруцата, пътища много. Много хора си съдираха ризите по телевизията да доказват, че еврозоната е нашият път към богатството. Реалният живот показа, че се случи обратното. Само знам, че в която структура се включи България и тази структура се разпада. Като гледам къде се е включила Б-я и считам, че вече са набелязани за разпадане ЕС, Еврозоната и НАТО. Големият ни приятел САЩ също са застрашени. Историята с Третия райх, с Варшавския договор, СИВ и СССР ще се повтори без забавяне.

    Коментиран от #41

    09:34 08.08.2026

  • 38 Правете си снимки на

    19 0 Отговор
    Двойните етикети хора и ги сравнете с тези след месец ! Нека да говорят разни пишлемета че сте били "Функционално неграмотни". Всич да не ви пука

    09:39 08.08.2026

  • 39 Ердоган

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Добре спят, гледам ги по два пъти на море, даже три, по три коли, тротинетки струващи колкото Лада, плейстейшън, iPhone на деца. Едно време парите за тези екстри на народа се вкарваха в резиденции, почивни станции, летящи чинии на Бузлуджа

    09:40 08.08.2026

  • 40 Пука Ми За Етикетите !

    8 2 Отговор
    Искам Качествен Продукт !

    На Нормална Цена !

    Коментиран от #48

    09:41 08.08.2026

  • 41 А дано!

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "мегафон":

    Чул те Господ.

    09:43 08.08.2026

  • 42 БГрин

    3 3 Отговор
    Чау, ЛЕВ! Който не скача е червен ...

    09:44 08.08.2026

  • 43 На запад от поне 3-4 години

    10 4 Отговор
    Спряха да секат монети. Смешни са тиражите на партидите. Всичко вече се закръгля до 1 евро. Това ни чака и нас. Спомняте ли си малката монетката от 20 лв. която после стана 2 ст. Ей това го чака и еврото в средносрочен план веднага след въвеждането на цифровото евро

    Коментиран от #53

    09:45 08.08.2026

  • 44 На Тоя Дето Се интересува От !

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "На кой му пречеха":

    Субсидеиите От ЕС !

    От Които Никога !

    Нищо !

    Няма Да Видиш !

    Коментиран от #49

    09:48 08.08.2026

  • 45 Толерантен

    5 11 Отговор
    Гледам червените Измети реват
    Значи България е на прав път.

    09:48 08.08.2026

  • 46 уринирам и дефекирам на еврото

    6 3 Отговор
    и на неговите фенове !

    09:49 08.08.2026

  • 47 Тцтц

    8 1 Отговор
    Инспекторите ще следят за некоректно закръгляне на цените и опити за изкуствено поскъпване на стоките от първа необходимост

    Те търговците това и чакат от една година,лева да изчезне и да закръглят нагоре

    09:50 08.08.2026

  • 48 Няма как "Нормална Цена" да има

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "Пука Ми За Етикетите !":

    За ненормални кухи пациенти ! Ако не е фиксирана няма как да разберат дали е нормална. За някой и 9 евро за тараторче е нормално нали ?

    09:50 08.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ганка

    13 1 Отговор
    Това с двойните етикети беше поредната българска простотия.Всеки си има телефон,да си смята.А и какво има за смятане?Или купуваш ,или не.Когати посещавате другите държави как си правите сметката,а?Гевезлъци.Цените са такива,каквито са.Единствената реакция на купувача е да не купува.Както е сега с тоновете дини и пъпеши.Да им изгние стоката.Две евро за кило пъпеш във Варна?Няма да им дам никога.Така е и с празните плажове.Да посетиш плаж е поне сто евро с деца.Като прибавиш и такса за паркинга стават поне 150 евро на ден и това без квартира и храна.Е,амиза това хората бягат в Гърция,Турция и наливаме пари в техния джом.Но там пък знаят как дати извадят душата с памук защото са търговци от поколения и не са станали заможни за един сезон.Тукашните тарикати-капиталисти търсят помощ от държавата.Е,това не моем го разберем,и това си е.

    09:52 08.08.2026

  • 51 СТОКИТЕ МЕНТЕ

    8 3 Отговор
    КАТО ЕВРОТО И УПРАВЛЯВАЩАТА СГАН ! СМЪРТ НА ЕС И НАТО !

    09:53 08.08.2026

  • 52 Соломон

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "иркрк":

    Цените винаги вървят нагоре независимо дали са в лева,евро или рубли

    09:54 08.08.2026

  • 53 Цани

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "На запад от поне 3-4 години":

    На колко години си, не съм млад, но такъв спомен нямам?

    Коментиран от #57

    09:55 08.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пепи Волгата

    4 5 Отговор
    Аз избрах ЕВРОТО!

    09:55 08.08.2026

  • 56 По средата на годината

    9 1 Отговор
    Аре по едно рекетче на всеки от по 92 евро за нова настройка на касов апарат...робиииии ! рибиии !

    09:55 08.08.2026

  • 57 Ама аз пък помня като слон

    7 2 Отговор

    До коментар #53 от "Цани":

    1997 година (10 лева, 20 лева, 50 лева) бяха малки стотинки с размерите на 1, 2 и 5 стотинки. Сега са колекционна рядкост

    09:59 08.08.2026

  • 58 Копейки,

    2 7 Отговор
    Работа си търсете!
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    10:01 08.08.2026

  • 59 За да

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боздуган":

    може да се види как ще стане по четири, ясно?

    10:05 08.08.2026

  • 60 Ъхъ

    9 3 Отговор
    В мола едно кафе е 4Е демек 8 лв!? Благодарим ти Бойко Българоубиецо, че ни вкара в клуба на богатите!

    Коментиран от #69, #81

    10:07 08.08.2026

  • 61 Ще има и още

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кой беше казал":

    ....като това за самолета не е много сигурно...

    10:09 08.08.2026

  • 62 Ама хич няма инфлация в Европа нали

    5 1 Отговор
    Най простият пример: 2002 отсичането на 1 евромонета от 2 евроцента е струвало точно 0,22 евтоцента. 2024 г. отсичането на същата тази монета струва забележете 4,73 евроцента и е повече от стойноста и ! А ми кажете колко % е поскъпването по цени обявени от самата ЕЦБ ? Можете ли ? 0,22/4,73....

    Коментиран от #65

    10:12 08.08.2026

  • 63 От утре цените ще се закръглят

    9 1 Отговор
    и вдигат тъй като с цените в левове
    хората можеха да ги сравнят с миналогодишните

    дано поскъпването го усетят наивните гласувалите за тикви

    Коментиран от #73

    10:20 08.08.2026

  • 64 Вие

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ванко":

    щом сега оцелявате значи преди една година, когато според теб сте били 3 пъти по-богати, направо сте били супер!

    Коментиран от #79

    10:23 08.08.2026

  • 65 Много точен пример

    8 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ама хич няма инфлация в Европа нали":

    материалите и труда са еднакви, продукта на глобално ниво е същият, а цената хвърчи като ракета без никакви съмнения за някаква спекула

    10:25 08.08.2026

  • 66 говед ООО го вед енцееееее

    4 0 Отговор
    краи на сеанса

    10:26 08.08.2026

  • 67 Двойните

    2 4 Отговор
    обозначения на цените бяха нешо като некролог на лева, който сега сваляме, защото траурът е свършил. Сбогом левче! Някои ще спечелят от оставеното от теб наследство, а останалите още те жалим.

    10:26 08.08.2026

  • 68 az СВО Победа 81

    9 3 Отговор
    На практика с налагането на шиткойна на България се осъществи узаконен двоен грабеж.

    От една страна ЕЦБ прибра резервите натрупани във валутния борд, под формата на "вноска" за членството, а от друга обикновенният българи автоматично обедня минимум двойно, заради новото ценообразуване, което стана 1:1, а в някои случаи, като например със сметките за ток и с по-драстично увеличение.

    Стана така, както ви казвах - доходите на българина бяха обърнати по курс 1.95583, а цените по курс 1:1. Така на практика, покупателната способност на българина намаля минимум двойно, спрямо периода преди шиткойна.

    Коментиран от #77

    10:27 08.08.2026

  • 69 Значи

    2 6 Отговор

    До коментар #60 от "Ъхъ":

    някой го купува на 4 евро, не се притеснявай за мола. Това че на теб лично ти е скъпо не означава че няма на кого да продадат кафето на 4 евро.

    10:34 08.08.2026

  • 70 Буко Баламата

    4 0 Отговор
    Следите ми вие това!

    10:35 08.08.2026

  • 71 Правителството капитулира

    8 0 Отговор
    Край с контрола на цените. Не че до сега го имал де. Всичко беше бутафория за да залъжат хората. Само за последните 3 месеца лекарствата за кръвно моксогама, бравилол и т.н поскъпнаха с над 35% а те се купуват от почити всички пенсионери

    10:36 08.08.2026

  • 72 Факти

    1 3 Отговор
    Край на двойните етикети: От утре цените са само в левро

    10:37 08.08.2026

  • 73 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "От утре цените ще се закръглят":

    И без двоен етикет сравнението е просто.
    1€=2лв. Само любителите на точност до третият знак след запетаята го смятат по точният курс. Също и тези, които пазаруват нещо с трицифрена цена.

    10:38 08.08.2026

  • 74 Демократ

    2 1 Отговор
    На кой са му притрябвали цените в лева като левове вече няма. Има все още ид иоти като Радев които си мислят че левът ще се върне там е проблема.

    10:44 08.08.2026

  • 75 Друг е проблема

    5 1 Отговор
    Още преди 12 години Ю.Корея заби едни яки почасови ставки за труд и заяви: Който не може да ги плаща няма работа в Корея и или да се закрива или да се изнася.

    10:44 08.08.2026

  • 76 безнадежност

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Спокойно":

    Да,но в тези изброени страни има народ и управници.Затова ние сме безнадежден случай.Щом не сме в състояние да накараме безработните да работят,а внасяме работници от чужбина ще става все по-зле.Стотици хиляди нито учат нито работят.Като прибавим и помощите за циганите,майчински и др.,пенсионерите дори по Живкава време нямаха прави да работят освен на национален обект но те бяха малко и отдалечени от местоживеене.Тези които учат се оказват,че излизат неграмотни защото местата за вход и изход са разменени.Светлина в тунела няма,но се мяркат милиони цигани,цигани...Кой ще ги храни в бъдеще не е ясно.

    10:46 08.08.2026

  • 77 Нексус

    0 4 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Кой ти даде предварително тази информация, троле?
    Ти нямаш толкова мозък, за да се сетиш, значи някой от господарите ти от БСП или Московията е бил.

    10:46 08.08.2026

  • 78 Набутахме се в много скапан съюз

    4 1 Отговор
    Тоя ЕС е пълна бутафория а еврото стана тоалетна хартия

    10:49 08.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Симо

    2 0 Отговор
    Най-после, да няма две цени.

    11:46 08.08.2026

  • 81 Горно Уйно

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ъхъ":

    А ти що щеш у моло? Пий си кафенцето дома!

    11:54 08.08.2026

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