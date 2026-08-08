КТ „Подкрепа“ настоява за анализ преди реформи в АСП

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ (КТ „Подкрепа“) поиска официално изготвянето на обстоен функционален анализ, преди да се предприемат каквито и да е структурни промени в Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Реакцията на синдиката е провокирана от появила се информация за мащабна реформа, която предвижда сериозно съкращаване на регионалните структури в страната.

Напрежение в системата и липса на диалог

Според неофициални данни, обсъжданият план предвижда намаляване на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане от сегашните 28 на едва 6 или 7 регионални центъра. Председателят на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“ Кремена Атанасова заяви пред БНР, че сред работещите в агенцията вече има сериозно напрежение. Тя подчерта, че синдикалните организации не са били уведомени официално от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова за подготвяното преструктуриране.

От КТ „Подкрепа“ припомнят, че в предходни становища на организацията служителите на първа линия винаги са понасяли най-голямата тежест при подобни оптимизации. Синдикалистите настояват реформите да не се извършват „на парче“, а да се вземе предвид реалното натоварване на експертите на терен.

Позицията на Министерството на труда и социалната политика

Казусът влезе и в парламента, след като депутатът от ГЕРБ-СДС Илиана Жекова отправи официално питане към ресорното министерство. В своя писмен отговор Министерството на труда и социалната политика (МТСП) потвърждава, че в момента се разглеждат различни варианти за структурни промени. От ведомството обаче уточняват, че окончателно решение все още няма, а тепърва предстои извършването на детайлен функционален анализ и провеждането на широки консултации със заинтересованите страни.

Към момента официалният портал на Агенцията за социално подпомагане (asp.government.bg) не е публикувал допълнителни детайли относно новата териториална структура. Синдикатите обаче остават в готовност за действия, ако правата на работещите в сектора бъдат застрашени без предварителни прозрачни разговори.