Президентските избори ще се проведат на 25 октомври

Президентските избори в България ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание, съобщи БНТ.
Ако никой от кандидатите не събере необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе на 1 ноември.
Съгласно Конституцията именно Народното събрание насрочва изборите за президент. Вотът трябва да се произведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава.
Мандатът на настоящия президент изтича на 22 януари 2027 г., поради което определените дати са в съответствие с конституционните срокове.
Очаква се в следващите седмици политическите партии и инициативните комитети официално да обявят кандидатурите си за президент и вицепрезидент, след което ще започне и предизборната кампания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #28, #30, #37
09:45 29.07.2026
2 в кратце
09:45 29.07.2026
3 щамов работник
09:46 29.07.2026
4 ДЕМОКРАТ
09:47 29.07.2026
5 ъгъл
Коментиран от #10
09:47 29.07.2026
6 Няма да гласувам за Йотова
Коментиран от #9
09:49 29.07.2026
7 Фикус
09:49 29.07.2026
8 Спете спокойно
09:50 29.07.2026
9 А аз
До коментар #6 от "Няма да гласувам за Йотова":повече няма да гласувам.
09:51 29.07.2026
10 Може и да спечели
До коментар #5 от "ъгъл":Снощи като видях какви отрепки са участниците в черешката, може и да спечели.
Нивото ни е като на племе. Но и там има ред, а тук- само шамари!
09:52 29.07.2026
11 пръц
Коментиран от #14, #18
09:52 29.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кой е тоя
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Българин, човече?
Коментиран от #15
09:54 29.07.2026
14 Ака намърдат Йотова
До коментар #11 от "пръц":Ще проиенят Конституцията! Бас държа!
09:55 29.07.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Кой е тоя":Ти къде живееш?Росен го знаят българите по целия свят.
09:55 29.07.2026
16 Боруна Лом
09:56 29.07.2026
17 Овчар
Коментиран от #21
09:57 29.07.2026
18 ТИР
До коментар #11 от "пръц":Не е точно така, президента може да налага вето , да иницира референдум ,може да се среща с президенти на други държави ,,, все пак е главнокомандващ на армията ,,,
Коментиран от #19, #22
10:03 29.07.2026
19 Боруна Лом
До коментар #18 от "ТИР":А ЛЮТОВА ЗНАЕ ЛИ ДА ПРАВИ КРЪ.ГОМ?
Коментиран от #23
10:04 29.07.2026
20 хихи
Останалите са Тотал щета...
Може и за Андреа Банда Банда ако се яви...
10:05 29.07.2026
21 Прогресиращ боташки чобанин
До коментар #17 от "Овчар":Много вдигна мизата, бе аркадаш! Забрави ли, че април хвърли на Рундю, след като Шиши ви раздаде само по 50 фалшиви евра? Тоя път и 50 менте евра няма да видите в маалите, Мадуровките работят безплатно!
Коментиран от #25
10:07 29.07.2026
22 И като наложи вето, какво?
До коментар #18 от "ТИР":На следващото заседание пак си гласуват нещото!
Всичко е само преставително, без отговорност, но с големи разходи! И много превилегии до гроб!
10:09 29.07.2026
23 ТИР
До коментар #19 от "Боруна Лом":Условието за поста е да има т о п к и
и то голями.
Коментиран от #24
10:11 29.07.2026
24 Боруна Лом
До коментар #23 от "ТИР":А ТЯ ИМА ЛИ, ИЛИ Е СЪЩАТА КАТО РАДЕВ?
10:19 29.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Станчев
Аз Делян го знам от над 20 години. РаботимЕ добре. Той се вслушва , каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той ИСКА !
Няма как да опишем по-добре спойката и заверата между тези 2 шайки !
Коментиран от #36
10:24 29.07.2026
27 Чума
10:24 29.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Прогресиращ боташки чобанин
До коментар #25 от "Овчар":Знам го това, анадолски чобанино. На фалшивите избори не гласуват хората, а само вие купените орки от гетата и партийнозависимите кърлежи.
10:27 29.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Значи
10:34 29.07.2026
32 Рускиня
Наследството от Мавзолея на пияния Гошо ба бъде премахнато!!!
10:37 29.07.2026
33 Чума
10:37 29.07.2026
34 НАВА НЮЗ
10:39 29.07.2026
35 Рускиня
Райхстаг, Виена Парламент, Австралия Парламент, Обединено Кралство и десетки други държави нямат пазачи освен в Гърция се размятат танцувачки с роклички като лазарки, от там ли копираме?
10:43 29.07.2026
36 Чума
До коментар #26 от "Станчев":Помня друго признание на въпросния субект на властта - Че за него живот извън властта няма! Тогава си помислих, че ако няма възможност да работи за хората, ще вземе да се поболее! Или ако не е председател на правителството и без охрана, лоши хора ще му посегнат! Сега обаче, съдейки по излиянията му тези дни, нещата отиват по скоро към най елементарното обяснение - човекът нарцис не може да живее, ако не бъде най отпред с болните си амбиции! Тук един бе убеден, че не отиде ли днес на работа, предприятието ще рухне! Пенсионираха го преди 2 години! Слава Богу, предприятието все още се държи!
10:43 29.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 БОЦ - ко
А "гумата" е временна !!!
10:50 29.07.2026