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Президентските избори ще се проведат на 25 октомври

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври

29 Юли, 2026 09:40 851 38

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  • избори за президент-
  • президентски избори-
  • илияна йотова

Балотажът ще е на 1 ноември

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентските избори в България ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание, съобщи БНТ.

Ако никой от кандидатите не събере необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе на 1 ноември.

Съгласно Конституцията именно Народното събрание насрочва изборите за президент. Вотът трябва да се произведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава.

Мандатът на настоящия президент изтича на 22 януари 2027 г., поради което определените дати са в съответствие с конституционните срокове.

Очаква се в следващите седмици политическите партии и инициативните комитети официално да обявят кандидатурите си за президент и вицепрезидент, след което ще започне и предизборната кампания.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Моят кандидат е Росен Миленов.Истински българин.

    Коментиран от #13, #28, #30, #37

    09:45 29.07.2026

  • 2 в кратце

    7 0 Отговор
    Изборите да се проведат на 25-ти декември е по-добре. Ми тъй,де! Както е тръгнало.

    09:45 29.07.2026

  • 3 щамов работник

    0 5 Отговор
    Твоята кандидатка е Росина Миленова.

    09:46 29.07.2026

  • 4 ДЕМОКРАТ

    0 9 Отговор
    ДЕЛЯН ЗА ПРЕЗИДЕНТ , БОЙКО ЗА ВИЦЕ И ЦЯЛАТА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ОБЩНОСТ ЗАД ТЯХ.КАКТО СЕ ПЕЕШЕ В ПЕСЕНТА-ЕЕХ ЩЕ НАСТЪПИ ТАКЪВ ЖИВОТ , ЧЕ САМО СИ ВИКАМ ДАНО

    09:47 29.07.2026

  • 5 ъгъл

    10 0 Отговор
    Шеф Манчев също трябва да се кандидатира за президент.

    Коментиран от #10

    09:47 29.07.2026

  • 6 Няма да гласувам за Йотова

    13 2 Отговор
    Веднъж вече сгреших с Радев!

    Коментиран от #9

    09:49 29.07.2026

  • 7 Фикус

    6 3 Отговор
    Делян за президент,означава,че България ще се гръмне в челото!Яаааа!

    09:49 29.07.2026

  • 8 Спете спокойно

    9 2 Отговор
    Мадуровките вече са програмирани. Шиши ще докопа цялата власт през ПБ, Муньо и Муньовица.

    09:50 29.07.2026

  • 9 А аз

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Няма да гласувам за Йотова":

    повече няма да гласувам.

    09:51 29.07.2026

  • 10 Може и да спечели

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "ъгъл":

    Снощи като видях какви отрепки са участниците в черешката, може и да спечели.
    Нивото ни е като на племе. Но и там има ред, а тук- само шамари!

    09:52 29.07.2026

  • 11 пръц

    2 2 Отговор
    Големи яйца у нас от Президента почти нищо не зависи, а да може да назначава служебно правителство, но според домовата книга избора му е ограничен

    Коментиран от #14, #18

    09:52 29.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кой е тоя

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Българин, човече?

    Коментиран от #15

    09:54 29.07.2026

  • 14 Ака намърдат Йотова

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "пръц":

    Ще проиенят Конституцията! Бас държа!

    09:55 29.07.2026

  • 15 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Кой е тоя":

    Ти къде живееш?Росен го знаят българите по целия свят.

    09:55 29.07.2026

  • 16 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    А ПРЕДИ ТОВА И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

    09:56 29.07.2026

  • 17 Овчар

    7 2 Отговор
    За 200 евро ще гласувам който и да е било..! Това вече няма никакво значение..! Положителни промени за държавата вече са почти невъзможни..! КЪСНО Е ВЕЧЕ..!

    Коментиран от #21

    09:57 29.07.2026

  • 18 ТИР

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "пръц":

    Не е точно така, президента може да налага вето , да иницира референдум ,може да се среща с президенти на други държави ,,, все пак е главнокомандващ на армията ,,,

    Коментиран от #19, #22

    10:03 29.07.2026

  • 19 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "ТИР":

    А ЛЮТОВА ЗНАЕ ЛИ ДА ПРАВИ КРЪ.ГОМ?

    Коментиран от #23

    10:04 29.07.2026

  • 20 хихи

    4 2 Отговор
    Аз ще гласувам пак за Луна. Няма да я изберат. Нула щета за държавата. И от моя глас нула щета.

    Останалите са Тотал щета...

    Може и за Андреа Банда Банда ако се яви...

    10:05 29.07.2026

  • 21 Прогресиращ боташки чобанин

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Овчар":

    Много вдигна мизата, бе аркадаш! Забрави ли, че април хвърли на Рундю, след като Шиши ви раздаде само по 50 фалшиви евра? Тоя път и 50 менте евра няма да видите в маалите, Мадуровките работят безплатно!

    Коментиран от #25

    10:07 29.07.2026

  • 22 И като наложи вето, какво?

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "ТИР":

    На следващото заседание пак си гласуват нещото!
    Всичко е само преставително, без отговорност, но с големи разходи! И много превилегии до гроб!

    10:09 29.07.2026

  • 23 ТИР

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Боруна Лом":

    Условието за поста е да има т о п к и
    и то голями.

    Коментиран от #24

    10:11 29.07.2026

  • 24 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ТИР":

    А ТЯ ИМА ЛИ, ИЛИ Е СЪЩАТА КАТО РАДЕВ?

    10:19 29.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Станчев

    4 1 Отговор
    Помните ли признанието , което една ТиквА направи пред своя партиен актив -
    Аз Делян го знам от над 20 години. РаботимЕ добре. Той се вслушва , каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той ИСКА !
    Няма как да опишем по-добре спойката и заверата между тези 2 шайки !

    Коментиран от #36

    10:24 29.07.2026

  • 27 Чума

    2 2 Отговор
    Пачему толька президенский вот красной октябрь!? Нали цяла седмица водя кампания избори 2х1, за да върна Нормалността на бел кон!? Нон сен! Говорите, че ако Йотова бъде преизбрана, това не е добре, защото става пълна узурпация на власт! Но, нали Радев ще бъде свален, това е ясно! Тогава Йотова трябва да остане, за де не преяде с власт ездача на Белия кон! Така ми се присъни - Той яхнал възкачен на коня целия в златна сбруя със сребърно наметало, а от двете страни на коня го водят за златната юзда Ивайло Мирчев и Костадин от Възраждане! Отзад Асен Василев и Стан Анастасов от Ново начало с по една гравирана шлипка подкарват процесията да се случват нещата по скоро!

    10:24 29.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Прогресиращ боташки чобанин

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Овчар":

    Знам го това, анадолски чобанино. На фалшивите избори не гласуват хората, а само вие купените орки от гетата и партийнозависимите кърлежи.

    10:27 29.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Значи

    2 1 Отговор
    пълната диктатура почва на 26-ти октомври 2026 година.

    10:34 29.07.2026

  • 32 Рускиня

    1 0 Отговор
    Бъдещият Нов Президент да не продължава да се пази от Народа и да забрани да стоят на пост момчетата-войници в пек от +40 градуса и студ от - 10-18 градуса!
    Наследството от Мавзолея на пияния Гошо ба бъде премахнато!!!

    10:37 29.07.2026

  • 33 Чума

    0 0 Отговор
    Мъдуровките НЕ работят безплатно! СИК, РИК и ЦИК също! Защо да купуваш сополивата махала, след като комисията е отдавна овладяна, заплатена и тренирана в 15 бързи вота!? Костадин правилно забеляза, че има огромен % организиран електорат с дисциплина по висока от тази на българската армия! Този електорат при сверяване данните в някои секции на предишни избори най много е гласувал за коалицията Пеевски - Борисов, но на последните избори е изкомандван - за Радев! В секцията уж има представител на ИТН, както и поне един наблюдател, но в урната - нула гласа за Тошко Аборигенски! Като се знае родовия профил на тези представители, които поне от кумува срама не са пуснали 1 бюлетина за уж тяхната партия, съмненията сочат - ПБ! Питат една такава подчинена особа, войник на местните феодали и доносчик, защо така гласуват! Отговорът е кратък, точен и откровен - Така ни казаха!

    10:37 29.07.2026

  • 34 НАВА НЮЗ

    0 0 Отговор
    ТЕЛЕВИЗИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА МАФИЯ , ХРАНТУТНИЦИТЕ НА БОКО И ШИШИ ЧАКАТ ИЗКАЗВАНЕ НА РАДЕВ И В НАДПРЕВАРА ПОЧВАТ МОЩНО ПЛЮЕНЕ. НУЖЕН ЛИ Е ТАКАВА ТВ LAIНОМЕД ???

    10:39 29.07.2026

  • 35 Рускиня

    0 0 Отговор
    ПП до 32
    Райхстаг, Виена Парламент, Австралия Парламент, Обединено Кралство и десетки други държави нямат пазачи освен в Гърция се размятат танцувачки с роклички като лазарки, от там ли копираме?

    10:43 29.07.2026

  • 36 Чума

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Станчев":

    Помня друго признание на въпросния субект на властта - Че за него живот извън властта няма! Тогава си помислих, че ако няма възможност да работи за хората, ще вземе да се поболее! Или ако не е председател на правителството и без охрана, лоши хора ще му посегнат! Сега обаче, съдейки по излиянията му тези дни, нещата отиват по скоро към най елементарното обяснение - човекът нарцис не може да живее, ако не бъде най отпред с болните си амбиции! Тук един бе убеден, че не отиде ли днес на работа, предприятието ще рухне! Пенсионираха го преди 2 години! Слава Богу, предприятието все още се държи!

    10:43 29.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БОЦ - ко

    0 0 Отговор
    Системата е бременна,
    А "гумата" е временна !!!

    10:50 29.07.2026

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