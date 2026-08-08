Край на двойните етикети: От утре цените са само в евро

От утре, 9 август, отпада задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в България.
Магазини, ресторанти и доставчици на услуги вече ще обявяват сумите единствено в евро. Регулаторният преход приключва успешно след законовия гратисен период, въведен за адаптиране на потребителите към новата валута.
Министерството на икономиката и индустрията съобщи, че пазарът е напълно готов за пълната промяна на етикетите. Бизнесът имаше достатъчно време да пренастрои фискалните системи и софтуерите за управление на продажбите. Потребителите вече масово извършват безкасови плащания и боравят свободно с евробанкноти и монети.
Комисията за защита на потребителите започва масирани проверки в цялата страна от утре сутрин. Инспекторите ще следят за некоректно закръгляне на цените и опити за изкуствено поскъпване на стоките от първа необходимост. Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на горещата линия на регулатора или през официалния единен портал за приемане на еврото в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иркрк
Коментиран от #2, #52
08:58 08.08.2026
2 Боздуган
До коментар #1 от "иркрк":Селски, то вече е по две. Какво да се снима?
Коментиран от #11, #12, #59
09:00 08.08.2026
3 Хаха
Как спахте тази вечер, "богаташи"...
Коментиран от #39
09:01 08.08.2026
4 Кумашин
Коментиран от #8
09:02 08.08.2026
5 Радев е позор , оставка
Коментиран от #15, #30
09:03 08.08.2026
6 Хмхмхмхмх
за определяне на Справедливата стойност на стоки
съгласно чл. 68п, ал.6 от Закона за защита на потребителите .
Ми не може- не може да се съвместят соца и пазарната икономика и от тях двете да се направи едно цяло, освен ако не е като в китай- една политическа партия да е хегемон на политическата сцена и нейната идеология да е скрепена в конституцията и законите на държавата. Хем референтната стойност /справедлива цена / е инструмент, хем липсата й не е нарушение- евала, бе, комунистическата правна мисла, евала ..
09:03 08.08.2026
7 Пич
А на вас, топфинансиста ви каза - много са ви парите!!!
И куп овце блеят доволни, защото не си мечтаят да забогатеят, а си мечтаят някой да направи всички хора бедни като тях!!! За да не се набива на очи, че за нищо не стават!!!
09:04 08.08.2026
8 Смисъла
До коментар #4 от "Кумашин":Като се вдигнат цените още повече, ще разбере мозъка ти, какъв е бил смисъл, но сигурно пак няма да го асимилираш.
09:05 08.08.2026
9 Хмхмхмхмх
09:07 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 има има
До коментар #2 от "Боздуган":мегдан ! Третата инфлационна вълна ще тръгне с амбиция!
А и щом безмислената там някаква държавна комисия се е изходила, че щяла да прави "масирани проверки", гаранция че процеса е стартирал.
09:08 08.08.2026
12 Спокойно
До коментар #2 от "Боздуган":И по три и по четири ще станат. В Литва, Латвия и Естония със замразяване на цените имаше 1% инфлация, тук пълна катастрофа, дори Италия преди много години не е имала такава инфлация.
Коментиран от #76
09:09 08.08.2026
13 Анулирайте Незаконната СИ
Незаконният Трайков, назначен от незаконната Йотова - никой не е гласувал за нея за президент и вице, върна в Наредба 30% за незаконна СИ.
Плюс 40% повишение услуги за счетоводство топлина.
Плюс увеличение цена парно 5.50%, плюс подгряване на топла вода 5.50%.
В сметките за парно, вече не пише колко струва подгряване на кубик вода по месеци.
Колко е подгряване на топла вода в кубици????
Там също са направили някакви кръчмарски изчисления.
Топлината не я измерват, а изчисляват, което е гавра с подребителите.
Оставка.
09:11 08.08.2026
14 Аре юруш
09:13 08.08.2026
15 Съгласен
До коментар #5 от "Радев е позор , оставка":Хайде сега ми обясни каква е ползата от двата етикета. Ама без политически пристрастия. Това по принцип нямаше никакъв смисъл. Какво те топли като пресметнеш цената в левове? Заплатата или пенсията ти остават непроменени. Факт е, че левчето стана евро, а както е тръгнало, може да стане и 2 евро.
Коментиран от #23, #29
09:13 08.08.2026
16 Хмхмхмхмх
Коментиран от #25
09:15 08.08.2026
17 Специалист
09:15 08.08.2026
18 Ванко
Коментиран от #64
09:15 08.08.2026
19 Копейки,
09:19 08.08.2026
20 На кой му пречеха
Коментиран от #44
09:19 08.08.2026
21 Наблюдател
Коментиран от #24
09:21 08.08.2026
22 Гост
09:22 08.08.2026
23 На телефона имам снимки на цени в лева
До коментар #15 от "Съгласен":от декември и тях гледам и сравнявам а сега вече няма да мога без да преизчислявам
Коментиран от #36
09:24 08.08.2026
24 Гост
До коментар #21 от "Наблюдател":Монетите от 20 и 50 цента са много подобни и трудно се различават.
Коментиран от #34
09:24 08.08.2026
25 Хмхмхмхмх
До коментар #16 от "Хмхмхмхмх":Чл. 7.(4) Справедливият брутен марж включва:1. Базов оперативен разход (OPEX);
2. Фири/Брак;
3. EBIT – средна стойност плюс 1 пп.
1. Оперативни разходи (OPEX) - до разработване на национален модел се
заимства Френския модел - възприемащ официалната категоризация и маржове,
утвърдени от Френската държавна обсерватория за формиране на цените и маржовете на
хранителните продукти (OFPM). Това имах предвид...
09:25 08.08.2026
26 Бит русораст
09:25 08.08.2026
27 Хасковски каунь
09:27 08.08.2026
28 БеГемот
09:27 08.08.2026
29 Гост
До коментар #15 от "Съгласен":То, и пари не ти трябват. За какво са ти? Ревеш за субсидии и държавата те храни, като хотелиер.
09:28 08.08.2026
30 Кой беше казал
До коментар #5 от "Радев е позор , оставка":Ако изборите решаваха нещо, щяха да ги забранят. Радев с нищо не е по-добър от охранителя на бай Тошо, случайните търчи лъжи от Канада, анонимниците появили се, изчезнали и забравени, царе гастарбайтери и деца на партийни велможи. Това, с което ги превъзхожда е, че може майсторски да пилотира самолет.
Коментиран от #61
09:29 08.08.2026
31 Мда-даааааа
09:29 08.08.2026
32 az СВО Победа 81
09:29 08.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ко речи?
До коментар #24 от "Гост":Ще свикнеш. На това хората му казват lifelong learning.
09:31 08.08.2026
35 1 лев стана минимум 1 евро
09:32 08.08.2026
36 Ко речи?
До коментар #23 от "На телефона имам снимки на цени в лева":Що? Функционално неграмотен ли си?
09:32 08.08.2026
37 мегафон
Коментиран от #41
09:34 08.08.2026
38 Правете си снимки на
09:39 08.08.2026
39 Ердоган
До коментар #3 от "Хаха":Добре спят, гледам ги по два пъти на море, даже три, по три коли, тротинетки струващи колкото Лада, плейстейшън, iPhone на деца. Едно време парите за тези екстри на народа се вкарваха в резиденции, почивни станции, летящи чинии на Бузлуджа
09:40 08.08.2026
40 Пука Ми За Етикетите !
На Нормална Цена !
Коментиран от #48
09:41 08.08.2026
41 А дано!
До коментар #37 от "мегафон":Чул те Господ.
09:43 08.08.2026
42 БГрин
09:44 08.08.2026
43 На запад от поне 3-4 години
Коментиран от #53
09:45 08.08.2026
44 На Тоя Дето Се интересува От !
До коментар #20 от "На кой му пречеха":Субсидеиите От ЕС !
От Които Никога !
Нищо !
Няма Да Видиш !
Коментиран от #49
09:48 08.08.2026
45 Толерантен
Значи България е на прав път.
09:48 08.08.2026
46 уринирам и дефекирам на еврото
09:49 08.08.2026
47 Тцтц
Те търговците това и чакат от една година,лева да изчезне и да закръглят нагоре
09:50 08.08.2026
48 Няма как "Нормална Цена" да има
До коментар #40 от "Пука Ми За Етикетите !":За ненормални кухи пациенти ! Ако не е фиксирана няма как да разберат дали е нормална. За някой и 9 евро за тараторче е нормално нали ?
09:50 08.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ганка
09:52 08.08.2026
51 СТОКИТЕ МЕНТЕ
09:53 08.08.2026
52 Соломон
До коментар #1 от "иркрк":Цените винаги вървят нагоре независимо дали са в лева,евро или рубли
09:54 08.08.2026
53 Цани
До коментар #43 от "На запад от поне 3-4 години":На колко години си, не съм млад, но такъв спомен нямам?
Коментиран от #57
09:55 08.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Пепи Волгата
09:55 08.08.2026
56 По средата на годината
09:55 08.08.2026
57 Ама аз пък помня като слон
До коментар #53 от "Цани":1997 година (10 лева, 20 лева, 50 лева) бяха малки стотинки с размерите на 1, 2 и 5 стотинки. Сега са колекционна рядкост
09:59 08.08.2026
58 Копейки,
РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
10:01 08.08.2026
59 За да
До коментар #2 от "Боздуган":може да се види как ще стане по четири, ясно?
10:05 08.08.2026
60 Ъхъ
Коментиран от #69, #81
10:07 08.08.2026
61 Ще има и още
До коментар #30 от "Кой беше казал":....като това за самолета не е много сигурно...
10:09 08.08.2026
62 Ама хич няма инфлация в Европа нали
Коментиран от #65
10:12 08.08.2026
63 От утре цените ще се закръглят
хората можеха да ги сравнят с миналогодишните
дано поскъпването го усетят наивните гласувалите за тикви
Коментиран от #73
10:20 08.08.2026
64 Вие
До коментар #18 от "Ванко":щом сега оцелявате значи преди една година, когато според теб сте били 3 пъти по-богати, направо сте били супер!
Коментиран от #79
10:23 08.08.2026
65 Много точен пример
До коментар #62 от "Ама хич няма инфлация в Европа нали":материалите и труда са еднакви, продукта на глобално ниво е същият, а цената хвърчи като ракета без никакви съмнения за някаква спекула
10:25 08.08.2026
66 говед ООО го вед енцееееее
10:26 08.08.2026
67 Двойните
10:26 08.08.2026
68 az СВО Победа 81
От една страна ЕЦБ прибра резервите натрупани във валутния борд, под формата на "вноска" за членството, а от друга обикновенният българи автоматично обедня минимум двойно, заради новото ценообразуване, което стана 1:1, а в някои случаи, като например със сметките за ток и с по-драстично увеличение.
Стана така, както ви казвах - доходите на българина бяха обърнати по курс 1.95583, а цените по курс 1:1. Така на практика, покупателната способност на българина намаля минимум двойно, спрямо периода преди шиткойна.
Коментиран от #77
10:27 08.08.2026
69 Значи
До коментар #60 от "Ъхъ":някой го купува на 4 евро, не се притеснявай за мола. Това че на теб лично ти е скъпо не означава че няма на кого да продадат кафето на 4 евро.
10:34 08.08.2026
70 Буко Баламата
10:35 08.08.2026
71 Правителството капитулира
10:36 08.08.2026
72 Факти
10:37 08.08.2026
73 Гост
До коментар #63 от "От утре цените ще се закръглят":И без двоен етикет сравнението е просто.
1€=2лв. Само любителите на точност до третият знак след запетаята го смятат по точният курс. Също и тези, които пазаруват нещо с трицифрена цена.
10:38 08.08.2026
74 Демократ
10:44 08.08.2026
75 Друг е проблема
10:44 08.08.2026
76 безнадежност
До коментар #12 от "Спокойно":Да,но в тези изброени страни има народ и управници.Затова ние сме безнадежден случай.Щом не сме в състояние да накараме безработните да работят,а внасяме работници от чужбина ще става все по-зле.Стотици хиляди нито учат нито работят.Като прибавим и помощите за циганите,майчински и др.,пенсионерите дори по Живкава време нямаха прави да работят освен на национален обект но те бяха малко и отдалечени от местоживеене.Тези които учат се оказват,че излизат неграмотни защото местата за вход и изход са разменени.Светлина в тунела няма,но се мяркат милиони цигани,цигани...Кой ще ги храни в бъдеще не е ясно.
10:46 08.08.2026
77 Нексус
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Кой ти даде предварително тази информация, троле?
Ти нямаш толкова мозък, за да се сетиш, значи някой от господарите ти от БСП или Московията е бил.
10:46 08.08.2026
78 Набутахме се в много скапан съюз
10:49 08.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Симо
11:46 08.08.2026
81 Горно Уйно
До коментар #60 от "Ъхъ":А ти що щеш у моло? Пий си кафенцето дома!
11:54 08.08.2026