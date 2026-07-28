Горанов: ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен кандидат за президент. Ще настояваме за обща дясна номинация

ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен партиен кандидат за президент, а ще настоява за обща кандидатура на десните сили. Това заяви пред журналисти в парламента Владислав Горанов, според когото единствено обединението около силен държавник може да даде шанс за победа срещу президента Илияна Йотова, информират от Нова телевизия.

„По-скоро няма да имаме партийна кандидатура. Ще бъде грешка, ако не се стигне до обща дясна номинация“, посочи политикът. Според него опитите още отсега определени парламентарни сили да наложат общ кандидат са прибързани, а ако някоя партия държи на ясно партийно оцветена фигура, „вероятността да надделеем над Илияна Йотова е пренебрежимо малка“.

Той допълни, че ще бъде търсена личност с държавнически качества, която да обедини десния политически спектър. В лично качество Горанов заяви, че би подкрепил Даниел Вълчев, ако реши да се кандидатира за държавен глава.

Освен това депутатът съобщи, че ГЕРБ подготвя сезиране на Конституционния съд срещу приетия държавен бюджет. Жалбата ще бъде внесена след обнародването на закона в „Държавен вестник“, като в момента се водят разговори с парламентарните групи, които не са подкрепили бюджета, за събирането на необходимите 48 подписа.

Горанов отправи призив към президента да върне закона за ново обсъждане преди обнародването му. „Ако не иска да споделя отговорността за тази фискална вакханалия, Йотова трябва да върне бюджета за ново разглеждане“, категоричен е депутатът.

Още в неделя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви във Варна, че партията ще атакува план-сметката в Конституционния съд. Според него приетата финансова рамка противоречи на Конституцията, тъй като нарушава фискалните правила и допуска бюджетен дефицит над предвидения лимит от 3%. По-рано днес от „Демократична България“ заявиха, че към момента с тях не са водени разговори за подкрепа на евентуалното искане до Конституционния съд.