Горанов: ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен кандидат за президент. Ще настояваме за обща дясна номинация

ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен партиен кандидат за президент, а ще настоява за обща кандидатура на десните сили. Това заяви пред журналисти в парламента Владислав Горанов, според когото единствено обединението около силен държавник може да даде шанс за победа срещу президента Илияна Йотова, информират от Нова телевизия.
„По-скоро няма да имаме партийна кандидатура. Ще бъде грешка, ако не се стигне до обща дясна номинация“, посочи политикът. Според него опитите още отсега определени парламентарни сили да наложат общ кандидат са прибързани, а ако някоя партия държи на ясно партийно оцветена фигура, „вероятността да надделеем над Илияна Йотова е пренебрежимо малка“.
Той допълни, че ще бъде търсена личност с държавнически качества, която да обедини десния политически спектър. В лично качество Горанов заяви, че би подкрепил Даниел Вълчев, ако реши да се кандидатира за държавен глава.
Освен това депутатът съобщи, че ГЕРБ подготвя сезиране на Конституционния съд срещу приетия държавен бюджет. Жалбата ще бъде внесена след обнародването на закона в „Държавен вестник“, като в момента се водят разговори с парламентарните групи, които не са подкрепили бюджета, за събирането на необходимите 48 подписа.
Горанов отправи призив към президента да върне закона за ново обсъждане преди обнародването му. „Ако не иска да споделя отговорността за тази фискална вакханалия, Йотова трябва да върне бюджета за ново разглеждане“, категоричен е депутатът.
Още в неделя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви във Варна, че партията ще атакува план-сметката в Конституционния съд. Според него приетата финансова рамка противоречи на Конституцията, тъй като нарушава фискалните правила и допуска бюджетен дефицит над предвидения лимит от 3%. По-рано днес от „Демократична България“ заявиха, че към момента с тях не са водени разговори за подкрепа на евентуалното искане до Конституционния съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГЕРБЕРАСТИТЕ
16:15 28.07.2026
2 Нексус
Дясна партия? Има ли такива?
Подмяната са чисти комунисти, Израждане - също.
Христо Бойкикев и Атанас Атанасов и те ми мязат на комуняги.
Остава единствено ГЕРБ и дотам.
Коментиран от #6, #8, #13
16:18 28.07.2026
3 Зеления
ППДБ отново са със самочувствие до небесата, че ще спечелят и си издигат Гюров, но и не на последно място от наглост, за да принудят ГЕРБ да подкрепи Гюров, след като е издигнат първи, а кандидатура на ГЕРБ ще разводни евроатлантическия вот и ГЕРБ го знае
Коментиран от #12
16:21 28.07.2026
4 ЯСНО!
Коментиран от #20
16:24 28.07.2026
5 Браво грoбаджии! Закачете се за Гюро
Коментиран от #22
16:25 28.07.2026
6 миме
До коментар #2 от "Нексус":ми гробарите не беха ли мафиози? май по определение излиза ,чепщо е десен се е крадец, нали?
16:26 28.07.2026
7 ту-туу
16:27 28.07.2026
8 Лексус
До коментар #2 от "Нексус":С изтъркани комунистически опорки и клишета,няма как да оправдаеш останалите партии,че просто нямат достоен конкурент на Йотова...!
Много си прозрачен...!
16:27 28.07.2026
9 1488
ако не открадне или излъже не става
16:27 28.07.2026
10 Гресирана ватенка
Коментиран от #19
16:28 28.07.2026
11 Е да,
16:28 28.07.2026
12 миме
До коментар #3 от "Зеления":къв е тоа " евроатлантически вот " бре момченце младо и зелено?
Коментиран от #23
16:30 28.07.2026
13 Ами щом е така!
До коментар #2 от "Нексус":,,Остава единствено ГЕРБ ..."
Давайте го тогава тоя кандидат,да го видим,що за...,,м@г@ре" ще е ,дето Вашият Борисов,все ги изстапанчва за кандидат-президенти...?!
16:30 28.07.2026
14 Точен е
Коментиран от #25, #27
16:31 28.07.2026
15 ЕДГАР КЕЙСИ
16:31 28.07.2026
16 Деций
16:31 28.07.2026
17 Емигрант
16:32 28.07.2026
18 Горанчо гребаф
стадата се разбягаха
офсе заблудени малко останаха да ги доите
и интересно след толкова бъркане в кацата с мед
никой не ви разследва и може да си харчите с кеф чекмеджетата
16:33 28.07.2026
19 СУПЕР!
До коментар #10 от "Гресирана ватенка":И аз съм за Баце!
Давай Баце,покажи и докажи,че си по-достоен ,за Президент,от Йотова...!
16:33 28.07.2026
20 миме
До коментар #4 от "ЯСНО!":да земат да турат пак роската банов-ирландската пастирка , любителя на страпоните
Коментиран от #24
16:33 28.07.2026
21 Очертава се
16:34 28.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Зеления
До коментар #12 от "миме":"къв е тоа " евроатлантически вот " бре момченце младо и зелено?"
На тези, които са се хванали като удавник за сламка за ЕС и за които евроатлантическата ориентация на България е на първо място, за разлика от самата България.
16:37 28.07.2026
24 Ами ДА...!
До коментар #20 от "миме":Какво бе казал Борисов за Роската Банов... :
,,И магаре,да бях предложил за президент,пак щяха да го изберат...!"
16:38 28.07.2026
25 Прав е Борисов
До коментар #14 от "Точен е":За думите към Радев- " Те обещаха много на хората но не изпълниха нищо".... И не само това а удариха обикновените граждани тежко и зловещо за сметка на олигархията
Коментиран от #31
16:38 28.07.2026
26 Все тая пичове
Коментиран от #46
16:41 28.07.2026
27 Саде да попитам!
До коментар #14 от "Точен е":А умишлено ли си закрил,големите букви на транспаранта отпред :
,,НОВИТЕ УМНИ"...?!?!
🤣😝😂😆😝🤣😂
16:42 28.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЕДГАР КЕЙСИ
16:44 28.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кой бре ей ?
16:45 28.07.2026
33 счетоводител
Може да се пробва и смелия генерал от Банкя
16:47 28.07.2026
34 Запомнете го !
Коментиран от #39, #44
16:48 28.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Николай Симеонов Малинов
Коментиран от #38, #62
16:53 28.07.2026
37 Зеления
За 1 тур /ако ГЕРБ не излъчи кандидат и Даниел Вълчев не се яви на избори/
Независим кандидат, който не е оцветен от партийна принадлежност и е стойностна обществена фигура - би събрал огромното количество гласове и ще победи още на 1 тур /но такъв кандидат няма да се появи/
Йотова /ще получи всички гласове на БСП и половината от тези на Радев, които все още не са успели напълно да се разочароват от него/
Гюров /ще получи гласовете на ППДБ, плюс половината от тези на ГЕРБ, другата им половина няма да гласува на 1 тур/
Възраждане /гласовете на самото Възраждане плюс една част от разочарованите от Радев, другата част от разочаровините няма да гласуват на 1 тур/
2 тур
Йотова първо място /гласове на БСП, този път всички гласували за Радев плюс половината гласове на ГЕРБ и Възраждане/
Гюров второ място /гласове на ППДБ, половината гласове на ГЕРБ/
Защо Йотова ще привлече повече периферия на 2 тур? Не защото я одобряват Йотова или вярват на Радев, а защото никой не харесва самонадеяни политици и партии, които смятат че само тяхната гледна точка е права и се изживяват като морален коректив на обществото.
16:54 28.07.2026
38 Около 550 хиляди са за
До коментар #36 от "Николай Симеонов Малинов":Николай Симеонов Малинов. Не са чак 1,5 милиона
16:57 28.07.2026
39 Емигрант
До коментар #34 от "Запомнете го !":Ха ха ха, абе човече, все пак тези от Факти се водят сериозна медия, а не хумористичен сайт, премести се, тук не е за теб, съвсем сериозно ти говоря, ако имаш поне малко разум ще се съгласиш, а може и в "аганьок" да се пробваш !
Коментиран от #42
16:57 28.07.2026
40 Магнитцки
16:58 28.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Само гледай пич!
До коментар #39 от "Емигрант":Малинов ще отвее всички. И интелект и харизма !! .. Аз знам че страх ви тресе но това е бъдещето
Коментиран от #45
17:01 28.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Никой
До коментар #34 от "Запомнете го !":Само да те пробвам, извинявай, че не знам кой е тоя, да ми отговориш, обясниш, защото не съм го чувал?!?! А също защо е специален да стане президент!
17:04 28.07.2026
45 Зеления
До коментар #42 от "Само гледай пич!":Малинов е едно към едно с Весела Чернева, просто единия е краен русофил, а другата крайна русофобка. Но те са едно и също нещо за България просто оцветени в различни цветове - национални предатели
17:07 28.07.2026
46 Много трудно, да не кажа
До коментар #26 от "Все тая пичове":невъзможно е десните или центристите да изкарат някой който дори в първичен дебат да спечели срещу Николай Симеонов Малинов. Невъзможно е и за това дебати няма да бъдат допуснати. Очаквам същият нацистки стил да е и сега. .... Атлантизма може да съществува
в България единствено в недемократична среда, без аргументация и в режим на парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно...... ъхъъъ..... А вие това ли желаете да ви питам?
Коментиран от #49, #51
17:08 28.07.2026
47 Троян
17:12 28.07.2026
48 За недоразумението лигаво и мазно
17:12 28.07.2026
49 Зеления
До коментар #46 от "Много трудно, да не кажа":Колега, знам че няма да ти променя мнението, ти фанатично си предан на Русия, също толкова фанатично, колкото пък другите които са предани на Европейския съюз и атлантизма
И целта на този ми коментар е не твоите мисли да тълкувам, а да дам опора на тези /дори и малко да са останали/, които все още милеят за самата България, без да намесват други държави и дали родината ни трябва да е съюзник или не с някоя от тях.
Ген. Владимир Стойчев - бил немците през II световна война
Ген. Владимир Вазов - бил гърци, англичани и французи при Дойран
Ген. Иван Колев - бил руснаци, румънци и сърби в Добруджа
Тези хора не са се интересували срещу кого се бият, а са го правили за самата БЪЛГАРИЯ
Уповавайте се на тях, истинските ни герои, а не на ЕС, САЩ или Русия!
Коментиран от #57
17:17 28.07.2026
50 Категорично
17:18 28.07.2026
51 Добре, де
До коментар #46 от "Много трудно, да не кажа":съгласен съм с написаното, освен в частта за Малинов. Него никой не го знае, въпреки че се праска за най-личния русофил в територията и го бутнаха превантивно в списъка до Шиши. Ако наистина хората бяха масово русофили, както се спекулира, отдавна трябваше да е влязал на мястото на копанарския катун Израждане в парламента, но не е. Значи хората не са русофили и никой не се интересува от движението на тоя Малинов.
17:20 28.07.2026
52 Защо бе?
17:20 28.07.2026
53 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
Даниел Вълчев има фирма заедно с Любен Гоцев и още 2-ма топ офицера от ДС-КГБ.
ГЕРБ не са дясна демократична формация, ГЕРБ са продукт на ДС-КГБ.
Няма желание, което бойко борисов да не е изпълнил на Путлер и рашисткия му режим.
17:24 28.07.2026
54 А НЕ мерси
17:24 28.07.2026
55 Хммм
17:25 28.07.2026
56 ами това ще е
Коментиран от #60
17:26 28.07.2026
57 Троян
До коментар #49 от "Зеления":Чел ли си немили, недраги, от Иван Вазов? Такива хора няма във сегашна България.
17:27 28.07.2026
58 И правилно
17:28 28.07.2026
59 АЗ ЩЕ ПОДКРЕПЯ
Не искам да чувам за ГЕРБ, СДС, ППДБ И ДПС!
17:30 28.07.2026
60 А, не!
До коментар #56 от "ами това ще е":Не е срамота, това си е чиста пОрнография....
17:31 28.07.2026
61 Гарантирано от ГЕРБ
Това е предложението на Лидера на Групировката ГEРБ великия Боко Борисов!
17:32 28.07.2026
62 Така ще да е
До коментар #36 от "Николай Симеонов Малинов":Последния път като се яви на избори получи 6533 гласа ...
17:32 28.07.2026
63 Този защо не е зад решетките???
17:41 28.07.2026
64 ТОЗИ НЯМА ЛИ ДА ВЛИЗА
18:13 28.07.2026
65 Сгромолясването на ГЕРБ
Хората няма да простят на Боко предателството!
Ясно е, че е имало голям натиск от вън да сдаде властта на Радев.
Но това не оправдава Боко- той български политик ли е или чужд послушник?
18:19 28.07.2026
66 пери
18:26 28.07.2026