Разследването за смъртта на Тодор Славков не е приключило

Обрат бележи разследването за смъртта на Тодор Славков! Оказва се, че наблюдаващият прокурор е дал нови указания на органите на реда, които продължават да нищят случая, въпреки че уж бе изяснено, че става въпрос за самоубийство.

Това казаха официално за "България Днес" от Районната прокуратура в Стара Загора, която продължава да разследва самоубийството на внука на Тодор Живков.

"Разследването все още е активно. Наблюдаващият прокурор е дал указания за извършването на нови действия по разследването. Случаят не е приключил", категорични са от правната институция.