Пътна обстановка: Трафик, ремонти и инциденти у нас

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Републиканската пътна мрежа в страната е проходима, но трафикът по основните направления остава изключително интензивен поради пиковия летен сезон.

Пътните настилки са сухи, а движението по автомагистралите се следи засилено от екипи на КАТ (api.bg).

Ограничения за камиони и ремонти от АПИ

За улеснение на придвижването на гражданите през уикенда, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въведе извънредни временни ограничения.

Забрана за камиони: Спира се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по ключови направления, за да се облекчи потокът от леки коли.

Спира се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по ключови направления, за да се облекчи потокът от леки коли. Магистрала „Хемус“: Важи ограничение за тежкотоварни превозни средства в посока София между 47-ми и 30-ти км поради двупосочно преминаване в тунел „Ечемишка“. Алтернативният обходен маршрут е по път I-1 Ботевград – София.

Важи ограничение за тежкотоварни превозни средства в посока София между 47-ми и 30-ти км поради двупосочно преминаване в тунел „Ечемишка“. Алтернативният обходен маршрут е по път I-1 Ботевград – София. Магистрала „Тракия“: Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание в отделни участъци поради извършване на планови и аварийни ремонти на настилката.

Ситуацията по граничните пунктове

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“, ситуацията на ГКПП е динамична:

Турска граница: Наблюдава се изключително интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ за леки автомобили и на двете гишета (вход и изход).

Наблюдава се изключително интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ за леки автомобили и на двете гишета (вход и изход). Сръбска граница: Трафикът е натоварен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили поради транзитно преминаващите чужди граждани.

Трафикът е натоварен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили поради транзитно преминаващите чужди граждани. Румънска граница: Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално в двете платна. Фериботната връзка Свищов – Зимнич обаче временно е преустановила работа заради критично ниското ниво на река Дунав.

Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално в двете платна. Фериботната връзка Свищов – Зимнич обаче временно е преустановила работа заради критично ниското ниво на река Дунав. Гръцка граница: Трафикът е в рамките на нормалното за почивни дни През пунктовете „Маказа“, „Златоград“ и „Ивайловград“ се пропускат само МПС до 3,5 тона.

Сводка на МВР: Черна статистика от КАТ и пожарната

Националната пътна полиция (КАТ) отчита висок брой инциденти през последното денонощие на територията на страната з- 29 тежки катастрофи, при които са загинали 6 души, а 31 са ранени.

Пожарната служба остава в пълна готовност поради повишения риск от пожари на открито.

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщават, че огнеборците са реагирали на над 140 сигнала за произшествия през изминалите часове. Повечето от тях са свързани с локализиране на сухи треви и отпадъци. Властите апелират за абсолютна бдителност и забрана на паленето на огън на открито.

Прекрасни условия за туризъм в българските планини

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава за много добри условия за планински туризъм в сутрешните часове на деня.

Време и температури: Времето по високите части е предимно ясно и тихо, като температурите варират между 10 и 18 градуса. В курортите сутрешните стойности достигат около 15 градуса.

Времето по високите части е предимно ясно и тихо, като температурите варират между 10 и 18 градуса. В курортите сутрешните стойности достигат около 15 градуса. Препоръка към туристите: Спасителите съветват преходите да се предприемат в ранните часове, тъй като в следобедните часове времето в планините остава динамично и е възможно развитие на купесто-дъждовна облачност.

Спасителите съветват преходите да се предприемат в ранните часове, тъй като в следобедните часове времето в планините остава динамично и е възможно развитие на купесто-дъждовна облачност. Инциденти: Към момента няма регистрирани нови инциденти с изгубени или пострадали туристи в планините.