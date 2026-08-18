Свастики, затворени чатове и десетки последователи: Как действа „Кръв и чест“

Акцията на полицията и ДАНС срещу радикалната организация „Кръв и чест“ в Пловдив отново постави на дневен ред въпроса за дейността на неонацистките групи в България, тяхното влияние и докъде се простира заплахата, която представляват.
Според бившия заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев организацията отдавна е известна на службите за сигурност и дейността ѝ е била обект на наблюдение през годините.
„През всичките тези години те са наблюдавани под една или друга форма“, заяви Гунев в ефира на NOVA.
Подобна позиция изрази и изследователят от Центъра за изследване на демокрацията Росица Джекова.
„Действително това не е нова организация и не би трябвало да е новина за службите за сигурност“, посочи тя.
След акцията в Пловдив обвинения бяха повдигнати на трима души. В ареста остана единствено мъжът, сочен за лидер на местния клон на организацията. По данни на разследващите активните членове на групата са около 30, а още близо 50 души гравитират около нея.
Според разследването членовете на организацията са превърнали бивш ресторант в клуб, в който са открити свастики и други нацистки символи. Защитата обаче оспорва обвиненията и твърди, че липсват достатъчно доказателства, както и годно формулирано обвинение за проповядване на омраза.
Гунев обърна внимание и на активността на подобни групи в интернет, където комуникацията често се осъществява в затворени пространства.
„Съществуват онлайн форуми и затворени чат групи, като въпросът е как ще се интерпретират техните действия и кога може да се каже, че това не са просто сбирки, а форми на подбудителство“, обясни той.
Бившият заместник вътрешен министър определи като пресилени твърденията, че става дума за военизирани формирования, които подготвят групи за насилствено завземане на властта.
„Какво друго да правят, освен да четат литература и да веят знамена? Единият вариант е да пият алкохол, другият вариант е да се занимават с физическа активност“, коментира Гунев.
Според него един от основните въпроси пред институциите е къде трябва да бъде поставена границата между свободата на словото и разпространението на радикални идеологии.
Росица Джекова посочи, че рисковете, свързани с подобни организации, не са ново явление. По думите ѝ те са били подробно картографирани в рамките на мащабно изследване още през 2015 г.
„Има множество данни, че през 2013 година се направи опит за регистрация на националистическа партия от десет различни организации, сред които беше и „Кръв и чест“", припомни тя.
Според Джекова вниманието не трябва да бъде насочено единствено към конкретната организация, а към по-широката картина и предупредителните сигнали, натрупвани през годините. Тя подчерта, че престъпленията от омраза, свързани с подобна идеология, се наблюдават от повече от десетилетие.
Затова, по думите ѝ, ключовият въпрос е да бъде направена реалистична оценка на мащаба на заплахата и на риска, който подобни радикални групи представляват за обществото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #33
10:04 18.08.2026
2 Тц, тц, тц!
10:05 18.08.2026
3 Умните специалисти
Коментиран от #7, #16
10:08 18.08.2026
4 Втори ППДБ-Петрохан
Коалицията ППДБ е номинирала множество пъти неонацисткия ятак и явочник за секретар или заместник-председател в състава на 16-та РИК (Пловдив-град) и 17-та РИК (Пловдив-област) по време на различни парламентарни и европейски избори (например през 2023 и 2024 г.)
Къде са Денков, Мирчев и цялата им секта сега да ни обяснят за руския нацизъм, който тровел обществото? Малките садисти убийци от Пловдив са били под крилото на тамошната "демократична общност"! Няма по-голяма проказа от тези типове, които в продължение на години разделяха, тровеха и бунеха обществото ни.
Коментиран от #26
10:13 18.08.2026
5 Фешън ТВ
10:14 18.08.2026
6 един позабравен евро депутат показваше
10:14 18.08.2026
7 Ей сектант
До коментар #3 от "Умните специалисти":Георги не е нито евреин, нито обратен. За всичко имате оправдание! Кучета и котки защо сте одирали и убивали!?
Коментиран от #12, #21
10:14 18.08.2026
8 Свастиката , която използват
Санскритската дума свастика означава " носещ благополучие "
В будизма свастиката носи изключително позитивен смисъл.
Фашистката свастика е ОБЪРНАТА свастика и тя е символ на злото.
Изводите са два:
1. Тази свастика е дело на мирни будисти и незапознати я приемат за фашистка, вкл. медиите.
2. Тази свастика е дело на фашисти и те са толкова необразовани и нещастни лумпени, че не знаят какво вършат.
Коментиран от #10
10:15 18.08.2026
9 Народ
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
Коментиран от #18, #36
10:18 18.08.2026
10 Абсолютно!
До коментар #8 от "Свастиката , която използват":Колкото знаят какво точно означава Джен Зи и на какъв език е, токова знаят и какво означава оригиналната свастика!
Най- необразованата, загубена , неграмотна и тъпа част от младото поколение е зомбирана от кремълската пропаганда . Колкото са по- глупави, толкова по- лесно ги зарибяват.
Да си член на джен зи банда днес е белег за простотия!
Нормалните младежи никога няма да се занимават с подобни глупости!
Коментиран от #22
10:18 18.08.2026
11 Класика
10:19 18.08.2026
12 Реалност
До коментар #7 от "Ей сектант":За евреин не знам, но си е бил чист педофил.
10:20 18.08.2026
13 кат е за олигарх веднага се изкарват
10:20 18.08.2026
14 Трол
10:21 18.08.2026
15 Кръвното и чесъна
10:21 18.08.2026
16 Ба бааааа
До коментар #3 от "Умните специалисти":Не нацист ставам националист
10:21 18.08.2026
17 анонимен
Коментиран от #25
10:21 18.08.2026
18 Локо Пловдив
До коментар #9 от "Народ":Или пък Кубрат, Омуртаг, Крум, Борис, Симеон и Иван Асен.
10:23 18.08.2026
19 Перо
Коментиран от #24
10:24 18.08.2026
20 Я пак ...!
Тези изглеждат супер секретни и със сериозни възможности .... а относно литературата ... айде по - сериозно! Ако някой е пропуснал - има едно нещо наречено " Интернет" в съвременния свят.
10:24 18.08.2026
21 Глупако, ти
До коментар #7 от "Ей сектант":Това ли разбра от написаното? Георги, за когото лично аз страдам, не е убит от тия!
Коментиран от #29
10:26 18.08.2026
22 Зен Джи
До коментар #10 от "Абсолютно!":Обърната свастика, освен от третия райх се използва и за други работи и не е "символ на злото".
10:26 18.08.2026
23 анонимен
10:30 18.08.2026
24 Въпроси
До коментар #19 от "Перо":Такива, като тебе които плашат с истанбулски корекции, джендарски сладоледи и войни им подавам въпросите, в КОЙ са парите, стотици и милиони евра, в КОЙ са имотите, десетки и десетки? Децата на КОЙ, къде са? Ходи да те будалкат колкото си искат! Точно те имат ползата от страхопочитанието в обществото за да го държат разделено, смачкано и ограбено и да гласуват мир и за поредния фалшив Цар. И го правят, мирно и наивно.
10:32 18.08.2026
25 Реалност
До коментар #17 от "анонимен":Кръв и чест е създадена във Великобритания преди 40 години като антикомунистическо движение, има клонове в почти цяла Европа и в САЩ, но е забранена само в Германия, Испания и РУСИЯ! Не случайно тези в Пловдив се кланят на Бандера, който е какъв - украинец.
10:34 18.08.2026
26 Изчистете улицата
До коментар #4 от "Втори ППДБ-Петрохан":Вън от България на руския неонацизъм!
Вън от България на англо-американския неонацозъм!
И други!
10:38 18.08.2026
27 Не кой да е
10:39 18.08.2026
28 Скептик
10:40 18.08.2026
29 Ей сектант
До коментар #21 от "Глупако, ти":Гълтай и мълчи прадлио! Не си компетентен по темата.
10:41 18.08.2026
30 Никой
Това е част от същността ни - да сме злобни и грозни.
Дали да се подтискаме - ами да.
То - не може да станем нещо супер - но все пак.
10:43 18.08.2026
31 Малко по-сериозно
10:44 18.08.2026
32 пери
10:52 18.08.2026
33 Пешо
До коментар #1 от "Фен":Всяко семейство и група приятели си имат "затворен чат" пак врели не кипели
10:52 18.08.2026
34 докс
11:02 18.08.2026
35 Мдаа
11:03 18.08.2026
36 Циник
До коментар #9 от "Народ":Трябва да уважаваме тези велики хора, но е най-добре да имаме една модерна национална идеология, съобразена с нашите исторически, географски и социални особености, но и отчитайки реалностите на сегашния век. А не само да гледаме за чий трамвай да се закачим.
11:07 18.08.2026