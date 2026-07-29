Президентските избори ще се проведат на 25 октомври

Президентските избори в България ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание, съобщи БНТ.

Ако никой от кандидатите не събере необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе на 1 ноември.

Съгласно Конституцията именно Народното събрание насрочва изборите за президент. Вотът трябва да се произведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава.

Мандатът на настоящия президент изтича на 22 януари 2027 г., поради което определените дати са в съответствие с конституционните срокове.

Очаква се в следващите седмици политическите партии и инициативните комитети официално да обявят кандидатурите си за президент и вицепрезидент, след което ще започне и предизборната кампания.