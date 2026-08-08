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КТ „Подкрепа“ настоява за анализ преди реформи в АСП

КТ „Подкрепа“ настоява за анализ преди реформи в АСП

8 Август, 2026 08:50, обновена 8 Август, 2026 08:53 1 043 4

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Синдикатите предупреждават за напрежение сред служителите заради планове за драстично окрупняване на регионалните дирекции

КТ „Подкрепа“ настоява за анализ преди реформи в АСП - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ (КТ „Подкрепа“) поиска официално изготвянето на обстоен функционален анализ, преди да се предприемат каквито и да е структурни промени в Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Реакцията на синдиката е провокирана от появила се информация за мащабна реформа, която предвижда сериозно съкращаване на регионалните структури в страната.

Напрежение в системата и липса на диалог

Според неофициални данни, обсъжданият план предвижда намаляване на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане от сегашните 28 на едва 6 или 7 регионални центъра. Председателят на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“ Кремена Атанасова заяви пред БНР, че сред работещите в агенцията вече има сериозно напрежение. Тя подчерта, че синдикалните организации не са били уведомени официално от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова за подготвяното преструктуриране.

От КТ „Подкрепа“ припомнят, че в предходни становища на организацията служителите на първа линия винаги са понасяли най-голямата тежест при подобни оптимизации. Синдикалистите настояват реформите да не се извършват „на парче“, а да се вземе предвид реалното натоварване на експертите на терен.

Позицията на Министерството на труда и социалната политика

Казусът влезе и в парламента, след като депутатът от ГЕРБ-СДС Илиана Жекова отправи официално питане към ресорното министерство. В своя писмен отговор Министерството на труда и социалната политика (МТСП) потвърждава, че в момента се разглеждат различни варианти за структурни промени. От ведомството обаче уточняват, че окончателно решение все още няма, а тепърва предстои извършването на детайлен функционален анализ и провеждането на широки консултации със заинтересованите страни.

Към момента официалният портал на Агенцията за социално подпомагане (asp.government.bg) не е публикувал допълнителни детайли относно новата териториална структура. Синдикатите обаче остават в готовност за действия, ако правата на работещите в сектора бъдат застрашени без предварителни прозрачни разговори.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога Синдикатите ?

    2 1 Отговор
    Ще започнат Да Защитават и Правата на Правоимащите лица В България !

    Кото Тези "Трудещи " Отнемат На онези Трудещи се !

    Изпаднали в Затруднено Положение !

    И Синдикат Ли е Това !

    Или Псевдо Синдикат ?

    Коментиран от #2

    09:40 08.08.2026

  • 2 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кога Синдикатите ?":

    Търтеите синдикати защитават синекурните калинки!

    10:52 08.08.2026

  • 3 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИ САМО ВЗИМОВ

    1 0 Отговор
    ПО ДОБРЕ ДА.ПОЧНАТ.ОТ.ОБЩИНИ.И.ОБЩИНАРИ ЧЕ СА.НА.ВСЕКИ.КИЛОМЕТЪР ОБЩИНА ПТК СА И МНОГО.ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ДРЕМАЧИ ПО ЦЯЛ ДЕН. ПОВЕЧЕТО СА.И.БЕЗ.ПОЛЕЗНИ ЕЛЕ ТИЯ.ПО.МАЛКИ СЕЛА СЕЛЦА.И ПАЛАНКИ И МАЛКИ ГРАДЧЕТА А В.ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НА КИЛОМЕТЪР ОБЩИНА. ИЛИ УПРАВНИЦИТЕ.НА БГ НЕ СА В ЧАС НЕЩО.

    11:07 08.08.2026

  • 4 Да питам

    0 0 Отговор
    Тези синдикалисти какво работят,че вечно са недоволни?
    А ние работещите дали сме доволни...

    12:30 08.08.2026

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