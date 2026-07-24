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Депутатите гласуват окончателно Бюджет 2026

Депутатите гласуват окончателно Бюджет 2026

24 Юли, 2026 06:51, обновена 24 Юли, 2026 06:54 574 17

  • дептати-
  • гласуване-
  • бюджет-
  • парламент

След среднощни дебати Народното събрание приема план-сметката на държавата с рекордни разходи и дефицит.

Депутатите гласуват окончателно Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес Народното събрание се събира, за да гласува окончателно текстовете по Бюджет 2026.

Проектозаконът влиза в пленарната зала на второ четене, след като бюджетната комисия подготви финалния доклад след 12-часово заседание. Парламентът вече прие бюджетите на ДОО и Здравната каса.

Макрорамката на държавния бюджет предвижда рекорден недостиг от 7,2 млрд. евро и свръхдефицит от 5,7% от БВП. Разчетите са направени при заложен икономически ръст от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Заложените мерки за овладяване на баланса трябва да влязат в сила от 1 август 2026 г.

Основните спорове между управляващи и опозиция са насочени към:

  • Държавния дълг: Прогнозите сочат, че той ще надхвърли 50 млрд. евро в тригодишен период.
  • Трудовите договори: Въвежда се по-ниска тежест за стажа при 4-часовите договори спрямо 8-часовите.
  • Акцизите: Очаква се поскъпване на цигарите поради увеличение на акцизните ставки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    7 1 Отговор
    Това е червеният регрески диктат няма никаква демокрация има доминация червена на другарите държавата ни е завладяна тотално Свободата да си върнем българи България е на всички българи а не на регресията бящиния

    06:59 24.07.2026

  • 2 Пич

    7 1 Отговор
    Мнението ми за българският народ се оправда напълно!!!
    Избраха Радев!!!

    Коментиран от #15

    06:59 24.07.2026

  • 3 Баланса !

    5 1 Отговор
    Трябва Да Се Поддържа !

    Повече За Олигархията !

    И По- Малко За Пранвоимащите !

    Български Граждани !

    07:01 24.07.2026

  • 4 Анонимен

    5 2 Отговор
    Ето ви модел истински на завладяна държава цик е регреска Йотова Рр тандем счупените мадуровки ви наложиха отнеха ни правото да гласуваме европейски вече гласуваме като държава бананови това е истински завладяна държава преди ревахте срещу Борисов хахахахаха

    Коментиран от #5

    07:04 24.07.2026

  • 5 Така

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Де! Дори Борисов не направи машините за гласуване задължителни!!! Защо дъртите комунисти го правят?!
    Ще стоплите...

    07:08 24.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 безпартиен

    7 2 Отговор
    Бюджет без съкращаване на ЩАТА в бюджетната сфера ще води до нови ЗАЕМИ!!!Заплати от държавния и общинския бюджети получават над 750 хиляди!Освен тях на този бюджет разчитат и още 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!!Тези които РЕАЛНО ПЛАЩАТ данъци и осигуровки са само по-малко от 1.2 милиона работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!!В държава без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност единственото решение е съкращаване на разходите! Може да се започне с промяна в закона за пенсиониране на служители като се премахне получаване на пенсия+заплата от бюджета,така както е в другите нормално развити страни!Ние сме единствените!Само в МВР такива са над 7000 ,в армията над 3000!!! За МВР годишни разходи само за заплати над 500 милиона евро!При намаляло с поне 25/100 население, логично е да се намали и ЩАТА в бюджетната сфера с толкова! Ограмотяване и придобиване на професионална квалификация на ц..г@нския етнос и включване в пазара на труда,доколкото има такъв у нас!Спиране на т.нар." детски" за цял срок на обучение при 3 неизвинени отсъствия в училище!Има и още предложения,но тези няма кой да предложи нито кои да ги приемат!

    07:23 24.07.2026

  • 8 Тъжна Картинка !

    4 0 Отговор
    Империята На Капитала !

    07:27 24.07.2026

  • 9 Казанлъшкия

    4 0 Отговор
    Бюклици мръсни и на хората ,които ще се пенсионират посегнахте. Сега кой колко часове е работил с точност ще стане пълна каша и резултатът ще е - по - ниски пенсии. Това е целта на поредното колонизаторско правителство.

    Коментиран от #13

    07:27 24.07.2026

  • 10 Въпрос

    5 0 Отговор
    Всичко е по старому - заеми, лихви, високи цени, непосилни данъци, за да плащат огромните заплати на милиционерите, съда, прокуратурата... И така до кога? Едни ще бачкат до живот, за да са доволни други. Скапана държава.

    07:27 24.07.2026

  • 11 Хаха

    6 1 Отговор
    Абсолютно измислен, надут дефицит с раздути разходи и силно занижени прогнози за приходите!
    Бюджетарите в МФ въобще не правят оценка на макрорамка, инфлационни индекси, потребление и т.н., а изпълняват устните нареждания на шефа си - министъра и правят екселски таблици, каквито им нареди и не само сегашния, а всичките му предшественици! За това фигурират във ведомостите за заплати, че взимат и немалки дмс-та!
    В разходната част са заложени разходи по ПВУ и други програми на ЕС, които първоначално се разходват от бюджета на държавата, но след това се възстановяват от фондовете на ЕС, а това въобще не се отчита в тези планове и бюджети! Отделно са заложени капиталови разходи, които от сега е ясно, че няма да бъдат направени!
    В приходната част не се отчита факта, че повишените цени на стоки и услуги до момента не водят до намаляване на потреблението, респективно води до по-високи постъпления от данъци и такси, което пълни бюджета!
    От сега е ясно и на управляващи, и на опозиция, че реално през декември ще има отчетен излишък, но... той се харчи по усмотрение на МС, с постановление! За "оздравяване" на вечно "губещи" държавни предприятия, инхаус преводи та пътни строители, а от там по частни и офшорки! От опозицията си траят, щото и те постъпваха по същия начин! Ние плащаме, на печелившите - честито!

    07:33 24.07.2026

  • 12 Мнение

    3 1 Отговор
    Всички под строй на ПБ ще гласуват най-позорния и крадливия бюджет. Не приемат забележките на опозицията, това обезсмисля парламента и прилича на диктатура. Типично е за военните да не слушат глас народен и да вървят по труповете. И къде е овладяване на цени, комисията я има, овладяването го няма. Толкова лъжи за последните три месяца

    07:37 24.07.2026

  • 13 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Казанлъшкия":

    Е, ти на кой искаш са посегнат!?
    На капиталовите разходи ли, т.е. източването на бюджета или да планират реално и да няма разпределение на излишъци с постановления на "наши" хора!?
    Пенсионерите и работницити нямат лобите във Вашингтон и Брюксел, не връщат "ресто" на управляващие и на тях е по-лесно да се посегне...

    07:39 24.07.2026

  • 14 Следизборна

    2 2 Отговор
    равносметка: Преди изборите имахме 2-броя мутри, след изборите мутрите официално вече са 3-броя.

    07:41 24.07.2026

  • 15 анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Никнеймът ти има окончание "ка", не е редно да го криеш.

    Коментиран от #16

    07:45 24.07.2026

  • 16 Ах , Ах...

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "анонимен":

    Как ме възбужда тази агресия! Особено когато съм сутрешно твърд...

    07:52 24.07.2026

  • 17 Пунта мара

    1 0 Отговор
    За личните амбиции Радев плаща на олигархията с държавни пари, което пролича от бюджета. И който не е вярвал, че е мистър кеш, бюджетът го доказва със заложените за кражби 3 млрд. Цялата надежда на процедурата от ЕС, затова Радев иска да изкара България от ЕС, всичките му плювни в тази насока.

    08:00 24.07.2026

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