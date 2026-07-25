Пътна обстановка: Трафик, ремонти и инциденти у нас

Републиканската пътна мрежа в страната е проходима, но трафикът по основните направления остава изключително интензивен поради пиковия летен сезон.
Пътните настилки са сухи, а движението по автомагистралите се следи засилено от екипи на КАТ (api.bg).
Ограничения за камиони и ремонти от АПИ
За улеснение на придвижването на гражданите през уикенда, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въведе извънредни временни ограничения.
- Забрана за камиони: Спира се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по ключови направления, за да се облекчи потокът от леки коли.
- Магистрала „Хемус“: Важи ограничение за тежкотоварни превозни средства в посока София между 47-ми и 30-ти км поради двупосочно преминаване в тунел „Ечемишка“. Алтернативният обходен маршрут е по път I-1 Ботевград – София.
- Магистрала „Тракия“: Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание в отделни участъци поради извършване на планови и аварийни ремонти на настилката.
Ситуацията по граничните пунктове
По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“, ситуацията на ГКПП е динамична:
- Турска граница: Наблюдава се изключително интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ за леки автомобили и на двете гишета (вход и изход).
- Сръбска граница: Трафикът е натоварен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили поради транзитно преминаващите чужди граждани.
- Румънска граница: Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално в двете платна. Фериботната връзка Свищов – Зимнич обаче временно е преустановила работа заради критично ниското ниво на река Дунав.
- Гръцка граница: Трафикът е в рамките на нормалното за почивни дни През пунктовете „Маказа“, „Златоград“ и „Ивайловград“ се пропускат само МПС до 3,5 тона.
Сводка на МВР: Черна статистика от КАТ и пожарната
Националната пътна полиция (КАТ) отчита висок брой инциденти през последното денонощие на територията на страната з- 29 тежки катастрофи, при които са загинали 6 души, а 31 са ранени.
Пожарната служба остава в пълна готовност поради повишения риск от пожари на открито.
От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщават, че огнеборците са реагирали на над 140 сигнала за произшествия през изминалите часове. Повечето от тях са свързани с локализиране на сухи треви и отпадъци. Властите апелират за абсолютна бдителност и забрана на паленето на огън на открито.
Прекрасни условия за туризъм в българските планини
Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава за много добри условия за планински туризъм в сутрешните часове на деня.
- Време и температури: Времето по високите части е предимно ясно и тихо, като температурите варират между 10 и 18 градуса. В курортите сутрешните стойности достигат около 15 градуса.
- Препоръка към туристите: Спасителите съветват преходите да се предприемат в ранните часове, тъй като в следобедните часове времето в планините остава динамично и е възможно развитие на купесто-дъждовна облачност.
- Инциденти: Към момента няма регистрирани нови инциденти с изгубени или пострадали туристи в планините.
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