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Горанов: ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен кандидат за президент. Ще настояваме за обща дясна номинация

Горанов: ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен кандидат за президент. Ще настояваме за обща дясна номинация

28 Юли, 2026 16:09 1 216 66

  • владислав горанов-
  • герб-
  • партиен кандидат-
  • президент-
  • дясна номинация

В лично качество Горанов заяви, че би подкрепил Даниел Вълчев, ако реши да се кандидатира за държавен глава

Горанов: ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен кандидат за президент. Ще настояваме за обща дясна номинация - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен партиен кандидат за президент, а ще настоява за обща кандидатура на десните сили. Това заяви пред журналисти в парламента Владислав Горанов, според когото единствено обединението около силен държавник може да даде шанс за победа срещу президента Илияна Йотова, информират от Нова телевизия.
„По-скоро няма да имаме партийна кандидатура. Ще бъде грешка, ако не се стигне до обща дясна номинация“, посочи политикът. Според него опитите още отсега определени парламентарни сили да наложат общ кандидат са прибързани, а ако някоя партия държи на ясно партийно оцветена фигура, „вероятността да надделеем над Илияна Йотова е пренебрежимо малка“.
Той допълни, че ще бъде търсена личност с държавнически качества, която да обедини десния политически спектър. В лично качество Горанов заяви, че би подкрепил Даниел Вълчев, ако реши да се кандидатира за държавен глава.

Освен това депутатът съобщи, че ГЕРБ подготвя сезиране на Конституционния съд срещу приетия държавен бюджет. Жалбата ще бъде внесена след обнародването на закона в „Държавен вестник“, като в момента се водят разговори с парламентарните групи, които не са подкрепили бюджета, за събирането на необходимите 48 подписа.

Горанов отправи призив към президента да върне закона за ново обсъждане преди обнародването му. „Ако не иска да споделя отговорността за тази фискална вакханалия, Йотова трябва да върне бюджета за ново разглеждане“, категоричен е депутатът.
Още в неделя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви във Варна, че партията ще атакува план-сметката в Конституционния съд. Според него приетата финансова рамка противоречи на Конституцията, тъй като нарушава фискалните правила и допуска бюджетен дефицит над предвидения лимит от 3%. По-рано днес от „Демократична България“ заявиха, че към момента с тях не са водени разговори за подкрепа на евентуалното искане до Конституционния съд.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГЕРБЕРАСТИТЕ

    30 19 Отговор
    СА В КАНАЛА.

    16:15 28.07.2026

  • 2 Нексус

    5 45 Отговор
    В момента няма как кандидатът на Мунчо да бъде победен - там са парите на червената мафия - божковци, баневци, арабаджиевци и прочие.
    Дясна партия? Има ли такива?
    Подмяната са чисти комунисти, Израждане - също.
    Христо Бойкикев и Атанас Атанасов и те ми мязат на комуняги.
    Остава единствено ГЕРБ и дотам.

    Коментиран от #6, #8, #13

    16:18 28.07.2026

  • 3 Зеления

    26 19 Отговор
    ГЕРБ ги е страх Радев да не ги бие втори път, това би сринало още повече партията им и затова няма да издигат кандидат за президент
    ППДБ отново са със самочувствие до небесата, че ще спечелят и си издигат Гюров, но и не на последно място от наглост, за да принудят ГЕРБ да подкрепи Гюров, след като е издигнат първи, а кандидатура на ГЕРБ ще разводни евроатлантическия вот и ГЕРБ го знае

    Коментиран от #12

    16:21 28.07.2026

  • 4 ЯСНО!

    24 17 Отговор
    Опарихте се от кандидатура,като Цецка Цачева и ви държи още влага,макар да минаха много години...

    Коментиран от #20

    16:24 28.07.2026

  • 5 Браво грoбаджии! Закачете се за Гюро

    30 6 Отговор
    да го сринете, както БСП-то ще се закачи за Идиотова да я сринат!

    Коментиран от #22

    16:25 28.07.2026

  • 6 миме

    13 7 Отговор

    До коментар #2 от "Нексус":

    ми гробарите не беха ли мафиози? май по определение излиза ,чепщо е десен се е крадец, нали?

    16:26 28.07.2026

  • 7 ту-туу

    26 10 Отговор
    Къде скри краденият джип бе горанов - магнитски б-к-ук герберски

    16:27 28.07.2026

  • 8 Лексус

    9 13 Отговор

    До коментар #2 от "Нексус":

    С изтъркани комунистически опорки и клишета,няма как да оправдаеш останалите партии,че просто нямат достоен конкурент на Йотова...!
    Много си прозрачен...!

    16:27 28.07.2026

  • 9 1488

    13 1 Отговор
    от бай ганьо и господ е дигнал ръце.
    ако не открадне или излъже не става

    16:27 28.07.2026

  • 10 Гресирана ватенка

    4 14 Отговор
    Само Баце 😁

    Коментиран от #19

    16:28 28.07.2026

  • 11 Е да,

    15 7 Отговор
    треперите от страх да не проличи отливът от ГЕРБ. И ще подкрепите безсмислената кандидатура на Даниел Вълчев, както на местните избори подкрепихте Ваня Григорова срещу Терзиев.

    16:28 28.07.2026

  • 12 миме

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления":

    къв е тоа " евроатлантически вот " бре момченце младо и зелено?

    Коментиран от #23

    16:30 28.07.2026

  • 13 Ами щом е така!

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Нексус":

    ,,Остава единствено ГЕРБ ..."
    Давайте го тогава тоя кандидат,да го видим,що за...,,м@г@ре" ще е ,дето Вашият Борисов,все ги изстапанчва за кандидат-президенти...?!

    16:30 28.07.2026

  • 14 Точен е

    10 11 Отговор
    ГЕРБ ще подкрепи кандидата на Европейските партии ПП-ДБ -Единение. Това заяви областният координатор на ГЕРБ за София. В същото време всички структури на ГЕРБ ще подкрепят масивите протести есента срещу най крадливото и корумпирано правителство в новата история на България! Това на Радев и олигархията му.

    Коментиран от #25, #27

    16:31 28.07.2026

  • 15 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 7 Отговор
    ПРАВИЛНОТО И ЕДИНСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ГЕРБ Е ................... ИЗДИГАНЕТО НА ОБЩА ДЯСНА НОМИНАЦИЯ .................... ФАКТ !

    16:31 28.07.2026

  • 16 Деций

    10 5 Отговор
    Вие в ГЕРБ сте десни ,тала ли,изповядвате дясна идеология?Боклуци ,и долни крадци.Онзи примат шефа ви член ма БКП до 1996 г и сте десни.

    16:31 28.07.2026

  • 17 Емигрант

    13 5 Отговор
    На снимката един безсрамник и СРАМ за България отново е многоуважен от медиите !? Някой интелект има ли обяснение за такава наглост, да се търси мнението на обявен пред света за корупционер по "Магнитски" да бъде търсен за коментар от медии вместо да дава интервю в своя защита срещу истината ? В България управлява корупцията, защото има пълната подкрепа на медиите които манипулират малоумието и простолюдието, на второ место след медиите са социологическите проучвания, тези богато платени врачки ! Нямате никакъв шанс в България за просперитет !

    16:32 28.07.2026

  • 18 Горанчо гребаф

    10 6 Отговор
    дойде видовден
    стадата се разбягаха
    офсе заблудени малко останаха да ги доите

    и интересно след толкова бъркане в кацата с мед
    никой не ви разследва и може да си харчите с кеф чекмеджетата

    16:33 28.07.2026

  • 19 СУПЕР!

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Гресирана ватенка":

    И аз съм за Баце!
    Давай Баце,покажи и докажи,че си по-достоен ,за Президент,от Йотова...!

    16:33 28.07.2026

  • 20 миме

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "ЯСНО!":

    да земат да турат пак роската банов-ирландската пастирка , любителя на страпоните

    Коментиран от #24

    16:33 28.07.2026

  • 21 Очертава се

    8 5 Отговор
    Новата стара сглобка. Голяма веселба се заформя за изборите. Много искам да видя как ППДБ ще оправдаят пред избирателите си подкрепата на ГЕРБ. А, ако и ДПС НН ги подкрепят купонът ще бъде тотален.

    16:34 28.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Зеления

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "миме":

    "къв е тоа " евроатлантически вот " бре момченце младо и зелено?"
    На тези, които са се хванали като удавник за сламка за ЕС и за които евроатлантическата ориентация на България е на първо място, за разлика от самата България.

    16:37 28.07.2026

  • 24 Ами ДА...!

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "миме":

    Какво бе казал Борисов за Роската Банов... :
    ,,И магаре,да бях предложил за президент,пак щяха да го изберат...!"

    16:38 28.07.2026

  • 25 Прав е Борисов

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Точен е":

    За думите към Радев- " Те обещаха много на хората но не изпълниха нищо".... И не само това а удариха обикновените граждани тежко и зловещо за сметка на олигархията

    Коментиран от #31

    16:38 28.07.2026

  • 26 Все тая пичове

    3 6 Отговор
    помнете ми думата ! Президент ще бъде Николай Симеонов Малинов ! Последен ще се регистрира и ще отвее всички само за дни !

    Коментиран от #46

    16:41 28.07.2026

  • 27 Саде да попитам!

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Точен е":

    А умишлено ли си закрил,големите букви на транспаранта отпред :
    ,,НОВИТЕ УМНИ"...?!?!
    🤣😝😂😆😝🤣😂

    16:42 28.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 2 Отговор
    ПП - ДБ СА ЛЯВО "ПРОГРЕСИВНО" ДВИЖЕНИЕ (ТИП МУНЧО) .................... ФАКТ !

    16:44 28.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кой бре ей ?

    5 3 Отговор
    Тоя плаааазмодий Даниел Вълчев ли ? Не думай... повече от 350 000 гласа посмъртно не може да събере

    16:45 28.07.2026

  • 33 счетоводител

    3 5 Отговор
    Този що не се кандидатира? Нали Магнитски ,нищо не значи в България?
    Може да се пробва и смелия генерал от Банкя

    16:47 28.07.2026

  • 34 Запомнете го !

    3 5 Отговор
    Президент ще бъде Николай Симеонов Малинов. И то още на първи тур. Тея "експертите" и "анализаторите" дето по НОВА и БТВ.. .... им го турете от задД

    Коментиран от #39, #44

    16:48 28.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Николай Симеонов Малинов

    3 5 Отговор
    е вече с инициативен комитет и с над милион и 100 хиляди но по продажните ни атлантически медии няма да го чуете

    Коментиран от #38, #62

    16:53 28.07.2026

  • 37 Зеления

    1 4 Отговор
    Личното ми мнение за президентските избори, разпиления вот на първия тур който ще се случи и избора "по-малкото зло" който ще направят хората за втори тур:

    За 1 тур /ако ГЕРБ не излъчи кандидат и Даниел Вълчев не се яви на избори/
    Независим кандидат, който не е оцветен от партийна принадлежност и е стойностна обществена фигура - би събрал огромното количество гласове и ще победи още на 1 тур /но такъв кандидат няма да се появи/
    Йотова /ще получи всички гласове на БСП и половината от тези на Радев, които все още не са успели напълно да се разочароват от него/
    Гюров /ще получи гласовете на ППДБ, плюс половината от тези на ГЕРБ, другата им половина няма да гласува на 1 тур/
    Възраждане /гласовете на самото Възраждане плюс една част от разочарованите от Радев, другата част от разочаровините няма да гласуват на 1 тур/

    2 тур
    Йотова първо място /гласове на БСП, този път всички гласували за Радев плюс половината гласове на ГЕРБ и Възраждане/
    Гюров второ място /гласове на ППДБ, половината гласове на ГЕРБ/
    Защо Йотова ще привлече повече периферия на 2 тур? Не защото я одобряват Йотова или вярват на Радев, а защото никой не харесва самонадеяни политици и партии, които смятат че само тяхната гледна точка е права и се изживяват като морален коректив на обществото.

    16:54 28.07.2026

  • 38 Около 550 хиляди са за

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Николай Симеонов Малинов":

    Николай Симеонов Малинов. Не са чак 1,5 милиона

    16:57 28.07.2026

  • 39 Емигрант

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Запомнете го !":

    Ха ха ха, абе човече, все пак тези от Факти се водят сериозна медия, а не хумористичен сайт, премести се, тук не е за теб, съвсем сериозно ти говоря, ако имаш поне малко разум ще се съгласиш, а може и в "аганьок" да се пробваш !

    Коментиран от #42

    16:57 28.07.2026

  • 40 Магнитцки

    3 3 Отговор
    Да се приложи в България

    16:58 28.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Само гледай пич!

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Емигрант":

    Малинов ще отвее всички. И интелект и харизма !! .. Аз знам че страх ви тресе но това е бъдещето

    Коментиран от #45

    17:01 28.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Никой

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Запомнете го !":

    Само да те пробвам, извинявай, че не знам кой е тоя, да ми отговориш, обясниш, защото не съм го чувал?!?! А също защо е специален да стане президент!

    17:04 28.07.2026

  • 45 Зеления

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Само гледай пич!":

    Малинов е едно към едно с Весела Чернева, просто единия е краен русофил, а другата крайна русофобка. Но те са едно и също нещо за България просто оцветени в различни цветове - национални предатели

    17:07 28.07.2026

  • 46 Много трудно, да не кажа

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Все тая пичове":

    невъзможно е десните или центристите да изкарат някой който дори в първичен дебат да спечели срещу Николай Симеонов Малинов. Невъзможно е и за това дебати няма да бъдат допуснати. Очаквам същият нацистки стил да е и сега. .... Атлантизма може да съществува
    в България единствено в недемократична среда, без аргументация и в режим на парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно...... ъхъъъ..... А вие това ли желаете да ви питам?

    Коментиран от #49, #51

    17:08 28.07.2026

  • 47 Троян

    1 1 Отговор
    Калигула е предложил коня си за сенатор. Някаква подобна история.

    17:12 28.07.2026

  • 48 За недоразумението лигаво и мазно

    1 1 Отговор
    Даниел Вълчев не повече от 40-50000 души Впрочем и тъпо и неграмотно !

    17:12 28.07.2026

  • 49 Зеления

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Много трудно, да не кажа":

    Колега, знам че няма да ти променя мнението, ти фанатично си предан на Русия, също толкова фанатично, колкото пък другите които са предани на Европейския съюз и атлантизма
    И целта на този ми коментар е не твоите мисли да тълкувам, а да дам опора на тези /дори и малко да са останали/, които все още милеят за самата България, без да намесват други държави и дали родината ни трябва да е съюзник или не с някоя от тях.

    Ген. Владимир Стойчев - бил немците през II световна война
    Ген. Владимир Вазов - бил гърци, англичани и французи при Дойран
    Ген. Иван Колев - бил руснаци, румънци и сърби в Добруджа

    Тези хора не са се интересували срещу кого се бият, а са го правили за самата БЪЛГАРИЯ
    Уповавайте се на тях, истинските ни герои, а не на ЕС, САЩ или Русия!

    Коментиран от #57

    17:17 28.07.2026

  • 50 Категорично

    1 2 Отговор
    Николай Симеонов Малинов ще спечели и то категорично. Всички други който са обявени за кандидати за сега са изпразнени от съдържание, морал и логика кретени

    17:18 28.07.2026

  • 51 Добре, де

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Много трудно, да не кажа":

    съгласен съм с написаното, освен в частта за Малинов. Него никой не го знае, въпреки че се праска за най-личния русофил в територията и го бутнаха превантивно в списъка до Шиши. Ако наистина хората бяха масово русофили, както се спекулира, отдавна трябваше да е влязал на мястото на копанарския катун Израждане в парламента, но не е. Значи хората не са русофили и никой не се интересува от движението на тоя Малинов.

    17:20 28.07.2026

  • 52 Защо бе?

    2 3 Отговор
    Познавам едно магаре с ЕГН, беше "Президент" и за награда оправи една синоПтичка със свръхамбиция да е ПРЕЗидентша.......

    17:20 28.07.2026

  • 53 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Даниел Вълчев е от почистените досиета на ДС . От подготвяните да бъдат пионки на червената съветска номенклатура.
    Даниел Вълчев има фирма заедно с Любен Гоцев и още 2-ма топ офицера от ДС-КГБ.
    ГЕРБ не са дясна демократична формация, ГЕРБ са продукт на ДС-КГБ.
    Няма желание, което бойко борисов да не е изпълнил на Путлер и рашисткия му режим.

    17:24 28.07.2026

  • 54 А НЕ мерси

    5 2 Отговор
    Даниел Вълчев масон сатанист член на френска масон ложаЛе Гранд Ориент Франс

    17:24 28.07.2026

  • 55 Хммм

    2 2 Отговор
    Кое ви е дясното бе комунисти, недели?

    17:25 28.07.2026

  • 56 ами това ще е

    1 3 Отговор
    Срамота е Йотова да бъде,но така както я карат другите май ще е тя.Знаем Герб как подкрепя други а и собствените си кандидатури/Цецка/.Друг е въпроса , че българите са сериозно овпутени и резултата е ясен.

    Коментиран от #60

    17:26 28.07.2026

  • 57 Троян

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Зеления":

    Чел ли си немили, недраги, от Иван Вазов? Такива хора няма във сегашна България.

    17:27 28.07.2026

  • 58 И правилно

    3 1 Отговор
    То и обща кандидатура не ви трябва, дръжката се достойно, че като гледане тоя Мирпек с каква "собствена светлина" зажлестял, пак ни се повръща

    17:28 28.07.2026

  • 59 АЗ ЩЕ ПОДКРЕПЯ

    2 1 Отговор
    Николай Ненчев и Цвета Кирилова!

    Не искам да чувам за ГЕРБ, СДС, ППДБ И ДПС!

    17:30 28.07.2026

  • 60 А, не!

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "ами това ще е":

    Не е срамота, това си е чиста пОрнография....

    17:31 28.07.2026

  • 61 Гарантирано от ГЕРБ

    3 1 Отговор
    ГЕРБ ще издигне Магаре за собствен кандидат за президент.
    Това е предложението на Лидера на Групировката ГEРБ великия Боко Борисов!

    17:32 28.07.2026

  • 62 Така ще да е

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Николай Симеонов Малинов":

    Последния път като се яви на избори получи 6533 гласа ...

    17:32 28.07.2026

  • 63 Този защо не е зад решетките???

    1 1 Отговор
    Това е един престъпник!

    17:41 28.07.2026

  • 64 ТОЗИ НЯМА ЛИ ДА ВЛИЗА

    0 0 Отговор
    В ЗАТВОРА

    18:13 28.07.2026

  • 65 Сгромолясването на ГЕРБ

    1 0 Отговор
    тепърва предстои!

    Хората няма да простят на Боко предателството!
    Ясно е, че е имало голям натиск от вън да сдаде властта на Радев.
    Но това не оправдава Боко- той български политик ли е или чужд послушник?

    18:19 28.07.2026

  • 66 пери

    0 0 Отговор
    Много се дивя как някой, като Горанов, който отдавна трябваше да е в затвора, се изхожда редовно "компетентно", че и стана по-гласовит от Бою. Наглост безгранична.

    18:26 28.07.2026

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