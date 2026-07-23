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Разследването за смъртта на Тодор Славков не е приключило

Разследването за смъртта на Тодор Славков не е приключило

23 Юли, 2026 15:51 742 10

  • тодор славков-
  • разследване

Наблюдаващият прокурор е дал указания за извършването на нови действия по разследването

Разследването за смъртта на Тодор Славков не е приключило - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обрат бележи разследването за смъртта на Тодор Славков! Оказва се, че наблюдаващият прокурор е дал нови указания на органите на реда, които продължават да нищят случая, въпреки че уж бе изяснено, че става въпрос за самоубийство.

Това казаха официално за "България Днес" от Районната прокуратура в Стара Загора, която продължава да разследва самоубийството на внука на Тодор Живков.

"Разследването все още е активно. Наблюдаващият прокурор е дал указания за извършването на нови действия по разследването. Случаят не е приключил", категорични са от правната институция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Извод

    15 1 Отговор
    Класическо самоубийство, като при Петрохан. Самоубийствата са любим мотив на власта и МВР.

    15:54 23.07.2026

  • 2 Без име

    12 1 Отговор
    Людмила, брат й Владимир и малък Тошко умират на една дата. Чак такива случайности няма.

    Коментиран от #4

    15:55 23.07.2026

  • 3 Фани

    7 3 Отговор
    Както и Петрохан-Околчица. Там са няколко отговорни изпълнители!, Може и плеяда от самообийци!

    15:55 23.07.2026

  • 4 На кой му пука

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Няколко въшливи комуниста по-малко.

    16:00 23.07.2026

  • 5 Нека да пиша

    4 2 Отговор
    Малък Тошко си пие ракията с правешкия

    16:07 23.07.2026

  • 6 Aлфа Вълкът

    5 2 Отговор
    Колко ресурс ще се отделя за тоя пияндурник?

    16:07 23.07.2026

  • 7 Цвете

    5 1 Отговор
    ИСТИНАТА ИСКАМЕ. 🤫

    16:07 23.07.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Маро,ми той умрял ма!🦧🐑🤣🐑🦧

    16:13 23.07.2026

  • 9 Разкрития

    0 0 Отговор
    Беше започнал да разправя,че чичо румен му е роднина и го затриха.

    16:15 23.07.2026

  • 10 Значи

    0 0 Отговор
    На някой му пука за човека и ръчка прокуратурата, иначе няма да си мръднат и пръста.

    16:16 23.07.2026

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