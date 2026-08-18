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Свастики, затворени чатове и десетки последователи: Как действа „Кръв и чест“

Свастики, затворени чатове и десетки последователи: Как действа „Кръв и чест“

18 Август, 2026 09:57 888 36

  • кръв и чест-
  • неонацисти-
  • фашисти-
  • филип гунев-
  • росица джекова

Има множество данни, че през 2013 година се направи опит за регистрация на националистическа партия от десет различни организации, сред които беше и „Кръв и чест“

Свастики, затворени чатове и десетки последователи: Как действа „Кръв и чест“ - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Акцията на полицията и ДАНС срещу радикалната организация „Кръв и чест“ в Пловдив отново постави на дневен ред въпроса за дейността на неонацистките групи в България, тяхното влияние и докъде се простира заплахата, която представляват.

Според бившия заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев организацията отдавна е известна на службите за сигурност и дейността ѝ е била обект на наблюдение през годините.

„През всичките тези години те са наблюдавани под една или друга форма“, заяви Гунев в ефира на NOVA.

Подобна позиция изрази и изследователят от Центъра за изследване на демокрацията Росица Джекова.

„Действително това не е нова организация и не би трябвало да е новина за службите за сигурност“, посочи тя.

След акцията в Пловдив обвинения бяха повдигнати на трима души. В ареста остана единствено мъжът, сочен за лидер на местния клон на организацията. По данни на разследващите активните членове на групата са около 30, а още близо 50 души гравитират около нея.

Според разследването членовете на организацията са превърнали бивш ресторант в клуб, в който са открити свастики и други нацистки символи. Защитата обаче оспорва обвиненията и твърди, че липсват достатъчно доказателства, както и годно формулирано обвинение за проповядване на омраза.

Гунев обърна внимание и на активността на подобни групи в интернет, където комуникацията често се осъществява в затворени пространства.

„Съществуват онлайн форуми и затворени чат групи, като въпросът е как ще се интерпретират техните действия и кога може да се каже, че това не са просто сбирки, а форми на подбудителство“, обясни той.

Бившият заместник вътрешен министър определи като пресилени твърденията, че става дума за военизирани формирования, които подготвят групи за насилствено завземане на властта.

„Какво друго да правят, освен да четат литература и да веят знамена? Единият вариант е да пият алкохол, другият вариант е да се занимават с физическа активност“, коментира Гунев.

Според него един от основните въпроси пред институциите е къде трябва да бъде поставена границата между свободата на словото и разпространението на радикални идеологии.

Росица Джекова посочи, че рисковете, свързани с подобни организации, не са ново явление. По думите ѝ те са били подробно картографирани в рамките на мащабно изследване още през 2015 г.

„Има множество данни, че през 2013 година се направи опит за регистрация на националистическа партия от десет различни организации, сред които беше и „Кръв и чест“", припомни тя.

Според Джекова вниманието не трябва да бъде насочено единствено към конкретната организация, а към по-широката картина и предупредителните сигнали, натрупвани през годините. Тя подчерта, че престъпленията от омраза, свързани с подобна идеология, се наблюдават от повече от десетилетие.

Затова, по думите ѝ, ключовият въпрос е да бъде направена реалистична оценка на мащаба на заплахата и на риска, който подобни радикални групи представляват за обществото.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    9 6 Отговор
    И тази Секта ли е финансирал Терзийката? Нищо чудно.

    Коментиран от #33

    10:04 18.08.2026

  • 2 Тц, тц, тц!

    8 5 Отговор
    Опасна група - 30човека! Аууууу!😨😨😨

    10:05 18.08.2026

  • 3 Умните специалисти

    16 1 Отговор
    Проучват какво правели тия и как, но никой не пита защо - когато държавата узакони и ти натрапи най-големите извратености, когато евреите и обратните са й по-скъпи от теб, когато станеш чужденец в сибствената си държава - ставаш нацист!

    Коментиран от #7, #16

    10:08 18.08.2026

  • 4 Втори ППДБ-Петрохан

    16 0 Отговор
    Както се и очакваше са скрили, че ресторанта-клуб се оказа собственост на виден адвокат от града на тепетата - Стоян Мемцов, който винаги е бил избиран и предлаган от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) за заемане на ръководни позиции в районните избирателни комисии (РИК). Той е ярък активист на изродската "общност" и често се явява като говорител в различни студия на криминалните антибългарски телевизии, за да менторства по правни въпроси и да брани тезите на соросовите политически проекти у нас.

    Коалицията ППДБ е номинирала множество пъти неонацисткия ятак и явочник за секретар или заместник-председател в състава на 16-та РИК (Пловдив-град) и 17-та РИК (Пловдив-област) по време на различни парламентарни и европейски избори (например през 2023 и 2024 г.)
    Къде са Денков, Мирчев и цялата им секта сега да ни обяснят за руския нацизъм, който тровел обществото? Малките садисти убийци от Пловдив са били под крилото на тамошната "демократична общност"! Няма по-голяма проказа от тези типове, които в продължение на години разделяха, тровеха и бунеха обществото ни.

    Коментиран от #26

    10:13 18.08.2026

  • 5 Фешън ТВ

    7 5 Отговор
    Ансамбълът по художествена гимнастика има ли знамена? Има. А бухалки има ли? Има. И клубове имат и ленти, с които могат да удушат някого. Значи са нацита.

    10:14 18.08.2026

  • 6 един позабравен евро депутат показваше

    5 1 Отговор
    забранения поздрав на фюрера . в киев се гордеят с спец батальона с татуси на дучето . и дърпат за наемници фашаги от агитките футболните . има разлики между новите секти и движения . будистите имат татуси . скинхедите ходят с голи глави заради джипситата . сатанистите имат само татуси . семерджиев нямаше пентаграма или кръста . офицялните партии и философии явно омръзват . заменят ги с тва . в юса може насред пустоща да си опънеш палатка , да си туриш свастика и да си вземаш каквото имаш . не те пипат

    10:14 18.08.2026

  • 7 Ей сектант

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Умните специалисти":

    Георги не е нито евреин, нито обратен. За всичко имате оправдание! Кучета и котки защо сте одирали и убивали!?

    Коментиран от #12, #21

    10:14 18.08.2026

  • 8 Свастиката , която използват

    7 2 Отговор
    тия леваци НЕ Е ФАШИСТКА , а оригиналната будистка свастика, изразяваща безкрайността, благополучието и добруването.
    Санскритската дума свастика означава " носещ благополучие "
    В будизма свастиката носи изключително позитивен смисъл.

    Фашистката свастика е ОБЪРНАТА свастика и тя е символ на злото.

    Изводите са два:

    1. Тази свастика е дело на мирни будисти и незапознати я приемат за фашистка, вкл. медиите.
    2. Тази свастика е дело на фашисти и те са толкова необразовани и нещастни лумпени, че не знаят какво вършат.

    Коментиран от #10

    10:15 18.08.2026

  • 9 Народ

    6 0 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    Коментиран от #18, #36

    10:18 18.08.2026

  • 10 Абсолютно!

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Свастиката , която използват":

    Колкото знаят какво точно означава Джен Зи и на какъв език е, токова знаят и какво означава оригиналната свастика!

    Най- необразованата, загубена , неграмотна и тъпа част от младото поколение е зомбирана от кремълската пропаганда . Колкото са по- глупави, толкова по- лесно ги зарибяват.

    Да си член на джен зи банда днес е белег за простотия!

    Нормалните младежи никога няма да се занимават с подобни глупости!

    Коментиран от #22

    10:18 18.08.2026

  • 11 Класика

    4 0 Отговор
    Сега, заради такива малоумници като тези от Пловдив, националистическите и антиимигрантските идеологии ще бъдат етикетирани като радикални, за да има ЕС претекст да потисне политическата опозиция.

    10:19 18.08.2026

  • 12 Реалност

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ей сектант":

    За евреин не знам, но си е бил чист педофил.

    10:20 18.08.2026

  • 13 кат е за олигарх веднага се изкарват

    1 0 Отговор
    истории, роднини , дрога, биткойни , коли, любовници и разни престъпления и кръгове . а за тоя клуб в центъра на града доста анонимно се показва . не че ни интересува . малко е инфото. няма снимки на фашагите и на сметките им , а и на избори кой подкрепят или сплашват .

    10:20 18.08.2026

  • 14 Трол

    3 0 Отговор
    Организациите трябва да се наблюдават внимателно, докато не пребият някой друг човек. Когато това стане, пак трябва да се наблюдават.

    10:21 18.08.2026

  • 15 Кръвното и чесъна

    3 0 Отговор
    Най-опасната неформална групировка в бг е тази, дето като види бяла стена и пише една дума с три букви и съответните символи.

    10:21 18.08.2026

  • 16 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Умните специалисти":

    Не нацист ставам националист

    10:21 18.08.2026

  • 17 анонимен

    1 5 Отговор
    Това е резултат от руската хибридна война-крайнодесни движения

    Коментиран от #25

    10:21 18.08.2026

  • 18 Локо Пловдив

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Народ":

    Или пък Кубрат, Омуртаг, Крум, Борис, Симеон и Иван Асен.

    10:23 18.08.2026

  • 19 Перо

    3 1 Отговор
    Страх лозе пази! Джендърията от една седмица е на крак, поради възникналата “заплаха”! Достатъчно е да се провери етноса на крайните собственици /физически лица/, на национални електронни медии и кои пречат да се приеме закона за чуждестранните агенти и ще цъфне задкулисието, което генерира създаването на такива групи в БГ!

    Коментиран от #24

    10:24 18.08.2026

  • 20 Я пак ...!

    0 2 Отговор
    Опасна група с име, събираща се в ресторант и рисуваща си свастики ( вероятно хората скучаят ) и набираща членове. Казва се "Кръв и чест" и са направили опит да се регистрират 2013г. като партия.
    Тези изглеждат супер секретни и със сериозни възможности .... а относно литературата ... айде по - сериозно! Ако някой е пропуснал - има едно нещо наречено " Интернет" в съвременния свят.

    10:24 18.08.2026

  • 21 Глупако, ти

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ей сектант":

    Това ли разбра от написаното? Георги, за когото лично аз страдам, не е убит от тия!

    Коментиран от #29

    10:26 18.08.2026

  • 22 Зен Джи

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Абсолютно!":

    Обърната свастика, освен от третия райх се използва и за други работи и не е "символ на злото".

    10:26 18.08.2026

  • 23 анонимен

    2 7 Отговор
    Това е резултат от руската хибридна война-крайнодесни движения

    10:30 18.08.2026

  • 24 Въпроси

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Перо":

    Такива, като тебе които плашат с истанбулски корекции, джендарски сладоледи и войни им подавам въпросите, в КОЙ са парите, стотици и милиони евра, в КОЙ са имотите, десетки и десетки? Децата на КОЙ, къде са? Ходи да те будалкат колкото си искат! Точно те имат ползата от страхопочитанието в обществото за да го държат разделено, смачкано и ограбено и да гласуват мир и за поредния фалшив Цар. И го правят, мирно и наивно.

    10:32 18.08.2026

  • 25 Реалност

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "анонимен":

    Кръв и чест е създадена във Великобритания преди 40 години като антикомунистическо движение, има клонове в почти цяла Европа и в САЩ, но е забранена само в Германия, Испания и РУСИЯ! Не случайно тези в Пловдив се кланят на Бандера, който е какъв - украинец.

    10:34 18.08.2026

  • 26 Изчистете улицата

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Втори ППДБ-Петрохан":

    Вън от България на руския неонацизъм!
    Вън от България на англо-американския неонацозъм!
    И други!

    10:38 18.08.2026

  • 27 Не кой да е

    1 0 Отговор
    Не е само тоя неонацистки коптор,а проблемът е на по-високо ниво. Докато беше жив последният жив нацист от преди 09.09.1944г. Дянко Марков ,на същия редовно се осигуряваше трибуна по телевизии и особено в Централния военен клуб да сее нацизъм. Дундуркаше го не кой да е , а видният днешен евроатлантик ,.лъже капитанът първи ранг Васил Данов.

    10:39 18.08.2026

  • 28 Скептик

    1 1 Отговор
    Все споменават онлайн форуми и "затворени" чатове като нещо лошо и се опитват се да прокарват идеята за чат контрола на ЕС

    10:40 18.08.2026

  • 29 Ей сектант

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Глупако, ти":

    Гълтай и мълчи прадлио! Не си компетентен по темата.

    10:41 18.08.2026

  • 30 Никой

    1 0 Отговор
    Абе и то и Хитлер е бил смешник - ама - станал и той фактор.

    Това е част от същността ни - да сме злобни и грозни.

    Дали да се подтискаме - ами да.

    То - не може да станем нещо супер - но все пак.

    10:43 18.08.2026

  • 31 Малко по-сериозно

    0 4 Отговор
    Убийството не е станало на мястото на побоя, а след няколко часа в болницата. След пет години следене, вероятно не особено законно, пак има лоши резултати. Пловдивския прокурор с талибанската брада много добре знае, че с такива доказателства като знамена, свастики и гледане на мачове, не може да спечели никакво дело. И като цяло, нов медиен кьорфишек в стил МВР на тиквата и СС на шишо.

    10:44 18.08.2026

  • 32 пери

    1 0 Отговор
    По-важните въпроси не са КАК действа кръв и чест, а КОЙ е позволил изобщо да просъществува толкова време и ЗАЩО още я има.

    10:52 18.08.2026

  • 33 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Всяко семейство и група приятели си имат "затворен чат" пак врели не кипели

    10:52 18.08.2026

  • 34 докс

    0 0 Отговор
    Нацисти брат, от Русия.

    11:02 18.08.2026

  • 35 Мдаа

    2 0 Отговор
    А за паравоенните проруски групи като нощни вълци и прочее кога ще се реагира, впрочем тези убийците на Георги са се учили от руски фашистки сайт.

    11:03 18.08.2026

  • 36 Циник

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Народ":

    Трябва да уважаваме тези велики хора, но е най-добре да имаме една модерна национална идеология, съобразена с нашите исторически, географски и социални особености, но и отчитайки реалностите на сегашния век. А не само да гледаме за чий трамвай да се закачим.

    11:07 18.08.2026

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