Депутатите гласуват окончателно Бюджет 2026

Днес Народното събрание се събира, за да гласува окончателно текстовете по Бюджет 2026.
Проектозаконът влиза в пленарната зала на второ четене, след като бюджетната комисия подготви финалния доклад след 12-часово заседание. Парламентът вече прие бюджетите на ДОО и Здравната каса.
Макрорамката на държавния бюджет предвижда рекорден недостиг от 7,2 млрд. евро и свръхдефицит от 5,7% от БВП. Разчетите са направени при заложен икономически ръст от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Заложените мерки за овладяване на баланса трябва да влязат в сила от 1 август 2026 г.
Основните спорове между управляващи и опозиция са насочени към:
- Държавния дълг: Прогнозите сочат, че той ще надхвърли 50 млрд. евро в тригодишен период.
- Трудовите договори: Въвежда се по-ниска тежест за стажа при 4-часовите договори спрямо 8-часовите.
- Акцизите: Очаква се поскъпване на цигарите поради увеличение на акцизните ставки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
06:59 24.07.2026
2 Пич
Избраха Радев!!!
Коментиран от #15
06:59 24.07.2026
3 Баланса !
Повече За Олигархията !
И По- Малко За Пранвоимащите !
Български Граждани !
07:01 24.07.2026
4 Анонимен
Коментиран от #5
07:04 24.07.2026
5 Така
До коментар #4 от "Анонимен":Де! Дори Борисов не направи машините за гласуване задължителни!!! Защо дъртите комунисти го правят?!
Ще стоплите...
07:08 24.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 безпартиен
07:23 24.07.2026
8 Тъжна Картинка !
07:27 24.07.2026
9 Казанлъшкия
Коментиран от #13
07:27 24.07.2026
10 Въпрос
07:27 24.07.2026
11 Хаха
Бюджетарите в МФ въобще не правят оценка на макрорамка, инфлационни индекси, потребление и т.н., а изпълняват устните нареждания на шефа си - министъра и правят екселски таблици, каквито им нареди и не само сегашния, а всичките му предшественици! За това фигурират във ведомостите за заплати, че взимат и немалки дмс-та!
В разходната част са заложени разходи по ПВУ и други програми на ЕС, които първоначално се разходват от бюджета на държавата, но след това се възстановяват от фондовете на ЕС, а това въобще не се отчита в тези планове и бюджети! Отделно са заложени капиталови разходи, които от сега е ясно, че няма да бъдат направени!
В приходната част не се отчита факта, че повишените цени на стоки и услуги до момента не водят до намаляване на потреблението, респективно води до по-високи постъпления от данъци и такси, което пълни бюджета!
От сега е ясно и на управляващи, и на опозиция, че реално през декември ще има отчетен излишък, но... той се харчи по усмотрение на МС, с постановление! За "оздравяване" на вечно "губещи" държавни предприятия, инхаус преводи та пътни строители, а от там по частни и офшорки! От опозицията си траят, щото и те постъпваха по същия начин! Ние плащаме, на печелившите - честито!
07:33 24.07.2026
12 Мнение
07:37 24.07.2026
13 Хаха
До коментар #9 от "Казанлъшкия":Е, ти на кой искаш са посегнат!?
На капиталовите разходи ли, т.е. източването на бюджета или да планират реално и да няма разпределение на излишъци с постановления на "наши" хора!?
Пенсионерите и работницити нямат лобите във Вашингтон и Брюксел, не връщат "ресто" на управляващие и на тях е по-лесно да се посегне...
07:39 24.07.2026
14 Следизборна
07:41 24.07.2026
15 анонимен
До коментар #2 от "Пич":Никнеймът ти има окончание "ка", не е редно да го криеш.
Коментиран от #16
07:45 24.07.2026
16 Ах , Ах...
До коментар #15 от "анонимен":Как ме възбужда тази агресия! Особено когато съм сутрешно твърд...
07:52 24.07.2026
17 Пунта мара
08:00 24.07.2026