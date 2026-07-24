Депутатите гласуват окончателно Бюджет 2026

Днес Народното събрание се събира, за да гласува окончателно текстовете по Бюджет 2026.

Проектозаконът влиза в пленарната зала на второ четене, след като бюджетната комисия подготви финалния доклад след 12-часово заседание. Парламентът вече прие бюджетите на ДОО и Здравната каса.

Макрорамката на държавния бюджет предвижда рекорден недостиг от 7,2 млрд. евро и свръхдефицит от 5,7% от БВП. Разчетите са направени при заложен икономически ръст от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Заложените мерки за овладяване на баланса трябва да влязат в сила от 1 август 2026 г.

Основните спорове между управляващи и опозиция са насочени към:

Държавния дълг: Прогнозите сочат, че той ще надхвърли 50 млрд. евро в тригодишен период.

Прогнозите сочат, че той ще надхвърли 50 млрд. евро в тригодишен период. Трудовите договори: Въвежда се по-ниска тежест за стажа при 4-часовите договори спрямо 8-часовите.

Въвежда се по-ниска тежест за стажа при 4-часовите договори спрямо 8-часовите. Акцизите: Очаква се поскъпване на цигарите поради увеличение на акцизните ставки.