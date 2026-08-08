Жеги и ремонти в София: Временни маршрути и безплатна вода

Днес, 8 август, София се изправя пред комбинация от екстремни летни температури и мащабни инфраструктурни промени.

Общинската администрация предприема спешни действия за осигуряване на безплатна вода за гражданите и стартира планирани ремонти, които ще пренасочат част от масовия градски транспорт до края на месеца.

Извънредно раздаване на вода заради опасните жеги

Заради прогнозираните високи температури Столичната община продължава инициативата за раздаване на безплатна бутилирана вода и през почивните дни (8 и 9 август). В събота и неделя пунктът пред Националния дворец на културата (НДК), разположен при пилоните, ще работи с начален час 12:00 ч. От понеделник кампанията се подновява по стандартния си график, като мобилни екипи ще раздават вода на три ключови локации в центъра: пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“, при метростанция „Сердика“ и на пилоните на НДК.

Нощно миене затваря подлеза при Телевизионната кула

В нощта срещу 9 август (неделя) ще бъде изцяло спряно движението през транспортния подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула. Ограничението ще бъде в сила от 00:30 до 04:30 ч. В този часови диапазон екипи на Столичния инспекторат ще извършат цялостно измиване на съоръжението с автоцистерни. Въвежда се временна организация на движението с пътни знаци, а шофьорите се призовават да използват обходни маршрути.

Блокада на ул. „Донка Ушлинова“ и промени за автобуси 111 и 314

През целия уикенд (8 и 9 август) се въвежда забрана за влизане на пътни превозни средства по ул. „Донка Ушлинова“ в участъка между ул. „Рачо Петков Казанджията“ и ул. „Витошки камбани“. Спирането на трафика се налага заради изграждането на нов търговски комплекс в района. Ограничението води до временно пренасочване на маршрутите на две от натоварените линии на градския транспорт: автобус 111 и автобус 314. Пътниците могат да проверят новите спирки през онлайн системата на Центъра за градска мобилност (sofiatraffic.bg).

Спират три трамвайни линии до 30 август

Най-сериозното преструктуриране засяга релсовия транспорт в столицата. От днес, 8 август, до 30 август 2026 г. се променя изцяло движението на пет емблематични трамвайни линии поради ремонтни дейности по ул. „Граф Игнатиев“:

Трамвайни линии №12, №15 и №18 се закриват временно за периода на ремонта.

за периода на ремонта. Трамвай №10 ще се движи по съкратен и променен маршрут – от ж.к. „Западен парк“ само до Централна жп гара (през бул. „Витоша“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“).

ще се движи по съкратен и променен маршрут – от ж.к. „Западен парк“ само до Централна жп гара (през бул. „Витоша“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“). Трамвай №13 променя курса си в посока към Илиянци.

променя курса си в посока към Илиянци. За осигуряване на алтернативен транспорт се разкрива временна автобусна линия № А10ТМ, която ще свързва метростанция „Витоша“ с метростанция „Стадион Васил Левски“.